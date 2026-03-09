76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги

Одно из самых впечатляющих приключений, какие могут случиться с вами в Грузии
Вас ждут суровые горные пейзажи, древние крепости, легенды и вкуснейшая местная кухня.

Вы увидите величественный Казбек, подышите чистым воздухом перевалов и познакомитесь с историей края.

А ещё узнаете отличия между разными грузинскими народностями и попробуете настоящие хинкали, родина которых находится именно здесь.
5
88 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: от Тбилиси до Казбеги

Описание экскурсии

9:00–10:30. Трансфер из Тбилиси

  • Выезд из города. По пути — рассказы гида об истории дороги и региона
  • Остановка у Жинвальского водохранилища для фотографий

10:30–11:30. Крепость Ананури

  • Осмотр мощной средневековой крепости на берегу Арагви
  • История княжеской вражды и загадочной башни

11:30–12:00. Дорога до Крестового перевала

По пути — остановка у памятника на слиянии Белой и Чёрной Арагви.

12:00–12:30. Крестовый перевал (2395 м)

  • Панорамные виды со смотровой площадки
  • Фото на фоне горных хребтов

12:30–13:00. Спуск к минеральному источнику

Остановка, чтобы попробовать холодную воду из нарзанного источника у подножия Жёлтых скал.

13:00–14:00. Переезд в Степанцминду (Казбеги)

Дорога через Байдарскую долину и вдоль реки Терек.

14:00 – 16:00. Казбек и храм Гергети

  • Пересадка на внедорожники (за доп. плату) и подъём к храму Святой Троицы
  • Осмотр храма, свободное время
  • Спуск обратно в Степанцминду

16:00–17:00. Обед с хинкали

Остановка в местном ресторане, где готовят лучшие хинкали в Грузии.

17:00–19:00. Возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • Поездка проходит комфортабельном автомобиле
  • Протяженность маршрута 320 км
  • Экскурсию провожу я или другой гид из моей команды.
  • Обед, внедорожник к храму Гергети (~ €10 за человека) и личные расходы оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1390 туристов
Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, но и легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, весёлые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда ещё не добрались туристы и другие гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
3
3
2
2
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А
От всей души благодарю Галину за организацию экскурсии! Было очень познавательно, все в тайминге, наши пожелания учитывались полностью, все везде схвачено экскурсоводом, посмотрели самые интересные места. Но самое главное - душевность нашего путешествия, а это дорогого стоит!
Галина
Галина
Ответ организатора:
Андрей! Огромное спасибо вам за отзыв и за вашу теплую компанию, где я чувствовала ваш интерес к этому путешествию! Даже,
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несмотря на непроходимый снег к монастырю, Вы все равно дошли к этому святому месту! Я очень рада, что вы получили удовольствие от поездки! Удачи вам, благополучия и многих интересных путешествий!

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М
Огромная благодарность Галине и ее супругу за прекрасную поездку на Казбеги. И особенно за душевное гостеприимство! У меня оставалось время до самолета, и Галина пригласила меня в свой чудесный дом, на прощанье дала мешок вкусных яблок! И потом дочь Галины отвезла меня в аэропорт. Самые лучшие воспоминания об этом дне.
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Татьяна
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
Благодарю Вас за прекрасную экскурсию! Прекрасный день в компании прекрасных людей 🤍
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Федор
Были на экскурсии с Галиной, всё прошло хорошо. Если хотите увидеть Казбек, то выезжайте пораньше и поменьше останавливайтесь по пути туда, т. к. Казбек чаще виден хорошо утром, а после
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обеда в облаках. На обратном пути сможете посмотреть всё что захотите. Но даже если не увидите Казбек, то не расстраивайтесь, очень классный и древний храм рядышком с ним, с отличными панорамами и очень свежим воздухом. Дорога нормальная, но серпантин, кого укачивает лучше выпить таблетки. Машина мерседес вито, чистая и ехать комфортно. Единственное что дизель, я не очень люблю его запах, думаю что если попросить Галину то она найдет и бензиновую машину. Учтите что эта экскурсия видовая, истории не так много, да и мест по дороге исторических не много. Но быть в Грузии и не побывать возле Казбека - это грех) Обедать будете в хорошем месте с вкусной едой, но около 15.00 так что позавтракайте (мы завтракали в отеле, но по-моему можно попросить что бы вас завезли позавтракать в городе, но тогда будет потеряно время и можете не увидеть Казбек) с собой возьмите воду, можете взять какие то булочки, если не съедите то покормите уличных собак, а их там вдоволь на каждой остановке (у нас так и получилось, собаки были довольны!). В горах прохладно мы брали с собой куртки и не пожалели, т. к. когда солнце то ты в футболке, а как пригонит тучу то сразу одеваешь куртку. В общем кто хочет посмотреть горы и не грузится лишней информацией, то вам сюда. Галине предаю привет и желаю всего наилучшего.))) И еще одно, если вам что то непонятно пишите гиду, она вам всё поможет и расскажет.

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Т
Наша экскурсия прошла великолепно, благодаря двум прекрасным рассказчикам - Галине и Дмитрию. Экскурсия составлена замечательно, продуманы все остановки по пути в Казбеги - и у Женвальского водохранилища, где можно было
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сделать красивые фото, и в крепости Ананури, и у арки Дружбы народов. Поднявшись к храму Гергети, мы ждали, когда же разойдутся облака, и наконец нам покажется Казбек. К сожалению, он только немножко нам "подмигнул" и снова скрылся за облачной шапкой, но это ничуть не испортило общего впечатления от дивной красоты окружающих нас горных хребтов. На обратном пути нас ждал обед в Пасанаури с вкуснейшими хинкали. Выражаем огромную благодарность Галине и Дмитрию, все было просто замечательно!

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Марина
Прекрасная поездка в горы 9 октября. 10 часов проходят интересно, комфортно и без усталости. Военно-Грузинская дорога – это красивейшие горы, серпантины, горнолыжные курорты. Виды просто завораживают, можно останавливаться на каждом
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километре и наслаждаться красотами природы. Эта экскурсия у нас была второй с этим же экскурсоводом Галиной. И ранее, и сейчас мы были очень рады, что нам рассказывала про эти места Галина, а за рулем был профессиональный и заботливый Дмитрий. Галина интеллигентный человек, прекрасный рассказчик, знающий историю и влюбленная в Грузию. В ее повествованиях сочетаются исторические подробности с очень интересными и глубокими знаниями об истории христианства в Грузии. Многочасовая экскурсия показалась мгновением, так интересно и увлекательно Вы ее вели. С погодой все сложилось в этот день, и Казбеги показался нам во всей красе, только маленькое облачко зацепилось за вершину. Подъем к Храму Гергети на специальном автомобиле "делики" нам дался с большим азартом. Но, а само пребывание в Гергетис Цминда Самеба на высоте 2170 метров было апогеем нашей поездки. Обед, на обратной дороге, в кафе на берегу Арагви был и вкусным и не дорогим. Мы убедились, что находимся на родине хинкалей.
Большое спасибо за атмосферу, за теплоту этих мест, которую Вы попытались передать и нам. Будем рекомендовать гида и экскурсию друзьям:-) Надеюсь, до новых встреч))

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