Что вас ожидает:
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Река Чёрная Арагви
- Белая Арагви
- Пасанаури
- Млета Спуск
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Памятник Дружбы
- Минеральные источники Степанцминда
- Гора Казбеги
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога.
Поездка на невероятное Жинвальское водохранилище. Увидим крепость Ананури – одну из самых посещаемых достопримечательностей.
В Пасанаури мы увидим, как не смешываются реки черной и белой Арагви. Попробуем натуральный,целебный грузинский мёд. Проедем мимо горнолыжного центра Гудаури, и полюбуемся потрясающими горными видами. Поднимемся на гору, где построен Ковчег дружбы, откуда увидим бирюзовое озеро. По пути остановимся у горы Травертин, где течет минеральная вода и попробуем ее.
Прибытие в Степанцминду. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему вернули историческое имя. Увидим гору Казбек ‒ одну из самых известных вершин Кавказских гор (5033 м). Монастырь Святой Троицы «Гергети» (монастырь на горе Казбеги), который находится на высоте 2200 м. над уровнем моря!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Подъем к гергетскому монастырю на джипах 20 лари с человека (по желанию) Обед Прогулка на лошадях Рафтинг
- Экстрим тур (в зимний период: все активности горнолыжного курорта Гудаури)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.