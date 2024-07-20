12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить этот мастер-класс
- 💃 Погружение в культуру
- 🍷 Гостеприимство и вино
- 📹 Видео на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
- 🎭 Возможность фотосессии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Тбилисские улочки
- Танцевальная студия
Описание мастер-класса
Презентация, вино и мастер-класс
Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами. Перед репетицией вы посмотрите интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. Для вас будет накрыт стол — все\ё по правилам грузинского гостеприимства: домашнее вино, фрукты и сладости. А после — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Ачарули (родом из Аджарии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!
Кому подойдёт мастер-класс
Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.
Организационные детали
- Пожалуйста, перед бронированием напишите гиду, чтобы отдельно договориться о времени и дне мастер-класса
- Я встречу вас в центре Тбилиси, трансфер из более отдаленных районов оговаривается при бронировании
- При себе нужно иметь удобную одежду и обувь с тонкой подошвой. Желательно чёрного цвета — чтобы видео получилось более эффектным.
- Аренда национальных костюмов не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
- Также по желанию можно организовать фотосессию в национальных костюмах, детали уточняйте в переписке
- По желанию за доплату можем после обучения отправиться в город, в национальных костюмах устроить танцевальный флешмоб и снять его на видео
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чудесная девушка хореограф очень терпеливо нас учила, излучала супер позитивную энергетику, нас фотографировали, хвалили, и в конце у нас получился танец, и еще бонусом получились фото в костюмах.
Прекрасные впечатления, этот мастер класс сделал наш день.
До сих пор танцуем)))
Всем очень рекомендую
Кроме того, настоятельно советую брать полный пакет: т. е. сам мастер-класс, костюмы в прокат и флэш-моб в городе. Да, получится дороже,