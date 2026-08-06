16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Кахетии — краю монастырей, виноградных долин и древних легенд.
Вы увидите храмы и крепости, услышите истории о царицах и поэтах, побываете в усадьбе Чавчавадзе и попробуете лучшие кахетинские вина. Один день в этом солнечном регионе подарит вам яркие впечатления и вкус настоящей Грузии.
Вы увидите храмы и крепости, услышите истории о царицах и поэтах, побываете в усадьбе Чавчавадзе и попробуете лучшие кахетинские вина. Один день в этом солнечном регионе подарит вам яркие впечатления и вкус настоящей Грузии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- живописный перевал Гомбори с горными пейзажами.
- монастырь Новая Шуамта 16 века, основанный царицей Тинатин.
- солнечный город Телави и знаменитый 1000-летний платан.
- царскую крепость Греми 16 века и храмовый комплекс Архангелов.
- монастырь Некреси, возвышающийся над бывшим древним городом.
- музей-усадьбу Чавчавадзе в Цинандали.
- винодельню «Корпорацию Киндзмараули» или другое предприятие на ваш выбор.
- уютные улочки и виды Алазанской долины.
Вы узнаете:
- как Кахетия стала центром грузинского виноделия и почему здесь растёт половина сортов винограда страны.
- истории о царицах и дворцовых интригах, связанных с монастырём Шуамта.
- как Александр Грибоедов встретил свою любовь Нино Чавчавадзе и почему именно в Цинандали он писал «Горе от ума».
- легенды о 1000-летнем платане в Телави.
- традиции грузинских застолий и секреты местной кухни.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
- Общая протяжённость маршрута — 320 км. Экскурсия занимает минимум 13-14 часов с дорогой. Тайминг зависит от вашего темпа.
- Отдельно по желанию оплачивается обед с кувшином вина — €10—12 за чел., а также входные билеты в музеи — актуальную стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина отличный рассказчик и собеседник, показала вместе с водителем нам всю Кахетию за один день и даже на обратном пути мы увидели буйволов!
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М
Это была вторая моя экскурсия с организатором Галиной. В этот раз экскурсовод был другой-Анна. Экскурсия более легкая, менее историческая. Посетили Кахетию, Телави, завод Киндзмараули, чудесный музей Чавчавадзе, Некреси, Цинандали. По моей просьбе заехали в Сигнахи. Прекрасная экскурсия с чудесным гидом.
+2
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М
Очень интересная экскурсия, по нашей просьбе Галина без проблем скорректировала маршрут. Если будут предлагать дегустацию сыра в Телави- обязательно соглашайтесь, сыр фантастический:-) В усадьбе Чавчавадзе очень рекомендую приобрести цинандали - изумительное вино, которое 9именно этого производства) в Тбилиси найти сложно.
Галина
Ответ организатора:
Марина! Огмное спасибо Вам за отзыв! Мне так приятно было общаться с Вами! Вы уже не первый раз посещаете нашу
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А
Экскурсия очень понравилась, все остались в восторге!
Галина - отличный гид и организатор: на ходу подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, по дороге интересно рассказывала про историю Грузии.
Все прошло замечательно: интересная история, красивые локации, дегустация вкусных вин и сыров, и превосходный ужин в домашней атмосфере с вином.
Рекомендуем!
Галина - отличный гид и организатор: на ходу подстроила маршрут с учетом наших пожеланий, по дороге интересно рассказывала про историю Грузии.
Все прошло замечательно: интересная история, красивые локации, дегустация вкусных вин и сыров, и превосходный ужин в домашней атмосфере с вином.
Рекомендуем!
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П
Кахетия сама по себе прекрасна. Мы были всего один день, а надо ехать на более длительный срок. Но в этот один день Галина и ее супруг Дмитрий постарались включить все
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А
Мы ездили с мамой на экскурсию 4 мая. Хотим поблагодарить Галину и Дмитрия за восхитительную экскурсию в Кахетию! Мы остались под большим впечатлением, как от самой экскурсии так и от
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