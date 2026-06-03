51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Путешествие в Казбеги - это возможность увидеть одни из самых живописных мест Грузии. Полюбуйтесь бирюзовыми водами Жинвальского водохранилища, которое кажется декорацией к сказке. Исследуйте крепость Ананури, где каждый камень хранит читать дальшеуменьшить
истории прошлого. Попробуйте аутентичные хинкали в уютном кафе, окруженном горами.
Восхититесь видами с Крестового Перевала и посетите поселок Казбеги, где величественный Казбек встречает каждого путешественника. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с настоящей Грузией
Лучшее время для путешествия в Казбеги - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми красотами региона. Весной и осенью (март, апрель, октябрь, ноябрь) также можно посетить Казбеги, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным ограничениям на маршруте. Зимой, с декабря по февраль, Крестовый перевал может быть закрыт, и доступ к Гергетской церкви ограничен, но при этом можно выбрать альтернативные маршруты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Военно-Грузинская дорога
Жинвальское водохранилище
Крепость Ананури
Крестовый Перевал
Гергетская церковь
Горнолыжный курорт Гудаури
Описание экскурсии
Военно-Грузинская дорога и дивное водохранилище
Военно-Грузинская дорога – это постоянная смена пейзажей. Можно много раз побывать в этих краях, и каждый раз видеть и открывать для себя что-то новенькое. Я расскажу вам, чем знаменита эта дорога и отвезу к Жинвальскому водохранилищу, расположенному между гор с густой зеленой растительностью. Вода тут особенного, необычно насыщенного бирюзового цвета, а на фоне окружающих пейзажей она будто становится декорацией к чудесной сказке.
Крепость Ананури – стены, хранящие историю Грузии
Ананури расположена прямо над Жинвальским водохранилищем, во всей Грузии это самая хорошо сохранившаяся крепость, основана в 16 веке, её стены и башни помнят многое. По территории крепости всегда приятно побродить неспеша. По крутым каменным ступенькам можно взобраться на самый верх одной из дозорных башен, поглядеть на окрестности через бойницы. Летом, при желании, здесь можно спуститься к озеру искупаться. Продолжив путь, окажемся в очень интересном месте – слияние в одну реку Белой и Черной Арагви.
Традиционная кухня в аутентичном кафе
Проехав селение Пасанаури, мы сделаем остановку, чтобы отведать необыкновенно вкусные хинкали и шашлык в придорожном уютном семейном ресторанчике. А рядышком будет шуметь горная речка, впадающая в Арагви.
Горный серпантин и прекрасные смотровые площадки
Мы взберемся по знаменитому Крестовому Перевалу, нам встретятся две смотровые площадки с великолепными видами на глубокие ущелья и горнолыжный курорт Гудаури. Вы увидите и ржавый склон горы, по которому непрерывно стекает тонким полотном минеральная вода.
Поселок Казбеги и величественный Казбек
Вы узнаете историю этого региона, происхождение названия, а у подножия Казбека, на горе, на высоте 2170 метров над уровнем моря посетите Гергеткую церковь. Это храм Святой Троицы 14 века. Здесь же можно будет нанять внедорожник, который по крутой и живописной дороге поднимет на гору к храму. Внедорожник оплачивается отдельно, около 20 евро на четверых.
К вечеру возвращаемся в Тбилиси.
Организационные детали
Общая протяженность маршрута – 330 км.
Транспортные расходы включены в стоимость.
Отдельно оплачивается обед, внедорожник и личные расходы.
ПРИМЕЧАНИЕ: На эту экскурсию интереснее ездить, начиная с ранней весны и до поздней осени. Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража, с учётом ваших интересов и пожеланий. Так же, из-за заснеженности крутой горной дороги в зимний период бывает невозможно подняться к Гергетской церкви. Все обстоятельства поездки обсуждаются при бронировании.
Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гия — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3477 туристов
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти читать дальшеуменьшить
ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь.
В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ruslan
Замечательная экскурсия с Дмитрием прошла легко, увлекательно и интересно. Рекомендуем экскурсию и гида
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N
Natalia
Прекрасная поездка с остановками на просмотр достопримечательностей, изюминкой на торте была сама храм/ церковь и вид с нее! И конечно горы, горы, озера и реки!!! Благодатная земля!! Очень опытный знающий гид Нударий, отдельное спасибо вам за ваше домашнее угощение с пирожками и пикник на обочине! Спасибо за помощь с ребенком, Путешествовала с 2.5 месячным малышом. Все прошло на отлично! Масса впечатлений
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Юля
Всём привет. Рекомендую организатора Гия и экскурсовода Нодари. Во-первых, нам пошли на встречу и начали экскурсию не в Тбилисси, а в Верхнем Ларсе. Это большая экономия времени и сил. Так читать дальшеуменьшить
как по факту крайний объект рядом с границей, и нам не пришлось ездить туда-сюда. Во-вторых, Нодари замечательный рассказчик. Очень интересно, грамотно и увлекательно заинтересовывал нас на всех этапах пути. А нас хоть и четверо, но мы всё разные. И все в восторге. Радует, что наш гид увлёк даже подростков. В - третьих, любые наши вопросы тут же решались. Нужен интернет - Нодари раздал, не знаем дорогу в отель - Нодари проводил, помог найти парковку, убедился что нас ждут, и, только после этого попрощался. Нас встречали так радушно, буд-то мы близкие люди: внимание, фрукты и напитки. Мы попросили порекомендовать, где попробовать настоящие хинкали - нас привезли в место, забитое местными… А это, согласитесь - показатель. Мы очень довольны и благодарны. Какое счастье, что нас по живописной дороге Верхний Ларс - Тбилисси сопровождал Нодари! Желаем команде гидов здоровья и желания работать дальше на благо людей. У вас очень круто это получается 🙏
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Н
Никита
Хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Эрику.
Эрик не просто хороший гид, но и очень душевный собеседник. Он подробно рассказал нам про грузинскую-военную дорогу, монастыри и достопримечательности которые мы посещали.
Также много рассказал о грузинской культуре и обычаях.
Отдельно хотелось бы отметить, что он смог немного скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями.
Мы остались очень довольны. Рекомендуем!
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Константин
Экскурсия получилась очень комфортная и интересная. Гид Нодари забрал нас прямо из кафе и отвёз в незабываемое путешествие в к горам. По пути останавливались в самых красивых местах, чтобы сделать читать дальшеуменьшить
потрясающие фото. Те кто писал плохие отзывы - не знаю где вы были и что видели, если это вас не впечатлило!) Спасибо за то, что показали Грузию. Если бы не вы, мы бы не увидели всей её истинной красоты. Также спасибо, за приятную беседу, комфортное вождение и отличное настроение на протяжении всего пути.
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А
Анна
Ездили на экскурсию в Казбеги с гидом Нодари. Экскурсия замечательная. Незабываемые горы. И чудесный, эрудированный гид. Узнали очень много нового и интересного. Большое спасибо, Нодари!