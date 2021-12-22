Наш маршрут:

После завтрака мы отправимся в первую столицу Грузии – Мцхету, христианский центр современной Грузии

Перемещаться мы будем на минивэне. По пути мы заглянем на рынок и попробуем знаменитые лимонады Лагидзе, чурчхелу и варенье из шишек, а ещё желающие смогут попробовать чашку волшебного кофе – шумный хозяин, который варит кофе на песке, безостановочно травит анекдоты и обещает счастливое замужество тем, кто его выпьет.

Пообедаем в ресторане на берегу реки – вы сможете попробовать хинкали и шашлыки, харчо и хашлама, пхали и сациви.

Уплисцих

После привала мы отправимся в Уплисцихе – древний скальный город, языческий центр древней Грузии. В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны.

Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть. Я расскажу вам, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.

На обратном пути в Тбилиси вечером нас ждет ресторан и национальные грузинские танцы