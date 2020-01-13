242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
Огромная благодарность Александру за потрясающую подачу материала - было очень интересно и увлекательно! Удалось продегустировать не только 6 разных вин, но и детально узнать, как изготавливается вино по особой грузинской технологии (в квеври) и в чем его исключительно полезные свойства. СПАСИБО!
Оксана
6 января 2020
Александр - просто чудо, приятный, тактичный, легкий при этом невероятно интеллигентный человек! Без его экскурсии мы бы не прочувствовали душу Грузии, ведь вино- это неотъемлемая часть этой прекрасной страны!
Всем рекомендую, за время проведённое с гидом узнаете много полезных секретов и интересных фактов о виноделии. Всем искренне рекомендую! В его баре сможете купить пару бутылочек наилучшего винца, выберете своих фаворитов!
Под конец вечера, будучи уже повеселевшими с ещё большим удовольствием продолжили дегустацию чурчхелы и сыра!
В общем, Мадлобт Александр!
Татьяна
5 января 2020
Александр очень интеллигентно, без спешки, с описанием деталей, исторических фактов рассказал про отличие и сходство классического виноделия и грузинского. Попробовали 7 видов белых и красных вин. Закусили сыром и чурхчелой, но тоже не просто так, а для понимания оттенков вкуса того или другого вина, сортов винограда. После этой дегустации, в кафе и ресторанах заказывали именно те вина, которые понравились. Появилось понимание что просить у продавцов в многочисленных винных лавках и ресторанах.
Да, пришли к Александру после поезда. были достаточно голодны, Александр нам сообразил пару салатиков. За что отдельное спасибо!
Максим
22 декабря 2019
Александр очень увлечён темой, поэтому слушать его одно удовольствие.
Каждую минуту узнаешь полезную информацию.
Теперь я точно знаю, сколько и чего можно употребить),
и при этом иметь отличное Здоровье.
Спасибо Вам Александр за отлично проведённый вечер.
Всем рекомендую.
Александр
19 декабря 2019
Нас было 7 человек и каждый остался в восторге. Александр очень интересный рассказчик! Два часа пролетели незаметно! Мы провели время с удовольствием. Рекомендую!
Роман
17 ноября 2019
Отличное знание предмета, прекрасная подача материала, уютная атмосфера и восхитительное вино. Всё это мы получили на дегустации вин у Александра.
Спасибо большое. В следующий раз приедем дегустировать чачу. 🙂👍
Любовь
19 октября 2019
Спасибо Александру за прекрасный вечер!
Очень интересный рассказчик, интеллигентный, с чувством юмора. Столько полезного и нового узнали о вине, о способах производства и его хранении.
Всем советуем посетить эту необычную экскурсию.
Спасибо Александр!!!
Елена
16 октября 2019
Были вчера на дегустации у Александра в его винном баре, остались максимально довольны!
Не очень люблю вино, плохо в нем разбираюсь, но Александр рассказал нам столько интересных фактов, рассказал о разных способах приготовления вина и этим очень заинтересовал.
Александр отлично разбирается в теме, был ответ на любой вопрос, что мне тоже очень понравилось!
Думаю, дегустация с Александром может заменить любую экскурсию на любом винном заводе.
Очень рекомендую!
Канако
12 октября 2019
Александр, спасибо за ваш замечательный дегустационный семинар !! Это было так удивительно. Я планировал посетить винодельню за городом, но я решил провести дегустацию Александра в городе, так как у меня нет времени на длительную поездку. Это было правильно. Потому что мы могли попробовать разные грузинские вина сразу, а также было интересно услышать разговор Александра. Я хочу приехать снова, когда я снова приеду в Тбилиси. Настоятельно рекомендую.
Михаил
12 октября 2019
Заказав экскурсию,даже не ожидали,что встретимся с очаровательным рассказчиком,интеллигентнейшим человеком.Выслушали интересный рассказ о вине,способах его приготовления.Все попробовали,чуть поговорили о личном.Купили чачу высшего качества.Рады знакомству,рекомендуем всем,кто хочет знать больше.
Дегустационный авто-тур - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона
Грузия – самый древний винодельческий регион в мире. Не посетить эти места и не попробовать вина — значит просто не познать Грузию. В моем туре вы за один день продегустируете вина пяти самобытных производителей, совершенно непохожих друг на друга, узнаете особенности их производства, а также познакомитесь с историей знаменитого края.
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси. Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам. Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города. Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.