Кахетия - край солнца и вина

Кахетия - край солнца и вина
Кахетия - край солнца и вина
Кахетия - край солнца и вина
Кахетия - край солнца и вина
Кахетия - край солнца и вина

Что вы увидите 🤩

  • Манави
  • Бадиаури Монастырь Бодбе Сигнаги Некрэси
Берем курс на Кахетию! Страну вина, чурчхелы, пастелы и Алазанской долины. В селе Манави заедим в семью и попробуем домашнее вино и чачу, а в селе Бадиаури посмотрим как пекут хлеб (Шоти) в печке (Тонэ) и конечно попробуем его с овечим сыром. Далее едим в город любви Сигнаги. Город в котором время остановилось. Мы полюбуемся видами Алазанской долины, походим по узеньким аутентичным улочкам и залезим на городскую стену. Далее едим в святое место для каждого грузина-монастырь в Бодбе. Я раскажу вам историю этого места, полюбуемся видами на окресности и если у вас возникнет желание сможите окунуться в целебный источник. Продолжим наше путешествие в городке Кварели и посетим винный завод корпорации Киндзмараули. Дегустация 4х видов вин и конечно Киндзмараули из Киндзмараули. Магазинчик при заводе Вас удивит своим выбором и демократичными ценами на свою продукцию. Телави-столица Кахетии. Пргуляемся по улочкам города, посетим места где снимали культовый фильм Мимино. Вечер закончим ужином в аутентичном месте, где делают лучшие хинкали и кабаб (мое мнение) в Телави. Место посещают практически только местные жители. Ночь в Тбилиси.
🚩 Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город
🏁 Место завершения: гостиница
 Что входит
  • Услуги гида
  • транспортные расходы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Georgy B.
Georgy B.
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