15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе - из Тбилиси

Древние святыни, пещерный город и вкус картлийских вин
За один день вы увидите главные святыни Грузии и прикоснётесь к её тысячелетней истории.

Древние храмы Мцхеты, высеченный в скалах город Уплисцихе и старинный Атенский Сион ждут вас в программе.

А завершит путешествие дегустация знаменитых картлийских вин, хранящих вкус и характер грузинской земли.
5
52 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе - из Тбилиси
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе - из Тбилиси
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе - из Тбилиси

Описание экскурсии

Мцхета — древняя столица Грузии

Вы увидите два главных символа грузинского христианства — величественный монастырь Джвари, возвышающийся над слиянием Арагви и Куры, и главный кафедральный собор страны Светицховели, который на протяжении веков оставался духовным центром всей Грузии.

Пещерный город Уплисцихе

Высеченный прямо в скале и хранящий следы античных, языческих и раннехристианских эпох. По пути вы также посетите храм Атенский Сион 7 века, знаменитый изысканными фресками.

Дегустация вин и чачи Картли

Вы попробуете редкие местные сорта — горули мцване, чинури, шавкапито, тавквери и раскроете, почему игристое «Атенури» называют гордостью региона.

Вы узнаете:

  • чем уникален собор Светицховели и какие святыни в нём хранятся
  • как был устроен пещерный город Уплисцихе и кто в нём жил на протяжении веков
  • в чём особенность древнего храма Атенский Сион и его сохранившихся фресок
  • и многое другое

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный трансфер и питьевая вода
  • В этом путешествии мы не спешим, тайминг зависит от вашего темпа

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в пещерный город-музей Уплисцихе — 20 лари за чел. с дегустацией вина
  • Питание — около 25 лари за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
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3
2
1
Ирина
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!

Было безумно красиво! и наполнено!

Спасибо, что влюбили нас в Грузию!
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!
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Татьяна
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
очень интересно провели время)
очень рекомендую всем, кто сомневается!!!
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
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Галина
Отличная экскурсия! Такой красивый городок Мцхета! Уютный и приветливый! Интересные пещеры, Александр подробно нам все рассказал, историю города. Он нам порекомендовал кафе при спуске с пещер. Очень вкусно и приятное обслуживание!!!! Посетите старый город обязательно, он того стоит со своей историей!
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М
Александр потрясающий гид. Экскурсия была хорошо структурирована, при этом не "сухая", но с кучей исторических фактов и интересных историй
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N
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина, которые мы купили у него в баре, когда были на кулинарном мастер-классе. Машина удобная,
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с тремя рядами сидений. Нас было 5, все разместились с комфортом. Дата экскурсии наложила некоторые ограничения - Уплисцихе и дегустация вина в этот день не работали. Александр сообщил об этом заранее и предложил в качестве замены заехать в Граклиани- археологический музей под открытым небом, где обнаружены древнейшие надписи на трех языках. Музей вроде и достроен, но не открыт - это особый колорит, мы бродили там совершенно одни. По дороге в Мцхету Александр рассказывал о жизни современной Грузии. В храмах - об истории, особенностях и реликвиях. Легко, живо, интересно. У Светисховели - базарчик, по рекомендациям Александра заходили в разные магазинчики, делали покупки, дегустировали чачу и чурчхелу - это тоже местный колорит и часть путешествия. В ювелирной лавке очень интересно рассказывали про местную эмаль, там есть и мастерская, можно договориться о мастер-классе, сделать себе что-то особенное. Гид не торопил нас, давал достаточно времени и на фотографии, и на разглядывание всего вокруг. Экскурсия длилась 8 часов, но не я не почувствовала ни усталости, ни напряжения. Все было в меру, легко, комфортно и непринужденно

Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина,
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Т
Александр эрудированный и приятный гид, все интересы туристов максимально учитывались
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