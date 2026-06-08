15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите главные святыни Грузии и прикоснётесь к её тысячелетней истории. Древние храмы Мцхеты, высеченный в скалах город Уплисцихе и старинный Атенский Сион ждут вас в программе. А завершит путешествие дегустация знаменитых картлийских вин, хранящих вкус и характер грузинской земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €200 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Мцхета — древняя столица Грузии

Вы увидите два главных символа грузинского христианства — величественный монастырь Джвари, возвышающийся над слиянием Арагви и Куры, и главный кафедральный собор страны Светицховели, который на протяжении веков оставался духовным центром всей Грузии.

Пещерный город Уплисцихе

Высеченный прямо в скале и хранящий следы античных, языческих и раннехристианских эпох. По пути вы также посетите храм Атенский Сион 7 века, знаменитый изысканными фресками.

Дегустация вин и чачи Картли

Вы попробуете редкие местные сорта — горули мцване, чинури, шавкапито, тавквери и раскроете, почему игристое «Атенури» называют гордостью региона.

Вы узнаете:

чем уникален собор Светицховели и какие святыни в нём хранятся

как был устроен пещерный город Уплисцихе и кто в нём жил на протяжении веков

в чём особенность древнего храма Атенский Сион и его сохранившихся фресок

и многое другое

Организационные детали

В стоимость включено: комфортабельный трансфер и питьевая вода

В этом путешествии мы не спешим, тайминг зависит от вашего темпа

Дополнительные расходы