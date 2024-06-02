🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 88 отзывов Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края Начало: По договоренности € 167 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 207 отзывов Популярное предложение Гамарджоба, Кахетия, винный край Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас € 174 за всё до 3 чел.

Мини-группа 3 часа 56 отзывов Арт-поход в тбилисскую мастерскую Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе Расписание: ежедневно в 12:00 € 48 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 292 отзыва Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю Начало: По договорённости € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Тбилиси - праздник, который всегда с тобой Старый город, новое время и вечные гуляния Начало: Квартал серных бань € 90 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 80 отзывов Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты Начало: Возле гостиницы € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 96 отзывов Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие Начало: Ваш адрес от € 185 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 16 отзывов Достояние Кахетии Чудесный край монастырей и виноделия Начало: У место вашего проживания в Тбилиси от € 219 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Один день из жизни Пиросмани Театрализованная экскурсия по городу и времени, в которых жил художник Начало: У стадиона «Динамо» 450 € 405 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях Начало: По договоренности € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 2 отзыва Сололаки и музеи Старого Тбилиси: экскурсия в мини-группе Погрузиться в архитектурный калейдоскоп колоритного района и познакомиться с грузинским искусством Начало: На площади Мейдан, близ «I Love Tbilisi» Расписание: ежедневно в 13:00 € 23 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони Начало: На площади Вахтанга Горгасали от € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Адреса любви в Тбилиси Тысяча и одна история о «маленьком Париже» с большим грузинским сердцем € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы от € 145 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 36 отзывов По Кахетии с виноделом Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие Начало: У вашего места проживания € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 44 отзыва Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина Начало: у места вашего проживания € 129 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Алазанская долина - старинный край виноградарства Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии € 335 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Уплисцихе - путешествие в бронзовый век Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Кахетия в грузинской ментальности Винный тур с оглядкой на историю края Начало: По договоренности € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Гамарджоба, Тбилиси: Индивидуальное путешествие по сердцу Грузии Откройте для себя душу Тбилиси: исторические уголки, культурное наследие и гастрономические изыски Начало: Прямо от Вашего отеля или Данкин Донатс на Площадь... € 88 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Гори и Уплисцихе. История в камнях Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур Начало: Удобное вам от € 138 за всё до 6 чел.

Билеты 4 часа 1 отзыв Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией Начало: В районе метро «Авлабари» от € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 4.5 часа 1 отзыв ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа) Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями Начало: На пл. Свободы Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00 50 € 43 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город? Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани Начало: у Оперы € 75 за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 1 отзыв Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров Начало: На улице Самгебро Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 75 отзывов В Кахетию - край виноградной лозы Познакомиться с легендарными монастырями, старинными городами и древней культурой виноделия Начало: Тбилиси. Место вашего проживания € 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 5 часов Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют Начало: По месту вашего проживания € 300 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Мини-группа 3.5 часа Андеграундные улицы Тбилиси: искусство без цензуры (в группе) Открыть для себя городскую арт-сцену и по желанию на 1 час стать уличным художником Начало: В центре города Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 60 € 30 за человека