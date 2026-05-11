242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси

Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, попробуйте лучшие вина и сыры, узнайте секреты их производства и насладитесь сладкой чурчхелой
В Тбилиси вас ждет незабываемая дегустация вин, сыров и чурчхелы.

Путешественники смогут попробовать семь сортов вин из разных регионов Грузии, насладиться местными сырами и чурчхелой.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о тонкостях виноделия и сочетаниях вин с различными блюдами. Участники также смогут сфотографироваться в национальной одежде. Дегустации включены в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
5
386 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Семь сортов вин из разных регионов
  • 🧀 Местные сыры
  • 🍇 Узнайте о виноделии Грузии
  • 📸 Фото в национальной одежде
  • 🎉 Включенные дегустации

Лучшее время для посещения

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апр
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июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшее время для дегустации - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года виноградники особенно красивы. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой сбора урожая. Зимой дегустации проходят в уютных помещениях, что позволяет избежать холодов и насладиться атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси
Дегустация вин, сыров и чурчхелы в Тбилиси

Что можно увидеть

  • Кахетия
  • Имеретия
  • Картли
  • Рача
  • Лечхуми
  • Мукузани
  • Ахашени

Описание экскурсии

Вы попробуете:

  • семь сортов вин — представителей самых разных микрозон Грузии: Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени
  • местные сыры
  • несколько видов чурчхел

Я расскажу:

  • с чем сочетать разные вина
  • как делают чурхчелу
  • о виноделии в разных регионах Грузии

По желанию вы сфотографируетесь в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.

Организационные детали

  • Дегустации включены в стоимость
  • Дополнительные напитки и блюда оплачиваются по желанию
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 386 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
374
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1
Лаппо
Интересный способ узнать больше о культуре вина и традицииях разных регионов Грузии 🇬🇪 спасибо большое вам за интересную дегустацию. Было завораживающе и захватывающе. Рекомендую, берите если сомневаетесь.
Интересный способ узнать больше о культуре вина и традицииях разных регионов Грузии 🇬🇪 спасибо большое вам
Интересный способ узнать больше о культуре вина и традицииях разных регионов Грузии 🇬🇪 спасибо большое вам
Интересный способ узнать больше о культуре вина и традицииях разных регионов Грузии 🇬🇪 спасибо большое вам
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M
Структурированная дегустация. Все понятно. Очень спокойно, в хорошем темпе, без лишних слов. Было приятно слушать Александра. Для нас это была первая дегустация подобного формата - с изучением разных технологий изготовления вина.
Мы остались довольны.
Мы были вчетвером - две пары, возраста 45-60.
Структурированная дегустация. Все понятно. Очень спокойно, в хорошем темпе, без лишних слов. Было приятно слушать Александра.
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M
Остались очень довольны дегустацией! Все было организовано на отличном уровне: вкусные вина, разнообразные сыры и очень свежая, ароматная чурчхела.

Отдельное спасибо Александу! Он не просто проводил дегустацию, а действительно увлекательно рассказывал
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о грузинских традициях виноделия, истории вина, особенностях разных сортов и культуре Грузии. Лекция получилась интересной, живой и с хорошим чувством юмора — время пролетело незаметно.

Атмосфера была очень теплой и дружелюбной, чувствовалось настоящее грузинское гостеприимство. Узнали много нового, попробовали отличные вина и получили массу положительных эмоций.

Искренне рекомендуем всем, кто хочет не просто попробовать грузинское вино, а интересно провести время и познакомиться с винной культурой Грузии. Спасибо за прекрасный вечер! 🍷🧀🇬🇪

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V
Были на дегустации вина у Александра. Он выбрал для нас несколько видов для ознакомления: белые, красные, янтарные вина, европейские и квеври. Понравилось, что Александр не просто наливал и комментировал вино,
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а рассказывал о грузинском виноделии, о технологиях, географии вина. Было очень полезно прояснить вопросы субъективных критериев выбора вина, узнать как вина сочетаются с едой и десертами.
Дегустация прошла в доброжелательной и приятной атмосфере, с закусками — сырами и чурчхелой. Александр очень спокойный и увлеченный человек, видно как он глубоко разбирается в теме. Очень рекомендуем.

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Таня
Мы два раза ходили на дегустацию грузинских вин и сыра к Александру (вдвоём и в большой группе), и оба раза всё было безупречно. Узнали не только о винах Грузии, но и об искусстве дегустации вообще (а ведь мы из Франции!). Выбор вин очень нас впечатлил.
Нас покорило гостеприимство нашего сомелье, его интеллигентность, прекрасная речь, деликатность и щедрость.
Очень рекомендуем дегустацию!
Мы два раза ходили на дегустацию грузинских вин и сыра к Александру (вдвоём и в большой
Мы два раза ходили на дегустацию грузинских вин и сыра к Александру (вдвоём и в большой
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Виталий
Дегустация получилась не только приятной, но и познавательной. Александр легко и непринуждённо вёл рассказ. Все будет понятно, даже если вы новичок. Была авторская подборка вин, где целью было не попробовать как можно больше сортов грузинского винограда, а оценить разные методы производства вина. Очень советуем тем, кто хочет расширить свои знания о вине.
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