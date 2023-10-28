Что вас ждетНа мастер-классе в здании XVII века вы познакомитесь с историей перегородчатой эмали и принципами её изготовления, а также раскроете её роль в культуре Грузии. Сама техника минанкари несложная, освоить ключевые приёмы вы сможете за пару часов.

Особенность этого ремесла заключается в том, что все работы выполняются только вручную — это означает, что двух одинаковых украшений не найти. Изысканное изделие, которое вы создадите сами, украсит любой образ или станет необычным сувениром.