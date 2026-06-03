51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Лучшее время для путешествия в Казбеги - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми красотами региона. Весной и осенью (март, апрель, октябрь, ноябрь) также можно посетить Казбеги, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным ограничениям на маршруте. Зимой, с декабря по февраль, Крестовый перевал может быть закрыт, и доступ к Гергетской церкви ограничен, но при этом можно выбрать альтернативные маршруты.

Путешествие в Казбеги - это возможность увидеть одни из самых живописных мест Грузии. Полюбуйтесь бирюзовыми водами Жинвальского водохранилища, которое кажется декорацией к сказке. Исследуйте крепость Ананури, где каждый камень хранит

истории прошлого. Попробуйте аутентичные хинкали в уютном кафе, окруженном горами. Восхититесь видами с Крестового Перевала и посетите поселок Казбеги, где величественный Казбек встречает каждого путешественника. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Грузией

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Военно-Грузинская дорога и дивное водохранилище

Военно-Грузинская дорога – это постоянная смена пейзажей. Можно много раз побывать в этих краях, и каждый раз видеть и открывать для себя что-то новенькое. Я расскажу вам, чем знаменита эта дорога и отвезу к Жинвальскому водохранилищу, расположенному между гор с густой зеленой растительностью. Вода тут особенного, необычно насыщенного бирюзового цвета, а на фоне окружающих пейзажей она будто становится декорацией к чудесной сказке.

Крепость Ананури – стены, хранящие историю Грузии

Ананури расположена прямо над Жинвальским водохранилищем, во всей Грузии это самая хорошо сохранившаяся крепость, основана в 16 веке, её стены и башни помнят многое. По территории крепости всегда приятно побродить неспеша. По крутым каменным ступенькам можно взобраться на самый верх одной из дозорных башен, поглядеть на окрестности через бойницы. Летом, при желании, здесь можно спуститься к озеру искупаться. Продолжив путь, окажемся в очень интересном месте – слияние в одну реку Белой и Черной Арагви.

Традиционная кухня в аутентичном кафе

Проехав селение Пасанаури, мы сделаем остановку, чтобы отведать необыкновенно вкусные хинкали и шашлык в придорожном уютном семейном ресторанчике. А рядышком будет шуметь горная речка, впадающая в Арагви.

Горный серпантин и прекрасные смотровые площадки

Мы взберемся по знаменитому Крестовому Перевалу, нам встретятся две смотровые площадки с великолепными видами на глубокие ущелья и горнолыжный курорт Гудаури. Вы увидите и ржавый склон горы, по которому непрерывно стекает тонким полотном минеральная вода.

Поселок Казбеги и величественный Казбек

Вы узнаете историю этого региона, происхождение названия, а у подножия Казбека, на горе, на высоте 2170 метров над уровнем моря посетите Гергеткую церковь. Это храм Святой Троицы 14 века. Здесь же можно будет нанять внедорожник, который по крутой и живописной дороге поднимет на гору к храму. Внедорожник оплачивается отдельно, около 20 евро на четверых.

К вечеру возвращаемся в Тбилиси.

Организационные детали