1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€161 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге и крепости Ананури
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Казбеги за фотошедеврами
Красивая горная природа, древние постройки и история края
Начало: Старый город
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
€206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты горной Грузии
Впечатляющая природа и история по пути в Казбеги
Начало: Место Вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €195 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»
Легендарная дорога, судьбы людей и отстраненное величие природы
Начало: У вашего отеля
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
от 280€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорога к легендарному великану Казбеку
Поездка по живописным местам Грузии, от которых захватывает дух
Начало: Недалеко от парка Роз, либо заберем вас из отеля (...
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€277 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: соседство Бога
Отправиться к высоким седым вершинам Кавказа - горными тропами к многовековым памятникам зодчества
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
€192 за всё до 6 чел.
скидка
32%
Групповая
11 часов
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
28€19 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги: живописное путешествие в горы Грузии
Исследуйте душу Грузии с экскурсией в Казбеги, где история и природа сливаются в единое целое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Казбег - Ананури - Гудаури: путешествие по легендарным пейзажам Грузии
Вас ждет незабываемое путешествие по одной из самых живописных горных дорог мира, где каждый уголок хранит историю
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день тур начинается в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
174€131 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги - место, которое не забыть
Начало: Подъедем к вашему отелю
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Ваш отель в Тбилиси
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $189 за всё до 2 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия: Казбеги, Ананури, Гудаури с глинтвейном
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, исследуя крепости и храмы, согреваясь ароматным глинтвейном
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$29 за человека
Мини-группа
10 часов
Дорога к седовласому Казбеку - путешествие, которое будет вам сниться
Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети
Начало: На площади Vakhtang Gorgasali, у знака «I Love Tbi...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги, Ананури и другие красоты вдоль Военно-Грузинской дороги
Начало: Ул. Абано 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$200 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
10 часов
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
321€193 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джута и Казбек: единение с природой
Приключенческая и познавательная поездка к великой горе и живописному ущелью
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
скидка
32%
Групповая
11 часов
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28€19 за человека
Индивидуальная
8 часов
Военно-Грузинская дорога. От Мцхеты до Дарьяльского ущелья
Большое путешествие по древнему пути: храмы и монастыри, село Гудаури и вид на Казбек
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Казбеги: природные богатства Грузии
Познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге
Начало: возле вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Пейзажи. Жинвали, Ананури Гудаури, Казбеги Групповой тур
Начало: Вахтанг Горгасали № 3
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
скидка
24%
Групповая
11 часов
Казбек, о страж востока! Групповая экскурсия
Отправиться в места, которые воспевал ещё Лермонтов два столетия тому назад
Начало: На площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21€16 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ВВалентина6 июня 2024Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
- aanna5 июня 2024Брала экскурсию в Казбеги. Хочу поблагодарить ребят за отличную организацию. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Виды просто потрясающие. Отдельное спасибо нашему гиду Нино. Рассказала нам много полезной информации и по возвращении в город даже посадила на такси:)
- ЯЯрослав5 июня 2024Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
- ВВладимир5 июня 2024Было очень познавательно и весело! Много незабываемых ощущений! Горы - это целая отдельная Вселенная! Впервые испытал чувство, когда невозможно оценить
- oolia4 июня 2024Десять из десяти. Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и душевно. Нино замечательный экскурсовод, рассказывала и на русском и на
- ППолина4 июня 2024Спасибо за чудесную экскурсию! Обязательно повторим поездку, когда вновь посетим Грузию:) Невероятные виды гор, дегустация вин, красивейшие локации по дороге. Местная кухня в ресторане, а именно Чашушули и Хванчкара - в самом ❤️:)) От professional smokers😉😂
- ЕЕлена3 июня 2024Нам ВСЕ понравилось!!! Костя - эрудированный, общительный, тонко чувствующий собеседника гид. А еще это человек с великолепным чувством юмора. Экскурсия
- ММарина3 июня 2024Незабываемая экскурсия, шикарные виды. Красоту гор невозможно описать словами и передать через фото. Гид Рони выше всяких похвал. Экскурсия обязательна к посещению. Не видели горы - не видели Грузию.
- ССветлана1 июня 2024Спасибо Зурабу за неповторимые впечатления от красот Грузии, за интересный рассказ об истории Грузии, за эрудицию и юмор, отдельная благодарность за тосты. Рекомендую всем экскурсии с Зурабом.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гудаури»
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