76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут суровые горные пейзажи, древние крепости, легенды и вкуснейшая местная кухня.
Вы увидите величественный Казбек, подышите чистым воздухом перевалов и познакомитесь с историей края.
А ещё узнаете отличия между разными грузинскими народностями и попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
Вы увидите величественный Казбек, подышите чистым воздухом перевалов и познакомитесь с историей края.
А ещё узнаете отличия между разными грузинскими народностями и попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
Описание экскурсии
9:00–10:30. Трансфер из Тбилиси
- Выезд из города. По пути — рассказы гида об истории дороги и региона
- Остановка у Жинвальского водохранилища для фотографий
10:30–11:30. Крепость Ананури
- Осмотр мощной средневековой крепости на берегу Арагви
- История княжеской вражды и загадочной башни
11:30–12:00. Дорога до Крестового перевала
По пути — остановка у памятника на слиянии Белой и Чёрной Арагви.
12:00–12:30. Крестовый перевал (2395 м)
- Панорамные виды со смотровой площадки
- Фото на фоне горных хребтов
12:30–13:00. Спуск к минеральному источнику
Остановка, чтобы попробовать холодную воду из нарзанного источника у подножия Жёлтых скал.
13:00–14:00. Переезд в Степанцминду (Казбеги)
Дорога через Байдарскую долину и вдоль реки Терек.
14:00 – 16:00. Казбек и храм Гергети
- Пересадка на внедорожники (за доп. плату) и подъём к храму Святой Троицы
- Осмотр храма, свободное время
- Спуск обратно в Степанцминду
16:00–17:00. Обед с хинкали
Остановка в местном ресторане, где готовят лучшие хинкали в Грузии.
17:00–19:00. Возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Поездка проходит комфортабельном автомобиле
- Протяженность маршрута 320 км
- Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
- Обед, внедорожник к храму Гергети (~ €10 за человека) и личные расходы оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
От всей души благодарю Галину за организацию экскурсии! Было очень познавательно, все в тайминге, наши пожелания учитывались полностью, все везде схвачено экскурсоводом, посмотрели самые интересные места. Но самое главное - душевность нашего путешествия, а это дорогого стоит!
Галина
Ответ организатора:
Андрей! Огромное спасибо вам за отзыв и за вашу теплую компанию, где я чувствовала ваш интерес к этому путешествию! Даже,
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М
Огромная благодарность Галине и ее супругу за прекрасную поездку на Казбеги. И особенно за душевное гостеприимство! У меня оставалось время до самолета, и Галина пригласила меня в свой чудесный дом, на прощанье дала мешок вкусных яблок! И потом дочь Галины отвезла меня в аэропорт. Самые лучшие воспоминания об этом дне.
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Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
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Были на экскурсии с Галиной, всё прошло хорошо. Если хотите увидеть Казбек, то выезжайте пораньше и поменьше останавливайтесь по пути туда, т. к. Казбек чаще виден хорошо утром, а после
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Т
Наша экскурсия прошла великолепно, благодаря двум прекрасным рассказчикам - Галине и Дмитрию. Экскурсия составлена замечательно, продуманы все остановки по пути в Казбеги - и у Женвальского водохранилища, где можно было
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Прекрасная поездка в горы 9 октября. 10 часов проходят интересно, комфортно и без усталости. Военно-Грузинская дорога – это красивейшие горы, серпантины, горнолыжные курорты. Виды просто завораживают, можно останавливаться на каждом
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