16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Галины с Дмитрием, что чудесные душевные люди, с которыми приятно общаться на любые темы, а чувство юмора Дмитрия просто отпад)) и придавал еще больший колорит нашей поездки! Экскурсия была очень интересной, Галина все очень интересно и доступно рассказывает, на любой вопрос можно было получить ответ. Всю экскурсию была очень душевная атмосфера в которой расслабляешься и хочешь чтобы этот день не заканчивался! В следующий наш приезд мы обязательно снова обратимся к ним за новыми экскурсиями и надеемся встретиться как-нибудь в Питере)) Уже всем своим знакомым, кто собирается в Грузию порекомендовали Галину и Дмитрия!