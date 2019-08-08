51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Заснеженные вершины, глубокие ущелья и бурлящие реки

Гия
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Гия – представитель гидов
Вы совершите путешествие по живописному району Грузии, полюбуетесь бирюзовыми водами Жинвальского водохранилища, узнаете историю древней крепости Ананури, попробуете местную гастрономическую гордость - хинкали, насладитесь потрясающими видами со смотровых площадок и познакомитесь с жизнью поселка Казбеги.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии51 отзыв
4.82
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги

Что вас ожидает

Военно-Грузинская дорога и дивное водохранилище
Военно-Грузинская дорога – это постоянная смена пейзажей. Можно много раз побывать в этих краях, и каждый раз видеть и открывать для себя что-то новенькое. Я расскажу вам, чем знаменита эта дорога и отвезу к Жинвальскому водохранилищу, расположенному между гор с густой зеленой растительностью. Вода тут особенного, необычно насыщенного бирюзового цвета, а на фоне окружающих пейзажей она будто становится декорацией к чудесной сказке.

Крепость Ананури – стены, хранящие историю Грузии
Ананури расположена прямо над Жинвальским водохранилищем, во всей Грузии это самая хорошо сохранившаяся крепость, основана в 16 веке, её стены и башни помнят многое. По территории крепости всегда приятно побродить неспеша. По крутым каменным ступенькам можно взобраться на самый верх одной из дозорных башен, поглядеть на окрестности через бойницы. Летом, при желании, здесь можно спуститься к озеру искупаться. Продолжив путь, окажемся в очень интересном месте – слияние в одну реку Белой и Черной Арагви.

Традиционная кухня в аутентичном кафе
Проехав селение Пасанаури, мы сделаем остановку, чтобы отведать необыкновенно вкусные хинкали и шашлык в придорожном уютном семейном ресторанчике. А рядышком будет шуметь горная речка, впадающая в Арагви.

Горный серпантин и прекрасные смотровые площадки
Мы взберемся по знаменитому Крестовому Перевалу, нам встретятся две смотровые площадки с великолепными видами на глубокие ущелья и горнолыжный курорт Гудаури. Вы увидите и ржавый склон горы, по которому непрерывно стекает тонким полотном минеральная вода.

Поселок Казбеги и величественный Казбек
Вы узнаете историю этого региона, происхождение названия, а у подножия Казбека, на горе, на высоте 2170 метров над уровнем моря посетите Гергеткую церковь. Это храм Святой Троицы 14 века. Здесь же можно будет нанять внедорожник, который по крутой и живописной дороге поднимет на гору к храму. Внедорожник оплачивается отдельно, около 20 евро на четверых.

