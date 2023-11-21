Кахетия - это главный грузинский винодельческий центр, с большим выбором винных заводов. Предлагаемая однодневная экскурсия из Тбилиси будет включать посещение винного завода, исторического места монастыря Бодбе. Этот монастырь в настоящее время функционирует как женский монастырь и является одним из основных мест паломничества в Грузии, благодаря своей связи со Святой Нино, женщиной-евангелисткой 4-го века. Ее реликвии хранятся в этом монастыре, также можно посетить живописный город Сигнаги, известный как «город любви». Благодаря круглосуточным свадебным услугам, сможете насладиться видами на великий Кавказ. Также пройдёмся по великой стене в Сигнаги длиной около 5 километров, откуда мы насладимся захватывающим видом на Алазанскую долину.

Дегустации вин, чачи и коньяка будут проходить в двух погребах, вы ознакомитесь также с культурой по изготовлению вина. Заедем за вкусным грузинским хлебом, где сможете поучаствовать в мастер-классе, вас угостят нашими местными сладостями.

Следущая важная часть экскурсии - это город Телави, один из древнейших и самый крупный город Кахетии, расположенный на холме над Алазанской долиной, между рек Алазани и Иори. Просто бродя вокруг, можно встретить туманные дороги подземного города посетить замок короля,который еще в детстве стремился к независимости своей страны, или загадать желание рядом с 900 летним цветущим деревом платана.