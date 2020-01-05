76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги

Галина
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Галина – представитель гидов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге — одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии.

Вы увидите могучий Казбек, подышите горным воздухом, попьете чудесную воду из минеральных источников, насладитесь великолепными видами, узнаете отличия между разными грузинскими народностями, услышите яркие легенды и знаменательные истории и, конечно же, попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания
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У этой экскурсии76 отзывов
4.87
Красоты горной Грузии
Красоты горной Грузии

Что вас ожидает

Великолепная природа и яркая история региона
По пути вы будете останавливаться возле самых интересных объектов, а я буду рассказывать вам не только исторические факты, но и местные легенды, предания и даже сказки. Вы узнаете о затопленном древнем городе, об археологических раскопках, осмотрите красивое Жинвальское водохранилище. В средневековой крепости Ананури услышите о вражде местных князей, которая привела к печальному исходу, а также увидите неприступную башню, которая открыла свои секреты только в 20 веке, когда ее удалось размуровать. По пути будет почтовая станция Кашвети, где однажды Пушкин написал стихи, горнолыжный курорт Гудаури, место живописного слияния Белой и Черной Арагви

Панорамные точки и знаменитый Казбек
Со знаменитой смотровой площадки вы сможете взглянуть на окружающие пейзажи, фантастическая красота которых говорит сама за себя, за ней — Крестовый перевал, за перевалом мы остановимся у нарзанного источника — желтых скал — и затем через Байдарскую долину попадем в ущелье Терека и Степанцминду (Казбеги). Там на джипе вы совершите подъем к храму Гергети, буквально пронизанному энергией древности, мудрости и таинства. А величественная гора Казбек и старинные предания о ее появлении произведут на вас неизгладимое впечатление и наверняка станут частью самых ярких воспоминаний о Грузии. На обратном пути остановимся в ресторане, где готовят лучшие хинкали в стране.

