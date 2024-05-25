Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье

Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая в Азии.

Это Казбеги — район вокруг горы Казбек, известный потрясающими пейзажами и удивительными достопримечательностями.

Здесь вы проникнетесь красотой горных рек и ущелий Кавказа, величием древних исторических сооружений Ананури и особенным умиротворением в церкви Гергети.
5
5 отзывов
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приготовьтесь к знакомству с такой разной Грузией! В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек. Услышите легенды и исторические факты о каждом месте на нашем пути — будет интересно, неутомительно и не шаблонно.

Маршрут поездки

  • Первая остановка — и вы словно в пучине сказочной красоты. Это водохранилище Жинвали. 520 млн кубических метров бирюзовой воды заполняют глубокое ущелье. Зрелище, от которого глаз не оторвать!
  • Следующую остановку сделаем в архитектурном комплексе Ананури — бывшей резиденции князей Арагвских.
  • Отправимся к месту слияния двух горных рек у села Пасанаури. Каждый поток имеет свой собственный цвет: вы увидите, как воды двух рек текут параллельно друг другу, не смешиваясь.
  • Здесь же устроим обед — вы попробуете местные хинкали, которыми славится Пасанаури. А ещё при желании прокатитесь на зиплайне.
  • Наш путь продолжится через Крестовый перевал в Гудаури с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов».
  • Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря. В хорошую погоду вы насладитесь завораживающим видом знаменитой горы Казбек, которую не зря называют «стеснительная невеста».
  • После Казбеги посетим Дарьяльское ущелье и обсудим историю этих мест: гид расскажет, почему в переводе с фарси ущелье называется «Ворота аланов».
  • Ближе к вечеру возвращаемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команлв
  • Мы заботимся о качестве поездки, поэтому гид и водитель — это разные люди (каждый из них — профессионал в своей области)
  • Обед (от 10$ с человека) и подъём на Гергети на внедорожниках (5$ с человека) не входят в стоимость поездки

ежедневно в 08:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 12 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
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К
25 мая 2024
Потрясающая экскурсия, хоть и из-за погоды и тумана Казбек мы не увидели, но всё было отлично организовано, Михаил замечательный экскурсовод! Рекомендую
Потрясающая экскурсия, хоть и из-за погоды и тумана Казбек мы не увидели, но всё было отлично
А
23 мая 2024
это точно одно из тех событий, которые запоминаются на всю жизнь. Михаил организовал потрясающую экскурсию, маршрут был очень продуман, информация преподнесена в интересном формате - не скучная констатация фактов, а
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увлекательный рассказ, который позволяет узнать историю и культуру Грузии. Михаил очень приятный человек, тактичен, с хорошим чувством юмора, понимающий. Я очень рад, что попал именно на эту экскурсию, ведь в Казбеги их организовывают много разных компаний, да и маршруты примерно одинаковые; разница в организации и отношении к людям -так вот эта самая лучшая! Огромная благодарность Михаилу за прекрасный день, который я буду вспоминать ещё долго.

это точно одно из тех событий, которые запоминаются на всю жизнь. Михаил организовал потрясающую экскурсию, маршрутэто точно одно из тех событий, которые запоминаются на всю жизнь. Михаил организовал потрясающую экскурсию, маршрутэто точно одно из тех событий, которые запоминаются на всю жизнь. Михаил организовал потрясающую экскурсию, маршрут
М
22 апр 2024
Это была невероятно прекрасная и насыщенная экскурсия. Замки, крепости, храмы, горы, скалы, красивейшая природа. В какой-то момент просто стоишь и не знаешь куда смотреть, потому что восхитительно все вокруг. Огромная
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благодарность нашему гиду Мише. Очень интересно рассказывал про легенды этих мест, исторические события и людей. Уделял внимание каждому, следил за всей группой, показывал лучшие места и виды для фото. Я получила огромное удовольствие от экскурсии Спасибо💚

Это была невероятно прекрасная и насыщенная экскурсия. Замки, крепости, храмы, горы, скалы, красивейшая природа. В какой-то
Анна
20 апр 2024
Экскурсии очень хорошо организованы, у вас будут все необходимые сведения о месте встрече, все ясно и понятно. Считаю, что работники это туристического бюро настоящие профессионалы, вы не пожалеете если поедите на экскурсию с ними.
Очень интересная экскурсия, великолепный гид Миша, образованный, с юмором, очень внимательный, умеет создать прекрасную атмосферу в группе.
Обещаю, скучно не будет!!!
Спасибо всей группе!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Экскурсии очень хорошо организованы, у вас будут все необходимые сведения о месте встрече, все ясно и
Z
19 апр 2024
Михаил - замечательный экскурсовод, эрудированный, энергичный, с хорошей подачей материала и чувством юмора. Спасибо за интересную экскурсию и отличное настроение, которое сопровождало нас всю поездку. А Кахе, нашему водителю, спасибо за безопасносное вождение ❤️

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