К вечеру возвращаемся в Тбилиси.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута – 330 км.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Отдельно оплачивается обед, внедорожник и личные расходы.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: На эту экскурсию интереснее ездить, начиная с ранней весны и до поздней осени. Зимой Крестовый перевал может быть закрыт из-за погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража, с учётом ваших интересов и пожеланий. Так же, из-за заснеженности крутой горной дороги в зимний период бывает невозможно подняться к Гергетской церкви. Все обстоятельства поездки обсуждаются при бронировании.
  • Экскурсию для вас проведу я или проверенные проводники из нашей дружной команды. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой.
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги
Путешествие в Казбеги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гия
Гия
Меня зовут Гия, я коренной тбилисец и всю свою жизнь прожил здесь, а город прожил эти иногда непростые годы вместе со мной. Очень люблю мой Тбилиси и предлагаю вам пройти ускоренный курс Грузинологии, Тбилисизнания и Тифлисничества. А проще говоря, приглашаю вас пощупать простую, настоящую тбилисскую жизнь. В нашей команде — проверенные в бою товарищи. Они покажут вам ту Грузию, которую любят всей душой! А после прогулки приходите в гости ко мне, и я угощу вас вкуснейшим домашним вином из Кахетии, научу готовить грузинские блюда по старинным семейным рецептам и расскажу самые интересные истории о Тбилиси.
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 августа 2019
Поездку в Казбеги мы совершили с гидом Нодари. Спокойный, интеллигентный, очень приятный человек, грамотный гид. Прекрасный водитель( что немаловажно на горной трассе) . Кроме глубоких и интересных комментариев по теме,Нодари отвечал нам на множество вопросов о Грузии,о традициях,национальной кухне, учил моих сыновей произносить тосты...Юмор и доброжелательность нашего гида , эрудиция и любовь к Грузии - это то, что сделало нашу поездку незабываемой. С огромной благодарностью , Нодари, ваши новые казахстанские друзья - Тамара и сыновья
5 июня 2019
Очень понравилось!!Спасибо Надару!Все классно!
Ирина
14 мая 2019
Супер! Восторг! Очень все понравилось, виды, еда, Казбек) Эрик прекрасный гид, большое спасибо за увлекательную экскурсию
7 мая 2019
Нашу экскурсию вёл Саша. Отличный маршрут, опытный водитель и экскурсовод. Даже мне, привередливому путешественнику, объехавшему весь мир, экскурсия очень понравилась. Рекомендую эту экскурсию, как обязательную при посещении Грузии. Время не ограничивал, по пути маршрута предлагал разные варианты обедов и ужинов в лучших ресторанах. Останавливались, фотографировались и летали на квадрокоптере во всех видовых местах. Масса впечатлений !
28 апреля 2019
Все началось с непогоды! В день нашей экскурсии на перевале шёл снег (20 апреля) и его перекрыли для проезда! Но нас не оставили на произвол судьбы! Правда вместо Гии нас сопровождал Игорь, но мы об этом ничуть не пожалели! Игорь замечательный, эрудированный и остроумный рассказчик! Мы успели побывать в крепости Ананури до полного перекрытия дороги. А вот потом пришлось возвращаться, но не напрямую в Тбилиси, а по другим замечательным местам и монастырям, в которые не попадают обычно туристы! Огромное спасибо Игорю за интересную и увлекательную поездку! Здоровья вам и вашим близким!
28 марта 2019
В Казбеги мы не попали так как была закрыта военно-грузинская дорога.
Гид Гия технично слился в последний момент сославшись на неотложную бытовуху. Предложил взамен своего товарища Надара, деваться нам было уже некуда.
Правда Надар оказался хорошим гидом. Вместо Казбеги посетили другие интересные места. По продолжительности вышло также, по цене тоже ничего не изменилось несмотря на накладки.
Много рассказал, много показал, при этом не был назойлив и навязчив.
Машина - современная тойота, очень чистая и опрятная. Как водитель тоже очень хорош. Завез на обед в замечательное кафе.
Экскурсия в целом понравилась, разочарования нет
13 марта 2019
Экскурсия нам очень понравилась. К сожалению, сам Гия повредил ногу и не смог провести нам экскурсию, но гид, который его заменил, Эрик, оправдал самые наилучшие наши ожидания. Видно, что Эрик хорошо знает и очень любит свою страну. Нам не пришлось скучать ни минуты, несмотря на то, что экскурсия довольно длинная. По дороге Эрик рассказал нам много исторических фактов как из древних, так и современных лет, познакомил со старинными легендами грузинского народа, а также рассказал много замечательных историй из жизни современной Грузии. При этом Эрик великолепно водит машину, с ним чувствуешь себя в полной безопасности. Благодаря нашему замечательному гиду мы попробовали очень вкусные блюда в небольших ресторанчиках по дороге. Следует отметить, что Эрик легко подстраивается под запросы своих гостей, может даже немного перестроить маршрут, чтобы вы могли увидеть именно то, что вам больше всего хочется. Тысяча благодарностей за замечательную экскурсию! Мы получили незабываемые впечатления и непременно приедем ещё.
16 октября 2018
При выборе экскурсии очень хотелось побывать в горах. И это удалось сделать благодаря гиду Нодару, доставившему нас прямо к подножию Казбека. Правда, одна из главных гор Кавказа была скрыта в тучах, но хорошего настроения это не испортило. Не все зависит от гида. А то, что от него зависит, было выполнено с высокой степенью ответственности и компетентности. Поездка содержала массу положительных впечатлений. Можно порекомендовать ее и другим туристам.
Наталия
2 октября 2018
Экскурсия с самыми живописными местами - великолепные фото вам точно будут обеспечены! В компании замечательного рассказчика и приятного во всех отношениях человека вы насладитесь поездкой и не заметите, как пролетит время, хотя экскурсия довольно продолжительная.
24 сентября 2018
Это было незабываемое, восхитительное, впечатляющее путешествие! Красивейшая природа, отличный гид и солнечная погода! Гия нас встретил, но не смог сопровождать лично, поэтому передал нашу небольшую группу в руки отличному гиду Эрику. Гия же вечером встретил нас за ужином (подсказал очень уютное домашнее место). В общем, с этими гидами можете быть спокойны: вы в надежных и гостеприимных руках! Сама экскурсия очень живописна, но длительна, поэтому с детками, наверно, будет тяжелова-то (особенно, если укачивает).
Ещё 41 отзыв

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