Организационные детали

  • Мы забираем вас от места вашего проживания в Тбилиси на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.
  • Протяженность маршрута 320 км, время в пути со всеми остановками и обедом приблизительно 9 часов.
  • Транспортные расходы и услуги гида включены в стоимость.
  • Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
  • Обед, внедорожник к храму Гергети и личные расходы оплачиваются отдельно.
Красоты горной Грузии
Красоты горной Грузии
Красоты горной Грузии
Красоты горной Грузии
Красоты горной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Нам так повезло, что мы попали на экскурсию к Галине и Дмитрию! Потрясающая слаженная команда: Галина очень интересно и профессионально рассказывает, отвечает на все вопросы, Дмитрий дополняет и очень хорошо ведет машину - дорога довольно сложная, но никого не укачало даже после обеда. Время экскурсии распланировано комфортно, и мы все успели, даже попить кофе с видом на горы!
Отдельное спасибо за обед и чачу!
Обязательно вернемся в Грузию и обязательно обратимся снова к вам - мы еще многое не видели, а вы - идеальные проводники!)
20 октября 2019
Наша семья очень благодарна за прекрасный день, который мы провели с Галиной и Дмитрием. Было очень красиво, интересно и вкусно! Галина прекрасный и эрудированный гид, слушать ее интересно и легко. Это потрясающий маршрут, красота которого запомнится навсегда. Мы чувствовали себя как дома и все благодаря тёплому гостеприимству наших гидов. Спасибо вам большое!
16 октября 2019
Мечта моя была увидеть Казбек,и она осуществилась в сопровождении замечательных людей Людочки и Димы,поездка была супер,по дороге природа,горы,храмы,и обо всем нам рассказывали,очень интересно было и про храмы,и про крепости,и о вышках,я все запомнила,и дома есть о чем рассказать,благодаря вам,Люда и Дима,до следующих встреч,я уже скучаю за Грузией!!!
6 июня 2019
Наша экскурсия прошла великолепно, благодаря двум прекрасным рассказчикам - Галине и Дмитрию. Экскурсия составлена замечательно, продуманы все остановки по пути в Казбеги - и у Женвальского водохранилища, где можно было сделать красивые фото, и в крепости Ананури, и у арки Дружбы народов. Поднявшись к храму Гергети, мы ждали, когда же разойдутся облака, и наконец нам покажется Казбек. К сожалению, он только немножко нам "подмигнул" и снова скрылся за облачной шапкой, но это ничуть не испортило общего впечатления от дивной красоты окружающих нас горных хребтов. На обратном пути нас ждал обед в Пасанаури с вкуснейшими хинкали. Выражаем огромную благодарность Галине и Дмитрию, все было просто замечательно!
3 июня 2019
Галина очень эрудированный экскурсовод .
Мы много нового узнали , благодаря прекрасному нашему гиду .
Поели обалденные хинкали )) И время поездки пролетело ,как один миг , было очень жалко , что поездка подошла к концу.
3 июня 2019
Огромное спасибо Галине и Дмитрию! Очень интеллигентные, образованные и гостеприимные люди. Все экскурсии с ними прошли как на одном дыхании. Машина гидов большая, удобная, чистая. Приезжали всегда без опозданий. Мы были очень довольны!
5 мая 2019
Галина и Дима здравствуйте! Огромное Вам спасибо за эту прекрасную, удивительную экскурсию. Мы до сих пор находимся под огромным впечатлением от Казбеги! Это что-то невероятное! Благодаря Вам, мы влюбились в эту гостеприимную страну навсегда! Спасибо за Ваше гостеприимство, юмор,и конечно-же за великолепное знание истории. До новых встреч!!
4 мая 2019
Выезжали из Тбилиси - весна! Все цветет. Постепенно, с экскурсиями и видовыми остановками поднимались по красивейшей дороге в горы. А в горах еще зима! Было и солнце, и дождь, и град и снова солнце. Вершины гор еще снежные. Монастырь Гергети и подлинная икона Божьей Матери, величественный Казбек - все это не описать словами. Впечатлений море. Плюс отличная экскурсия от гида Галины и самого лучшего водителя и помощника Дмитрия!
9 марта 2019
Галина — прекрасный рассказчик, хорошо разбирается в истории Грузии. Поездка получилось долгой, но время не ощущалось за интересной беседой. С нами был водитель Бесо — уверенный и спокойный, с ним не страшно в дороге. Очень рекомендую эту экскурсию, это действительно был лучший выбор для поездки на целый день.
18 октября 2018
Прекрасная поездка в горы 9 октября. 10 часов проходят интересно, комфортно и без усталости. Военно-Грузинская дорога – это красивейшие горы, серпантины, горнолыжные курорты. Виды просто завораживают, можно останавливаться на каждом километре и наслаждаться красотами природы. Эта экскурсия у нас была второй с этим же экскурсоводом Галиной. И ранее, и сейчас мы были очень рады, что нам рассказывала про эти места Галина, а за рулем был профессиональный и заботливый Дмитрий. Галина интеллигентный человек, прекрасный рассказчик, знающий историю и влюбленная в Грузию. В ее повествованиях сочетаются исторические подробности с очень интересными и глубокими знаниями об истории христианства в Грузии. Многочасовая экскурсия показалась мгновением, так интересно и увлекательно Вы ее вели. С погодой все сложилось в этот день, и Казбеги показался нам во всей красе, только маленькое облачко зацепилось за вершину. Подъем к Храму Гергети на специальном автомобиле "делики" нам дался с большим азартом. Но, а само пребывание в Гергетис Цминда Самеба на высоте 2170 метров было апогеем нашей поездки. Обед, на обратной дороге, в кафе на берегу Арагви был и вкусным и не дорогим. Мы убедились, что находимся на родине хинкалей.
Большое спасибо за атмосферу, за теплоту этих мест, которую Вы попытались передать и нам. Будем рекомендовать гида и экскурсию друзьям :-) Надеюсь, до новых встреч))
Ещё 66 отзывов

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