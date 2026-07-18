71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Поэтому по пути к высокогорному великану, помимо исторических справок, вы услышите много тёплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше, чем был наполнен их день и каково это — с малых лет расти в окружении непостижимой красоты природы. Вы сами насладитесь ей в путешествии по Военно-Грузинской дороге.
Описание экскурсии
По пути из Тбилиси в Казбеги (Степанцминду) мы будем останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать.
У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Ананури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории о её знатных обитателях — главах региона и князьях.
Побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченной аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией.
Возле горнолыжного курорта Гудаури мы устроим привал, чтобы вы полностью погрузились в красоту здешних мест.
В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно.
Горный великан Казбек и церковь Гергети, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь накрывает безмолвием.
После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную поездку.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Honda
- При желании — остановимся для перекуса
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём на внедорожнике к церкви Гергети — 80 лари/€25 за машину
- Посещение храма Джвари (по желанию) — €20
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прежде всего хочется сказать огромное спасибо экскурсоводу Кобе. Это настоящий профессионал, который очень интересно
Заза отличный организатор и