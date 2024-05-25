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увлекательный рассказ, который позволяет узнать историю и культуру Грузии. Михаил очень приятный человек, тактичен, с хорошим чувством юмора, понимающий. Я очень рад, что попал именно на эту экскурсию, ведь в Казбеги их организовывают много разных компаний, да и маршруты примерно одинаковые; разница в организации и отношении к людям -так вот эта самая лучшая! Огромная благодарность Михаилу за прекрасный день, который я буду вспоминать ещё долго.