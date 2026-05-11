242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Тбилиси вас ждет незабываемая дегустация вин, сыров и чурчхелы.
Путешественники смогут попробовать семь сортов вин из разных регионов Грузии, насладиться местными сырами и чурчхелой.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о тонкостях виноделия и сочетаниях вин с различными блюдами. Участники также смогут сфотографироваться в национальной одежде. Дегустации включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
Путешественники смогут попробовать семь сортов вин из разных регионов Грузии, насладиться местными сырами и чурчхелой.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о тонкостях виноделия и сочетаниях вин с различными блюдами. Участники также смогут сфотографироваться в национальной одежде. Дегустации включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Семь сортов вин из разных регионов
- 🧀 Местные сыры
- 🍇 Узнайте о виноделии Грузии
- 📸 Фото в национальной одежде
- 🎉 Включенные дегустации
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для дегустации - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года виноградники особенно красивы. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой сбора урожая. Зимой дегустации проходят в уютных помещениях, что позволяет избежать холодов и насладиться атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кахетия
- Имеретия
- Картли
- Рача
- Лечхуми
- Мукузани
- Ахашени
Описание экскурсии
Вы попробуете:
- семь сортов вин — представителей самых разных микрозон Грузии: Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени
- местные сыры
- несколько видов чурчхел
Я расскажу:
- с чем сочетать разные вина
- как делают чурхчелу
- о виноделии в разных регионах Грузии
По желанию вы сфотографируетесь в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.
Организационные детали
- Дегустации включены в стоимость
- Дополнительные напитки и блюда оплачиваются по желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 386 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересный способ узнать больше о культуре вина и традицииях разных регионов Грузии 🇬🇪 спасибо большое вам за интересную дегустацию. Было завораживающе и захватывающе. Рекомендую, берите если сомневаетесь.
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M
Структурированная дегустация. Все понятно. Очень спокойно, в хорошем темпе, без лишних слов. Было приятно слушать Александра. Для нас это была первая дегустация подобного формата - с изучением разных технологий изготовления вина.
Мы остались довольны.
Мы были вчетвером - две пары, возраста 45-60.
Мы остались довольны.
Мы были вчетвером - две пары, возраста 45-60.
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M
Остались очень довольны дегустацией! Все было организовано на отличном уровне: вкусные вина, разнообразные сыры и очень свежая, ароматная чурчхела.
Отдельное спасибо Александу! Он не просто проводил дегустацию, а действительно увлекательно рассказывал
Отдельное спасибо Александу! Он не просто проводил дегустацию, а действительно увлекательно рассказывал
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V
Были на дегустации вина у Александра. Он выбрал для нас несколько видов для ознакомления: белые, красные, янтарные вина, европейские и квеври. Понравилось, что Александр не просто наливал и комментировал вино,
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Мы два раза ходили на дегустацию грузинских вин и сыра к Александру (вдвоём и в большой группе), и оба раза всё было безупречно. Узнали не только о винах Грузии, но и об искусстве дегустации вообще (а ведь мы из Франции!). Выбор вин очень нас впечатлил.
Нас покорило гостеприимство нашего сомелье, его интеллигентность, прекрасная речь, деликатность и щедрость.
Очень рекомендуем дегустацию!
Нас покорило гостеприимство нашего сомелье, его интеллигентность, прекрасная речь, деликатность и щедрость.
Очень рекомендуем дегустацию!
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Дегустация получилась не только приятной, но и познавательной. Александр легко и непринуждённо вёл рассказ. Все будет понятно, даже если вы новичок. Была авторская подборка вин, где целью было не попробовать как можно больше сортов грузинского винограда, а оценить разные методы производства вина. Очень советуем тем, кто хочет расширить свои знания о вине.
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