Кахетия - душа и сердце Грузии.Это гектары виноградников, солнце и вино, древние храмы и самая длинная в Европе крепостная стена, сонные городишки и черепичные крыши.Участники экскурсии смогут увидеть все грани

этого края, насыщенного терпкостью вин, ароматами хлеба и сладостью чурчхелы. В программе: посещение деревни Манави с уникальными виноградниками, мастер-классы по приготовлению чурчхелы и дегустация пяти сортов вина. В Бадиаури можно увидеть процесс выпекания грузинского лаваша и попробовать деревенский сыр. Монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, и живописные виды на Алазанскую долину. Город любви Сигнаги с самой длинной в Европе крепостной стеной и возможностью полетать на зиплайне. В Цинандали участники экскурсии пообедают, продегустируют редкие вина и посетят дом-музей князя Александра Чавчавадзе. В Телави можно сфотографироваться у дворца Ираклия II и загадать желание у 900-летнего платана. Возвращение в Тбилиси через Гомборский перевал с видами на крепость Уджарма в лучах заката. В стоимость включены трансфер, услуги гида, дегустации и Wi-Fi. Каждому участнику в подарок - горячий кахетинский лаваш, испечённый на дровах

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Манави. Мы посетим деревню с уникальными виноградниками мцване. Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению чурчхелы и продегустируете 5 сортов вина — ркацители, киндзмараули, саперави, киси, розе (из лепестков роз). Также сможете попробовать чачу, коньяк, глинтвейн, пастилу и мёд.

Бадиаури. Недалеко от Манави находится один интересный посёлок. Тут по старой традиции выпекают на дровах настоящий грузинский лаваш. Вы посмотрите на этот процесс и при желании даже поучаствуете. А ещё продегустируете 2 сорта деревенского сыра.

Монастырь Бодбе. Мы посетим женский монастырь, где покоится святая Нино и хранится чудотворная икона матери Христа. Погуляем в живописном дворе с видами на Алазанскую долину.

Сигнаги. Затем отправимся в город любви, где пройдём по самой длинной в Европе крепостной стене. Вы полюбуетесь на город и Кавказские горы, а ещё сможете полетать на зиплайне через Сигнахское ущелье.

Цинандали. Здесь вы пообедаете, продегустируете редкие вина и посетите дом-музей грузинского князя Александра Чавчавадзе.

Телави. В столице Кахетии сфотографируетесь у дворца Ираклия II, обнимете 900-летний платан и загадаете возле него желание.

Гомборский перевал. В Тбилиси мы вернёмся через Гомборский перевал. По дороге насладимся видами на крепость Уджарма в лучах заката.

Организационные детали