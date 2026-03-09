76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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обеда в облаках. На обратном пути сможете посмотреть всё что захотите. Но даже если не увидите Казбек, то не расстраивайтесь, очень классный и древний храм рядышком с ним, с отличными панорамами и очень свежим воздухом. Дорога нормальная, но серпантин, кого укачивает лучше выпить таблетки. Машина мерседес вито, чистая и ехать комфортно. Единственное что дизель, я не очень люблю его запах, думаю что если попросить Галину то она найдет и бензиновую машину. Учтите что эта экскурсия видовая, истории не так много, да и мест по дороге исторических не много. Но быть в Грузии и не побывать возле Казбека - это грех) Обедать будете в хорошем месте с вкусной едой, но около 15.00 так что позавтракайте (мы завтракали в отеле, но по-моему можно попросить что бы вас завезли позавтракать в городе, но тогда будет потеряно время и можете не увидеть Казбек) с собой возьмите воду, можете взять какие то булочки, если не съедите то покормите уличных собак, а их там вдоволь на каждой остановке (у нас так и получилось, собаки были довольны!). В горах прохладно мы брали с собой куртки и не пожалели, т. к. когда солнце то ты в футболке, а как пригонит тучу то сразу одеваешь куртку. В общем кто хочет посмотреть горы и не грузится лишней информацией, то вам сюда. Галине предаю привет и желаю всего наилучшего.))) И еще одно, если вам что то непонятно пишите гиду, она вам всё поможет и расскажет.