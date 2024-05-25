На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая в Азии.
Это Казбеги — район вокруг горы Казбек, известный потрясающими пейзажами и удивительными достопримечательностями.
Здесь вы проникнетесь красотой горных рек и ущелий Кавказа, величием древних исторических сооружений Ананури и особенным умиротворением в церкви Гергети.
Это Казбеги — район вокруг горы Казбек, известный потрясающими пейзажами и удивительными достопримечательностями.
Здесь вы проникнетесь красотой горных рек и ущелий Кавказа, величием древних исторических сооружений Ананури и особенным умиротворением в церкви Гергети.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приготовьтесь к знакомству с такой разной Грузией! В однодневной груповой поездке в Казбеги вы увидите лучшие места нашей страны: от живописных равнин до Дарьяльского ущелья и заснеженной вершины горы Казбек. Услышите легенды и исторические факты о каждом месте на нашем пути — будет интересно, неутомительно и не шаблонно.
Маршрут поездки
- Первая остановка — и вы словно в пучине сказочной красоты. Это водохранилище Жинвали. 520 млн кубических метров бирюзовой воды заполняют глубокое ущелье. Зрелище, от которого глаз не оторвать!
- Следующую остановку сделаем в архитектурном комплексе Ананури — бывшей резиденции князей Арагвских.
- Отправимся к месту слияния двух горных рек у села Пасанаури. Каждый поток имеет свой собственный цвет: вы увидите, как воды двух рек текут параллельно друг другу, не смешиваясь.
- Здесь же устроим обед — вы попробуете местные хинкали, которыми славится Пасанаури. А ещё при желании прокатитесь на зиплайне.
- Наш путь продолжится через Крестовый перевал в Гудаури с остановкой на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов».
- Прибыв в Казбеги, пересядем на внедорожники и поднимемся к Троицкой церкви на высоту 2170 метров над уровнем моря. В хорошую погоду вы насладитесь завораживающим видом знаменитой горы Казбек, которую не зря называют «стеснительная невеста».
- После Казбеги посетим Дарьяльское ущелье и обсудим историю этих мест: гид расскажет, почему в переводе с фарси ущелье называется «Ворота аланов».
- Ближе к вечеру возвращаемся в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команлв
- Мы заботимся о качестве поездки, поэтому гид и водитель — это разные люди (каждый из них — профессионал в своей области)
- Обед (от 10$ с человека) и подъём на Гергети на внедорожниках (5$ с человека) не входят в стоимость поездки
ежедневно в 08:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 12 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Тбилиси
Я Михаил. Неисправимый весельчак и оптимист;) Окончил исторический факультет,Тбилисского государственного университета. Прекрасно владею 4 языками (русский, грузинский, английский, турецкий). Как отмечают все мои гости, на моих групповых экскурсиях пропадает ощущение времени — и часы пролетают с удовольствием, улыбками и смехом. В моей группе только лучшие и опытные гиды — вам непременно понравится путешествовать с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
25 мая 2024
Потрясающая экскурсия, хоть и из-за погоды и тумана Казбек мы не увидели, но всё было отлично организовано, Михаил замечательный экскурсовод! Рекомендую
А
Алексей
23 мая 2024
это точно одно из тех событий, которые запоминаются на всю жизнь. Михаил организовал потрясающую экскурсию, маршрут был очень продуман, информация преподнесена в интересном формате - не скучная констатация фактов, а
М
Милана
22 апр 2024
Это была невероятно прекрасная и насыщенная экскурсия. Замки, крепости, храмы, горы, скалы, красивейшая природа. В какой-то момент просто стоишь и не знаешь куда смотреть, потому что восхитительно все вокруг. Огромная
Анна
20 апр 2024
Экскурсии очень хорошо организованы, у вас будут все необходимые сведения о месте встрече, все ясно и понятно. Считаю, что работники это туристического бюро настоящие профессионалы, вы не пожалеете если поедите на экскурсию с ними.
Очень интересная экскурсия, великолепный гид Миша, образованный, с юмором, очень внимательный, умеет создать прекрасную атмосферу в группе.
Обещаю, скучно не будет!!!
Спасибо всей группе!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Очень интересная экскурсия, великолепный гид Миша, образованный, с юмором, очень внимательный, умеет создать прекрасную атмосферу в группе.
Обещаю, скучно не будет!!!
Спасибо всей группе!! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Z
Zezva
19 апр 2024
Михаил - замечательный экскурсовод, эрудированный, энергичный, с хорошей подачей материала и чувством юмора. Спасибо за интересную экскурсию и отличное настроение, которое сопровождало нас всю поездку. А Кахе, нашему водителю, спасибо за безопасносное вождение ❤️
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