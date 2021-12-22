Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…

Мцхета - первая столица и христианский центр Грузии

Индивидуально
для 5 чел.
Мцхета – первая столица и христианский центр Грузии.

На нашей экскурсии вы погрузитесь в древнюю языческую Грузию и узнаете много нового и интересного.

И, конечно же, далее мы с вами перенесемся в христианский мир и пройдемся по легендарным святым местам «Второго Иерусалима».
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Джвари
  • Светицховели
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Наш маршрут:

    После завтрака мы отправимся в первую столицу Грузии – Мцхету, христианский центр современной Грузии
    Перемещаться мы будем на минивэне. По пути мы заглянем на рынок и попробуем знаменитые лимонады Лагидзе, чурчхелу и варенье из шишек, а ещё желающие смогут попробовать чашку волшебного кофе – шумный хозяин, который варит кофе на песке, безостановочно травит анекдоты и обещает счастливое замужество тем, кто его выпьет.
    Пообедаем в ресторане на берегу реки – вы сможете попробовать хинкали и шашлыки, харчо и хашлама, пхали и сациви.

    Уплисцих

    После привала мы отправимся в Уплисцихе – древний скальный город, языческий центр древней Грузии. В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны.
    Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть. Я расскажу вам, каким было мифологическое мировоззрение древних людей и какую роль они отводили небесным телам.
    На обратном пути в Тбилиси вечером нас ждет ресторан и национальные грузинские танцы

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • трансфер
    • услуги гида
    Что не входит
    • ресторан
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Подъедем к вашему отелю
    Завершение: Тбилиси
    Когда и сколько длится
    Когда: каждый день
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    каждый день

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