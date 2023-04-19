Седовласый Казбек — сердце и душа Грузии. Вы отправитесь к нему на комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 19 человек. По пути побываете в древней крепости Ананури, увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище и советскую арку Дружбы. Наш профессиональный гид поделится историей Грузии и менталитетом местных горцев.

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Описание

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи

Казбеги — самое насыщенное и красивое однодневное путешествие из Тбилиси. Приготовьтесь к тому, что вы:

Прокатитесь по живописной Военно-Грузинской дороге

Посетите средневековую оборонительную крепость Ананури

Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем и слиянием двух великих рек: Белая и Черная Арагви

Оцените грандиозный монумент Дружбы народов, с которого открывается прекрасный вид на каньон

Подниметесь на джипах к Троицкой церкви 14 века

Насладитесь с разных ракурсов легендарной горой Казбек

На обратном пути мы остановимся в ресторане, где вы отведаете грузинскую кухню.

Организационные детали