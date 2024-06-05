1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Казбеги — самое насыщенное и красивое однодневное путешествие из Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Степанцминда (до 2007 года Казбеги)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
50%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
50€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Город Казбеги и древний храм в Гергети»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Поселок Казбеги и величественный Казбек»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги)»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
скидка
33%
Групповая
10 часов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
45€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
В Казбеги за фотошедеврами
Красивая горная природа, древние постройки и история края
Начало: Старый город
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
€206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €195 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
«Степанцминда (Казбеги), подъем к церкви Гергетской Троицы»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
«Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€277 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: соседство Бога
Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества
«Через крестовый перевал мы попадаем в исторический регион Хеви и его центр — село Казбеги»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
€192 за всё до 6 чел.
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Мы отправимся из Тбилиси в горное село Казбеги, по пути останавливаясь в самых интересных местах»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Казбеги: мир сказочных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
24€16 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
«По пути в Казбеги (Степанцминду) вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за человека
Групповая
11 часов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Почти в конце маршрута вы посетите колоритный посёлок, который в прошлом назывался Казбеги»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€50 за человека
Групповая
10 часов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: в районе Майдана
«У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги - место, которое не забыть
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Лазурный водоем и средневековая крепость По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Ваш отель в Тбилиси
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $189 за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$29 за человека
Индивидуальная
10 часов
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Начало: По договоренности
«Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с Северным Кавказом»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
скидка
29%
Групповая
10 часов
На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси
Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот
Начало: В районе площади Мейдан
«Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Мини-группа
11 часов
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Abano St, T’bilisi)
Расписание: по субботам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
12 часов
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вас, дорогие искатели приключений, мы приглашаем в Казбеги»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€59 за человека
скидка
32%
Групповая
11 часов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Индивидуальная
10 часов
Душевный пикник в Казбеги
Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
«Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах»
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Четверг в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Казбеги
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Индивидуальная экскурсия в Казбеги знакомит с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и конечно Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
Начало: Вахтанг Горгасали № 3
«И, конечно же, конечный пункт – монастырь у подножия Великого Казбеги»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Казбеги: горный тур
«Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€27 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
«Кафе в Казбеги, с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aanna5 июня 2024Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
- ССергей5 июня 2024Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
- ААнна4 июня 2024Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
- oolia4 июня 2024Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
- ДДиана4 июня 2024Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
- ММихаил4 июня 2024Просто отличная экскурсия, слов нет! организация просто супер, спасибо! прекрасные виды и профессиональные гиды. Мы получили незабываемые впечатления, увидели реальную красоту горной природы Грузии. Спасибо за такое незабываемое путешествие, мы обязательно вернемся за новыми приключениями!
- ММария3 июня 2024Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
- ГГеннадий3 июня 2024Юз
- ЕЕлена3 июня 2024Нам ВСЕ понравилось!!! Костя - эрудированный, общительный, тонко чувствующий собеседника гид. А еще это человек с великолепным чувством юмора. Экскурсия
- ММарина3 июня 2024Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Казбеги»
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