Вы посетите маленькую частную винодельню, где радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина и предложат продегустировать более 6 видов вина и домашнюю
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация кахетинских вин
- 🏰 Посещение древнего монастыря Бодбе
- 🌄 Прогулка по Сигнахи
- 🍽 Обед с видом на Алазанскую долину
- 🚍 Комфортная поездка на автобусе
Что можно увидеть
- Винодельня
- Бодбийский монастырь
- Сигнахи
- Алазанская долина
Описание экскурсии
Традиции виноградарства и дегустация. На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин. Затем вы, конечно, продегустируете кахетинские вина: более 6 видов вина, а также настоящую домашнюю чачу.
История просветительницы Грузии в Бодбе. Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Для этого вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится великая грузинская святая Нино. Проследите христианский путь Грузии и сможете окунуться в целебные воды святого источника. А после посетите еще одно место, связанное со святой Нино — сюда не завозят туристов, однако оно стоит вашего внимания!
Сигнахи: маленькая Италия и большой обед. В «городе любви» вы прогуляетесь по очаровательным улочкам и увидите самую длинную крепостную стену в Европе. А после пообедаете в ресторане с видом на Алазанскую долину.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На наших экскурсиях гид и водитель — это разные люди
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно
- Обязательно утром позавтракайте: грузины наливают много вина:)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, Wi-Fi и угощение вином
- Отдельно оплачивается обед
ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети 7-12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|€10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Природа замечательная, монастыри очень интересные! Дегустацию вина проводят ребята очень интересно! Виды на Алазанскую долину-!!! Городок Сигнахи очень интересный!
Но особое спасибо хотим сказать гиду Юле! Очень обаятельная девушка
Организация экскурсии на высоте, гид (Юлия) великолепна, Грузия прекрасна.
Не понравился только ресторан- подача блюд, ожидание, вкус.