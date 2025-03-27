Вы посетите живописную деревню Нукриани, а также прогуляетесь по романтичному городу любви — Сигнахи, наслаждаясь его атмосферой и удивительными видами.
Описание мастер-класса
Отправьтесь в чарующее путешествие из Тбилиси, где каждый момент раскрывается среди захватывающих видов Кавказа. Погрузитесь в богатое наследие винодельческого региона Кахети, наполненное кулинарными изысками и всемирно известными винами.
Исторические достопримечательности
Откройте для себя историческую стену Сигнахи и спокойный монастырь Святой Нино в Бодбе. Прогуляйтесь по пятикилометровой стене Сигнахи и насладитесь потрясающей панорамой на Алазанскую долину.
Винодельческая культура
Попробуйте вино, чачу и коньяк в уютных погребах, погружаясь в яркую культуру виноделия. Оцените вкус натурального меда и сыра, а также присоединитесь к мастер-классу по выпечке хлеба в грузинской пекарне, где воздух наполнен ароматом свежего хлеба.
Грузинские деликатесы
Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как чурчхела, и даже поучаствовать в мастер-классе по её приготовлению!
Село Нукриани
Мы отправимся в это живописное место под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». По пути мы расскажем вам увлекательные легенды. В селе посетим смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Кахети.
- При желании можно прокатиться на зиплайне из Нукриани в Сигнахи, где наше приключение продолжится.
Тбилиси и Хроники Грузии
Тбилиси, как никогда раньше, порадует вас посещением Хроник Грузии. Этот монументальный памятник, также известный как грузинский Стоунхендж, символизирует величие грузинской имперской истории, знаковые литературные произведения и глубокую значимость христианства для нации.
Это не просто исторический памятник, но и смотровая площадка с захватывающими видами. Полюбуйтесь поразительным контрастом между яркой советской архитектурой с одной стороны и спокойным Тбилисским морем с другой. Это место создает спокойное убежище от городской суеты, особенно волшебное на закате.
Заключение
Откройте для себя скрытую жемчужину, сочетающую в себе историю, культуру и природную красоту. Присоединяйтесь к нам в этом волшебном путешествии, где каждый шаг прославляет богатую историю, культуру и природное великолепие Грузии.
Каждый день в 09:15. Мы вас встретим на месте встречи Будьте пожалуйста на месте встречи в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
- Бадиаури
- Нукриани
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter
- Профессиональный гид
- Дегустации:/n вина/n чачи и бренди/n меда/n местных сладостей.
- Трансфер из отеля - 2 + человека (в радиусе 2 км)
Что не входит в цену
- Мастер-класс по выпечке хлеба - 5 лари
- Мастер-класс по приготовлению чурчхелы - 5 лари
- Обед