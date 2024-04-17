Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Вы увидите главные достопримечательности Тбилиси, услышите интересные истории от местного гида и проедете по знаменитой Военно-Грузинского дороге, прогуляетесь по городу Любви — Сигнахи, и узнаете, как с ним связана песня «миллион алых роз».
На майские праздники (8-12 мая) мы подготовили для вас специальную 5-дневную программу без ночёвки в Казбеги.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|72 505 ₽
Описание
Организационные детали
Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.
Участие в туре возможно с 10 лет.
100% возврат в течении 24ч после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата.
Обращаем внимание, что в туре нет профессионального гида. Организаторы полностью проводят тур, но у нас нет микрофона и о каждом доме по дороге мы не рассказываем. Организаторы дадут основную информацию о локациях по маршруту. Профессиональный гид будет в экскурсии по Тбилиси (она займет 3-4 часа) и пещерному городу Уплисцихе, а также местные гиды на винодельнях в Кахетии.
В туре возможно изменение последовательности дней по усмотрению организаторов. Вся программа сохраняется в полном объёме, а также аэропорты прилёта и вылета.
Проживание. Будем жить в отелях «Vera Hills Boutique Hotel», «Sunshine Kazbegi», в мини-отеле в посёлке Казбеги, 2-местное размещение с удобствами в номере.
Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Участие в туре возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Встречаемся в аэропорту Владикавказа до 14:30 или на ж. -д. вокзале в 15:00-16:00 и отправляемся в Грузию. Проведём в дороге около 2 часов, всё зависит от скорости прохождения границы. Заселимся в мини-отель в посёлке Казбеги у подножия одноимённой вершины.
Разместимся во внедорожниках и отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 метров, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
Вечером заглянем в местное кафе на ужин, насладимся грузинской кухней, познакомимся друг с другом и поднимем бокал вина за насыщенное и интересное путешествие.
В туре, в зависимости от дат, возможен маршрут «наоборот»: из аэропорта Владикавказа едем сразу в Тбилиси. А ночёвка в Казбеги и локации на военно-грузинской дороге со всеми остановками будут в 5 и 6 дни тура.
В 5-дневном майском туре в этот день: прилёт во Владикавказ и переезд в Тбилиси.
Арка Дружбы, крепость Ананури и Тбилиси
Начнём день с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет на вершине Казбек. После завтрака соберём вещи и поедем в Тбилиси. Путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Вы увидите гордые заснеженные вершины и деревни, затерянные в долинах.
Прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами. Прогулка состоится при благоприятных и подходящих погодных условиях.
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола». На монументе запечатлены сцены из грузинской и русской истории и написаны пронзительные строчки поэта Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда».
Пообедаем в аутентичном кафе по дороге, где попробуем вкуснейшие хинкали и хачапури.
Остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Поднимемся на смотровую площадку башни, пройдём по узкой тропинке вдоль оборонительной стены и сделаем эффектные кадры крепости на фоне лазури Жинвальского водохранилища.
Поедем к монастырю Джвари 7 века. Ещё в 4 столетии на вершине горы был возведён крест — символ новой веры на территории Грузии и отказа от язычества. Отсюда полюбуемся слиянием Арагвы и Куры.
После заселения в отель в Тбилиси поужинаем, а затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу или отдохнуть в номере.
В 5-дневном майском туре в этот день: экскурсия по Тбилиси и свободное время (программа 5 дня)
Винные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустация
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино.
А дегустации на сегодня не заканчиваются! Мы заглянем в дом семьи виноделов, где вы попробуете более 10 видов вина под увлекательные рассказы от основателя производства и настоящие тосты из рога. Сделаем фотографии у «винной» ёлки, понаблюдаем за процессом производства вина и поедем назад в Тбилиси.
В 5-дневном майском туре в этот день: Кахетия.
Пещерный город, монастырь Джвари и Чиатура
После завтрака посетим древний пещерный город Уплисцихе. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди навсегда покинули свои дома. До наших дней сохранились 150 пещер, а когда-то их насчитывалось больше 700! В скалах были высечены жилые помещения, театр, аптека, тронный зал и храмы.
Сегодня вы увидите не только уже знакомую Грузию, но и её неожиданные стороны — будем путешествовать по локациям, куда редко попадают туристы.
Побываем в городе канатных дорог Чиатура. Их здесь 17! В советское время из Чиатуры мечтали создать настоящий город будущего, а канатные дороги предназначались для перемещения жителей с одной стороны ущелья на другую. Сейчас старые канатки закрыты, вместо них построены новые, французские. Мы обязательно на них прокатимся, пообедаем в кафе «Париж» и побродим по заброшенным сооружениям старых канатных станций.
Побываем в женском пещерном монастыре Мгвимеви 13 века и прогуляемся по узкой дорожке с невероятными видами на вершины и город. Если останется время, покатаемся на ещё одной канатке.
Вечером вернёмся в Тбилиси, после чего у вас будет свободное время, чтобы погулять по городу или отдохнуть за бокалом вина.
В 5-дневном майском туре в этот день: пещерный город Уплисцихе, Чиатура и монастыри.
Экскурсия по столице
Позавтракаем и отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом*. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.
В 5-дневном майском туре в этот день: выселение из отеля в Тбилиси, возвращение во Владикавказ по Военно-Грузинской дороге.
Отъезд
После завтрака, в 08:00-09:00 — трансфер во Владикавказ. На обратном пути снова полюбуемся пейзажами Военно-Грузинской дороги. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом не раньше 18:00.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал
- Услуги гида во время групповой экскурсии по Тбилиси (3-4 часа) и в экскурсии по пещерному городу Уплисцихе, в остальное время сопровождение организаторов и водителей
- Дегустации и экскурсии по винодельням
- Посещение и дегустация в домашней и очень уютной винодельне
- Мастер-класс по изготовлению пури и чурчхелы
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Подъём на джипах к храму Гергети
- Сопровождение 1-2 организаторами
- Обратите внимание: стоимость на все туры с 28 апреля 72 500 рублей
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- На майские даты (8-12 мая) возможно проведение 5-дневного тура без ночёвки в Казбеги за 68 800 руб