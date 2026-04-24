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Винное приключение по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави

Отправиться в путешествие на микроавтобусе - в край виноградников и бесподобных пейзажей
В компании до 19 человек вы посетите прославленный регион Грузии, где производят лучшие вина на постсоветском пространстве.

Продегустируете марочные белые и сухие вина, отведаете чачу и традиционные закуски, увидите, как печётся кахетинский шоти.

А также познакомитесь с колоритной архитектурой Сигнахи, полюбуетесь панорамой Алазанской долины и побываете в древнем монастыре.
4.7
171 отзыв
Винное приключение по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
Винное приключение по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
Винное приключение по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Манави вы отведаете чачу, чурчхелу, пастилу, мёд. А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника.
В Бадиаури вы увидите, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуете в процессе.
Существуют удивительные места, где исполняются желания. В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. А если захотите, спуститесь к святому источнику.
Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами словно из Италии. Его главная достопримечательность — крепость 18 века. Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину.
В завершение вы посетите город Телави, где продегустируете марочные белые и красные вина (Цинандали, Гурджаани, Ркацители, Тибаани, Телиани, Напареули). В качестве закуски вам предложат сыры. Также здесь вы увидите могучий 800-летний платан.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации.
  • Дополнительные расходы: обед, мастер-класс по выпечке хлеба (5 лари).
  • Дети до 4 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€43
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
MEIDAN BAZAR
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2352 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке — эта страна в моём сердце с детства. Работаю в туризме с 2020 года и больше всего люблю
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видеть влюблённые глаза гостей, которые открывают для себя мою родину. Главное вознаграждение для меня — это частичка любви к Грузии, которую вы увозите с собой. Я — часть команды опытных и увлечённых гидов. Мы живём в Грузии и искренне любим её культуру, природу и традиции. Вместе проводим авторские экскурсии по самым красивым и значимым местам: от горных Казбеги и Боржоми до винной Кахетии и древней Мцхеты. Мы рассказываем живые истории, делимся легендами, местными шутками и традициями. Наши маршруты — это не только достопримечательности, но и уникальные места, которые знают только местные. Мы проводим автомобильные туры, гастрономические поездки, пешеходные прогулки, кулинарные мастер-классы и застолья с тостами. С нами вы не просто узнаете Грузию — вы её прочувствуете.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 171 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Поездка очень понравилась, гид Нана является настоящим профессионалом своего дела. Она вела экскурсию одновременно на русском и английском языках. Узнали много нового об истории и традициях Грузии, попробовали настоящее грузинское вино из кверви и посетили город любви Сигнахи и Телави. Очень рекомендую
Поездка очень понравилась, гид Нана является настоящим профессионалом своего дела. Она вела экскурсию одновременно на русском
Поездка очень понравилась, гид Нана является настоящим профессионалом своего дела. Она вела экскурсию одновременно на русском
Поездка очень понравилась, гид Нана является настоящим профессионалом своего дела. Она вела экскурсию одновременно на русском
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Э
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная. Джимми провел экскурсию великолепно, весело и со знанием дела.
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная.
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная.
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная.
Большое спасибо гиду Джимми и водителю Робби за прекрасную экскурсию. Экскурсия была очень информационный, запоминающейся, колоритная.
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Ю
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно повествовал, шуточки шутил. Спасибо большое ♥️ однозначно рекомендую!
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
Очень классная экскурсия, красивые виды. С погодой, в принципе, повезло! У нас был гид Михо, увлекательно
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Д
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.+2
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
Очень информативная экскурсия, много локаций, отдельная благодарность экскурсоводу Бесо за то, как он ее провел.
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Евгений
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой привет из Владивостока и большое спасибо за много интересных фактов о Грузии. ЧКПСС - Вы лучший!
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой
Всё прошло отлично! Если гид Джими, то можно сразу настраиваться на позитивное путешествие. Джими - большой
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Д
Поездка прошла замечательно, несмотря на облачность и ограниченную видимость в горах. Весело, вкусно, музыкально) отдельная благодарность нашему экскурсоводу Михо 🫰
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