456 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легендарная дорога

Наша прогулка начнется с известной Военно-Грузинской дороги, которой восхищались А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие. Свернув с пути, вы проедете по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в известной поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету: «…там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…».

Храмы Мцхеты

Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Познакомитесь с его историей и знаковыми событиями прошлого. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Вы также увидите ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным.