456 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легендарные храмы и потрясающие виды

Tripster в Тбилиси
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Tripster в Тбилиси – представитель гидов
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны.

Святое место для каждого грузина.

Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря.

Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
€30
15 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Авлабар»
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У этой экскурсии456 отзывов
4.86
Мцхета — колыбель грузинского христианства
Мцхета — колыбель грузинского христианства

Что вас ожидает

Легендарная дорога
Наша прогулка начнется с известной Военно-Грузинской дороги, которой восхищались А. Пушкин, М. Лермонтов, П. Чайковский, А. Дюма-отец, Л. Толстой и многие другие. Свернув с пути, вы проедете по местам, где развивались события, описанные Лермонтовым в известной поэме «Мцыри», и подниметесь к храму Джвари VI века — отсюда открывается чарующий вид на Мцхету: «…там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…».

Храмы Мцхеты
Вы посетите собор Светицховели (Столп Животвоящий) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Познакомитесь с его историей и знаковыми событиями прошлого. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и мантии Ильи Пророка, а также покоятся мощи Андрея Первозванного. Далее прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Вы также увидите ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина. «Ежевичник», многократно вырубаемый варварами и возникающий вновь и вновь, считается чудотворным.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер по маршруту
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дети до 6 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте
Мцхета — колыбель грузинского христианства
Мцхета — колыбель грузинского христианства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Авлабар».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster в Тбилиси
Tripster в Тбилиси
Гамарджоба Генацвале! Меня зовут Лика. Я коренная «тбилисска», влюбленная в свой город и страну! Провожу групповые и индивидуальные экскурсии уже более 5 лет. Грузия — это поистине замечательная страна, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Я и моя команда гидов постараемся влюбить вас в Грузию и уверены, что у вас возникнет желание сюда вернуться!
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456 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Позитивная,занимательная,интересная поездка! Спасибо гиду Лике и команде за отличную организацию )
8 марта 2020
Были на экскурсии с гидом Леваном!
Нам очень понравилось! Интересная, насыщенная экскурсия, удобный маршрут) Леван хороший рассказчик, приятный человек)
После экскурсии остановились на безумно вкусный обед) остались очень довольны, обязательно будем рекомендовать друзьям)
5 марта 2020
Нашу экскурсию вела Лика-удивительно интересный,начитанный человек.Именно благодаря гиду запомнится эта поездка. Храмы и религия-не мое,ехала на экскурсию из-за видов и красивого города и ни на минуту не пожалела о поездке! Вы узнаете не только историю релгии,но и море легенд,услышите красивые стихотворения.Однозначно рекомендую эту экскурсию!
3 марта 2020
На экскурсии были 29.02.20. С нами ездил Роман. Все просто супер! Интересно, увлекательно, содержательно. И при этом не скучно. Все было так интересно, что не хотелось расставаться с Романом. Очень рекомендую. Надеюсь в следующий приезд посетить с ним другие экскурсии. Спасибо, Трипстер
29 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Она хорошо организована, Гид Лика внимательна, с хорошим русским, рассказ о храмах сдобрен цитатами из поэмы Мцыри.
24 февраля 2020
Уютный,теплый город Мцхета ) очень красывые виды и природа! Стоит посетить
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилвсь. Лика очень хороший гид и просто приятный в общении. человек
23 февраля 2020
Интереснейшая экскурсия-гид профи,рассказ захватычает,а стихи поражают ) очень рекомендую всем всем посетить эту экскурсию.
23 февраля 2020
Лика провела замечательную экскурсию. Рассказ не прерывался по пути и в храмах ) она очень красиво вплетает стихотворения великих поэтов в повествование и это придает экскурсии особенную прелесть. Спасибо за отлично проведенный день. Экскурсия запомнится надолго )
23 февраля 2020
Великолепная экскурсия, экскурсовод Лика выше всяких похвал!
Ещё 446 отзывов

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