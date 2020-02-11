65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации

Zurab
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Zurab – ваш гид
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья.

Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость.

На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
€80
72 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Встреча от Вашего отеля
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У этой экскурсии65 отзывов
4.97
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Что вас ожидает

Осмотр храма Джвари
Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику этого древнего места – здесь в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии Крест.

Обзорная прогулка по центру города
Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах. Неподалеку от Светицховели осмотрим храм Самтавро, где сейчас находится действующий женский монастырь.

Знакомство c грузинской кухней
После экскурсии вы сможете посетить знаменитое кафе “Салобие”, где вам предложат национальные, в том числе фирменные блюда этого кафе – лобио, запеченное в глиняных горшочках, пирожки с разными начинками и многое другое.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Организационные детали

  • Выезд из Тбилиси, от места размещения, в древнюю столицу Грузии – Мцхета.
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Дополнительно в этот день возможно посещение монастыря Шио Мгвиме или монастыря Кватахеви, это увеличит продолжительность экскурсии на 3 часа.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Очень интересная экскурсия. Если хотите не просто посмотреть красивые виды, но ещё и узнать как можно больше, Вам однозначно к Зурабу. Мы очень благодарны Зурабу за познавательную экскурсию, которая было проведена для нас 08.02.2020. Получили огромное удовольствие, понравилось абсолютно все: виды, рассказ, внимание. Это действительно было круто.. Всегда приятно было увидеть человека, очень любящего свой страну и рассказывающего о ней с огромной теплотой. Теперь мы точно уверенны, что наша экскурсия летом на Казбеги пройдёт однозначно с Зурабом.
29 декабря 2019
Потрясающая экскурсия от Профессионала своего дела, Мастера и человека Любящего своё дело, Свою Землю и историю. Время с ним бежит незаметно и ты забываешь какой сегодня век и время ))
27 декабря 2019
Зураб, спасибо Вам за экскурсию! С такой любовью относится к своему делу - это круто! Заказать у Вас экскурсию - было самым правильным решением!
Рекомендую очень!
3 декабря 2019
Потрясающая экскурсия! Зураб великолепный гид и интересный рассказчик. Мы получили удовольствие от экскурсии, прониклись историей и культурой Грузии.
25 ноября 2019
Зураб - это энциклопедия. И хороший человек)
16 ноября 2019
Можно ли желать лучшего гида, чем Зураб? Нет! Однозначно нет! У нас сложилось впечатление, что с нами давно знакомый хороший друг. Было непринужденно, увлекательно и...как ни странно быстро! 5 часов пролетели как одна минута! Зураб - ходячая Википедия!) На любой вопрос у него есть ответ, сдобренный интересными фактами.
Мы уехали домой в Беларусь и из уст в уста передаем знакомым, родственникам те истории, о которых нам рассказал наш прекрасны гид! Есть непреодолимое желание вернуться и изведать с Зурабом другие направления прекрасной Грузии.
Спасибо огромное за впечатления!
24 сентября 2019
Прекрасная, очень интересная и познавательная экскурсия! Зураб - это очень добрый человек и отличный гид! С удовольствием ездили с ним на экскурсии во Мцхету и Кахетию. Остались в восторге, чего и всем желаем! Спасибо.
23 сентября 2019
Зураб - глубокий знаток истории и культуры Грузии. Готовьте ваши вопросы о Грузии и вы получите на них исчерпывающие ответы. Совершенно очевидно, что переданная на экскурсии богатейшая информация - только верхушка айсберга знаний экскурсовода. Подкупает очень личное отношение экскурсовода к материалу.
В Светицховели вам расскажут историю каждого камня, каждого фрагмента росписи и резьбы. Проблема в одном - как все это сохранить в памяти.
13 сентября 2019
Это была наша третья экскурсия у Зураба после Казбеги и Кахетии. Ездили втроём и в третий раз были очень довольны.
Мцхета - удивительное место, обязательно к посещению, если вы будете находиться в этом районе Грузии.
Зураб, еще раз спасибо большое!
Иван
4 сентября 2019
Отличная и неутомительная экскурсия на половину дня. Мы узнали много нового из истории Грузии и ее древней столицы. Рекомендую.
Ещё 55 отзывов

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