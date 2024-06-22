Грузинская Германия, или Немецкая Грузия

Открыть малоизвестную грань Тбилиси на групповой экскурсии по бывшим немецким колониям около города
Немецкие поселения возникли в Грузии в начале 19 века.

Сначала местные с опаской относились к чужестранцам, но скоро колонисты создали здесь новый мир: принесли свои ремёсла и специальности, в Картли появился
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фахверк и кирхи, в Тбилиси работали немецкие архитекторы и родилось понятие «грузинский немец».

На экскурсии вы откроете особую страницу в истории Грузии и увидите, как целый мир может исчезнуть навсегда всего за день.

Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Грузинская Германия, или Немецкая Грузия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы осмотрите:

  • Лютеранскую кирху 19 века.
  • Типичные немецкие фахверковые дома.
  • Дом знаменитого жителя Катариненфельда Иммануила Уолкера 1915 года, где сейчас находится грузинско-немецкий винный дом.
  • Немецкую таверну, расположенную в отреставрированном цеху обслуживания сельскохозяйственной техники 19 века, где готовят по старинным швабским рецептам.
  • Монастырь Святых Петра и Павла на вершине холма, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей.

Вы узнаете:

  • Как и почему в Грузии появились немецкие поселения.
  • Как изготавливают вина по швабской технологии и кто поддерживает эту традицию в наши дни.
  • Что такое «фахверк» и как он устроен.
  • Какие здания были построены в Тбилиси знаменитыми уроженцами Элизабетталя и Катариненфельда.
  • Сколько человек может вместить первый немецкий винный погреб 19 века.

Организационные детали

  • В стоимость тура входит:
    — Все трансферы по программе
    — Экскурсионное обслуживание на всём маршруте
    — Посещение первого немецкого винного погреба и экскурсия по дому Иммануила Уолкера
    — Дегустация местных вин и специалитетов.
  • Дополнительные расходы: обед в немецкой таверне.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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