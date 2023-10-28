Мастер-класс по перегородчатой эмали
В конце XX века в Грузии началось бурное возрождение ювелирного дела в технике минанкари.
Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени.
Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно, — и вы займетесь этим на мастер-классе.
Мы бережно храним традиции этого ремесла и знаем, как органично вплести его в ритм и моду нашего времени.
Только представьте: в маленький, огороженный благородным металлом отсек нужно вручную выложить до 20 слоев эмали, каждый из которых обжигается отдельно, — и вы займетесь этим на мастер-классе.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мастерская Минанкари
- Здание XVII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНа мастер-классе в здании XVII века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов.
Особенность этого ремесла заключается в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы создадите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все необходимые материалы для мастер-класса
- После мастер-класса вы забираете работу с собой
- Что не входит
- Отдельно можно купить профессиональные работы у самого мастера
- Место начала и завершения?
- Музей Истории Грузии
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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