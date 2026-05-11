242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Тбилиси вас ждет незабываемая дегустация вин, сыров и чурчхелы.



Путешественники смогут попробовать семь сортов вин из разных регионов Грузии, насладиться местными сырами и чурчхелой.



Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о тонкостях виноделия и сочетаниях вин с различными блюдами. Участники также смогут сфотографироваться в национальной одежде. Дегустации включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для дегустации - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года виноградники особенно красивы. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой сбора урожая. Зимой дегустации проходят в уютных помещениях, что позволяет избежать холодов и насладиться атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.