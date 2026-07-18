71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию

И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал…
В окрестностях Казбеги я провел своё детство.

Поэтому по пути к высокогорному великану, помимо исторических справок, вы услышите много тёплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше, чем был наполнен их день и каково это — с малых лет расти в окружении непостижимой красоты природы. Вы сами насладитесь ей в путешествии по Военно-Грузинской дороге.
4.9
257 отзывов
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию

Описание экскурсии

По пути из Тбилиси в Казбеги (Степанцминду) мы будем останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать.

У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Ананури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории о её знатных обитателях — главах региона и князьях.

Побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченной аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией.

Возле горнолыжного курорта Гудаури мы устроим привал, чтобы вы полностью погрузились в красоту здешних мест.

В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно.

Горный великан Казбек и церковь Гергети, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь накрывает безмолвием.

После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную поездку.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Honda
  • При желании — остановимся для перекуса
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём на внедорожнике к церкви Гергети — 80 лари/€25 за машину
  • Посещение храма Джвари (по желанию) — €20

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6674 туристов
Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом с 2017 года, потому что люблю общаться с людьми —
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всегда встречаешь интересных и добрых людей. У меня на экскурсии есть свои особенности, которых нет у других гидов: показываю старые фотографии мест, которые проходим; силу образования очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию; являюсь профессиональным инструктором йог; читаю стихи:) Работаю с командой профессиональных гидов. Экскурсии с нами проходят легко и весело.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 257 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
241
4
7
3
4
2
3
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2
Елена
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону Казбеги. Красоту гор словами не передать, ее нужно видеть! Посетили все места по заявленной
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программе. Покушали самые вкусные хинкали и попробовали домашнего вина (вкусно). Серго -"ходячая энциклопедия", грамотный гид, экскурсию начал с Тбилиси по улицам, которые проезжали. Но "звездочкой" нашей экскурсии был водитель Заза. С ним мы ощутили весь грузинский калорит, много смеялись. Про себя назвали его "серый кардинал" в тандеме гид - водитель. Очень интересная пара: гид отвечает за историю (серьёзный мужчина), водитель за лёгкость общения, показывая дачи знаменитостей и шутя по дороге. Спасибо большое вам😍

В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
В третий день нашего путешествия по Грузии, мы 4 девушки, решили поехать в горы, в сторону
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В
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.

Прежде всего хочется сказать огромное спасибо экскурсоводу Кобе. Это настоящий профессионал, который очень интересно
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и увлекательно рассказывает. Мы узнали много нового не только о достопримечательностях, но и об истории, культуре, традициях и обычаях региона. Информация подавалась легко, с интересными фактами и подробностями, поэтому слушать было действительно увлекательно.

Мы посетили все основные достопримечательности маршрута, и на каждой остановке было достаточно времени, чтобы спокойно погулять, сделать фотографии и всё внимательно посмотреть. Никто нас не торопил, благодаря чему экскурсия проходила в очень комфортном темпе.

Отдельно хочется отметить великолепную организацию поездки. Нас вовремя забрали прямо от гостиницы, весь день прошёл точно по расписанию, без каких-либо задержек и накладок. Маршрут был продуман до мелочей: мы практически не попадали в пробки, избегали больших туристических толп и благодаря этому смогли увидеть всё самое интересное в максимально комфортной обстановке. За это огромное спасибо водителю Георгию — поездка была очень комфортной и безопасной.

Нам ещё и очень повезло с погодой: мы успели увидеть заснеженные горы, а затем насладиться ярким солнцем и великолепными видами. Приятным дополнением стала остановка в отличном ресторане, где мы попробовали очень вкусные хинкали и шашлык.

Большое спасибо Кобе и Георгию за прекрасно организованный день, тёплую атмосферу и массу ярких впечатлений. Эта экскурсия стала одним из самых приятных моментов нашего путешествия. С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет увидеть самые красивые места, узнать много нового и просто отлично провести время!

Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.
Экскурсия оставила только самые приятные впечатления! День получился очень насыщенным, интересным и при этом совершенно не утомительным.
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Марина
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники, очень приятные люди. Узнали много интересных фактов про Грузию, посмотрели удивительные места, получили огромное удовольствие
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники,
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники,
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники,
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники,
Чудесная экскурсия в Казбеги с супер гидом Серго и водителем-профи Зазой. Профессионалы своего дела, интересные собеседники,
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М
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил Коба и водитель Георги. Безумно красивые места (и во время остановок и в пути), увлекательные истории о стране и традициях от прекрасного рассказчика Кобы, миллион заданных нами вопросов. Спасибо за незабываемый день и ваши добрые сердца!
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил+2
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
Отличная экскурсия, а по факту целый день погружения в культуру и красоты Грузии, который нам устроил
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Э
У нас была просто супер приятная, интересная поездка с экскурсоводом - Коба и водителем - Заза. И экскурсию провели и интересными историями поделились и посмеялись:) крайне рекомендую!
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Игорь
Отличная экскурсия со знатоками истории Грузии! Получили большое удовольствие от проведённого дня в горах Казбеги, насладились завораживающими видами на ущелья, ледниковые пики и горные реки прекрасной Грузии!
Заза отличный организатор и
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безопасный водитель, что не мало важно на горных серпантинах, Серго знающий гид, да еще и любитель стихов) Ребята учились в России, прекрасно знают русский язык, день пролетел как один миг, а после ужина в национальном ресторане с музыкой и песнями мы ощутили очередной прилив сил и были готовы продолжать нашу увлекательную поездку)

Отличная экскурсия со знатоками истории Грузии! Получили большое удовольствие от проведённого дня в горах Казбеги, насладились
Отличная экскурсия со знатоками истории Грузии! Получили большое удовольствие от проведённого дня в горах Казбеги, насладились
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