Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия

Посетите частную винодельню, продегустируйте кахетинские вина, узнайте историю святой Нино и насладитесь видами Алазанской долины
Вас ждёт увлекательная поездка на автобусе в Кахетию.

Вы посетите маленькую частную винодельню, где радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина и предложат продегустировать более 6 видов вина и домашнюю
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чачу.

В Бодбийском монастыре вы сможете окунуться в целебные воды святого источника и узнать о великой грузинской святой Нино.

В Сигнахи, известном как «город любви», прогуляетесь по очаровательным улочкам и увидите самую длинную крепостную стену в Европе. Обед в ресторане с видом на Алазанскую долину завершит вашу поездку

4.88
1560 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация кахетинских вин
  2. 🏰 Посещение древнего монастыря Бодбе
  3. 🌄 Прогулка по Сигнахи
  4. 🍽 Обед с видом на Алазанскую долину
  5. 🚍 Комфортная поездка на автобусе
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30

Что можно увидеть

  • Винодельня
  • Бодбийский монастырь
  • Сигнахи
  • Алазанская долина

Описание экскурсии

Традиции виноградарства и дегустация. На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин. Затем вы, конечно, продегустируете кахетинские вина: более 6 видов вина, а также настоящую домашнюю чачу.

История просветительницы Грузии в Бодбе. Согрев душу вдохновляющим ароматом кахетинских вин, самое время дать ей простор и умиротворение. Для этого вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится великая грузинская святая Нино. Проследите христианский путь Грузии и сможете окунуться в целебные воды святого источника. А после посетите еще одно место, связанное со святой Нино — сюда не завозят туристов, однако оно стоит вашего внимания!

Сигнахи: маленькая Италия и большой обед. В «городе любви» вы прогуляетесь по очаровательным улочкам и увидите самую длинную крепостную стену в Европе. А после пообедаете в ресторане с видом на Алазанскую долину.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На наших экскурсиях гид и водитель — это разные люди
  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно
  • Обязательно утром позавтракайте: грузины наливают много вина:)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, Wi-Fi и угощение вином
  • Отдельно оплачивается обед

ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Дети 7-12 лет€20
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 1560 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Анастасия)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Анастасия)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Анастасия)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Анастасия)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Анастасия)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Наталья)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Наталья)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Наталья)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Евгения)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Вера)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Вера)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Вера)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Вера)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Мария)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Андрей)Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия (Андрей)
Татьяна
23 июл 2024
В составе маленькой группы из 4 человек,чудесного гида Дианы и шофера (к сожалению, не запомнила имени) мы совершили незабываемую экскурсию в Кахетию. Мы посетили древний монастырь Бодбе. Изумительной красоты парк,
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величие церкви. Можно спуститься к святому источнику, но сразу предупреждаю, что путь не легкий. Дальше вас ждет дегустация. Это была самая познавательная и веселая дегустация в моей жизни. Теперь мне кажется, что я знаю о производстве вина ВСЁ! Ну, и конечно же необъятная Алазанская долина. Масштаб поражает! Обед (не дешёвый) под грузинскую музыку в кафе на самой высокой точке Сигнахи, откуда открываются прекрасные виды на долину. И прогулка по древней крепости. Поверьте, эта экскурсия точно заставит вас влюбиться в Грузию.

