131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа

Давид
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Давид – экскурсионное агентство
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю.

Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры.

Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба.

А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
€25
18 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии131 отзыв
4.78
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии

Что вас ожидает

Вера Сакартвело от древности до наших дней
Вы проследите эпохи развития грузинского христианства и поймёте, как оно отразилось на нашей культуре. А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе. На территории собора расположены колокольня, 9 часовен (5 из них под землёй), резиденция патриарха, духовная академия, а также кафе «Воды Лагидзе», где вы сможете оценить вкус легендарного бренда, известного далеко за пределами Грузии. Далее мы отправимся на мемориал «История Грузии». Вы окажетесь среди 16 высоких колон из меди и бронзы, на которых изображены значимые события в судьбе Сакартвело, ощутите дыхание вечности и полюбуетесь панорамами Тбилиси.

Мцхета — второй Иерусалим и первая столица
Осмотрев сцены из летописи грузинского христианства, вы отправитесь к местам, где они происходили. Вас ждёт храм Джвари, где святая Нино и царь Мириан воздвигли первый в Грузии крест. Этот монастырь и слияние рек Арагви и Куры у его подножия увековечил в своих стихах Лермонтов — вы полюбуетесь этим захватывающим дух видом. После вы спуститесь к храму Светицховели, который долгое время был главным Кафедральным собором Грузии. Здесь вы увидите великие реликвии: плащеницу Илии Пророка, Хитон Господень и мощи Андрея Первозванного. В этой части экскурсии также храм Самтавро, где похоронен тот самый царь Мириан и можно ппомолиться мощам Св. Габриела.

После посещения монастыря Джвари по желанию группы предусмотрен обед в салобио (ресторан), где отдыхал А.С Пушкин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, питьевая вода и Wi-Fi
  • Дополнительные расходы: обед и «Воды Лагидзе» — средний чек 15-25 лари
  • Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
Тбилиси и Мцхета — история христианства Грузии

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Давид
Давид
Мне 28, я и моя команда гидов — знатоки нашей страны и своего дела, проводим туры по Грузии уже 7 лет! Маршруты отличаются от шаблонных. В первую очередь любой турист для меня гость, а для настоящего Грузина гость — это посланник господа. Я очень люблю свою страну и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником!
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131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Очень интересная, познавательная, хорошо организованная экскурсия !!!!!!!!
13 января 2020
Экскурсия замечательная! Отдельное спасибо Эдику! Много интересной информации, легкая подача, вкусная дегустация)). Когда приеду, обязательно обращусь еще! :-)
11 января 2020
Наш гид Заза - молодец!
9 января 2020
Добрый день! Экскурсия была отличная! Экскурсовод Диана. Кроме того, оперативно место ещё для одного человека,желающего поехать со мной. Все очень понравилось.
2 января 2020
Отличная экскурсия, гид все четко и доступно рассказала нам практически обо всех исторических. религиозных моментах древней Грузии. Путешествие в Мцхета скрасил вкусный и недорогой обед. Спасибо гиду, спасибо, Грузия! Мы приедем сюда снова! С уважением - Виталий, Киев.
13 декабря 2019
Добрый день! 26.11.2019 ездили с мамой на экскурсию в Мцхету. Нам безумно понравилось, как была организована экскурсия и то, как и что рассказывал экскурсовод. Его имя - Заза. Он был одновременно и экскурсоводом и гидом. Он ответил на все вопросы, которые возникали у членов группы, рассказал интересные детали о жизни в Грузии, много интересных фактов об истории Грузии. Вообще я никогда особо не любила экскурсии, но после этой, мне захотелось теперь посетить и другие места от этой компании. Спасибо вам большое! Мы еще вернемся! Очень всем советую!
9 ноября 2019
Отличная экскурсия. Красота природы, величие храмов, эрудиция гида -всё это очень впечатляет.
28 октября 2019
Спасибо , было очень интересно !!!!
25 октября 2019
Мы путешествовали с Кариной. Это наш первый визит в Грузию, и мы были восхищены высоким уровнем и эрудицией гида. Познакомились с грузинскими художниками, побывали в мастерских на мемориале "История Грузии". Очень интересно и много Карина рассказала о иконах, религии, истории Грузии. Спасибо, Карина!
24 октября 2019
Мы ездили на экскурсию с Масхалом. Это замечательный гид и душевный человек. Во время экскурсии наш разговор не останавливался ни на минуту, кроме описания достопримечательностей мы узнали множество фактов о типичной жизни грузинского народа, его быте и проблемах, задавали любые вопросы. Информация о памятках истории подавалась легко и доступно, слушать было комфортно, как говорится, без перегруза историческими подробностями. Сама экскурсия очень понравилась: скульптуры, монастыри, природа, виды, отличные фотографии, многие из которых помог нам сделать лично Масхал. Однозначно рекомендую поехать, полдня ярких впечатлений вам будет обеспечено!
Ещё 121 отзыв

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