71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию

«И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал...»

Sergo
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Sergo – ваш гид
В окрестностях Казбеги я провел свое детство, поэтому по пути к высокогорному великану, помимо исторических справок, вы услышите много теплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше, чем был наполнен их день и каково это – с малых лет расти в окружении непостижимо красивой природы, видя изо дня в день, как внизу проплывают облака на фоне могучих ледяных вершин.
€210
126 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Подъедем к вашему отелю
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У этой экскурсии71 отзыв
4.99
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию

Что вас ожидает

Лазурный водоем и средневековая крепость
По пути в Казбеги вы будете останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать. У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Анаури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории об ее знатных обитателях — главах региона и князьях.

Горные реки, чудесные смотровые площадки и лучшие хинкали!
Вы побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченных аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией в 1983 году. Когда доберемся до горнолыжного курорта Гудаури, устроим привал, чтобы вы на время оставили все лишние мысли и полностью погрузились в атмосферу здешних мест. В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно ;-)

Казбеги и древняя церковь Гергети
Главная цель путешествия — горный великан Казбек и церковь, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. Гергети на фоне Казбега — это не просто вид с открытки, это зрелище, без которого невозможно сказать, что человек побывал в Грузии. Сама постройка (до которой можно дойти пешком или взять в аренду местный джип) выглядит довольно аскетично, она не изобилует роскошными украшениями, архитектурными изысками, но когда заходишь внутрь, кажется, что время остановилось. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь «накрывает» безмолвием. После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную видами поездку.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Если экскурсию провожу я, к стоимости добавляется 100 евро (это связано с дополнительными расходами на транспорт и услугами водителя).
  • В стоимость экскурсии не входит подъем на внедорожнике к церкви Гергети (70 лари).
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию
Казбеги – место, без которого невозможно представить Грузию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Подъедем к вашему отелю.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergo
Sergo
Меня зовут Серго. Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом 2 года. Гидом стал работать, потому что люблю общаться с людьми - всегда встречаешь интересных и добрых людей. В силу образования и интересов очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию. Являюсь профессиональным инструктором йоги :)
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 сентября 2019
Наша семья осталась под большим впечатлением от Зазы и его экскурсии. Заза приятен в общении и легко и интересно приподносит информацию о культуре и истории Грузии. Несмотря на то, что Заза нас не торопил, экскурсия была организовано очень чётко и без каких-либо накладок. Заза отлично посоветовал, где лучше покупать сувениры, а где не стоит. Хочу отметить, что не было никакого давления со стороны Зазы покупать сувениры или брать дополнительные экскурсии (но мы все равно взяли ещё одну экскурсию и были необычайно довольны этим решением). Заза отвёл нас в замечательный ресторан по дороге между Тбилиси и Казбеги, где мы очень вкусно поели (это была лучшая курица Чкмерули, которую мы пробовали). Во время второй экскурсии, Заза отвёл нас в место, где моя тётя смогла купить её любимое вино (его очень сложно найти в Грузии). У Зазы комфортабельная машина, которую он водит очень аккуратно. Если вы ищете гида с грузинской широкой душой и европейским уровнем подачи, то вам обязательно нужно выбрать Зазу! Мы остались рады знакомству и надеемся, что ещё увидимся с Зазой в Грузии.
30 июля 2019
Спасибо огромнейшее за чудесные 2 дня, которые мы провели с гидом Зазой! Мы были в восторге от проведенных экскурсий, Заза показал нам очень много красивых мест, за два дня успели увидеть Казбек, Кахетию и побывали в городе любви Сигнави. Если Вам будут предлагать поехать на обед в грузинскую семью, то ни в коем случае не отказывайтесь. Вас там будут ждать чудесные люди, примут как родных!
Мы ещё вернёмся)))
21 июля 2019
Лучший наш день за всю неделю отдыха! Замечательный гид - Заза! Огромное спасибо за такой насыщенный тур! Много интересной информации, не только по теме экскурсии но и про другие достопримечательности и ежедневную жизнь Грузии в целом!
Спасибо огромное за отзывчивость и помощь в поиске транспорта до Беслана!!!
Очень чистая и комфортная машина, забрали нас от нашего места проживания и привезли обратно!
Ну а горы - влюбились в них с певого взгляда и навсегда!
Именно после этого тура решили, что вернемся сюда еще не раз и обязательно к Зазе!
Рекомендуем всем!
1 июля 2019
Комфортный транспорт, до мелочей продуманный маршрут, прекрасные виды , которые сопровождаются интересными рассказами. И красота, много бесконечной красоты.
Любовь
19 июня 2019
Невероятная экскурсия и самый лучший гид который только может быть - Заза!
Маршрут очень хорошо продуман, несмотря на то что экскурсия достаточно длинная , но время пролетело незаметно, и все благодаря гиду. Информация преподносилась легко и увлекательно, ничего лишнего, прекрасные виды, величественные горы, комфортное общение.
спасибо за лучший день!
Софья
16 июня 2019
Лучшая экскурсия и лучший гид Заза! З день он стал для нас лучшим другом, показал горы, напоил вином, отвел в самые красивые места и порадовал вкуснейшим ужином! Мы обязательно вернемся и поедем с ним в другие места Грузии. Рекомендуем!
15 июня 2019
Это был великолепный день! Подарок мужу удался! Очень душевный и интересный гид, Заза огромное спасибо, мы до сих пор под впечатлением! Заехал за нами домой, бутылка шампанского в подарок на день рождения, увлекательный рассказ и остановки по любому нашему желанию. Вообщем мы были на одной волне, а это очень важно, когда проводишь с человеком весь день. Тысяча благодарностей за эту прогулку, готовы повторить!
8 июня 2019
Этим сервисом пользуемся впервые, решили положиться на отзывы других туристов - и не пожалели! Ездили с Зазой - это была очень классная поездка! Во многом благодарю его компании и в целом благодаря организации поездки. Заза замечательный человек с которым очень комфортно и приятно. Неоценимый плюс - Вас никто не загоняет во временные рамки: хотите заехать покушать - без проблем, хотите погулять - гуляйте. Заза всегда порекомендует что попробовать, что посмотреть. Первоначально взяли только одну экскурсию, а в итоге съездили с Зазой в Кахетию, Мцхету и в Боржоми. Мы остались в полном восторге от самой страны и от людей, с которыми мы там познакомились! Заза и Серго - спасибо Вам!
4 июня 2019
Прекрасная экскурсия, замечательный гид Заза, рекомендую на все 100%👍
3 июня 2019
Добрый день! Остались довольны организацией поездки на Казбеги. Комфортный транспорт, профессиональный водитель Заза, учитывались все наши пожелания, правильный тайминг во время всей поездки. И приятное непринужденное общение с Зазой.
Хорошие впечатления!
Ещё 61 отзыв

Sergo проводит ещё 4 экскурсии

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