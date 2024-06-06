Экскурсии в Уплисцихе из Тбилиси

Найдено 38 экскурсий в категории «Уплисцихе» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 69%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Доистрическое прошлое Грузии – город УплисцихеВы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Город-крепость Уплисцихе и Атенский Сион»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Древние окрестности Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
63 отзыва
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Пещерный город Уплисцихе, возникший в конце II — в начале I тысячелетия до н»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Древний языческий город Уплисцихе»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
93 отзыва
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«Уплисцихе: успешная жизнь в пещерах»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Мцхета-Уплисцихе: истории и панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
112 отзывов
Мцхета-Уплисцихе: Истории и панорамы древней Грузии
Путешествие во времени по первой столице Грузии и античному городу. Уникальные храмы, легенды и панорамы ждут вас
Начало: По месту указания путешесвенника
«Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
75 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
«Скальный Уплисцихе возник в конце II — в начале I тысячелетия до н»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 221199 за всё до 6 чел.
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
9 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Вход в Уплисцихе — 17 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
70 отзывов
Историческое путешествие: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари из Тбилиси
Погрузитесь в уникальную историю Грузии, посетив древние города и храмы, включая музей Сталина
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
«Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$27 за человека
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Боржоми. Путешествие к источнику здоровья
Увидеть древние монастыри, побродить по пещерному городу и попробовать знаменитую минералку
«Отдельно оплачиваются входные билеты в Уплисцихе (15 лари) и обед»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
33 отзыва
Путешествие по святыням Грузии: Гори, Уплисцихе, Мцхета, Джвари
Исследуйте сердце грузинской истории и культуры, посещая древние города и святыни, ставшие символами страны
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
«Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$28 за человека
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Красоты Грузии: Боржоми, Мцхета и пещеры Уплисцихе
Посетить духовный центр страны, изучить пещерный город и попробовать настоящий Боржом
Начало: Я заеду за Вами в место Вашего проживания
«Если Мцхета — первая столица, то пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии, возведенный 2 тысячи лет назад»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
244 за всё до 4 чел.
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Боржоми, Гори и Уплисцихе
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
«Город Уплисцихе, как храм для язычников Вас ждет увлекательная экскурсия с гидом в Уплисцихе, который расскажет историю происхождения города и его значение в истории Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Один день в Грузии. Путешествие в группе
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Один день в Грузии. Путешествие в группе
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
Начало: На ул. Ованеса Туманяна
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8727 за человека
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Пещерный город Уплисцихе и Гори
Начало: Метро Авлабари
«Мы приглашаем вас отправиться на 3000 лет назад - в древний пещерный город Уплисцихе, один из первых городов на территории Грузии, высеченный в скале в 12 км»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от $180 за всё до 4 чел.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
🚗 На машине
Групповая
10 часов
203 отзыва
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
Начало: В районе метро Авлабар
«Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
35 за человека
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь…
Начало: Подъедем к вашему отелю
«Уплисцихе После привала мы отправимся в Уплисцихе – древний скальный город, языческий центр древней Грузии»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Обаятельный Тбилиси, сакральная Мцхета и пещерный Уплисцихе
Прочувствовать многослойность истории Грузии и насладиться видами города и природы
«Музей Сталина и Уплисцихе — недалекое и глубокое прошлое»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:00
от 145 за всё до 6 чел.
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Уплисцихе — дохристианская Грузия»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Путешествие в древнюю историю Грузии
Начало: Место Вашего проживания
«Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Уплисцихе - путешествие в бронзовый век
Древнейшие пещерные комплексы, история Гори и вина Картли
«Уплисцихе находится всего в 100 км от Тбилиси, и если вы оказались в Грузии, это действительно уникальное место обязательно стоит посетить»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
270 за всё до 6 чел.
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие по древней Грузии
Исследуйте загадочный пещерный город и вкусите знаменитую минеральную воду в живописном Боржоми
Начало: подъедем к отелю
«Вы побываете в удивительном месте, пещерном городе Уплисцихе, в котором сохранилось 16 помещений, каждое из которых вы сможете осмотреть»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Гори и Уплисцихе. История в камнях
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
Начало: Удобное вам
«Уплисцихе — один из редчайших памятников в мире, древнейший город-крепость, высеченный в вулканических скалах»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 138 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
🚌 На автобусе
скидка
29%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Уплисцихе — прогулка по вулканическим скалам»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур: Мцхета, Джвари, Уплисцихе
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
«Античный город Уплисцихе Это — одно из древнейших поселений в Грузии»
Расписание: В соответствии с Календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
«Уплисцихе — древний пещерный город, высеченный в скале»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
155 за всё до 7 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
«Здесь же можно побывать в древнем пещерном городе Уплисцихе (2-е тысячелетие до н»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Тбилиси. Место вашего проживания
«Скальный Уплисцихе – назад в античность»
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Три изюминки в одном туре: зеленый рай Боржоми, исторический Гори и пещерный Уплисцихе
«Далее нас ждет древний пещерный город Уплисцихе, это архитектурный памятник языческих времён»
Расписание: Среда в 10:00
45 за человека
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Христианская Мцхета и языческий Уплисцихе
Начало: Подъедем к вашему отелю
«В Уплисцихе я помогу вам мысленно реконструировать далекое прошлое, когда ритуалы начинались с восходом солнца и заканчивалась с появлением луны»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Мцхета, Джвари и Уплисцихе - древнейшие города Грузии
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«Уплисцихе После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
$90 за всё до 3 чел.
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Комплексная дорога Уплисцихе Языческое прошлое в пещерах Уплисцихе»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Гори, Уплисцихе и легендарный Боржоми
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
«Комплексная дорога Уплисцихе и языческое прошлое в пещерах Уплисцихе Короткая дорога на северо-запад — и вы попадете в пещерный город конца II — начала первого тысячелетия до нашей эры»
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Мцхета и Уплисцихе: путешествие в дохристианскую Грузию
Экскурсия в античную цитадель Армазисцихе и один из первых городов на территории страны
«Уплисцихе высечен в вулканических скалах хребта Квернаки, недалеко от города Гори»
9 июня в 10:30
10 июня в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Назад в прошлое! Исторические места и религиозные святыни вокруг Тбилиси
Совершить путешествие по следам древнейшей истории Грузии
Начало: Возле станции метро Марджанишвили
«Пещерный город Уплисцихе — один из первых городов на территории Грузии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 240180 за всё до 6 чел.
Мцхета, Гори и Уплисцихе
Групповая
10 часов
Мцхета, Гори и Уплисцихе
«Последней остановкой завораживающий Уплисцихе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах на берегу реки Куры вы перенесетесь в конец || - начало | тысячелетия до н»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
29 за человека
Путешествие по святым местам Грузии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по святым местам Грузии
Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Начало: в удобном вам месте
«Осмотрите древние церкви в пещерном городе Уплисцихе, горный монастырь Моцамета в окрестностях Кутаиси и храмы Боржоми»
10 июня в 10:30
11 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Уплисцихе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
  2. Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
  3. Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
  4. Древние окрестности Тбилиси
  5. История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Уплисцихе" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 19 до 270 со скидкой до 69%. Туристы уже оставили гидам 1288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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