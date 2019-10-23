12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Основы танцевального искусства грузинского народа

Мака
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Мака – ваш гид
Колорит яркой Грузии можно постигать по-разному: бродить по тбилисским улочкам и заглядывать в уютные дворики, где играют в домино; съездить в Кахетию за эногастрономическим опытом; отправиться к великому и могучему Казбеку по легендарной Военно-Грузинской дороге; послушать великолепное грузинское многоголосье.

Но, пожалуй, именно в фольклорных танцах проявляется с особой силой характер и дух нашего народа.

И лучший способ приобщиться к национальной культуре — побыть не просто наблюдателем, но самим принять участие в зажигательном мастер-классе.

Будет весело, динамично и познавательно! Я вас жду!
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам

Что вас ожидает

Презентация, вино и мастер-класс
Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами. Перед репетицией вы посмотрите интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. Для вас будет накрыт стол — все по правилам грузинского гостеприимства: домашнее вино, фрукты и сладости. А после — вы приступите к освоению базовых движений двух самых популярных танцев: Ачарули (родом из Аджарии) и Рачули (из Рачи). С вами будет работать профессиональный хореограф — бывшим танцор ансамбля Сухишвилеби. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете два готовых танца, которые будут сняты на видео и позднее отправлены вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подходит экскурсия

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.

Организационные детали

  • Я встречу вас в центре Тбилиси, трансфер из более отдаленных районов оговаривается при бронировании.
  • При себе нужно иметь удобную одежду и обувь с тонкой подошвой. Желательно черного цвета — чтобы видео получилось более эффектным.
  • Аренда национальных костюмов не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно.
  • По желанию за дополнительную плату мы можем после обучения отправиться в город, чтобы в национальных костюмах устроить танцевальный флешмоб и снять его на видео.
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам
Мастер-класс по грузинским танцам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мака
Мака
Меня зовут Мака :) У меня 11-летний опыт работы, занимаюсь организацией мастер-классов по грузинским танцам. В данный момент полностью погружена в туристические дела со своей семьей. Ответственная, творческая, общительная, c монокультурным образованием, говорю на 3 иностранных языках: английском, русском, болгарском.
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 октября 2019
Экскурсия очень понравилась . Девочки - организаторши , приятные в общении и доброжелательные.
Мелита , хореограф, профессиональна и отлично преподаёт .
Забрали и привезли назад в апартаменты.
Легкая закуска - домашнего приготовления .
Спасибо !
Ярослав
2 октября 2019
Однозначно рекомендую эту экскурсию для всех, кто приезжает в Тбилиси!
Кроме того, настоятельно советую брать полный пакет: т.е. сам мастер-класс, костюмы в прокат и флэш-моб в городе. Да, получится дороже, но оно того стоит, ребята! Вам гарантированы яркие воспоминания.
Мы женой немного занимаемся танцами и в поиске развлечений в отпуске обнаружили эту неординарную "экскурсию" в списке Трипстера и, недолго думая, записались.
По времени, получилось так, что мы поехали в студию практически из аэропорта. Из гостиницы нас забрала Мака и отвезла в красивую, просторную светлую студию, где ждала Мелита, наш хореограф и, надеемся, уже одна из преподавателей в ансамбле танца Сухишвили.
Перед тем, как начать занятие, девушки накормили нас вкуснейшей чурчхелой и сыром, и угостили домашним вином. А потом завертелось - за 2 часа мы выучили движения и спланировали хореографию, примерили национальные костюмы и несколько раз прогнали танец, а затем наступил наш звездный час - мы танцевали перед неподготовленной публикой в парке Рике. Знаете - это очень приятно, когда ты показываешь то, чему научился всего два часа назад, а незнакомые люди аплодируют тебе, снимают твой танец на телефон и просят сделать фото.
Мака, Мелита, огромное спасибо за гору позитивных эмоций и возможность прикоснуться к грузинской культуре.
Такой отпуск точно запомнится надолго.
Ирина
9 сентября 2019
Хочу выразить огромную благодарность барышням за прекрасно-полезно-проведённое время)), МаКа - очень трогательная и искренне влюблённая в танцы (не смотря на то, что не является профессионалом)), всеми силами пытается помочь всем понять красоту души грузинского танца. Красивейшая Мелита (про себя я назвала её "Царица Тамара") очень профессионально и доходчиво может обучить людей (даже далёких от танцев). Ещё раз спасибо, девушки! Я получила огромное удовольствие)) Удачи и процветания!
11 июля 2019
Думаю надо поработать над ознакомительной частью.История танца, значение движений.Мужской танец, женский танец.И угощение должно соответствовать рекламе.Или совсем не писать о нём.Пусть будет сюрприз.Сам мастер класс очень хороший.Фотографии в костюмах получились отличные.
3 мая 2019
Обязательно уделите время уроку танцев, чтобы разнообразить свою программу из обзорных экскурсий и прогулок! Это может стать отличным началом дня или прекрасным завершением вечера. Учит прекрасная девушка из ансамбля Сухишвили. Отдельная тема - национальные костюмы, очень красиво смотрится! Берите и не пожалеете😍
Единственное пожелание на будущее - чтобы место обучения (танцевальный зал) было более колоритным, для фотографий важно☺️️
27 апреля 2019
Это был яркий и запоминающийся мастер-класс. За 1,5 часа мы научились басовым движениям и даже станцевали в традиционных костюмах. Это того стоит! Отличное настроение, смех и множество фотографий гарантированы. В целом, все девочки (нас было 8) остались довольны. Единственное, что не всем понравилось, это угощение и вино. Либо это вообще не нужно, либо должно быть получше и поразнообразнее. В любом случае, с Макой (гидом) можно легко договориться, скучно точно не будет.
26 апреля 2019
Были в Грузии с 14 по 20 апреля 2019г. 3 взрослых и девочка 6 лет. Нагулявшись по Тбилиси и окрестностям, на сладкое оставили Мастер- класс по танцам и ни капельки не пожалели. Мака нас встретила и сопроводила в просторную студию, где нас ожидали угощения и незабываемые 1,5 часа танцев в национальных костюмах. Вечером отправившись в ресторан мы видели уже знакомые движения и было очень приятно, что мы теперь тоже так умеем! Спасибо!
15 марта 2019
Когда я увидела, что есть такая возможность - я не секунды не сомневалась, что хочу!!! Хочу танцевать!!!! И да, у меня это получилось!!!!
Огромное спасибо Маке и Мелите за такую возможность!!!! Сам мастер-класс прошел в душевной атмосфере смеха и танцев, а с бокалом домашнего грузинского вина танцевать значительно проще)))
1 марта 2019
Прекрасный мастер-класс! Мелита и Мака, спасибо!!
Рекомендую всем, кто хочет приобщиться к этим зажигательным танцам, снять стресс и получить массу положительных эмоций. Возраст, вес и отсутствие танцевальных навыков - не помеха!!! Все будет очень комфортно, весело и позитивно. Точно научитесь этим движениям! Рекомендую!
26 декабря 2018
Мака, спасибо огромное за невероятную организацию мастер-класса! Все на высшем уровне - трансфер от гостиницы, домашнее вино, сыр, сладости, удивительная добрая и тёплая обстановка в танцевальной студии. Получила невероятный заряд позитива. Эти воспоминания останутся ещё надолго. В следующий свой приезд обязательно вернусь к вам учить другой танец! Ещё раз спасибо ❤️️❤️️❤️️
Ещё 2 отзыва

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