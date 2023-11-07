Предлагаем вам познать всю многогранность Тбилиси.



Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, в музеи.



На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.



Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.