131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Вера Сакартвело от древности до наших дней

Вы проследите эпохи развития грузинского христианства и поймёте, как оно отразилось на нашей культуре. А лучшее место, чтобы визуализировать этот рассказ, собор Цминда Самеба, величественно возвышающийся на холме Святого Ильи — его видно почти отовсюду в городе. На территории собора расположены колокольня, 9 часовен (5 из них под землёй), резиденция патриарха, духовная академия, а также кафе «Воды Лагидзе», где вы сможете оценить вкус легендарного бренда, известного далеко за пределами Грузии. Далее мы отправимся на мемориал «История Грузии». Вы окажетесь среди 16 высоких колон из меди и бронзы, на которых изображены значимые события в судьбе Сакартвело, ощутите дыхание вечности и полюбуетесь панорамами Тбилиси.

Мцхета — второй Иерусалим и первая столица

Осмотрев сцены из летописи грузинского христианства, вы отправитесь к местам, где они происходили. Вас ждёт храм Джвари, где святая Нино и царь Мириан воздвигли первый в Грузии крест. Этот монастырь и слияние рек Арагви и Куры у его подножия увековечил в своих стихах Лермонтов — вы полюбуетесь этим захватывающим дух видом. После вы спуститесь к храму Светицховели, который долгое время был главным Кафедральным собором Грузии. Здесь вы увидите великие реликвии: плащеницу Илии Пророка, Хитон Господень и мощи Андрея Первозванного. В этой части экскурсии также храм Самтавро, где похоронен тот самый царь Мириан и можно ппомолиться мощам Св. Габриела.

После посещения монастыря Джвари по желанию группы предусмотрен обед в салобио (ресторан), где отдыхал А.С Пушкин.