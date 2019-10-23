12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Презентация, вино и мастер-класс

Я встречу вас в отеле и отвезу в танцевальную студию, где сама уже много лет занимаюсь грузинскими танцами. Перед репетицией вы посмотрите интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. Для вас будет накрыт стол — все по правилам грузинского гостеприимства: домашнее вино, фрукты и сладости. А после — вы приступите к освоению базовых движений двух самых популярных танцев: Ачарули (родом из Аджарии) и Рачули (из Рачи). С вами будет работать профессиональный хореограф — бывшим танцор ансамбля Сухишвилеби. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете два готовых танца, которые будут сняты на видео и позднее отправлены вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подходит экскурсия

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.