Анастасия
18 июл 2024
Все структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времени ехать, готова была сделать остановки, если кто-то попросит. Спасибо! Машина хорошая и водитель тоже, в такую жару не выключал кондиционер даже когда отходили!)
Все структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времениВсе структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времениВсе структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времениВсе структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времениВсе структурирована, гид со всеми познакомилась чтобы было больше коммуникации, рассказала куда и сколько по времени
Ксения
16 июл 2024
Замечательная экскурсия! Всем советую ее посетить.
А
15 июл 2024
Замечательная экскурсия! Помимо монастыря Бодбе, где покоится святая Нино, мы побывали в древнем монастыре Ниноцминда. А ещё: красавица Алазанская долина, душевная и познавательная дегустация, вкусный обед, прогулка по старинному городку Сигнахи… Огромное Спасибо нашему гиду Диане и водителю Тенгизу!
O
15 июл 2024
Восторг! Отличная экскурсия, профессиональный гид, очень интересно и подробно рассказано. Мы под большим впечатлением! Очень рекомендую! Большое спасибо!
К
12 июл 2024
Были на экскурсии 8 июля с гидом Дианой. Организация замечательная - Давид заранее написал и уточнил все детали. На месте также встречи также все было схвачено. Диана замечательный гид, интересно
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рассказывает про традиции и обычаи Грузии.
Маршрут также удачный - симпатичные монастыри, интересная дегустация и город любви.

Если вы выбираете из нескольких туристических компаний - эта лучшая, не сомневайтесь! Были у них суммарно на 2 экскурсиях, ни разу не пожалели.

Н
9 июл 2024
Благодарим команду Давида за организацию экскурсии. Гид Диана большой профессионал, умница. Очень интересно и познавательно. Восхитительная природа и невероятно гостеприимная Грузия, и очень вкусная. Дорога не близкая, особая благодарность водителю Георгию за безопасное и комфортное вождение. Желаем успехов команде и огромной удачи!!! 👏👏👏
Благодарим команду Давида за организацию экскурсии. Гид Диана большой профессионал, умница. Очень интересно и познавательно. ВосхитительнаяБлагодарим команду Давида за организацию экскурсии. Гид Диана большой профессионал, умница. Очень интересно и познавательно. ВосхитительнаяБлагодарим команду Давида за организацию экскурсии. Гид Диана большой профессионал, умница. Очень интересно и познавательно. Восхитительная
Е
8 июл 2024
Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее. Начну с начала…)))) мы пришли в назначенное место, Давид нас встретил, машина приехала минута
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в минуту. Гидом была Дьяна,(надеюсь имя правильно поняла) и она прекрасна, много рассказывала, даже то, что не имело отношение к экскурсии, вела диалоги со всеми нами, старалась сделать все, что бы ее подопечным (туристам) было комфортно. Мы были в 2 монастырях, учитывая что я не религиозна, обычно такие места не запоминаются. Сдесь же все наоборот, ухоженная и уютная территория, первый раз в жизни увидела как цветет магнолия. Огромное количество зелени, газон по которому можно ходить, виды которые хочешь сохранить в памяти.
Винодельня)))) никогда на них не была, но если они все такие, то потеряла много. Там нас встретил Георгий, обаятельный человек и интересный рассказчик, много говорил, шутил. И сам дом уникальный. Библиотека отправляет тебя в середину прошлого века, балкон и окна в лозе, много старинных деревянных изделий. Весь первый этаж расписан гостями со всего мира (я там тоже оставила след). Это место точно нужно посетить. Единственное о чем жалею, что не купила вино. Пока фотографии делали, прошло много времени и я все забыла. По приезду в Сигнахи мы обедали в домашнем ресторане с потрясающим видом на долину. Было вкусно. И далее был сам город, весь отреставрированный, как будто это декорация к фильму. Впечатления остались самые положительные. Очень жаль. Что у нас так мало времени в Тбилиси, с этой командой съездила в еще куда нибудь. Спасибо вам ребята!))))

Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.Добрый день! Мы посетили эту экскурсию с мужем. И я очень рада, что выбрала именно ее.
В
7 июл 2024
Были на экскурсии 18 июня. Долго выбирали, какую экскурсию выбрать, и не пожалели, что выбрали именно эту) всё отлично организовано, свободного времени было достаточно в каждой локации. Виноделия Vineria Kakheti
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- восторг, очень красиво! Денустация с сомелье Георгием (который с усами:)) - вкусно, интересно, весело! Никто не навязывал купить вино, вообще не было никаких доп остановок с целью что-то продать. Город Сигнахи очень красив, обед в чудесном ресторане с видом на Алазанскую долину - потрясающе) гид Диана рассказывала интересно, лишней информацией никто не грузил. В общем, рекомендую экскурсию! Ребятам удачи и хорошего сезона!

