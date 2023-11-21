Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога.

Поездка на невероятное Жинвальское водохранилище. Увидим крепость Ананури – одну из самых посещаемых достопримечательностей.

В Пасанаури мы увидим, как не смешываются реки черной и белой Арагви. Попробуем натуральный,целебный грузинский мёд. Проедем мимо горнолыжного центра Гудаури, и полюбуемся потрясающими горными видами. Поднимемся на гору, где построен Ковчег дружбы, откуда увидим бирюзовое озеро. По пути остановимся у горы Травертин, где течет минеральная вода и попробуем ее.

Прибытие в Степанцминду. Почти 100 лет, до 2007 года, он был известен как Казбеги, но недавно ему вернули историческое имя. Увидим гору Казбек ‒ одну из самых известных вершин Кавказских гор (5033 м). Монастырь Святой Троицы «Гергети» (монастырь на горе Казбеги), который находится на высоте 2200 м. над уровнем моря!