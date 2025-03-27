Вас ждет увлекательное путешествие, где вы собственными руками приготовите традиционную чурчхелу и грузинский хлеб, насладитесь дегустацией местных деликатесов и вина. Вы посетите живописную деревню Нукриани, а также прогуляетесь по романтичному городу любви — Сигнахи, наслаждаясь его атмосферой и удивительными видами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса

Отправьтесь в чарующее путешествие из Тбилиси, где каждый момент раскрывается среди захватывающих видов Кавказа. Погрузитесь в богатое наследие винодельческого региона Кахети, наполненное кулинарными изысками и всемирно известными винами.

Исторические достопримечательности

Откройте для себя историческую стену Сигнахи и спокойный монастырь Святой Нино в Бодбе. Прогуляйтесь по пятикилометровой стене Сигнахи и насладитесь потрясающей панорамой на Алазанскую долину.

Винодельческая культура

Попробуйте вино, чачу и коньяк в уютных погребах, погружаясь в яркую культуру виноделия. Оцените вкус натурального меда и сыра, а также присоединитесь к мастер-классу по выпечке хлеба в грузинской пекарне, где воздух наполнен ароматом свежего хлеба.

Грузинские деликатесы

Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как чурчхела, и даже поучаствовать в мастер-классе по её приготовлению!

Село Нукриани

Мы отправимся в это живописное место под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». По пути мы расскажем вам увлекательные легенды. В селе посетим смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Кахети.

При желании можно прокатиться на зиплайне из Нукриани в Сигнахи, где наше приключение продолжится.

Тбилиси и Хроники Грузии

Тбилиси, как никогда раньше, порадует вас посещением Хроник Грузии. Этот монументальный памятник, также известный как грузинский Стоунхендж, символизирует величие грузинской имперской истории, знаковые литературные произведения и глубокую значимость христианства для нации.

Это не просто исторический памятник, но и смотровая площадка с захватывающими видами. Полюбуйтесь поразительным контрастом между яркой советской архитектурой с одной стороны и спокойным Тбилисским морем с другой. Это место создает спокойное убежище от городской суеты, особенно волшебное на закате.

Заключение

Откройте для себя скрытую жемчужину, сочетающую в себе историю, культуру и природную красоту. Присоединяйтесь к нам в этом волшебном путешествии, где каждый шаг прославляет богатую историю, культуру и природное великолепие Грузии.