Были на экскурсии 18 июня. Долго выбирали, какую экскурсию выбрать, и не пожалели, что выбрали именноБыли на экскурсии 18 июня. Долго выбирали, какую экскурсию выбрать, и не пожалели, что выбрали именноБыли на экскурсии 18 июня. Долго выбирали, какую экскурсию выбрать, и не пожалели, что выбрали именноБыли на экскурсии 18 июня. Долго выбирали, какую экскурсию выбрать, и не пожалели, что выбрали именно
М
6 июл 2024
Экскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гида очень облегчили восприятие информации, виды Алазанской долины и города Сигнахи потрясающе красивые. Рекомендуем!
Экскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гидаЭкскурсия понравилась, спасибо гиду Диане за интересный и подробный рассказ! Хороший автобус, наличие микрофона у гида
Ирина
26 июн 2024
Экскурсия очень понравилась!
Природа замечательная, монастыри очень интересные! Дегустацию вина проводят ребята очень интересно! Виды на Алазанскую долину-!!! Городок Сигнахи очень интересный!
Но особое спасибо хотим сказать гиду Юле! Очень обаятельная девушка
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и очень знающий профессионал! С ней все время было интересно!
И ещё! Водитель Гоча и Юля подсказали нам, где выйти на обратном пути, чтобы самой короткой дорогой попасть в наш отель! Юля, Гоча! Спасибо! Мы быстро дошли до отеля!

Е
24 июн 2024
Отличная экскурсия, большое спасибо организаторам и экскурсоводу! Вино очень вкусное, виды шикарные!
А
19 июн 2024
Отличная экскурсия в Кахетию. Прекрасная поездка. Интересные места посещения. Красивая природа. Виды на Алазанскую долину просто завораживают. Гид Диана все подробно рассказала. Спасибо Давиду за организацию этой поездки.
Отличная экскурсия в Кахетию. Прекрасная поездка. Интересные места посещения. Красивая природа. Виды на Алазанскую долину простоОтличная экскурсия в Кахетию. Прекрасная поездка. Интересные места посещения. Красивая природа. Виды на Алазанскую долину простоОтличная экскурсия в Кахетию. Прекрасная поездка. Интересные места посещения. Красивая природа. Виды на Алазанскую долину простоОтличная экскурсия в Кахетию. Прекрасная поездка. Интересные места посещения. Красивая природа. Виды на Алазанскую долину просто
О
17 июн 2024
Доброго времени суток!
Организация экскурсии на высоте, гид (Юлия) великолепна, Грузия прекрасна.
Не понравился только ресторан- подача блюд, ожидание, вкус.
S
15 июн 2024
Планирование путешествий - всегда непростое дело, особенно когда ты где-то в первый раз. И как это здорово, когда целая команда профессионалов и просто хороших людей готова помочь тебе на каждом
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этапе работы. Я могла бы написать о красотах и интересных местах, потрясающих видах, но таких отзывов много. А я хочу сказать отдельно о замечательном человеческом отношении со стороны всей команды: Давид, Нино и другие члены этой команды всегда на связи, готовы помочь, ответить на все вопросы и сориентировать по всем вопросам, которых всегда так много возникает. Мы прилетели с Востока и не сразу разобрались с телефонными номерами и связью, но мы ни разу не почувствовали себя потерянными, так как через поддержку, почту, сайт и вотсап мы всегда получали своевременную и оперативную обратную связь. И координаторы, и гиды, и водители, и сотрудники службы поддержки сделали всё, чтобы наш первый визит в Грузию прошел превосходно, сразу хочется поехать на следующую экскурсию в такой компании!

Входит в следующие категории Тбилиси

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньКахетияВыездныеПопулярные местаСигнахиВинодельниАлазанская долинаПрирода и пейзажиВинные турыДегустационные турыМонастырь БодбеСвятые местаОт метро

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