Искусство и музеи – экскурсии в Тбилиси

Найдено 29 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Тбилиси, цены от €23, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
292 отзыва
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Достояние Кахетии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 219 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Пиросмани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Один день из жизни Пиросмани
Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
450405 за всё до 10 чел.
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством
Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
23 за человека
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 180 за всё до 8 чел.
Адреса любви в Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Адреса любви в Тбилиси
Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
150 за всё до 3 чел.
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
По Кахетии с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
Алазанская долина - старинный край виноградарства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Кахетия в грузинской ментальности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии
Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски
Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь...
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
88 за всё до 12 чел.
Гори и Уплисцихе. История в камнях
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 138 за всё до 6 чел.
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: у Оперы
Завтра в 12:30
9 июня в 16:30
75 за всё до 4 чел.
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Групповая
3 часа
1 отзыв
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров
Начало: На улице Самгебро
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
В Кахетию - край виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
75 отзывов
В Кахетию - край виноградной лозы
Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
3.5 часа
Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе)
Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
6030 за человека
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Стрит-арт и граффити Тбилиси в мини-группе
Открыть для себя тбилисское уличное искусство и узнать, что делает его уникальным
Начало: На пл. Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
    прекрасное путешествие! Костя отличный гид! очень рекомендую!
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Нам понравилась экскурсия
  • A
    Anastasiia
    28 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
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    на творчество. Сам процесс рисования увлекает. Можно не волноваться, что не получится, особенно, если нет опыта - всегда подскажут и помогут. От всей души благодарю за потрясающие приятные эмоции!

  • I
    Ilmira
    27 мая 2024
    Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
    Прекрасно провели время с Михаилом. Мы остановились в отеле вдалеке от Тбилиси, Михаил пошел нам на встречу и перестроил маршрут под нас, забрал нас из отеля и привез обратно. Нам очень понравилось, будем обращаться еще🙏🏻
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    В Кахетию - край виноградной лозы
    Посетили сегодня экскурсию. Гоча, спасибо большое! Нам все очень понравилось! Отличная экскурсия! Учли все наши пожелания👍
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
    Михаил- знающий гид, интересный собеседник, обладающий прекрасным чувством юмора. День в Кахетии стал самым запоминающимся в нашем путешествии. Вано -
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    наш водитель не только профи в своём деле, он ещё и создавал неповторимую атмосферу во время переездов своими комментариями и шутками. Михаил посоветовал нам прекрасный ресторан с аутентичной кухней в Тбилиси, забронировал серные бани под свою ответственность без предоплаты. В общем, когда мы случайно встретились в Кутаиси - бросились друг к другу как родные. Очень приятно ощутить себя не очередным клиентом, а дорогим гостем. Спасибо за всё!

  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!) все было спланировано очень четко и так, чтобы убежать от туч и застать солнце в
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    Сигнахи. мы посетили несколько мест, и о каждом был увлекательный рассказ, сопровождающийся отличными шутками. за время экскурсии мы учились правильно восторгаться красотами, дегустировали вино, вкусно обедали, гуляли. в общем, осталось море положительных эмоций и впечатлений. теперь все экскурсии сравниваем по уровню с этой и пока все проигрывают) и гида, и экскурсию очень-очень рекомендую!

    Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)Кахетия чудесна, экскурсия прекрасна, Георгий великолепен!)
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Рекомендую экскурсию с Кариной. Можно бесконечно бродить по улочкам Старого Тбилиси, но не узнать историю каждого дома, жителей, не заглянуть
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    в парадные и дворы. Карина даст много информации - только успевай впитывай и проникайся. Человек, увлеченный своим делом и влюбленный в свой город. Вы его также полюбите. Попросите Карину провести также экскурсию по объектам стрит арта Тбилиси, это дополнит картину города.

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    Один день из жизни Пиросмани
    Ребят вы крутые! Это первая театрализованная экскурсия на который мы побывали с моими друзьями. Спасибо вам большое за прекрасную атмосферу и интересные рассказы🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
  2. Гамарджоба, Кахетия, винный край
  3. Арт-поход в тбилисскую мастерскую
  4. Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
  5. Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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