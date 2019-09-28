15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли

Aleksandre
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Aleksandre – ваш гид
Вы увидите самые красивые и важные достопримечательности, обычно составляющие полноценные программы трех разных туров.

Осмотрите знаменитые древние храмы Мцхеты, посетите пещерный город Уплисцихе и познакомитесь с производством Картлийских вин на частных винодельнях.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион

Что вас ожидает

Знаменитые храмы Мцхеты – Джвари и Светицховели
Вы посетите уникальный храм Джвари, интересный своей историей, ландшафтом и архитектурой. Джвари совершенно невозможно не заметить, его видно со всех окрестностей Мцхеты, что не свойствено грузинским храмам. Это символ грузинской храмовой архитектуры и символизирует важнейший этап в ее истории. По совершенству архитектурных форм Джвари – один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. А также побываете в первом и главном храме Грузии, Светицховели. Храм, существующий в современном виде с 1010 года, на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Именно сюда приезжают путешественники из Тбилиси в первую очередь.

Город-крепость Уплисцихе и Атенский Сион
В 10 км от Гори, на берегу реки Куры находится один из редчайших памятников в мире – древнейший город-крепость Уплисцихе, высеченный в вулканических скалах хребта Квернаки. Вы познакомитесь с памятником истории грузинской культуры, который упоминался еще в летописи I в. до н. э.! А несколько южнее Гори, на левом берегу реки Тана, вы осмотрите храм Атенский Сион, построенный в 630-х годах, еще до арабского нашествия, внутри которого сохранились фрески эпохи Золотого Века (примерно 1080 года).

Дегустация Картлийских вин и чачи
В этом благодатном уголке Грузии большое внимание уделяется и виноградарству, хотя здесь меньше виноградников, чем в Алазанской долине и Верхней Имерети. Тонким букетом и замечательным вкусом славятся вина атенской лозы в Горийском районе, превосходные вина получаются из винограда Мухранской долины и представляет замечательный виноматериал (сусло) для производства шампанских вин. Картли больше других регионов ассоциируется с игристыми винами, там даже есть игристый аппелласьон Атенури. Главные белые сорта Картли — горули мцване и чинури, красные — шавкапито и тавквери. Вы продегустриуете разные сорта вин и поучаствуете в традиционном грузинском застолье в живописном месте – горном ущелье.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно.
  • В стоимость включено: трансфер и услуги гида. В стоимость не включено: входные билеты в Уплисцихе (2,5 евро/человек) и дегустация вина, чачи, застолье с грузинскими блюдами (15 евро/человек).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого следующего человека — 40€.
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион
Винный тур в Картлийский регион

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksandre
Aleksandre
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Александр знаток своего дела прекрасный гид и рассказчик. Учел все наши пожелание во время путешествия.
26 сентября 2019
Спасибо Александру за очень интересную экскурсию. Было идеально сначала познакомиться с историей этого края Грузии, а в заключение посетить гостеприимного харизматичного винодела. Александр отличный рассказчик, строил программу учитывая наши интересы. Тем кто интересуется вином советую посетить дегустацию у Александра.
7 сентября 2019
Экскурсия с Александром очень понравилась! Александр очень дружелюбный, открытый, интеллигентный мужчина с отличным чувством юмора. К сожалению, в день экскурсии я приболела и никак не смогла принять участие в экскурсии. Буквально за пару часов я была вынуждена отменить тур. Александр пошел нам на встречу и перенес экскурсию на следующий день. Экскурсия была очень впечатляющей - Александр показал нам несколько удивительных храмов, рассказал их историю и интересные факты, а также провел экскурсию по пещерному городу. Без гида мы вряд ли узнали столько интересного и обратили внимания на некоторые детали. После культурного обогащения :) Александр нас отвёз на обед к грузинской семье. В очень уютной беседке (вокруг замечательный садик и огород) мы попробовали массу грузинских вкусностей, вина и чачу. кстати, мы попробовали многие блюда и вина, которых даже не видели в Тбилиси.
Во время всего тура Александр рассказывал о жизни в Грузии и отвечал на наши вопросы . Даже не заметили как быстро пролетел весь день! Очень советую посетить тур с Александром!
2 июня 2019
Наш гид «болен» своей страной, и пытался во время очень насыщенной и разнообразной экскурсии в ненавязчивой форме передать свою любовь. Очень рекомендую. Да, в вопросе виноделия за пределами Грузии Александр не так силён, но какое это имеет значение во время легкого погружения во время экскурсии? Всем рекомендую!
29 мая 2019
Это была наша вторая экскурсия с Александром. Замечательное путешествие с интереснейшим собеседником. Получили множество положительных эмоций. Древние храмы, прекрасные вина картлийского региона, очень вкусная домашняя еда сопровождаемые интересными сведеньями и отличным настроением. Спасибо, Алесандр! И надеемся на новую встречу в следующем году.
17 мая 2019
Экскурсия прошла отлично. Александр знающий, понимающий, тактичный человек, хороший собеседник, прекрасный гид. Маршрут интересный, разноплановый, мы побывали в Мцхете, Уплисцихе, храме Атенский Сион ( удивительной красоты и энергетики)), узнали особенности виноделия Картли, продегусировали несколько видов вин и чачи, пообедали в гостеприимной семье виноделов. На обратном пути, по просьбе мужа, остановились в Гори, посетили музей Сталина. Всем рекомендую гида и маршрут. Наталья.
8 августа 2018
Мы выбрали этот тур из-за программы включающей в себя не только посещение исторических древностей Грузии но и знакомство с менее популярным винным регионом - Картлийским. И не прогадали. Александр очень профессионально провёл этот интереснейший и запоминающийся тур. История,религия,виноделие,гастрономия,гостеприимство виноделов - всё это уместилось в один запоминающийся день ,проведённый с Александром, интеллигентным, эрудированным гидом и очень харизматичным человеком. ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЕМ этот тур и этого гида.
19 июня 2018
Железные 5 звездочек. Главное не забыть попросить и\или спросить то что интересно.
10 мая 2018
Замечательный и очень влюбленный в свою страну гид! Интеллегентный и наполненный интересными фактами рассказ. Браво Александр! Нам понравился маршрут и винная дегустация - домашняя кухня и домашнее вино и чача!
4 апреля 2018
Выбрали экскурсию по содержанию и отзывам. Ожидания оправдались на 5+. Будем рекомендовать всем своим знакомым, собирающимся в Грузию. Александру - респект и удачи.
Ещё 5 отзывов

Aleksandre проводит ещё 4 экскурсии

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