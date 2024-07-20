12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси

Приглашаем на мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси! Узнайте секреты национальных танцев, насладитесь вином и фруктами, получите видео на память
Погружение в культуру Грузии можно осуществить разными способами: прогуляться по улочкам Тбилиси, посетить Кахетию для эногастрономического опыта, отправиться к Казбеку по Военно-Грузинской дороге или насладиться многоголосьем. Однако, именно в фольклорных
читать дальшеуменьшить

танцах наиболее ярко проявляется дух и характер народа.

Лучший способ приобщиться к национальной культуре - это не просто наблюдать, а принять участие в зажигательном мастер-классе. Это будет весело, динамично и познавательно! Ждем вас

5
28 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 💃 Погружение в культуру
  • 🍷 Гостеприимство и вино
  • 📹 Видео на память
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех
  • 🎭 Возможность фотосессии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для участия в мастер-классе по грузинскому танцу в Тбилиси лучше всего подходят весенние и осенние месяцы. В это время года можно насладиться приятной атмосферой города и комфортными условиями для занятий в танцевальной студии. Летние месяцы также подойдут, особенно если вы планируете совмещать мастер-класс с другими культурными мероприятиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси
Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси
Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Тбилисские улочки
  • Танцевальная студия

Описание мастер-класса

Презентация, вино и мастер-класс

Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами. Перед репетицией вы посмотрите интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. Для вас будет накрыт стол — все\ё по правилам грузинского гостеприимства: домашнее вино, фрукты и сладости. А после — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Ачарули (родом из Аджарии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подойдёт мастер-класс

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.

Организационные детали

  • Пожалуйста, перед бронированием напишите гиду, чтобы отдельно договориться о времени и дне мастер-класса
  • Я встречу вас в центре Тбилиси, трансфер из более отдаленных районов оговаривается при бронировании
  • При себе нужно иметь удобную одежду и обувь с тонкой подошвой. Желательно чёрного цвета — чтобы видео получилось более эффектным.
  • Аренда национальных костюмов не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
  • Также по желанию можно организовать фотосессию в национальных костюмах, детали уточняйте в переписке
  • По желанию за доплату можем после обучения отправиться в город, в национальных костюмах устроить танцевальный флешмоб и снять его на видео

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мака
Мака — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 184 туристов
Я автор и основатель единственного своей формой культурного проекта. Мой путь в сфере культуры, танца, туризма, дипломатии и искусства сформировал меня как многоязычного, открытого и глубоко коммуникативного профессионала. Благодаря работе в
читать дальшеуменьшить

международных проектах, посольстве, крупных культурных фестивалях, телевизионных программах и образовательных институтах, я обрела не только богатый опыт, но и редкое умение понимать людей разных стран, характеров и мировоззрений. Я легко чувствую настроение гостей, улавливаю их интересы, создаю безопасную и вдохновляющую атмосферу, где каждый может раскрыться, расслабиться и почувствовать Грузию сердцем. Мой авторский проект становится для путешественников не стандартным турпродуктом, а живым, тёплым и запоминающимся опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
1
2
1
А
Огромное спасибо Маке и Нати за возможность окунуться в грузинскую культуру таким необычным способом. Были на мастер классе с моим молодым человеком и остались в восторге. Музыка, костюмы всё очень
читать дальшеуменьшить

красиво и колоритно. Нати - великолепный педагог, с которым чувствуешь себя безумно комфортно. Не жалею ни одного потраченного лари, ведь это опыт, который мы будем вспоминать с теплом ещё очень долго))

Огромное спасибо Маке и Нати за возможность окунуться в грузинскую культуру таким необычным способом. Были на
Огромное спасибо Маке и Нати за возможность окунуться в грузинскую культуру таким необычным способом. Были на
Огромное спасибо Маке и Нати за возможность окунуться в грузинскую культуру таким необычным способом. Были на
Огромное спасибо Маке и Нати за возможность окунуться в грузинскую культуру таким необычным способом. Были на
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Волшебный мастер-класс! Чудесная и утончённая девушка-преподаватель, красивая студия, отличная организация от Маки. Мака нас забрала в нашем отеле, в студии угостила вином, лимонадом, закусками. Потом начался процесс изучения аджарского танца.
читать дальшеуменьшить

Я сама руковожу школой танцев (правда, ирландских). И так было приятно побыть в роли ученика! Что-то не понять, что-то переспросить! И пробовать, пробовать, пробовать ещё и ещё! Потом нам выдали костюмы (услуга оплачивается отдельно)- и 3 раза мы станцевали в костюмах и записали видео! В общем, колоссальное удовольствие от очень качественного и колоритного мероприятия! Всячески рекомендую!

