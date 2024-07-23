Вас ждёт увлекательная поездка на автобусе в Кахетию.Вы посетите маленькую частную винодельню, где радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина и предложат продегустировать более 6 видов вина и домашнюю

чачу. В Бодбийском монастыре вы сможете окунуться в целебные воды святого источника и узнать о великой грузинской святой Нино. В Сигнахи, известном как «город любви», прогуляетесь по очаровательным улочкам и увидите самую длинную крепостную стену в Европе. Обед в ресторане с видом на Алазанскую долину завершит вашу поездку

Описание экскурсии

Традиции виноградарства и дегустация. На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин. Затем вы, конечно, продегустируете кахетинские вина: более 6 видов вина, а также настоящую домашнюю чачу.

История просветительницы Грузии в Бодбе. Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Для этого вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится великая грузинская святая Нино. Проследите христианский путь Грузии и сможете окунуться в целебные воды святого источника. А после посетите еще одно место, связанное со святой Нино — сюда не завозят туристов, однако оно стоит вашего внимания!

Сигнахи: маленькая Италия и большой обед. В «городе любви» вы прогуляетесь по очаровательным улочкам и увидите самую длинную крепостную стену в Европе. А после пообедаете в ресторане с видом на Алазанскую долину.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На наших экскурсиях гид и водитель — это разные люди

Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно

Обязательно утром позавтракайте: грузины наливают много вина:)

Что входит в стоимость, а что — нет