71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Лазурный водоем и средневековая крепость

По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать. У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Анаури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории об ее знатных обитателях — главах региона и князьях.

Горные реки, чудесные смотровые площадки и лучшие хинкали!

Вы побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченных аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией в 1983 году. Когда доберемся до горнолыжного курорта Гудаури, устроим привал, чтобы вы на время оставили все лишние мысли и полностью погрузились в атмосферу здешних мест. В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно ;-)

Казбеги и древняя церковь Гергети

Главная цель путешествия — горный великан Казбек и церковь, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. Гергети на фоне Казбега — это не просто вид с открытки, это зрелище, без которого невозможно сказать, что человек побывал в Грузии. Сама постройка (до которой можно дойти пешком или взять в аренду местный джип) выглядит довольно аскетично, она не изобилует роскошными украшениями, архитектурными изысками, но когда заходишь внутрь, кажется, что время остановилось. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь «накрывает» безмолвием. После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную видами поездку.