Предлагаем вам познать всю многогранность Тбилиси.
Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, — в музеи.
На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.
Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.
Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, — в музеи.
На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.
Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Три уникальных музея
- 🌊 Водопад в центре города
- 🎨 Мастерская минанкари
- 🍷 Дегустация вина и чачи
- 🎶 Музыкальные инструменты
- 🗡️ Оружейная коллекция
Лучшее время для посещения
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мар
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июл
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться теплыми вечерами и живописными видами. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия все равно доступна, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Археологический музей
- Банный квартал
- Инжирное ущелье
- Музей музыкальных инструментов
- Контактный музей оружия
- Мастерская минанкари
- Винный погреб
Описание экскурсии
- Первым делом мы посетим археологический музей под открытым небом. Раскопки здесь проводились всего 13 лет назад. Археологи нашли грузинские бани римского типа 2–3 вв. Часть артефактов вы как раз увидите.
- После мы расскажем вам о сквере Гейдара Алиева, Банном квартале — Абанотубани и самих банях.
- Продолжим путь в Инжирное ущелье к красивейшему водопаду прямо в сердце столицы.
- Пройдём по незаметному для глаз туннелю прямо на набережную Куры, где вы сможете передохнуть, выпить чай, кофе или вино и прогуляться на катере по реке.
- Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите.
- Спустимся на площадь Вахтанга Горгасали, познакомимся с бардом Саят-Нова, зайдём в сквер имени Софико Чиаурели и Кузнецкий Двор.
- Последний музей на нашем пути — частная коллекция Давида Насаридзе, контактный музей оружия и этнографии. Здесь вы сможете задать любые вопросы про грузинские быт и традиции, поразглядываете аутентичные экспонаты, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них.
- Напоследок заглянем в мастерскую минанкари, пройдёмся по ковровому ряду и побываем в Караван-Сарае.
- И закончим наш этнотур в винном погребе 17 века за дегустацией лучших сортов вина и чачи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Все входные билеты и дегустации включены в стоимость.
- Водная прогулка по Куре опциональна и оплачивается дополнительно: 40 лари с человека за 20–30 мин. Дети до 4 лет — бесплатно.
во вторник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 12 лет
|€25
|Дети до 4 лет
|€8
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
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