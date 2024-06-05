Экскурсии в Казбеги из Тбилиси

Найдено 40 экскурсий в категории «Казбеги» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
«Казбеги — самое насыщенное и красивое однодневное путешествие из Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Степанцминда (до 2007 года Казбеги
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
11 часов
32 отзыва
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
5025 за человека
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Город Казбеги и древний храм в Гергети»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
«Поселок Казбеги и величественный Казбек»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«А по прибытии в селение Казбеги мы сменим машину на внедорожник и поднимемся к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4530 за человека
В Казбеги за фотошедеврами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
В Казбеги за фотошедеврами
Красивая горная природа, древние постройки и история края
Начало: Старый город
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
206 за всё до 3 чел.
Красоты горной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
80 отзывов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 195 за всё до 2 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
«Степанцминда (Казбеги), подъем к церкви Гергетской Троицы»
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Дорога к легендарному великану Казбеку
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
269 отзывов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
«Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
277 за всё до 4 чел.
Казбеги: соседство Бога
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
84 отзыва
Казбеги: соседство Бога
Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества
«Через крестовый перевал мы попадаем в исторический регион Хеви и его центр — село Казбеги»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
192 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
«Мы отправимся из Тбилиси в горное село Казбеги, по пути останавливаясь в самых интересных местах»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На площади Свободы
«Казбеги: мир сказочных пейзажей»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2416 за человека
Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
«По пути в Казбеги (Степанцминду) вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие в Казбеги - путь к вашему сердцу
Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Начало: Я заеду за вами в пределах центра города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
165 за всё до 4 чел.
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
🚗 На машине
Групповая
11 часов
24 отзыва
Казбек покорить сложно, но он покорит вас
Легендарные пейзажи и история Военно-Грузинской дороги
Начало: В районе площади Мейдан
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за человека
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
«Почти в конце маршрута вы посетите колоритный посёлок, который в прошлом назывался Казбеги»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 за человека
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
«В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
35 за человека
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
🚗 На машине
Групповая
11 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: в районе Майдана
«У подножия Кавказского хребта, в Нижнем Казбеги, находится деревня Kаноби»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30 за человека
Казбеги - место, которое не забыть
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Казбеги - место, которое не забыть
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Лазурный водоем и средневековая крепость По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Однодневный тур в Казбеги
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Ваш отель в Тбилиси
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $189 за всё до 2 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
90 отзывов
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$29 за человека
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Начало: По договоренности
«Ваш ждет яркая, незабыемая поездка к подножию Легендарного Казбеги по живописному маршруту Военно-Грузинской дороги, исторически связывающей Грузию с Северным Кавказом»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$190 за всё до 3 чел.
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
На пути к седому Казбеку
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
255 отзывов
На пути к седому Казбеку: путешествие из Тбилиси
Однодневное путешествие от Тбилиси к подножию Казбека с посещением исторических памятников и природных красот
Начало: В районе площади Мейдан
«Пару веков назад путь от Тбилиси до Казбеги отнимал долгие недели — вы же познакомитесь с красотами Военно-Грузинской дороги и великаном Казбеком всего за один день»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Казбеги - Ананури - Гудаури в мини-группе
Начало: Тбилиси, улица Банная, 15 (15 Abano St, T’bilisi)
Расписание: по субботам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$55 за человека
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вас, дорогие искатели приключений, мы приглашаем в Казбеги»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
59 за человека
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
🚗 На машине
скидка
32%
Групповая
11 часов
18 отзывов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Душевный пикник в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Душевный пикник в Казбеги
Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
«Приехав в Казбеги, устроим душевный пикник в горах»
30 июня в 08:00
1 июля в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Казбеги - сердце кавказских гор
Групповая
10 часов
8 отзывов
Казбеги - сердце кавказских гор
Расписание: Четверг в 10:00
35 за человека
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Начало: Место вашего проживания либо встреча в аэропорте
Расписание: В любой день, в любое время по запросу.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальный Тур в Казбеги
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальный Тур в Казбеги
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Индивидуальная экскурсия в Казбеги знакомит с величественными горами Военно-грузинской дороги, лазурным цветом Жинвальского водохранилища, крепостью Ананури и конечно Гергетской церковью Святой Троицы с видом на Казбеги и город Степанцминда»
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
Начало: Вахтанг Горгасали № 3
«И, конечно же, конечный пункт – монастырь у подножия Великого Казбеги»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Казбеги: горный тур
Групповая
10 часов
Казбеги: горный тур
«Казбеги – высокогорная часть Грузии, где проходит главный Кавказский хребет, а через него знаменитая военно-грузинская дорога»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
27 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги - на кабриолете по Военно-Грузинской дороге
Прокатиться с комфортом и шиком среди живописных ущелий и узнать об истории региона
«Кафе в Казбеги, с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
    Все прошло на ура! Посещение ресторана подпортило все впечатления,Официанты,как сонные мухи. Такое впечатление,что тренируются на туристах. Еда вызывает особое впечатление.
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    Хачапури по аджарски-1 бал из10: тесто сырое,начинка, вообще не съедобная. Хинкали- на троечку: если начинка на пять, то тесто толстое,к зубам прилипает. Это была худшая еда,что я ел в Тбилиси за мои 30 дней проживания здесь. Ребята,меняйте ресторан!!!!!

