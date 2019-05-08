16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Открытие прекрасной Кахетии
Я расскажу вам историю каждого места, которое вы посетите, вы узнаете о жизни кахетинцев, о выращивании винограда и производстве вина. Поговорим о знаменитом художнике-примитивисте Нико Пиросмани, который здесь родился. Я отвезу вас также в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали, где Александр Грибоедов впервые встретил единственную любовь всей своей жизни — княжну Нино Чавчавадзе и впоследствии обручился с ней. Именно здесь была написана одна из глав «Горе от ума», поэтому посещение усадьбы подарит вам частицу особенной атмосферы 19 века. В монастыре Новая Шуамта, основанном в 16 веке царицей Тинатин, женой кахетинского царя Левана, вы услышите захватывающие истории дворцовых интриг, осмотрите изображение самой ранней версии герба Багратионов и чудотворную икону Хахульской Богоматери. Кроме того, на родине Мизандари Валико Константиновича (Мимино) вы увидите потрясающий 1000-летний платан в солнечном городе Телави, возле которого часто загадывают желание или фотографируются на память.
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