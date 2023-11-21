Кахетия - главный грузинский винодельческий центр

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр
Кахетия - главный грузинский винодельческий центр

Что вас ожидает:

  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
  • Стена в Сигнахи
  • Алазанская долина
  • Город Телави
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Кахетия - это главный грузинский винодельческий центр, с большим выбором винных заводов. Предлагаемая однодневная экскурсия из Тбилиси будет включать посещение винного завода, исторического места монастыря Бодбе. Этот монастырь в настоящее время функционирует как женский монастырь и является одним из основных мест паломничества в Грузии, благодаря своей связи со Святой Нино, женщиной-евангелисткой 4-го века. Ее реликвии хранятся в этом монастыре, также можно посетить живописный город Сигнаги, известный как «город любви». Благодаря круглосуточным свадебным услугам, сможете насладиться видами на великий Кавказ. Также пройдёмся по великой стене в Сигнаги длиной около 5 километров, откуда мы насладимся захватывающим видом на Алазанскую долину.

Дегустации вин, чачи и коньяка будут проходить в двух погребах, вы ознакомитесь также с культурой по изготовлению вина. Заедем за вкусным грузинским хлебом, где сможете поучаствовать в мастер-классе, вас угостят нашими местными сладостями.

Следущая важная часть экскурсии - это город Телави, один из древнейших и самый крупный город Кахетии, расположенный на холме над Алазанской долиной, между рек Алазани и Иори. Просто бродя вокруг, можно встретить туманные дороги подземного города посетить замок короля,который еще в детстве стремился к независимости своей страны, или загадать желание рядом с 900 летним цветущим деревом платана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Зиплайн
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
Обзорные
История и культура
Кахетия
Выездные
Популярные места
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