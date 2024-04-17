Отправляемся в насыщенное путешествие по Грузии, чтобы научиться готовить традиционную лепёшку пури в тандыре и узнать секреты местного виноделия, пройтись по мощёным улочкам первой столицы и заглянуть в покинутые дома древнего пещерного города. Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, услышите интересные истории от местного гида и проедете по знаменитой Военно-Грузинского дороге, прогуляетесь по городу Любви — Сигнахи, и узнаете, как с ним связана песня «миллион алых роз». На майские праздники (8-12 мая) мы подготовили для вас специальную 5-дневную программу без ночёвки в Казбеги.

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Описание

Организационные детали

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

Участие в туре возможно с 10 лет.

100% возврат в течении 24ч после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата.

Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и пещерному городу Уплисцихе, а также местные гиды на винодельнях в Кахетии.

В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.