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Все прошло очень хорошо, мы остались довольны! Гид Роберт, помимо хороших знаний, оказался ещё и прекрасным певцом и радовал нас по дороге красивыми песнями на грузинском языке!
  • o
    olia
    4 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
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    английском, так как в нашей группе были туристы из 8 стран. Автобус комфортный, все остановки были согласно программе. Нам разрешили сесть впереди, рядом с водителем, за что отдельное спасибо! Дегустация вина и чачи была замечательная. После неё был вкусный обед с невероятным видом. На обратном пути была возможность выбрать музыку, было очень атмосферно послушать песни разных стран. Природа поражает своей красотой. Миллион фотографий, эмоций и воспоминаний навсегда останутся с нами. Мы в восторге от Грузии, обязательно приедем ещё!

    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала иДесять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная. Посмотрели все указанные места,
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    все круто продумано по таймингу, везде успели. Гид божественный, очень интересно все рассказывал, местами шутил, что очень поддерживало общую атмосферу. Рекомендую данную экскурсию 100 процентов, наверное одна из самых запоминающихся из Тбилиси, вспоминаем всей семьей до сих пор!!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительнаяЭкскурсия прошла на высшем уровне, все остались довольны, даже несмотря на то, что она достаточно длительная
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
    Просто отличная экскурсия, слов нет! организация просто супер, спасибо! прекрасные виды и профессиональные гиды. Мы получили незабываемые впечатления, увидели реальную красоту горной природы Грузии. Спасибо за такое незабываемое путешествие, мы обязательно вернемся за новыми приключениями!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Это было просто великолепное путешествие! Гид Генриетта легко погрузила нас в атмосферу настоящей Грузии с помощью народных притч, шуток и рассказов
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    о местных традициях. Она очень обаятельная и веселая женщина и сделала всю экскурсию просто незабываемой! Отдельное спасибо Давиду за безупречную организацию - все прошло гладко под его чутким руководством! Сама экскурсия была насыщена захватывающими видами, множеством разных локаций и вкусной едой и напитками. Мы имели возможность насладиться природой наедине с самим собой и посетить священные места. Автобус был новым и очень комфортным, и благодаря аккуратному водителю поездка прошла легко! Я с уверенностью могу порекомендовать эту экскурсию!

  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Юз
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Казбеги: соседство Бога
    Нам ВСЕ понравилось!!! Костя - эрудированный, общительный, тонко чувствующий собеседника гид. А еще это человек с великолепным чувством юмора. Экскурсия
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    была очень познавательная и увлекательная с массой красивейших локаций и точек для фото! Мы влюбились в Грузию, обязательно приедем еще. Костя полностью сделал нам эти 2 дня - от отеля до вкусно поесть)))) Доверились полностью и не прогадали! Спасибо!

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
    Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Казбеги»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
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  1. Влюбиться в Казбеги за 1 день
  2. Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
  3. Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
  4. Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
  5. Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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