Волшебный мастер-класс! Чудесная и утончённая девушка-преподаватель, красивая студия, отличная организация от Маки. Мака нас забрала в
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Прекрасная организатор встретила нас, довезла по пробкам, в зале нас ждал фуршет, домашнее вино.
Чудесная девушка хореограф очень терпеливо нас учила, излучала супер позитивную энергетику, нас фотографировали, хвалили, и в конце у нас получился танец, и еще бонусом получились фото в костюмах.
Прекрасные впечатления, этот мастер класс сделал наш день.
До сих пор танцуем)))
Всем очень рекомендую
Прекрасная организатор встретила нас, довезла по пробкам, в зале нас ждал фуршет, домашнее вино.
Прекрасная организатор встретила нас, довезла по пробкам, в зале нас ждал фуршет, домашнее вино.
Прекрасная организатор встретила нас, довезла по пробкам, в зале нас ждал фуршет, домашнее вино.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилось. Если бы оставалась в Тбилиси больше, взяла бы ещё занятия.
Очень понравилось. Если бы оставалась в Тбилиси больше, взяла бы ещё занятия.
Вам был полезен этот отзыв?
Ярослав
Однозначно рекомендую эту экскурсию для всех, кто приезжает в Тбилиси!
Кроме того, настоятельно советую брать полный пакет: т. е. сам мастер-класс, костюмы в прокат и флэш-моб в городе. Да, получится дороже,
читать дальшеуменьшить

но оно того стоит, ребята! Вам гарантированы яркие воспоминания.
Мы женой немного занимаемся танцами и в поиске развлечений в отпуске обнаружили эту неординарную "экскурсию" в списке Трипстера и, недолго думая, записались.
По времени, получилось так, что мы поехали в студию практически из аэропорта. Из гостиницы нас забрала Мака и отвезла в красивую, просторную светлую студию, где ждала Мелита, наш хореограф и, надеемся, уже одна из преподавателей в ансамбле танца Сухишвили.
Перед тем, как начать занятие, девушки накормили нас вкуснейшей чурчхелой и сыром, и угостили домашним вином. А потом завертелось - за 2 часа мы выучили движения и спланировали хореографию, примерили национальные костюмы и несколько раз прогнали танец, а затем наступил наш звездный час - мы танцевали перед неподготовленной публикой в парке Рике. Знаете - это очень приятно, когда ты показываешь то, чему научился всего два часа назад, а незнакомые люди аплодируют тебе, снимают твой танец на телефон и просят сделать фото.
Мака, Мелита, огромное спасибо за гору позитивных эмоций и возможность прикоснуться к грузинской культуре.
Такой отпуск точно запомнится надолго.

Мака
Мака
Ответ организатора:
ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВ И ЮЛЯ, БЫЛИ ОЧЕНЬ РАДЫ ПРОВЕСТИ С ВАМИ ВРЕМЯ. ДЕЛАЕМ МАКСИМУМ ДЛЯ ВАС)) ОТЛИЧНО СТАНЦЕВАЛИ. ВОТ ТАК И ПОЛУЧАЕТСЯ, МЫ СОЗДАЕМ ВОСПОМИНАНИЯ. ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это был яркий и запоминающийся мастер-класс. За 1,5 часа мы научились басовым движениям и даже станцевали в традиционных костюмах. Это того стоит! Отличное настроение, смех и множество фотографий гарантированы. В
читать дальшеуменьшить

целом, все девочки (нас было 8) остались довольны. Единственное, что не всем понравилось, это угощение и вино. Либо это вообще не нужно, либо должно быть получше и поразнообразнее. В любом случае, с Макой (гидом) можно легко договориться, скучно точно не будет.

Мака
Мака
Ответ организатора:
Спасибо за прекрасный вечер с вами. Мини фуршет и вино - все домашнее и вкусное.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Мастер-класс по грузинскому танцу в Тбилиси»

Мцхета - колыбель грузинского христианства
На машине
4 часа
488 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Мцхета - древняя столица Грузии и религиозный центр страны. Узнайте о христианских реликвиях и истории, посетив святые места
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€35 за человека
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Завтра в 17:00
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
4 часа
17 отзывов
Билеты
Шоу-программа, застолье и два мастер-класса: по танцам и приготовлению хинкали
Погрузитесь в атмосферу Грузии: танцы, песни и вкуснейшие хинкали ждут вас в Тбилиси. Откройте для себя уникальные традиции
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 авг в 17:00
от €300 за всё до 5 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе (из Тбилиси)
На машине
7 часов
275 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе (из Тбилиси)
Погружение в историю грузинского народа
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €120 за человека