71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

В окрестностях Казбеги я провел своё детство. Поэтому по пути к высокогорному великану, помимо исторических справок, вы услышите много тёплых рассказов о том, как здесь жили люди раньше, чем был наполнен их день и каково это — с малых лет расти в окружении непостижимой красоты природы. Вы сами насладитесь ей в путешествии по Военно-Грузинской дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По пути из Тбилиси в Казбеги (Степанцминду) мы будем останавливаться возле самых примечательных природных и исторических объектов и без спешки их осматривать.

У Жинвальского водохранилища вы узнаете тайну затопленной церкви, познакомитесь со строением средневековой крепости Ананури, увидите, какие типы зданий в ней находятся и услышите истории о её знатных обитателях — главах региона и князьях.

Побываете на одной из самых красивых смотровых площадок страны, отмеченной аркой, которую возвели здесь в честь дружбы между Грузией и Россией.

Возле горнолыжного курорта Гудаури мы устроим привал, чтобы вы полностью погрузились в красоту здешних мест.

В Пасанаури вас ждут легендарные хинкали — говорят, сам Берия любил заказывать их здесь. Повар уже, конечно, другой, но и он готовит это блюдо отменно.

Горный великан Казбек и церковь Гергети, входящая в топ-10 храмов, расположенных в самых живописных местах мира. По преданиям, церковь построена на месте древнего капища, поэтому неудивительно, что многих людей здесь накрывает безмолвием.

После посещения Гергети у вас будет время, чтобы погулять, подышать чистым воздухом и осмыслить насыщенную поездку.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Honda

При желании — остановимся для перекуса

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы