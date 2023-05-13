В компании до 19 человек вы посетите самый плодородный регион Грузии, где производят лучшие вина на постсоветском пространстве. Вы продегустируете марочные белые и сухие вина, отведаете чачу и традиционные закуски, увидите, как печётся кахетинский шоти. А также познакомитесь с колоритной архитектурой Сигнахи. Полюбуетесь панорамой Алазанской долины. И побываете в древнем монастыре.

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Описание

Что вас ожидает

🍇 В Манави вы отведаете чачу, чурчхелу, пастилу, мёд. А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника.

🍇 В Бадиаури вы увидите, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуете в процессе.

🍇 Существуют удивительные места, где исполняются желания. В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. А если захотите, спуститесь к святому источнику.

🍇 Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами. Его главная достопримечательность — крепость 18 века. Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину.

🍇 В завершение вы посетите город Телави, где продегустируете марочные белые и красные вина (Цинандали, Гурджаани, Ркацители, Тибаани, Телиани, Напареули). В качестве закуски вам предложат сыры. Также здесь вы увидите дворец Ираклия II и могучий 800-летний платан.

Организационные детали