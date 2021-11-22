Казбеги - место, которое не забыть

В окрестностях Казбеги я провел свое детство, поэтому по пути в горы вы услышите много теплых...

5
18 отзывов
В окрестностях Казбеги я провел свое детство, поэтому по пути в горы вы услышите много теплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше и чем был наполнен их быт.

По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать.

Вы увидете знаменитую церковь Гергети на фоне Казбега — это не просто вид с открытки, это незабываемое зрелище, без которого невозможно сказать, что человек побывал в Грузии.
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть
Казбеги - место, которое не забыть

Что вы увидите 🤩

  • Тбилиси
  • Жинвали
  • Ананури
  • Гудаури
  • Степанцминда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Какова жизнь в Казбеги?

В окрестностях Казбеги я провел свое детство, поэтому по пути к высокогорному великану, помимо исторических справок, вы услышите много теплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше, чем был наполнен их день и каково это – с малых лет расти в окружении непостижимо красивой природы, видя изо дня в день, как внизу проплывают облака на фоне могучих ледяных вершин.
Лазурный водоем и средневековая крепость
По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать. У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Анаури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории об ее знатных обитателях — главах региона и князьях.
Горные реки, чудесные смотровые площадки и лучшие хинкали!
Вы побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченных аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией в 1983 году. Когда доберемся до горнолыжного курорта Гудаури, устроим привал, чтобы вы на время оставили все лишние мысли и полностью погрузились в атмосферу здешних мест. В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно!

Казбеги и древняя церковь Гергети

Главная цель путешествия — горный великан Казбек и церковь, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. Гергети на фоне Казбега — это не просто вид с открытки, это зрелище, без которого невозможно сказать, что человек побывал в Грузии. Сама постройка (до которой можно дойти пешком или взять в аренду местный джип) выглядит довольно аскетично, она не изобилует роскошными украшениями, архитектурными изысками, но когда заходишь внутрь, кажется, что время остановилось. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь «накрывает» безмолвием. После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную видами поездку.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер
  • Экскурсия
Что не входит?
  • обед в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъедем к вашему отелю
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день

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