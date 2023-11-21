Казбеги: горный тур

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Рекомендуем одеться тепло, комфортней будет в спортивной обуви.
Казбеги: горный тур
Казбеги: горный тур
Казбеги: горный тур
Казбеги: горный тур

Что вас ожидает:

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Река Чёрная Арагви
  • Белая Арагви
  • Пасанаури
  • Млета Спуск
  • Горнолыжный курорт Гудаури
  • Памятник Дружбы
  • Минеральные источники Степанцминда
  • Гора Казбеги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога.

Поездка на невероятное Жинвальское водохранилище. Увидим крепость Ананури – одну из самых посещаемых достопримечательностей.

В Пасанаури мы увидим, как не смешываются реки черной и белой Арагви. Попробуем натуральный,целебный грузинский мёд. Проедем мимо горнолыжного центра Гудаури, и полюбуемся потрясающими горными видами. Поднимемся на гору, где построен Ковчег дружбы, откуда увидим бирюзовое озеро. По пути остановимся у горы Травертин, где течет минеральная вода и попробуем ее.

Прибытие в Степанцминду. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему вернули историческое имя. Увидим гору Казбек ‒ одну из самых известных вершин Кавказских гор (5033 м). Монастырь Святой Троицы «Гергети» (монастырь на горе Казбеги), который находится на высоте 2200 м. над уровнем моря!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Подъем к гергетскому монастырю на джипах 20 лари с человека (по желанию) Обед Прогулка на лошадях Рафтинг
  • Экстрим тур (в зимний период: все активности горнолыжного курорта Гудаури)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
История и культура
Горы
Казбеги
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