ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)

Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями

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Предлагаем вам познать всю многогранность Тбилиси.

Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, в музеи.

На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.

Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Ближайшие даты:
7
ноя
10
ноя
14
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17
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24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первым делом мы посетим археологический музей под открытым небом. Раскопки здесь проводились всего 13 лет назад. Археологи нашли грузинские бани римского типа 2–3 вв. Часть артефактов вы как раз увидите.
  • После мы расскажем вам о сквере Гейдара Алиева, Банном квартале — Абанотубани и самих банях.
  • Продолжим путь в Инжирное ущелье к красивейшему водопаду прямо в сердце столицы.
  • Пройдём по незаметному для глаз туннелю прямо на набережную Куры, где вы сможете передохнуть, выпить чай, кофе или вино и прогуляться на катере по реке.
  • Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите.
  • Спустимся на площадь Вахтанга Горгасали, познакомимся с бардом Саят-Нова, зайдём в сквер имени Софико Чиаурели и Кузнецкий Двор.
  • Последний музей на нашем пути — частная коллекция Давида Насаридзе, контактный музей оружия и этнографии. Здесь вы сможете задать любые вопросы про грузинские быт и традиции, поразглядываете аутентичные экспонаты, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них.
  • Напоследок заглянем в мастерскую минанкари, пройдёмся по ковровому ряду и побываем в Караван-Сарае.
  • И закончим наш этнотур в винном погребе 17 века за дегустацией лучших сортов вина и чачи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Все входные билеты включены в стоимость.
  • Водная прогулка по Куре опциональна и оплачивается дополнительно: 40 лари с человека за 20–30 мин. Дети до 4 лет — бесплатно.

во вторник и пятницу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Архитектура и археология
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