Проехать по Военно-Грузинской дороге и увидеть воспетую в легендах гору Казбек
Седовласый Казбек — сердце и душа Грузии. Вы отправитесь к нему на комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 19 человек.
По пути побываете в древней крепости Ананури, увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище и советскую арку Дружбы. Наш профессиональный гид поделится историей Грузии и менталитетом местных горцев.
По пути побываете в древней крепости Ананури, увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище и советскую арку Дружбы. Наш профессиональный гид поделится историей Грузии и менталитетом местных горцев.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающие горные пейзажи
Казбеги — самое насыщенное и красивое однодневное путешествие из Тбилиси. Приготовьтесь к тому, что вы:
- Прокатитесь по живописной Военно-Грузинской дороге
- Посетите средневековую оборонительную крепость Ананури
- Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем и слиянием двух великих рек: Белая и Черная Арагви
- Оцените грандиозный монумент Дружбы народов, с которого открывается прекрасный вид на каньон
- Подниметесь на джипах к Троицкой церкви 14 века
- Насладитесь с разных ракурсов легендарной горой Казбек
На обратном пути мы остановимся в ресторане, где вы отведаете грузинскую кухню.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Мерседес, в группе до 19 человек
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: подъём к церкви на джипе — 20 лари с человека, обед — около 25-30 лари
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл 55 экскурсий для 49 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия по всем регионам и городам Грузии, конечно же с профессиональными гидами и водителями. Наши гиды расскажут вам о многовековой истории Грузии, которая не оставит вас равнодушным. Что касается цен, то они демократичные и адекватные сегодняшним реалиям.Задать вопрос
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Казбеги
Популярные места
Военно-Грузинская дорога
Троицкая церковь
Религиозные
По Грузии
Площадь Свободы
Крепость Ананури
Степанцминда
Военные
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