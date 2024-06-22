Немецкие поселения возникли в Грузии в начале 19 века.
Сначала местные с опаской относились к чужестранцам, но скоро колонисты создали здесь новый мир: принесли свои ремёсла и специальности, в Картли появился
Сначала местные с опаской относились к чужестранцам, но скоро колонисты создали здесь новый мир: принесли свои ремёсла и специальности, в Картли появился
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы осмотрите:
- Лютеранскую кирху 19 века.
- Типичные немецкие фахверковые дома.
- Дом знаменитого жителя Катариненфельда Иммануила Уолкера 1915 года, где сейчас находится грузинско-немецкий винный дом.
- Немецкую таверну, расположенную в отреставрированном цеху обслуживания сельскохозяйственной техники 19 века, где готовят по старинным швабским рецептам.
- Монастырь Святых Петра и Павла на вершине холма, откуда открывается захватывающая панорама окрестностей.
Вы узнаете:
- Как и почему в Грузии появились немецкие поселения.
- Как изготавливают вина по швабской технологии и кто поддерживает эту традицию в наши дни.
- Что такое «фахверк» и как он устроен.
- Какие здания были построены в Тбилиси знаменитыми уроженцами Элизабетталя и Катариненфельда.
- Сколько человек может вместить первый немецкий винный погреб 19 века.
Организационные детали
- В стоимость тура входит:
— Все трансферы по программе
— Экскурсионное обслуживание на всём маршруте
— Посещение первого немецкого винного погреба и экскурсия по дому Иммануила Уолкера
— Дегустация местных вин и специалитетов.
- Дополнительные расходы: обед в немецкой таверне.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 88 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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