Берем курс на Кахетию! Страну вина, чурчхелы, пастелы и Алазанской долины. В селе Манави заедим в семью и попробуем домашнее вино и чачу, а в селе Бадиаури посмотрим как пекут хлеб (Шоти) в печке (Тонэ) и конечно попробуем его с овечим сыром. Далее едим в город любви Сигнаги. Город в котором время остановилось. Мы полюбуемся видами Алазанской долины, походим по узеньким аутентичным улочкам и залезим на городскую стену. Далее едим в святое место для каждого грузина-монастырь в Бодбе. Я раскажу вам историю этого места, полюбуемся видами на окресности и если у вас возникнет желание сможите окунуться в целебный источник. Продолжим наше путешествие в городке Кварели и посетим винный завод корпорации Киндзмараули. Дегустация 4х видов вин и конечно Киндзмараули из Киндзмараули. Магазинчик при заводе Вас удивит своим выбором и демократичными ценами на свою продукцию. Телави-столица Кахетии. Пргуляемся по улочкам города, посетим места где снимали культовый фильм Мимино. Вечер закончим ужином в аутентичном месте, где делают лучшие хинкали и кабаб (мое мнение) в Телави. Место посещают практически только местные жители. Ночь в Тбилиси.