Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши.
Участники экскурсии смогут увидеть все грани
7 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация 5 сортов вина и чачи
- 🍞 Мастер-класс по приготовлению чурчхелы и лаваша
- 🏰 Прогулка по самой длинной в Европе крепостной стене
- 🛕 Посещение монастыря Бодбе и чудотворной иконы
- 🌄 Виды на Алазанскую долину и Кавказские горы
- 🏡 Экскурсия в дом-музей князя Чавчавадзе
- 🌳 900-летний платан и загадочное желание
Что можно увидеть
- Манави
- Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Сигнаги
- Цинандали
- Телави
- Гомборский перевал
- Крепость Уджарма
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Манави. Мы посетим деревню с уникальными виноградниками мцване. Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы и продегустируете 5 сортов вина — ркацители, киндзмараули, саперави, киси, розе (из лепестков роз). Также сможете попробовать чачу, коньяк, глинтвейн, пастилу и мёд.
Бадиаури. Недалеко от Манави находится один интересный посёлок. Тут по старой традиции выпекают на дровах настоящий грузинский лаваш. Вы посмотрите на этот процесс и при желании даже поучаствуете. А ещё продегустируете 2 сорта деревенского сыра.
Монастырь Бодбе. Мы посетим женский монастырь, где покоится святая Нино и хранится чудотворная икона матери Христа. Погуляем в живописном дворе с видами на Алазанскую долину.
Сигнаги. Затем отправимся в город любви, где пройдём по самой длинной в Европе крепостной стене. Вы полюбуетесь на город и Кавказские горы, а ещё сможете полетать на зиплайне через Сигнахское ущелье.
Цинандали. Здесь вы пообедаете, продегустируете редкие вина и посетите дом-музей грузинского князя Александра Чавчавадзе.
Телави. В столице Кахетии сфотографируетесь у дворца Ираклия II, обнимете 900-летний платан и загадаете возле него желание.
Гомборский перевал. В Тбилиси мы вернёмся через Гомборский перевал. По дороге насладимся видами на крепость Уджарма в лучах заката.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, дегустации и Wi-Fi. Каждому участнику в подарок — горячий кахетинский лаваш, испечённый на дровах.
- Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter. Имеются детские кресла.
- Дополнительно оплачиваются полёт на зиплайне — 70 лари, билеты в дом-музей Чавчавадзе — 10 лари/чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€24
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все)
а наш гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼
Особенно понравились Сигнаги, музей князя, монастырь Бодбе.
Ставлю три только за сам маршрут, больше похвалить особенно нечего. Экскурсия формальная, без души, что называется:
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Спасибо за ваши впечатления
Группа 17 человек написано на сайте + гид
Комфортный микроавтобус спринтер мерседес, у всех своё отдельное сидение
Время даётся больше и очень приятно, что оно пролетает незаметно.
Желаю вам приятных путешествий
С уважением Георгий
Рекомендуем к посещению.
Отдельная благодарность гиду Тимуру за то, что создал душевную атмосферу, и обилие интересных историй)