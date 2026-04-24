В компании до 19 человек вы посетите прославленный регион Грузии, где производят лучшие вина на постсоветском пространстве.
Продегустируете марочные белые и сухие вина, отведаете чачу и традиционные закуски, увидите, как печётся кахетинский шоти.
А также познакомитесь с колоритной архитектурой Сигнахи, полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в древнем монастыре.
Продегустируете марочные белые и сухие вина, отведаете чачу и традиционные закуски, увидите, как печётся кахетинский шоти.
А также познакомитесь с колоритной архитектурой Сигнахи, полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в древнем монастыре.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Манави вы отведаете чачу, чурчхелу, пастилу, мёд. А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника.
В Бадиаури вы увидите, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуете в процессе.
Существуют удивительные места, где исполняются желания. В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. А если захотите, спуститесь к святому источнику.
Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами словно из Италии. Его главная достопримечательность — крепость 18 века. Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину.
В завершение вы посетите город Телави, где продегустируете марочные белые и красные вина (Цинандали, Гурджаани, Ркацители, Тибаани, Телиани, Напареули). В качестве закуски вам предложат сыры. Также здесь вы увидите могучий 800-летний платан.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации.
- Дополнительные расходы: обед, мастер-класс по выпечке хлеба (5 лари).
- Дети до 4 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
MEIDAN BAZAR
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2352 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке — эта страна в моём сердце с детства. Работаю в туризме с 2020 года и больше всего люблю
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 171 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка очень понравилась, гид Нана является настоящим профессионалом своего дела. Она вела экскурсию одновременно на русском и английском языках. Узнали много нового об истории и традициях Грузии, попробовали настоящее грузинское вино из кверви и посетили город любви Сигнахи и Телави. Очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная. Джимми провел экскурсию великолепно, весело и со знанием дела.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно повествовал, шуточки шутил. Спасибо большое ♥️ однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой привет из Владивостока и большое спасибо за много интересных фактов о Грузии. ЧКПСС - Вы лучший!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Поездка прошла замечательно, несмотря на облачность и ограниченную видимость в горах. Весело, вкусно, музыкально) отдельная благодарность нашему экскурсоводу Михо 🫰
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Винное приключение по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави»
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборКахетия - родина вина, чачи и красоты! (в группе)
Дегустации, очаровательный Сигнахи, монастырь Бодбе и Телави в экскурсии на микроавтобусе
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€21
€42 за человека
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€14 за человека
-
25%
Групповая
до 18 чел.
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$24
$32 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €203 за всё до 3 чел.
€43 за человека