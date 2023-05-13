Отправиться в путешествие на микроавтобусе - в край виноградников и бесподобных пейзажей
Вы продегустируете марочные белые и сухие вина, отведаете чачу и традиционные закуски, увидите, как печётся кахетинский шоти. А также познакомитесь с колоритной архитектурой Сигнахи. Полюбуетесь панорамой Алазанской долины. И побываете в древнем монастыре.
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даты
Описание
Что вас ожидает
🍇 В Манави вы отведаете чачу, чурчхелу, пастилу, мёд. А ещё здесь вы сможете сфотографироваться в традиционном костюме на фоне виноградника.
🍇 В Бадиаури вы увидите, как в глиняной печи на дровах печётся традиционный шоти (лаваш) и при желании поучаствуете в процессе.
🍇 Существуют удивительные места, где исполняются желания. В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе. А если захотите, спуститесь к святому источнику.
🍇 Затем отправляемся в Сигнахи — «город любви» с домами в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами. Его главная достопримечательность — крепость 18 века. Вы познакомитесь с историей сооружения и откроете потрясающие виды на Алазанскую долину.
🍇 В завершение вы посетите город Телави, где продегустируете марочные белые и красные вина (Цинандали, Гурджаани, Ркацители, Тибаани, Телиани, Напареули). В качестве закуски вам предложат сыры. Также здесь вы увидите дворец Ираклия II и могучий 800-летний платан.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, все дегустации
- Дополнительные расходы: обед, мастер-класс по выпечке хлеба (2 лари)
- Дети до 4 лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка придётся посадить на колени
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Котэ Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.