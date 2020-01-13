242 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александр очень интеллигентно, без спешки, с описанием деталей, исторических фактов рассказал про отличие и сходство классического виноделия и грузинского. Попробовали 7 видов белых и красных вин. Закусили сыром и чурхчелой, но тоже не просто так, а для понимания оттенков вкуса того или другого вина, сортов винограда. После этой дегустации, в кафе и ресторанах заказывали именно те вина, которые понравились. Появилось понимание что просить у продавцов в многочисленных винных лавках и ресторанах.

Да, пришли к Александру после поезда. были достаточно голодны, Александр нам сообразил пару салатиков. За что отдельное спасибо!