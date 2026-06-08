15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите главные святыни Грузии и прикоснётесь к её тысячелетней истории.
Древние храмы Мцхеты, высеченный в скалах город Уплисцихе и старинный Атенский Сион ждут вас в программе.
А завершит путешествие дегустация знаменитых картлийских вин, хранящих вкус и характер грузинской земли.
Древние храмы Мцхеты, высеченный в скалах город Уплисцихе и старинный Атенский Сион ждут вас в программе.
А завершит путешествие дегустация знаменитых картлийских вин, хранящих вкус и характер грузинской земли.
Описание экскурсии
Мцхета — древняя столица Грузии
Вы увидите два главных символа грузинского христианства — величественный монастырь Джвари, возвышающийся над слиянием Арагви и Куры, и главный кафедральный собор страны Светицховели, который на протяжении веков оставался духовным центром всей Грузии.
Пещерный город Уплисцихе
Высеченный прямо в скале и хранящий следы античных, языческих и раннехристианских эпох. По пути вы также посетите храм Атенский Сион 7 века, знаменитый изысканными фресками.
Дегустация вин и чачи Картли
Вы попробуете редкие местные сорта — горули мцване, чинури, шавкапито, тавквери и раскроете, почему игристое «Атенури» называют гордостью региона.
Вы узнаете:
- чем уникален собор Светицховели и какие святыни в нём хранятся
- как был устроен пещерный город Уплисцихе и кто в нём жил на протяжении веков
- в чём особенность древнего храма Атенский Сион и его сохранившихся фресок
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер и питьевая вода
- В этом путешествии мы не спешим, тайминг зависит от вашего темпа
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пещерный город-музей Уплисцихе — 20 лари за чел. с дегустацией вина
- Питание — около 25 лари за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Александра за эту экскурсию! Все девочки были в восторге!
Было безумно красиво! и наполнено!
Спасибо, что влюбили нас в Грузию!
Было безумно красиво! и наполнено!
Спасибо, что влюбили нас в Грузию!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное за превосходную экскурсию!)) Сын в восторге от пещер!))
очень интересно провели время)
очень рекомендую всем, кто сомневается!!!
очень интересно провели время)
очень рекомендую всем, кто сомневается!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Такой красивый городок Мцхета! Уютный и приветливый! Интересные пещеры, Александр подробно нам все рассказал, историю города. Он нам порекомендовал кафе при спуске с пещер. Очень вкусно и приятное обслуживание!!!! Посетите старый город обязательно, он того стоит со своей историей!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Александр потрясающий гид. Экскурсия была хорошо структурирована, при этом не "сухая", но с кучей исторических фактов и интересных историй
Вам был полезен этот отзыв?
N
Были на этой экскурсии 2 января. Александр заехал за нами в гостиницу, привез несколько бутылок вина, которые мы купили у него в баре, когда были на кулинарном мастер-классе. Машина удобная,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Александр эрудированный и приятный гид, все интересы туристов максимально учитывались
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе - из Тбилиси»
-
40%
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборВечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Площадь европы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:15
€21
€35 за человека
-
35%
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день (из Тбилиси)
Погрузитесь в историю Грузии за один день! Посетите древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина в Гори. Группа до 15 человек
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
€26
€40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €223 за всё до 5 чел.
-
49%
Групповая
до 19 чел.
Исторический аромат Грузии: от Джвари до винных хранилищ
Увидеть древнюю Мцхету, три монастыря и познакомиться с винодельческим искусством (в группе)
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€18
€35 за человека
от €200 за экскурсию