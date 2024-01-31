Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Мы познакомимся с Тбилиси и с древней столицей страны, Мцхетой, полюбуемся видами на Алазанскую долину в Сигнахи, заглянем в «Хареб» и продегустируем биовино, заедем в Батуми и погуляем по ботаническому саду.
Желающие смогут ощутить атмосферу грузинского застолья на семейной винодельне, отправиться на водную прогулку по Арагви или попробовать рафтинг.
янв
Описание
Организационные детали
Рекомендуем брать небольшое количество вещей, чтобы было легче передвигаться по маршруту
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси, красоты Кахетии
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в Кахетию — край виноделия. По пути заедем в женский монастырь Бодбе, усыпальницу Святой Нино. Затем посетим «город любви» Сигнахи. Здесь пары могут расписаться в любое время дня и ночи.
После этого пообедаем, погуляем по уютному городу, пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся панорамой Алазанской долины. Далее вас ждёт трансфер до отеля.
Телави, Кварели и винные дегустации
С утра выезжаем в Телави — центр Кахетии. Здесь осмотрим Царский дворец, заглянем в этнографический музей и увидим легендарный платан. Жители считают, что дереву уже 1000 лет. После доберёмся до Кварели, где посетим Некресский монастырь, расположенный в горах.
Далее отправимся на винодельню «Хареба», чтобы вы попробовали биовино, в процессе изготовления которого не используются пестициды. По желанию побываем в домашнем винном семейном погребе и вкусим все прелести грузинского застолья с тамадой, народными песнями и танцами. Вас научат готовить чурчхелу, хинкали и шашлыки по традиционному рецепту.
Затем вернёмся в отель.
День в Тбилиси
Утром поедем в Тбилиси. По прибытии вы разместитесь в отеле, а затем мы отправимся знакомиться с красотами столицы. По канатной дороге поднимемся к величественному памятнику «Мать Картли», который расположен на вершине холма Сололаки. Его высота достигает 20 метров. У ног скульптуры находятся скамейка и смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на Тбилиси.
Вечером город выглядит особенно романтично и чарующе. Погуляем по ночной столице и вернёмся в отель.
Мцхета
Сегодня едем в Мцхету. По пути в древнюю столицу заглянем в монастырь Джвари, откуда открывается потрясающий вид на город. Пообедать зайдём в ресторан «Салобие», а после нас ждёт обратная дорога в Тбилиси. По приезде осмотрим собор Святой Троицы, Цминда Самеба. Его золотой купол виден из любого места в городе.
Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и курорт Гудаури
Утром выезжаем в Казбеги — живописный уголок Грузии. По пути будем любоваться заснеженными вершинами гор и невероятной красоты долинами. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища, где перед нами откроются потрясающие виды: зелёные склоны гор обнимают лазурные воды. Посетим крепость Ананури, которая возвышается над водоёмом.
Следующая станция — горнолыжный курорт Гудаури. Желающие смогут отправиться на водную прогулку по реке Арагви или попробовать рафтинг. Также мы увидим гору Казбек и храм Святой Троицы Гергети.
Затем вернёмся в Тбилиси.
Боржоми
В этот день едем в Боржоми, знаменитый город, который прославился своей минеральной водой. Историю курорта вы узнаете во время экскурсии. По прибытии разместимся в отеле и пойдём гулять по парку, поднимемся к серным ваннам, в которых вы сможете искупаться.
После ужина вернёмся в отель.
Крепость Хертвиси, Вардзиа и Ахалцихе
Цель сегодняшнего маршрута — пещерный монастырский комплекс Вардзиа. По дороге к достопримечательности заедем в крепость Хертвиси, средневековый замок расположенный в одноимённой деревне, в устье рек Паравани и Мтквари, на высокой скалистой горе. Вы узнаете, как сооружение связано с А. Македонским.
Вардзиа поражает своей монументальностью. В скалах высечены кельи монахов, храм, библиотеки, часовни, трапезные, бани и наблюдательные пункты. Помещения связаны узкими тоннелями.
На обратном пути в Боржоми заглянем в Ахалцихе и осмотрим крепость Рабат. Первые упоминания об укреплении датируются ещё IX веком.
Кутаиси: пещера Сатаплия, собор Баграти и Гелатский монастырь
С утра прощаемся с Боржоми и едем в Кутаиси, ещё один древнейший город Грузии. Увидим пещеру Сатаплия. Рядом с ней расположен колхидский лес с реликтовыми и эндемичными растениями, а также здесь можно обнаружить следы динозавров. Затем осмотрим собор Баграти на холме Укимериони. С течением времени это произведение архитектурного искусства претерпело разрушения, поэтому его реконструировали. Посетим Гелатский монастырь, где в XII веке располагалась академия. Монастырь стал усыпальницей царя Давида IV Строителя, а ещё здесь сохранились невероятные мозаики и роспись.
Каньон Окаце, водопад Кинчха и переезд в Батуми
Сегодня мы доберёмся до туристического центра Грузии — Батуми, но сначала осмотрим пару природных достопримечательностей. Сначала отправимся к каньону Окаце, название которого произошло от реки Окаце, благодаря которой каньон и образовался. Он простирается на 16 километров, а его глубина составляет около 50 метров. Недалеко от каньона расположился водопад Кинчха. В месте его падения образовалось небольшое озеро, вода из которого спускается второй ступенью каскада. Невероятно живописное местечко!
По прибытии в Батуми заселимся в отель.
Прогулка по городу и поездка к водопаду Махунцети
Посвятим часть дня размеренной прогулке по Батуми, а затем поедем к водопаду Махунцети. Он находится всего в 30 километрах от города. Высота водопада составляет 20 метров. Умиротворяющий шум воды и свежий воздух — уезжать отсюда совсем не хочется! После прогулки вернёмся в Батуми.
Батумский ботанический сад, возвращение в Тбилиси
Наше грузинское путешествие подходит к концу. Сегодня мы посетим Батумский ботанический сад. Не так давно его территория была покрыта лесами, а сейчас здесь красуется одна из самых живописных рекреационных зон. Коллекция сада включает в себя 1800 растений. Прогулка обещает быть интересной!
Затем поедем в Тбилиси.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч в Грузии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.