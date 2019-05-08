16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Достояние Кахетии

Чудесный край монастырей и виноделия

Галина
Задать вопрос
Галина – представитель гидов
Вы наверняка слышали о знаменитых кахетинских винах.

Представьте - если в мире существует всего 800 сортов винограда, то около 500 приходится только на Грузию, а из грузинских сортов почти половина растет в Кахетии! В однодневном автомобильном путешествии в Кахетинское царство вы познакомитесь с историческими и религиозными достопримечательностями региона, насладитесь великолепными видами, древней архитектурой и, конечно, попробуете легендарные вина.
От 169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у место вашего проживания в Тбилиси
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Достояние Кахетии
Достояние Кахетии

Что вас ожидает

Открытие прекрасной Кахетии
Я расскажу вам историю каждого места, которое вы посетите, вы узнаете о жизни кахетинцев, о выращивании винограда и производстве вина. Поговорим о знаменитом художнике-примитивисте Нико Пиросмани, который здесь родился. Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где Александр Грибоедов впервые встретил единственную любовь всей своей жизни — княжну Нино Чавчавадзе и впоследствии обручился с ней. Именно здесь была написана одна из глав «Горе от ума», поэтому посещение усадьбы подарит вам частицу особенной атмосферы 19 века. В монастыре Новая Шуамта, основанном в 16 веке царицей Тинатин, женой кахетинского царя Левана, вы услышите захватывающие истории дворцовых интриг, осмотрите изображение самой ранней версии герба Багратионов и чудотворную икону Хахульской Богоматери. Кроме того, на родине Мизандари Валико Константиновича (Мимино) вы увидите потрясающий 1000-летний платан в солнечном городе Телави, возле которого часто загадывают желание или фотографируются на память.

Программа

  • Выезд из Тбилиси от вашего места пребывания.
  • Перевал Гомбори.
  • Монастырь Новая Шуамта.
  • Город Телави.
  • Посещение винной корпорации «Киндзмараули» или другого винного предприятия на Ваш выбор.
  • Царская крепость Греми (16 в.), находящаяся примерно в 20 километрах от Телави. Архитектурный комплекс, вместе с церковью Архангелов, поражает грандиозностью и строгим великолепием.
  • Некреси. Монастырь на горе, где раньше был целый город.
  • Цинандали. Усадьба-музей Чавчавадзе.
  • Обед по желанию.
  • Возвращение в Тбилиси.

