Что вас ожидает

В Манави вы отведаете чачу, чурчхелу, пастилу, мёд. А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника.

В Бадиаури вы увидите, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуете в процессе.

Существуют удивительные места, где исполняются желания. В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. А если захотите, спуститесь к святому источнику.

Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами словно из Италии. Его главная достопримечательность — крепость 18 века. Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину.

В завершение вы посетите город Телави, где продегустируете марочные белые и красные вина (Цинандали, Гурджаани, Ркацители, Тибаани, Телиани, Напареули). В качестве закуски вам предложат сыры. Также здесь вы увидите могучий 800-летний платан.

Организационные детали