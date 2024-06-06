Е Елена Один день в Грузии. Путешествие в группе читать дальше целый день, чтобы увидеть пещерный город и изумительную Мцхету. Не понравился только ресторан, где остановились пообедать. Неоправданно высокие цены, а главное, не ВКУСНО. Экскурсия интересная, места посетили очень красивые, гид не давал скучать. Автобус удобный с кондиционером, водитель аккуратный. В общем, стоило потратить

Е Елена Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо

М Марина Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.

В Вера Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе) Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.

М Марианна Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе) Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!

А Андрей Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.

А Алтай Один день в Грузии. Путешествие в группе Поездкой очень довольны. Экскурсия прошла на высоком уровне. Особая благодарность нашему гиду Рузанне.

Ю Юра Чиатура - город канаток + столп Кацхи Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны. Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком) Спасибо! Горячо рекомендуем!