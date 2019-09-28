15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаменитые храмы Мцхеты – Джвари и Светицховели

Вы посетите уникальный храм Джвари, интересный своей историей, ландшафтом и архитектурой. Джвари совершенно невозможно не заметить, его видно со всех окрестностей Мцхеты, что не свойствено грузинским храмам. Это символ грузинской храмовой архитектуры и символизирует важнейший этап в ее истории. По совершенству архитектурных форм Джвари – один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. А также побываете в первом и главном храме Грузии, Светицховели. Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Именно сюда приезжают путешественники из Тбилиси в первую очередь.

Город-крепость Уплисцихе и Атенский Сион

В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников в мире – древнейший город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Вы познакомитесь с памятником истории грузинской культуры, который упоминался еще в летописи I в. до н. э.! А несколько южнее Гори, на левом берегу реки Тана, вы осмотрите храм Атенский Сион, построенный в 630-х годах, еще до арабского нашествия, внутри которого сохранились фрески эпохи Золотого Века (примерно 1080 года).

Дегустация Картлийских вин и чачи

В этом благодатном уголке Грузии большое внимание уделяется и виноградарству, хотя здесь меньше виноградников, чем в Алазанской долине и Верхней Имерети. Тонким букетом и замечательным вкусом славятся вина атенской лозы в Горийском районе, превосходные вина получаются из винограда Мухранской долины и представляет замечательный виноматериал (сусло) для производства шампанских вин. Картли больше других регионов ассоциируется с игристыми винами, там даже есть игристый аппелласьон Атенури. Главные белые сорта Картли — горули мцване и чинури, красные — шавкапито и тавквери. Вы продегустриуете разные сорта вин и поучаствуете в традиционном грузинском застолье в живописном месте – горном ущелье.