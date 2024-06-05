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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 70% скидка Групповая 10 часов 135 отзывов Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса Начало: На площади Свободы «Казбеги — самое насыщенное и красивое однодневное путешествие из Тбилиси» Расписание: ежедневно в 09:10 60 € 18 за человека

🚗 На машине 45% скидка Групповая 11 часов 1710 отзывов Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день Начало: Возле метро Руставели «Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета» Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15 47 € 26 за человека

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 11 часов 35 отзывов Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы Начало: На площади Свободы «Степанцминда (до 2007 года Казбеги)» Расписание: ежедневно в 09:00 33 € 15 за человека

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 11 часов 32 отзыва Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе) Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта Начало: В центре Тбилиси Расписание: ежедневно в 08:45 50 € 25 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 55 отзывов Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города «Город Казбеги и древний храм в Гергети» от 228 € 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 59 отзывов Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека Начало: У вашего отеля «Поселок Казбеги и величественный Казбек» € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 125 отзывов Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии Начало: Тбилиси «над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги)» € 180 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 36 отзывов Казбеги: главные и нетуристические тропы Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 33% скидка Групповая 10 часов 190 отзывов Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси Начало: В районе метро «Авлабар» «А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря» Расписание: ежедневно в 09:00 45 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 55 отзывов В Казбеги за фотошедеврами Красивая горная природа, древние постройки и история края Начало: Старый город € 206 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 80 отзывов Красоты горной Грузии Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги Начало: Место Вашего проживания от € 195 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 25% скидка Индивидуальная 11 часов 47 отзывов Казбек - «Страж Востока» Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы Начало: У вашего отеля «Степанцминда (Казбеги), подъем к церкви Гергетской Троицы» от 280 € 210 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 269 отзывов Дорога к легендарному великану Казбеку Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (... «Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна» € 277 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 84 отзыва Казбеги: соседство Бога Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества «Через крестовый перевал мы попадаем в исторический регион Хеви и его центр — село Казбеги» € 192 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 32% скидка Групповая 11 часов 44 отзыва Из Тбилиси - в горный край Казбеги Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей Начало: На ул. Вахтанга Горгасали «Мы отправимся из Тбилиси в горное село Казбеги, по пути останавливаясь в самых интересных местах» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 28 € 19 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 33% скидка Групповая 10 часов 63 отзыва Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы Начало: На площади Свободы «Казбеги: мир сказочных пейзажей» Расписание: ежедневно в 09:00 24 € 16 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое Начало: У вашего отеля «По пути в Казбеги (Степанцминду) вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать» € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 16 отзывов Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге Начало: Я заеду за вами в пределах центра города € 165 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 11 часов 24 отзыва Казбек покорить сложно, но он покорит вас Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги Начало: В районе площади Мейдан «Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви» Расписание: ежедневно в 09:00 от € 55 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 6 отзывов В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии Начало: На ул. Ованеса Туманяна «Почти в конце маршрута вы посетите колоритный посёлок, который в прошлом назывался Казбеги» Расписание: ежедневно в 09:00 € 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 5 отзывов Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси Начало: Возле площади Мейдан «В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек» Расписание: ежедневно в 08:45 € 35 за человека

🚗 На машине Групповая 11 часов 6 отзывов Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ Начало: в районе Майдана «У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби» Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 € 30 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Казбеги - место, которое не забыть Начало: Подъедем к вашему отелю «Лазурный водоем и средневековая крепость По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать» Расписание: каждый день $ 200 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Однодневный тур в Казбеги Начало: Ваш отель в Тбилиси Расписание: по запросу от $ 189 за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 90 отзывов Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1 Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 29 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дорога в Казбеги: душа горной Грузии Начало: По договоренности «Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с Северным Кавказом» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 190 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси Расписание: Ежедневно в 09:30 $ 200 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 29% скидка Групповая 10 часов 255 отзывов На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот Начало: В районе площади Мейдан «Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день» Расписание: ежедневно в 08:45 35 € 25 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 11 часов 10 отзывов Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Abano St, T’bilisi) Расписание: по субботам и воскресеньям в 09:00 $ 55 за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 2 отзыва Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся Начало: На площади Европы в Тбилиси «Вас, дорогие искатели приключений, мы приглашаем в Казбеги» Расписание: в среду и субботу в 08:30 € 59 за человека

🚗 На машине 32% скидка Групповая 11 часов 18 отзывов Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек Начало: В районе Серных бань Расписание: ежедневно в 09:00 28 € 19 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Душевный пикник в Казбеги Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином «Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах» € 199 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 35 отзывов Казбеги: природные богатства Грузии Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге Начало: возле вашей гостиницы € 200 за всё до 6 чел.

Групповая 10 часов 8 отзывов Казбеги - сердце кавказских гор Расписание: Четверг в 10:00 € 35 за человека

Индивидуальная 1 час Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте Расписание: В любой день, в любое время по запросу. от $ 20 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов Индивидуальный Тур в Казбеги Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) «Индивидуальная экскурсия в Казбеги знакомит с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и конечно Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда» Расписание: В соответствии с календарем $ 180 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур Начало: Вахтанг Горгасали № 3 «И, конечно же, конечный пункт – монастырь у подножия Великого Казбеги» Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00 $ 25 за человека

Групповая 10 часов Казбеги: горный тур «Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00 € 27 за человека