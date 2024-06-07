Экскурсии из Тбилиси в Гудаури

Найдено 28 экскурсий в категории «Гудаури» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
50 отзывов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
161 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Путешествие в Казбеги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
59 отзывов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
В Казбеги за фотошедеврами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
В Казбеги за фотошедеврами
Красивая горная природа, древние постройки и история края
Начало: Старый город
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
206 за всё до 3 чел.
Красоты горной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
80 отзывов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 195 за всё до 2 чел.
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280210 за всё до 6 чел.
Дорога к легендарному великану Казбеку
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
269 отзывов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
277 за всё до 4 чел.
Казбеги: соседство Бога
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
84 отзыва
Казбеги: соседство Бога
Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
192 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
11 часов
44 отзыва
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2819 за человека
Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Казбег - Ананури - Гудаури: легендарные пейзажи
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
644 отзыва
Казбег - Ананури - Гудаури: путешествие по легендарным пейзажам Грузии
Вас ждет незабываемое путешествие по одной из самых живописных горных дорог мира, где каждый уголок хранит историю
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день тур начинается в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174131 за человека
Казбеги - место, которое не забыть
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Казбеги - место, которое не забыть
Начало: Подъедем к вашему отелю
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Однодневный тур в Казбеги
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Ваш отель в Тбилиси
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $189 за всё до 2 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
90 отзывов
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$29 за человека
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
196 отзывов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321193 за всё до 6 чел.
Джута и Казбек: единение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
🚗 На машине
скидка
32%
Групповая
11 часов
18 отзывов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2819 за человека
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Казбеги: природные богатства Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
35 отзывов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
Начало: Вахтанг Горгасали № 3
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2116 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • a
    anna
    5 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
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    чувством юмора. Вся экскурсия - настоящее застолье с тостами, веселым настроением познавательными историями. Водитель был аккуратным: путешествовали с 2.5-летней дочкой и не пожалели. Всем рекомендую!

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
    Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
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    взглядом величие и масштаб природы, смотришь и не понимаешь, что это реальность. Отдельно спасибо гиду за увлекательное сопровождение, заботу, профессионализм и юмор!

  • o
    olia
    4 июня 2024
    Из Тбилиси - в горный край Казбеги
    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
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    английском, так как в нашей группе были туристы из 8 стран. Автобус комфортный, все остановки были согласно программе. Нам разрешили сесть впереди, рядом с водителем, за что отдельное спасибо! Дегустация вина и чачи была замечательная. После неё был вкусный обед с невероятным видом. На обратном пути была возможность выбрать музыку, было очень атмосферно послушать песни разных стран. Природа поражает своей красотой. Миллион фотографий, эмоций и воспоминаний навсегда останутся с нами. Мы в восторге от Грузии, обязательно приедем ещё!

    Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала иДесять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
    Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин, красивейшие локации по дороге. Местная кухня в ресторане, а именно Чашушули и Хванчкара - в самом ❤️:)) От professional smokers😉😂
    Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация винСпасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Казбеги: соседство Бога
    Нам ВСЕ понравилось!!! Костя - эрудированный, общительный, тонко чувствующий собеседника гид. А еще это человек с великолепным чувством юмора. Экскурсия
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    была очень познавательная и увлекательная с массой красивейших локаций и точек для фото! Мы влюбились в Грузию, обязательно приедем еще. Костя полностью сделал нам эти 2 дня - от отеля до вкусно поесть)))) Доверились полностью и не прогадали! Спасибо!

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
    Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
    Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гудаури»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Влюбиться в Казбеги за 1 день
  2. Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
  3. Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
  4. Путешествие по Военно-Грузинской дороге
  5. Путешествие в Казбеги
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Гудаури" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 15 до 277 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 2465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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