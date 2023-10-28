Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)

Мастер-класс по перегородчатой эмали

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В конце XX века в Грузии началось бурное возрождение ювелирного дела в технике минанкари.

Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени.

Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно, — и вы займетесь этим на мастер-классе.
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Мастерская Минанкари
  • Здание XVII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНа мастер-классе в здании XVII века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов.
Особенность этого ремесла заключается в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы создадите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все необходимые материалы для мастер-класса
  • После мастер-класса вы забираете работу с собой
Что не входит
  • Отдельно можно купить профессиональные работы у самого мастера
Место начала и завершения?
Музей Истории Грузии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
Пешеходные
Необычные
Мастер-классы

Похожие туры из Тбилиси

Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
46 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
у входа в мэрию на площади Саакадзе
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
40 за человека
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
в Музее истории
Завтра
29 окт
30 окт
31 окт
10075 за человека
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Групповая
2 часа
Интерактивная викторина для детей в Музее оружия и этнографии
Узнать про грузинские традиции, праздники и дуэли и сфотографироваться в национальной одежде
на улице Сиони
Завтра
31 окт
2 ноя
4 ноя
4036 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