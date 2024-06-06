1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Кахетия известна всем как родина вина»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Кахетия — регион с богатой историей, в которую вы окунётесь во время нашей экскурсии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
«Гид расскажет увлекательные легенды, а со смотровой площадки мы насладимся видами великолепной Кахетии»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
36€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Выезжаем из центра Тбилиси и по пути к нашей первой цели остановимся в двух кахетинских сёлах»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«На родине виноделия вы в первую очередь окажетесь на маленькой частной винодельне: радушные хозяева расскажут о кахетинском способе приготовления вина, об особенностях приспособления «квеври» и о видах грузинских вин»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«В столице Кахетии сфотографируетесь у дворца Ираклия II, обнимете 900-летний платан и загадаете возле него желание»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Я расскажу историю каждого места и Грузии в целом, о своеобразии памятников, о менталитете и жизни кахетинцев, о выращивании винограда и производстве вина»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Кахетия из тех мест, которым сложно подобрать эпитеты… Этот край надо видеть своими глазами, чувствовать многовековые традиции и пробовать вино»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Это одна из лучших виноделен Кахетии»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
«Затем отправимся в винный регион Кахетия, который считается родиной грузинского вина»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
Начало: По договорённости
«За один день я покажу вам все знаменитые места Кахетии: древние памятники истории, уникальную грузинскую архитектуру и лучшие винные производства в обрамлении великой и прекрасной природы Кавказа»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
«Путешествие по Кахетинскому кругу»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Большой день в Кахетии
Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений
Начало: В районе площади Мейдан
«Две столицы Кахетии и ее главный вкус»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€109 за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
«Первая остановка — это крупный город и первая столица Кахетинского царства Телави»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
«Во время этого большого путешествия к востоку от Тбилиси вы увидите самые интересные и живописные места Кахетинского края»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
«На одном из ведущих винзаводах Грузии «Кахетинское традиционное виноделие» вас ждет дегустация»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
«А неподалеку находится монастырь — Новая Шуамта, основанный в 16 веке царицей Тинатин, женой кахетинского царя Левана»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Мы проедем по Гомборской трассе – древней дороге, которая связывала Картлийское и Кахетинское царства»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
«Кто не слышал о знаменитых кахетинских винах»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
«Греми — город-крепость феодальной эпохи, резиденция кахетинских царей»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
«После чего вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, свежеиспечённым хлебом и местным вином, чтобы полностью погрузиться в аутентичные вкусы Кахетии»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
«Вы погрузитесь в аутентичную грузинскую культуру, насладитесь красотой природы Кахетии и попробуете местные вина и деликатесы — сыры, мёд, чурчхелу»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
30€15 за человека
Индивидуальная
13 часов
Достояние Кахетии
Чудесный край монастырей и виноделия
Начало: У место вашего проживания в Тбилиси
«Я расскажу вам историю каждого места, которое вы посетите, вы узнаете о жизни кахетинцев, о выращивании винограда и производстве вина»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €219 за всё до 6 чел.
