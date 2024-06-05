Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)

Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Кахетия - душа и сердце Грузии.

Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши.

Участники экскурсии смогут увидеть все грани
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этого края, насыщенного терпкостью вин, ароматами хлеба и сладостью чурчхелы.

В программе: посещение деревни Манави с уникальными виноградниками, мастер-классы по приготовлению чурчхелы и дегустация пяти сортов вина. В Бадиаури можно увидеть процесс выпекания грузинского лаваша и попробовать деревенский сыр. Монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, и живописные виды на Алазанскую долину. Город любви Сигнаги с самой длинной в Европе крепостной стеной и возможностью полетать на зиплайне.

В Цинандали участники экскурсии пообедают, продегустируют редкие вина и посетят дом-музей князя Александра Чавчавадзе. В Телави можно сфотографироваться у дворца Ираклия II и загадать желание у 900-летнего платана. Возвращение в Тбилиси через Гомборский перевал с видами на крепость Уджарма в лучах заката. В стоимость включены трансфер, услуги гида, дегустации и Wi-Fi. Каждому участнику в подарок - горячий кахетинский лаваш, испечённый на дровах

4.92
36 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация 5 сортов вина и чачи
  2. 🍞 Мастер-класс по приготовлению чурчхелы и лаваша
  3. 🏰 Прогулка по самой длинной в Европе крепостной стене
  4. 🛕 Посещение монастыря Бодбе и чудотворной иконы
  5. 🌄 Виды на Алазанскую долину и Кавказские горы
  6. 🏡 Экскурсия в дом-музей князя Чавчавадзе
  7. 🌳 900-летний платан и загадочное желание

Что можно увидеть

  • Манави
  • Бадиаури
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнаги
  • Цинандали
  • Телави
  • Гомборский перевал
  • Крепость Уджарма
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Манави. Мы посетим деревню с уникальными виноградниками мцване. Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы и продегустируете 5 сортов вина — ркацители, киндзмараули, саперави, киси, розе (из лепестков роз). Также сможете попробовать чачу, коньяк, глинтвейн, пастилу и мёд.

Бадиаури. Недалеко от Манави находится один интересный посёлок. Тут по старой традиции выпекают на дровах настоящий грузинский лаваш. Вы посмотрите на этот процесс и при желании даже поучаствуете. А ещё продегустируете 2 сорта деревенского сыра.

Монастырь Бодбе. Мы посетим женский монастырь, где покоится святая Нино и хранится чудотворная икона матери Христа. Погуляем в живописном дворе с видами на Алазанскую долину.

Сигнаги. Затем отправимся в город любви, где пройдём по самой длинной в Европе крепостной стене. Вы полюбуетесь на город и Кавказские горы, а ещё сможете полетать на зиплайне через Сигнахское ущелье.

Цинандали. Здесь вы пообедаете, продегустируете редкие вина и посетите дом-музей грузинского князя Александра Чавчавадзе.

Телави. В столице Кахетии сфотографируетесь у дворца Ираклия II, обнимете 900-летний платан и загадаете возле него желание.

Гомборский перевал. В Тбилиси мы вернёмся через Гомборский перевал. По дороге насладимся видами на крепость Уджарма в лучах заката.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, дегустации и Wi-Fi. Каждому участнику в подарок — горячий кахетинский лаваш, испечённый на дровах.
  • Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter. Имеются детские кресла.
  • Дополнительно оплачиваются полёт на зиплайне — 70 лари, билеты в дом-музей Чавчавадзе — 10 лари/чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Андрей)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Андрей)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Андрей)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Милана)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Милана)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Арина)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Арина)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Алексей)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Ольга)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Борис)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Борис)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Борис)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Viktoriia)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Людмила)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Людмила)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Людмила)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Людмила)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Альфия)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Альфия)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (владимир)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (владимир)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (владимир)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (владимир)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Николай)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Николай)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Саша)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Саша)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Саша)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Саша)Кахетия: вино, легенды и красота (в группе) (Саша)
П
5 июня 2024
вау, вау, ВАУ!!

стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все)

а наш гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼
I
3 июня 2024
Отличная экскурсия, спасибо!
А
30 мая 2024
Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы посещали, но и развлекал нас историями из своей жизни и своих друзей. Все это
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сопровождалось вином, коньяком, чачей ну и конечно на закуску чурчхелой. Все было весело, пьяно и вкусно.
Единственный минус что не весь автобус пил и веселился. Поехали в винный тур и не пить - я не понимаю 🤷🏻‍♂️
На закуску в конце была остановка на вершине перевала для фото где мы встретили других туристов и с ними весело выпили. Обязательно еще вернёмся.

Брали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мыБрали экскурсию с Тимуром. Нам очень все понравилось. Тимур рассказывал не только про места которые мы
Кристина
22 мая 2024
Места экскурсии интересные, Кахетия, безусловно, очень красивый регион Грузии!
Особенно понравились Сигнаги, музей князя, монастырь Бодбе.
Ставлю три только за сам маршрут, больше похвалить особенно нечего. Экскурсия формальная, без души, что называется:
-
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группа слишком большая 20 человек. Так это ещё можно пережить, но в очень небольших помещениях музея будет максимально некомфортно;
- погулять по очень красивому Сигнаги нет даже 10 минут, вам быстрее гонят как гусят в ресторан. Здесь есть неплохая винная дегустация, но в том же музее в Цинандали вино и дегустация не хуже, поэтому смысла бежать именно в этот ресторан нет, но других опций не предлагают.
- по парку Цинандали, монастырю тоже времени гулять нет, это буквально 15-20 минут, которых очень и очень мало. Опять же учитывая что с вами будут передвигаться ещё 19 человек в одни и те же точки.
- рассказ экскурсовода тоже не произвел особенных впечатлений, всё очень информативно, но без задора, без желания прийти именно к нему.

Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваши впечатления
Группа 17 человек написано на сайте + гид
Комфортный микроавтобус спринтер мерседес, у всех своё отдельное сидение
Время даётся больше и очень приятно, что оно пролетает незаметно.
Желаю вам приятных путешествий
С уважением Георгий
Анна
10 мая 2024
Отличная экскурсия, нам очень понравилось, спасибо
Милана
6 мая 2024
Большое спасибо гиду Тимуру и всей команде за прекрасную экскурсию! Нам удалось открыть для себя Кахетию со всех сторон: и попробовать ее на вкус (свежеиспеченный хлеб дедис-пури из печи был прекрасен), и полюбоваться красивыми видами, и даже увидеть вершины гор. Все было замечательно и очень гостеприимно!
Большое спасибо гиду Тимуру и всей команде за прекрасную экскурсию! Нам удалось открыть для себя КахетиюБольшое спасибо гиду Тимуру и всей команде за прекрасную экскурсию! Нам удалось открыть для себя Кахетию
А
6 мая 2024
Спасибо Тимуру за весёлую и информативную экскурсию!
Спасибо Тимуру за весёлую и информативную экскурсию!Спасибо Тимуру за весёлую и информативную экскурсию!
Евгения
6 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Было весело, много узнали о местах, где побывали. Тимур смог объединить экскурсантов несмотря на смешанную группу на двух языках. На обратном пути по дороге Гамборского перевала группа совместно пела песен разных стран.
Рекомендуем к посещению.
Маргарита
3 мая 2024
Поездка не тяжелая, потому что короткие переезды и много активностей, гид рассказывает интересно, микроавтобус комфортабельный
А
2 мая 2024
Спасибо за познавательную и насыщенную экскурсию!
Отдельная благодарность гиду Тимуру за то, что создал душевную атмосферу, и обилие интересных историй)
И
30 апр 2024
Все супер
А
30 апр 2024
Очень приятная экскурсия про вино и с вином)
Очень приятная экскурсия про вино и с вином)
Ольга
29 апр 2024
Потрясаю экскурсия. Очень интересный и отзывчивый гид. Сервис на высшем уровне. Это была лучшая экскурсия на которой я когда либо была. Гид был внимательным рассказывал увлекательные истории и факты. Не было скучно даже между остановками. Узнали о Грузии очень многое. Большое искреннее спасибо!!! Очень рекомендуем.
Потрясаю экскурсия. Очень интересный и отзывчивый гид. Сервис на высшем уровне. Это была лучшая экскурсия на
А
27 апр 2024
Остались в полном восторге! Благодарим организаторов и нашего гида за такую экскурсию!
Ю
26 апр 2024
Великолепный гид!

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