Из Тбилиси: очаровательное вино в Сигнахи и монастырь Бодбе

Вас ждет увлекательное путешествие, где вы собственными руками приготовите традиционную чурчхелу и грузинский хлеб, насладитесь дегустацией местных деликатесов и вина.

Вы посетите живописную деревню Нукриани, а также прогуляетесь по романтичному городу любви — Сигнахи, наслаждаясь его атмосферой и удивительными видами.
5
38 отзывов
Из Тбилиси: очаровательное вино в Сигнахи и монастырь Бодбе
Из Тбилиси: очаровательное вино в Сигнахи и монастырь Бодбе
Из Тбилиси: очаровательное вино в Сигнахи и монастырь Бодбе
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:15

Описание мастер-класса

Отправьтесь в чарующее путешествие из Тбилиси, где каждый момент раскрывается среди захватывающих видов Кавказа. Погрузитесь в богатое наследие винодельческого региона Кахети, наполненное кулинарными изысками и всемирно известными винами.

Исторические достопримечательности

Откройте для себя историческую стену Сигнахи и спокойный монастырь Святой Нино в Бодбе. Прогуляйтесь по пятикилометровой стене Сигнахи и насладитесь потрясающей панорамой на Алазанскую долину.

Винодельческая культура

Попробуйте вино, чачу и коньяк в уютных погребах, погружаясь в яркую культуру виноделия. Оцените вкус натурального меда и сыра, а также присоединитесь к мастер-классу по выпечке хлеба в грузинской пекарне, где воздух наполнен ароматом свежего хлеба.

Грузинские деликатесы

Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как чурчхела, и даже поучаствовать в мастер-классе по её приготовлению!

Село Нукриани

Мы отправимся в это живописное место под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». По пути мы расскажем вам увлекательные легенды. В селе посетим смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Кахети.

  • При желании можно прокатиться на зиплайне из Нукриани в Сигнахи, где наше приключение продолжится.

Тбилиси и Хроники Грузии

Тбилиси, как никогда раньше, порадует вас посещением Хроник Грузии. Этот монументальный памятник, также известный как грузинский Стоунхендж, символизирует величие грузинской имперской истории, знаковые литературные произведения и глубокую значимость христианства для нации.

Это не просто исторический памятник, но и смотровая площадка с захватывающими видами. Полюбуйтесь поразительным контрастом между яркой советской архитектурой с одной стороны и спокойным Тбилисским морем с другой. Это место создает спокойное убежище от городской суеты, особенно волшебное на закате.

Заключение

Откройте для себя скрытую жемчужину, сочетающую в себе историю, культуру и природную красоту. Присоединяйтесь к нам в этом волшебном путешествии, где каждый шаг прославляет богатую историю, культуру и природное великолепие Грузии.

Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манави
  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Алазанская долина
  • Бадиаури
  • Нукриани
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter
  • Профессиональный гид
  • Дегустации:/n вина/n чачи и бренди/n меда/n местных сладостей.
  • Трансфер из отеля - 2 + человека (в радиусе 2 км)
Что не входит в цену
  • Мастер-класс по выпечке хлеба - 5 лари
  • Мастер-класс по приготовлению чурчхелы - 5 лари
  • Обед
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
А
27 мар 2025
Были с женой на экскурсии 25 марта. Испекли вкуснейшие шоти (мамин хлеб), сделали чурчхелу, попробовали сыр и домашнее вино, посмотрели древнюю крепость, заехали на памятник "Хроники Грузии" Зураба Церителли. До
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сих пор под впечатлением. Очень понравился гид Леван, который нашел подход к каждому туристу, был внимателен ко всем, отвечал на все вопросы, посоветовал много интересных локаций, рассказывал нескучно, за что ему огромное спасибо. Если вернёмся в Грузию, снова обратимся к Левану.

И
25 мар 2025
Сегодня была на экскурсии в Сигнахи и Бодбе с мастер-классами по чурчхеле, шоти и дегустациями вин. Наш гид Леван настоящий мастер -- создал нужное настроение, уделял внимание каждому в группе,
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рассказывал много важных и интересных историй о Кахетии и каждом месте, где мы были. Всегда заботился как о нашей безопасности, так и о веселье и радостных эмоциях. Прекрасная организация по таймингу и удобствам (еда, туалеты, локации). 100% рекомендую как саму экскурсию, так и прекрасного гида Левана!

И
18 мар 2025
Спасибо за экскурсию! Комфортный автомобиль, уверенный водитель, обаятельный экскурсовод!
М
5 мар 2025
Ездила с группой в Кахетию на эту экскурсию. Понравилась подача информации от гида, гид Николай создавал интересную атмосферу на протяжении всей экскурсии и очень незаметно пролетел день. Очень понравилось вино на дегустации) Смело рекомендую
А
22 фев 2025
Все отлично
О
16 фев 2025
За очень доступную цену посетить замечательным гидом Омари несколько значимых локаций в Грузии - это в Спутник8!!! Самобытная грузинская деревня с дегустацией вин и изготовлением собственными руками чупчхеллы,святое место Монастырь Нино, город любви Сигнаги и бонусом город Телави с его достопримечательностями. День полон приятного общения,много интересной информации и ответов на вопросы. Я рекомендую - здорово,душевно и интересно.
Ю
12 фев 2025
Все понравилось, особенно экскурсовод. Много интересной информации. Комфортабельный транспорт, безопасно и быстро.
С
3 дек 2024
Поездка прошла вовремя. Микроавтобус был отличным, пункт назначения также потрясающий, мы прекрасно провели время, а гид Мариам также очень профессиональная и любезная, это того стоит!
С
3 дек 2024
Дмитрий также был очень внимателен к каждому человеку, помогая как с малыми, так и с большими делами, например, следя за тем, чтобы у людей не остались полностью разряженные мобильные телефоны,
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или организуя остановку автобуса у банкомата для человека. Он заставил всех нас почувствовать себя в полной безопасности. Джентльмен, управлявший автобусом, также был очень способным и никогда не заставлял нас чувствовать себя не в безопасности, даже на извилистых дорогах. Живописная красота гор Казбеги была захватывающей, и это опыт, который я буду лелеять всю жизнь.

о
3 дек 2024
Поездка была потрясающей и очень хорошо организованной. Наш гид Дмитрий сделал поездку еще более приятной благодаря своим обширным знаниям географии, истории и геополитического значения региона. Его юмор и шутки были очень оценены!
К
3 дек 2024
Мы прекрасно провели время в этой поездке под руководством Мари, она была хорошей, и мы были счастливы
Б
3 дек 2024
День очень хорошо проведен, Мария — потрясающий гид. Определенно поезжайте. Путешествие было очень живописным. Мы определенно вернемся.
В
3 дек 2024
Потрясающие виды, хорошо организованная поездка со множеством интересных остановок, водитель Нига был таким плавным и легким, несмотря на расстояние и сложность дороги, так рад, что мы поехали с ними в организованной группе, а не индивидуально, гид потрясающий, дал нам всю необходимую информацию в поездке и был таким милым, очень рекомендую
Г
3 дек 2024
Мариам очень приятный и профессиональный гид для этой поездки, спасибо ей за руководство. Эта поездка хорошо организована и весела.
И
4 ноя 2024
Удивительная поездка! Очень разнообразная и развлекательная программа, где вы увидите самые красивые места Кахетии и попробуете лучшее вино региона. Большая благодарность нашему гиду Марии, которая была очень дружелюбна и терпелива, отлично говорила на английском и русском языках и поделилась с нами множеством интересных фактов о грузинской культуре и истории. Поездка очень рекомендуется!

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