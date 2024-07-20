12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для участия в мастер-классе по грузинскому танцу в Тбилиси лучше всего подходят весенние и осенние месяцы. В это время года можно насладиться приятной атмосферой города и комфортными условиями для занятий в танцевальной студии. Летние месяцы также подойдут, особенно если вы планируете совмещать мастер-класс с другими культурными мероприятиями.

Погружение в культуру Грузии можно осуществить разными способами: прогуляться по улочкам Тбилиси, посетить Кахетию для эногастрономического опыта, отправиться к Казбеку по Военно-Грузинской дороге или насладиться многоголосьем. Однако, именно в фольклорных

танцах наиболее ярко проявляется дух и характер народа. Лучший способ приобщиться к национальной культуре - это не просто наблюдать, а принять участие в зажигательном мастер-классе. Это будет весело, динамично и познавательно! Ждем вас

Описание мастер-класса

Презентация, вино и мастер-класс

Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами. Перед репетицией вы посмотрите интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. Для вас будет накрыт стол — все\ё по правилам грузинского гостеприимства: домашнее вино, фрукты и сладости. А после — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Ачарули (родом из Аджарии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подойдёт мастер-класс

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.

Организационные детали