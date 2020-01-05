76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Великолепная природа и яркая история региона

По пути вы будете останавливаться возле самых интересных объектов, а я буду рассказывать вам не только исторические факты, но и местные легенды, предания и даже сказки. Вы узнаете о затопленном древнем городе, об археологических раскопках, осмотрите красивое Жинвальское водохранилище. В средневековой крепости Ананури услышите о вражде местных князей, которая привела к печальному исходу, а также увидите неприступную башню, которая открыла свои секреты только в 20 веке, когда ее удалось размуровать. По пути будет почтовая станция Кашвети, где однажды Пушкин написал стихи, горнолыжный курорт Гудаури, место живописного слияния Белой и Черной Арагви

Панорамные точки и знаменитый Казбек

Со знаменитой смотровой площадки вы сможете взглянуть на окружающие пейзажи, фантастическая красота которых говорит сама за себя, за ней — Крестовый перевал, за перевалом мы остановимся у нарзанного источника — желтых скал — и затем через Байдарскую долину попадем в ущелье Терека и Степанцминду (Казбеги). Там на джипе вы совершите подъем к храму Гергети, буквально пронизанному энергией древности, мудрости и таинства. А величественная гора Казбек и старинные предания о ее появлении произведут на вас неизгладимое впечатление и наверняка станут частью самых ярких воспоминаний о Грузии. На обратном пути остановимся в ресторане, где готовят лучшие хинкали в стране.