скидка
48%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
«Первая остановка в Кахетии — два села, где вы попробуете домашнее вино, грузинский сникерс — чурчхелу и хлеб «дедас пури», который сможете сами испечь в традиционной пекарне»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
31€16 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси
«Услуги профессионального гида-историка, знающего тонкости грузинской культуры, который специализируется именно на области Кахетия»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
270€162 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Насладиться красотой региона и выжить на дегустациях
Начало: По договоренности
«Все самое важное, что нужно знать о Кахетии»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
«О Кахетии рассказывают немало легенд, что же из них правда»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
10 часов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
«По дороге мы остановимся посмотреть, как в глиняной печи на дровах выпекают кахетинский лаваш и, по желанию, поучаствуем в процессе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
25€19 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Кахетии
Города Телави и Сигнахи, монастырь Бодбе, усадьба Цинандали, вино и чурчхела на групповой экскурсии
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«По дороге гид расскажет об истории Кахетии, особенностях грузинского виноделия и традициях кахетинцев»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
50€25 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Винный тур по Кахетии: уникальное путешествие в мир грузинских вин
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства и культуры вина. Экскурсия по Кахетии - это не только дегустация, но и знакомство с историей
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«В Кахетии вы посетите одно из таких мест — базилику Святой Нино в женском монастыре Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
89€27 за человека
скидка
32%
Групповая
10 часов
Групповая поездка в Кахетию: Бодбе, Сигнахи и Цинандали
Из Тбилиси - к историческим, архитектурным и винодельческим богатствам региона
Начало: В районе Серных бань
«Гектары виноградников, множество древних храмов и монастырей, городки с черепичными крышами — гостеприимная Кахетия откроет вам всё лучшее (и вкусное»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Групповая
11 часов
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
«После этого вы отдохнете во время обеда в гостеприимном домашнем ресторане, где хозяева расскажут вам о традициях кахетинского застолья и разрешат поучаствовать в приготовлении хинкали»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
11 часов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Кахетия, находящаяся в Грузии, считается самым плодородным районом, где производят лучшее вино на постсоветском пространстве»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
Индивидуальная
11 часов
В гости к грузинским чеченцам: путешествие в Панкисское ущелье
Отправиться в малоизвестный регион грузинских чеченцев и посетить душевное застолье в местной семье
«Часть пути будет пролегать по винному краю Кахетия, поэтому вы увидите много старинных виноделен и аутентичных сосудов для вина «квеври»»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€235 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия от К до Я
Пройтись по улочкам Сигнахи, посетить монастырь Нино и распробовать напитки винного края
Начало: место вашего проживания
«Мы посетим крупнейший монастырь в Кахетии — монастырь святой Нино»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Интересная Кахети, с посещением Крепостей, Храмов и дегустацией вина
Начало: Отель или место Вашего проживания в городе Тбилиси
«Мы отправимся по самому популярному маршруту в Кахетии, но сделаем поездку ещё интереснее»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 220$198 за всё до 3 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
«После посетим ещё одну деревню — Бадиаури, где вы понаблюдаете, как в глиняной печи выпекают кахетинский хлеб, и по желанию поучаствуете в процессе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
45€14 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Кахетия: в поисках сокровищ Грузии
Святые места, захватывающие пейзажи и море дегустаций - на групповой экскурсии по винному краю
Начало: В центре города
«Последняя остановка будет в столице Кахетии, где мы поужинаем в традиционном ресторане с собственным винным погребом и великолепным видом на горы»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
50€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
«Секреты традиций виноделия в Кахетии»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
«Кахетия — самый плодородный район в Грузии и родина лучшего вина на всем постсоветском пространстве»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
«Впечатлившись атмосферой древности и фантастически красивыми видами Мцхеты, вы отправитесь в не менее живописное место — исторический регион Кахетию»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кахетии с виноделом
Познать самобытный край через его наследие, вкусы и радушие
Начало: У вашего места проживания
«За 10 насыщенных часов вы совершите путешествие по большому Кахетинскому кругу»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
«А после вас ждёт гостеприимный домашний ресторанчик, где насладитесь традиционными кахетинскими блюдами»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
- ППолина5 июня 2024вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
- ЯЯрослав5 июня 2024Тур очень насыщенный и разнообразный, с нами была экскурсовод Нана - она прекрасно разбирается в теме и рассказала много нового
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ААнна5 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
- ННина5 июня 2024Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
- ААнетта5 июня 2024Замечательная экскурсия, полная, интересная. Отдельное спасибо гиду - очень интересно рассказывает, с отличным чувством юмора)
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ППолина4 июня 2024От экскурсии остались только самые положительные эмоции. Дегустации вин, чачи, сыра, свежеиспеченного хлеба - просто восторг!:) прекрасная Алазанская Долина, ресторан
- ААнгелина4 июня 2024Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кахетия»
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