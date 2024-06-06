1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Доистрическое прошлое Грузии – город УплисцихеВы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Город-крепость Уплисцихе и Атенский Сион»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Пещерный город Уплисцихе, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Древний языческий город Уплисцихе»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Скальный Уплисцихе возник в конце II — в начале I тысячелетия до н»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221€199 за всё до 6 чел.
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Вход в Уплисцихе — 17 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Групповая
9 часов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
«Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Индивидуальная
10 часов
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
«Отдельно оплачиваются входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и обед»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по святыням Грузии: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари
Исследуйте сердце грузинской истории и культуры, посещая древние города и святыни, ставшие символами страны
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$28 за человека
Индивидуальная
9 часов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
«Город Уплисцихе, как храм для язычников Вас ждет увлекательная экскурсия с гидом в Уплисцихе, который расскажет историю происхождения города и его значение в истории Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
скидка
69%
Групповая
10 часов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
87€27 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Уплисцихе После привала мы отправимся в Уплисцихе – древний скальный город, языческий центр древней Грузии»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Уплисцихе — дохристианская Грузия»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Путешествие в древнюю историю Грузии
Начало: Место Вашего проживания
«Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«Уплисцихе находится всего в 100 км от Тбилиси, и если вы оказались в Грузии, это действительно уникальное место обязательно стоит посетить»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии
Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми
Начало: подъедем к отелю
«Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
«Уплисцихе — один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость, высеченный в вулканических скалах»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от €138 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
8 часов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Уплисцихе — прогулка по вулканическим скалам»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Античный город Уплисцихе Это — одно из древнейших поселений в Грузии»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
«Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«Здесь же можно побывать в древнем пещерном городе Уплисцихе (2-е тысячелетие до н»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Скальный Уплисцихе – назад в античность»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
«Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён»
Расписание: Среда в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
Начало: Подъедем к вашему отелю
«В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«Уплисцихе После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Комплексная дорога Уплисцихе Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Комплексная дорога Уплисцихе и языческое прошлое в пещерах Уплисцихе Короткая дорога на северо-запад — и вы попадете в пещерный город конца II — начала первого тысячелетия до нашей эры»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
«Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори»
9 июня в 10:30
10 июня в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
Совершить путешествие по следам древнейшей истории Грузии
Начало: Возле станции метро Марджанишвили
«Пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 240€180 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Мцхета, Гори и Уплисцихе
«Последней остановкой завораживающий Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец || - начало | тысячелетия до н»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€29 за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
«Осмотрите древние церкви в пещерном городе Уплисцихе, горный монастырь Моцамета в окрестностях Кутаиси и храмы Боржоми»
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить
- ССергей5 июня 2024Просто шикарно!
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
- ММарина3 июня 2024Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
- ВВера2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
- ММарианна2 июня 2024Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
- ААндрей28 мая 2024Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
- ААлтай27 мая 2024Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.
- ЮЮра26 мая 2024Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!
- ООльга26 мая 2024Экскурсионный день, проведенный с Леваном, был интересным, неторопливым и спокойным. Понравилось все, но особенно потряс скальный древний город Уплисцихе! Хочу отметить Левана не только как интересного гида, но и как опытного водителя, что немаловажно для передвижения по горным дорогам.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Уплисцихе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Уплисцихе" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 19 до 270 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 1288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Уплисцихе», 1288 ⭐ отзывов, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август