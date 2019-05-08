16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день! 4 октября побывали с Галиной и Дмитрием на экскурсии в Кахетии. Первое знакомство с регионами Грузии прошло великолепно. Галина очень знающий гид и интересный рассказчик. Выбор объектов экскурсии очень удачный. Очень впечатлило посещение Монастыря Новая Шуамта с чудотворной Хахульской иконой Божией Матери. Тишина и благодать этой обители впечатляет! Отлично составлен маршрут, осмотрено максимальное количество значимых исторических объектов. Легкая и конкретная подача информации, ничего лишнего. Так же мы узнали много интересных фактов о виноделии, вине, и конечно же попробовали вина. Побывали на заводе Кинзмараули, прогулялись по великолепному парку имения Александра Чавчавадзе, побывали в его усадьбе, винном погребке. Побывали в древнейшей столице Кахетии – Греми. Насладились замечательными видами Алазанской долины. Прекрасная экскурсия, насыщенная впечатлениями и интересными фактами и в то же время с юмором и легким общением на все темы. Хочется так же отметить профессионализм Дмитрия как водителя и как очень внимательного и заботливого человека. Все наше путешествие было на комфортабельном автомобиле. А уж, какой был великолепный обед с шашлыком, долмой и вином. Спасибо вам огромное. Будем вспоминать это солнечное путешествие снежными сибирскими вечерами. Всем рекомендую. Очень организованно и интересно.