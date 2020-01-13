242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства

Aleksandre
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Aleksandre – ваш гид
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы.

И сможете принять участие в приготовлении чачи!
От 20 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Руставели"
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У этой экскурсии242 отзыва
4.95
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы

Что вас ожидает

  • Дегустация 7 сортов вин, представителей самых разных микрозон Грузии (Кахетии, Имеретии, Картли, Рача, Лечхуми, Мукузани, Ахашени).
  • Дегустация разных грузинских сортов сыров.
  • Дегустация разных видов чурчхел с ознакомлением их приготовления.
  • По желанию фотосессия в грузинской национальной одежде с музыкальными инструментами и атрибутами.
  • Для групп 10-20 человек исполнение на национальных инструментах и грузинских песен.

Организационные детали

За дополнительную плату здесь же вы сможете заказать коктейли на чаче и вине, грузинские национальные блюда, спиртные напитки и купить понравившиеся вино и чачу.

Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Руставели".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksandre
Aleksandre
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
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242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Огромная благодарность Александру за потрясающую подачу материала - было очень интересно и увлекательно! Удалось продегустировать не только 6 разных вин, но и детально узнать, как изготавливается вино по особой грузинской технологии (в квеври) и в чем его исключительно полезные свойства. СПАСИБО!
6 января 2020
Александр - просто чудо, приятный, тактичный, легкий при этом невероятно интеллигентный человек! Без его экскурсии мы бы не прочувствовали душу Грузии, ведь вино- это неотъемлемая часть этой прекрасной страны!
Всем рекомендую, за время проведённое с гидом узнаете много полезных секретов и интересных фактов о виноделии. Всем искренне рекомендую! В его баре сможете купить пару бутылочек наилучшего винца, выберете своих фаворитов!
Под конец вечера, будучи уже повеселевшими с ещё большим удовольствием продолжили дегустацию чурчхелы и сыра!
В общем, Мадлобт Александр!
5 января 2020
Александр очень интеллигентно, без спешки, с описанием деталей, исторических фактов рассказал про отличие и сходство классического виноделия и грузинского. Попробовали 7 видов белых и красных вин. Закусили сыром и чурхчелой, но тоже не просто так, а для понимания оттенков вкуса того или другого вина, сортов винограда. После этой дегустации, в кафе и ресторанах заказывали именно те вина, которые понравились. Появилось понимание что просить у продавцов в многочисленных винных лавках и ресторанах.
Да, пришли к Александру после поезда. были достаточно голодны, Александр нам сообразил пару салатиков. За что отдельное спасибо!
22 декабря 2019
Александр очень увлечён темой, поэтому слушать его одно удовольствие.
Каждую минуту узнаешь полезную информацию.
Теперь я точно знаю, сколько и чего можно употребить),
и при этом иметь отличное Здоровье.
Спасибо Вам Александр за отлично проведённый вечер.
Всем рекомендую.
19 декабря 2019
Нас было 7 человек и каждый остался в восторге. Александр очень интересный рассказчик! Два часа пролетели незаметно! Мы провели время с удовольствием. Рекомендую!
17 ноября 2019
Отличное знание предмета, прекрасная подача материала, уютная атмосфера и восхитительное вино. Всё это мы получили на дегустации вин у Александра.
Спасибо большое. В следующий раз приедем дегустировать чачу. 🙂👍
19 октября 2019
Спасибо Александру за прекрасный вечер!
Очень интересный рассказчик, интеллигентный, с чувством юмора. Столько полезного и нового узнали о вине, о способах производства и его хранении.
Всем советуем посетить эту необычную экскурсию.
Спасибо Александр!!!
16 октября 2019
Были вчера на дегустации у Александра в его винном баре, остались максимально довольны!
Не очень люблю вино, плохо в нем разбираюсь, но Александр рассказал нам столько интересных фактов, рассказал о разных способах приготовления вина и этим очень заинтересовал.
Александр отлично разбирается в теме, был ответ на любой вопрос, что мне тоже очень понравилось!
Думаю, дегустация с Александром может заменить любую экскурсию на любом винном заводе.
Очень рекомендую!
12 октября 2019
Александр, спасибо за ваш замечательный дегустационный семинар !! Это было так удивительно. Я планировал посетить винодельню за городом, но я решил провести дегустацию Александра в городе, так как у меня нет времени на длительную поездку. Это было правильно. Потому что мы могли попробовать разные грузинские вина сразу, а также было интересно услышать разговор Александра. Я хочу приехать снова, когда я снова приеду в Тбилиси. Настоятельно рекомендую.
12 октября 2019
Заказав экскурсию,даже не ожидали,что встретимся с очаровательным рассказчиком,интеллигентнейшим человеком.Выслушали интересный рассказ о вине,способах его приготовления.Все попробовали,чуть поговорили о личном.Купили чачу высшего качества.Рады знакомству,рекомендуем всем,кто хочет знать больше.
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