Организационные детали

  • В указанную цену входят: комфортабельный автомобиль, услуги водителя, гида и расход на горючее.
  • Обед, входные билеты в музеи и дегустация вина в цену не входят.
  • В связи с насыщенностью программы и длиной маршрута, чтобы успеть его полностью охватить, тур следует начинать не позже 8:00 утра. Место встречи – место вашего проживания.
  • Экскурсию провожу я и моя команда гидов.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения участников.
  • Общая протяженность маршрута — 320 км. Экскурсия проходит весь день и занимает минимум 13-14 часов с дорогой.
  • Обед с кувшином вина обойдется вам примерно в 10-12 евро на человека.
Достояние Кахетии
Достояние Кахетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у место вашего проживания в Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 мая 2019
Мы ездили с мамой на экскурсию 4 мая. Хотим поблагодарить Галину и Дмитрия за восхитительную экскурсию в Кахетию! Мы остались под большим впечатлением , как от самой экскурсии так и от Галины с Дмитрием, что чудесные душевные люди , с которыми приятно общаться на любые темы, а чувство юмора Дмитрия просто отпад)) и придавал еще больший колорит нашей поездки ! Экскурсия была очень интересной , Галина все очень интересно и доступно рассказывает , на любой вопрос можно было получить ответ . Всю экскурсию была очень душевная атмосфера в которой расслабляешься и хочешь чтобы этот день не заканчивался ! В следующий наш приезд мы обязательно снова обратимся к ним за новыми экскурсиями и надеемся встретиться как-нибудь в Питере )) Уже всем своим знакомым , кто собирается в Грузию порекомендовали Галину и Дмитрия!
9 апреля 2019
Спасибо большое Галине и Дмитрию за прекрасный день в Кахетии! Галина - гид с обширными знаниями истории Грузии и умеющий доступно их излагать. Программа понравится людям интересующихся историей Грузии и не только. Объекты подобраны со знанием дела. Дмитрий очень внимательно относился к нам, следил за комфортом. Его вождение не вызывало беспокойства. Они очень приветливые люди, было приятно и просто пообщаться. Спасибо большое, ещё раз! Галина, Дмитрий всех благ вам и процветания!
17 января 2019
Отличная экскурсия.Спасибо Галине за замечательный день. Интересный рассказ гида, доброе отношение к нам, шикарная погода, красоты Грузии, вкусная еда и вино! Удобный и комфортный автомобиль. Отдельное спасибо Дмитрию за аккуратное вождение автомобиля. Спасибо за гостепримство!
12 ноября 2018
Галина и Дмитрий профессионально выстроили маршрут, немного изменив его в соответствии с нашими пожеланиями. Нам рассказали об основных вехах истории региона и показали лучшие архитектурные памятники. Было очень очень здорово и душевно) Спасибо!
23 октября 2018
Добрый день! 4 октября побывали с Галиной и Дмитрием на экскурсии в Кахетии. Первое знакомство с регионами Грузии прошло великолепно. Галина очень знающий гид и интересный рассказчик. Выбор объектов экскурсии очень удачный. Очень впечатлило посещение Монастыря Новая Шуамта с чудотворной Хахульской иконой Божией Матери. Тишина и благодать этой обители впечатляет! Отлично составлен маршрут, осмотрено максимальное количество значимых исторических объектов. Легкая и конкретная подача информации, ничего лишнего. Так же мы узнали много интересных фактов о виноделии, вине, и конечно же попробовали вина. Побывали на заводе Кинзмараули, прогулялись по великолепному парку имения Александра Чавчавадзе, побывали в его усадьбе, винном погребке. Побывали в древнейшей столице Кахетии – Греми. Насладились замечательными видами Алазанской долины. Прекрасная экскурсия, насыщенная впечатлениями и интересными фактами и в то же время с юмором и легким общением на все темы. Хочется так же отметить профессионализм Дмитрия как водителя и как очень внимательного и заботливого человека. Все наше путешествие было на комфортабельном автомобиле. А уж, какой был великолепный обед с шашлыком, долмой и вином. Спасибо вам огромное. Будем вспоминать это солнечное путешествие снежными сибирскими вечерами. Всем рекомендую. Очень организованно и интересно.
11 июня 2018
Очень хорошее знание истории государства. Чувствуется заинтересованность в глубоком изучении экскурсионных материалов. Галина с большой заботой и вниманием относится к гостям. Понравилась осторожная и уверенная работа водителя Виссариона, с ним не страшно ехать по горным серпантинам. В длительной по времени экскурсии время пролетело незаметно и очень интересно.
1 июня 2018
Провели два замечательных дня в компании Галины. Узнали массу полезной интересной информации, не только из истории Грузии и тех мест, что мы посещали, но о самой разнообразной: о грузинской кухне, виноделии, традициях и обычаях. Галина интересный собеседник, а информация по маршруту подаётся продуманно интересно в хорошо воспринимаемой форме. По дороге мы получили кучу полезной информации по Грузии, попробовали вкуснейший мацони из буйволиного молока, очень вкусную чурчхела и много ещё чего. Машина удобная комфортная. Нам все понравилось. Рекомендую
29 мая 2018
Пользуясь случаем хотела бы поблагодарить Галину за насыщенную интересную программу однодневного путешествия по этому чудесному краю - Кахетии. Мы с мужем в полном восторге от природы, достопримечательностей, кухни, вина, купленного по совету сыра (!), интеллигентной кампании с отличным чувством юмора. Отдельно отмечу, что вся информация экскурсии подана в ясной форме с массой интересных фактов, имеющих непосредственное отношение к местности и памятникам истории, которые вы видите, но все подается дозировано и без спешки. Обязятельно порекомендую друзьям услуги этого гида! Мы трижды путешествовали с Галиной из Тбилиси по Восточной Грузии и всеми экскурсиями очень довольны))) Спасибо!
13 мая 2018
Экскурсия очень понравилась. Галина прекрасный экскурсовод: по ходу экскурсии мы узнали много интересных фактов об истории Грузии и Кахетии. И Галина, и водитель Бесо, прислушивались к нашим пожеланиям и даже по ходу экскурсии завезли нас на дополнительную дегустацию вина к одному из частных кахетских производителей. Большое спасибо! Мы обязательно вернемся еще раз в Кахетию.
9 мая 2018
Кахетия, Алазанская долина, виды с гор великолепны...
Не повезло с гидом. Неприкрытое желание Галины подзаработать на покупках туристов оставляет неприятный осадок. Отсюда и впечатления не очень. На заводе "Кинзмараули" гид не предупредила, что дегустация платная. При покупке вина в заводском магазине на каждый чек добавили по 8 лари. Галина стояла на кассе и все мы были сосчитаны.
Водителю Бесо большое спасибо за бережное вождение. Сложную трассу проехал на отлично: спокойно и аккуратно.
Ещё 6 отзывов

Галина проводит ещё 4 экскурсии

Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, РабатЛегендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, РабатЛегендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
От 199 за экскурсию
13 часов
31 отзыв
Пещерный город, знаменитый курорт и средневековая крепость
За один день вы увидите три совершенно разных достопримечательности, каждая из которых по-своему раскрывает историческое и природное богатство Грузии. Вы побываете в Боржоми, родине целебных минеральных источников, откроете архитектурные особенности и государственную значимость средневековой крепости Рабат, а также осмотрите древний комплекс Вардзию, высеченный в скале.
Красоты горной ГрузииКрасоты горной ГрузииКрасоты горной Грузии
От 150 за экскурсию
9 часов
76 отзывов
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии. Вы увидите могучий Казбек, подышите горным воздухом, попьете чудесную воду из минеральных источников, насладитесь великолепными видами, узнаете отличия между разными грузинскими народностями, услышите яркие легенды и знаменательные истории и, конечно же, попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокамМцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
От 135 за экскурсию
9 часов
12 отзывов
Путешествие в древнюю историю Грузии
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой. Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе. Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике