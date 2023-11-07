Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Предлагаем вам познать всю многогранность Тбилиси.
Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, в музеи.
На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.
Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.
Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, в музеи.
На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.
Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.
Ближайшие даты:
7
ноя
ноя
10
ноя
ноя
14
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17
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21
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24
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первым делом мы посетим археологический музей под открытым небом. Раскопки здесь проводились всего 13 лет назад. Археологи нашли грузинские бани римского типа 2–3 вв. Часть артефактов вы как раз увидите.
- После мы расскажем вам о сквере Гейдара Алиева, Банном квартале — Абанотубани и самих банях.
- Продолжим путь в Инжирное ущелье к красивейшему водопаду прямо в сердце столицы.
- Пройдём по незаметному для глаз туннелю прямо на набережную Куры, где вы сможете передохнуть, выпить чай, кофе или вино и прогуляться на катере по реке.
- Отправимся на улицу Красильную и заглянем в Музей музыкальных инструментов, где вы не только рассмотрите их, но и услышите.
- Спустимся на площадь Вахтанга Горгасали, познакомимся с бардом Саят-Нова, зайдём в сквер имени Софико Чиаурели и Кузнецкий Двор.
- Последний музей на нашем пути — частная коллекция Давида Насаридзе, контактный музей оружия и этнографии. Здесь вы сможете задать любые вопросы про грузинские быт и традиции, поразглядываете аутентичные экспонаты, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в них.
- Напоследок заглянем в мастерскую минанкари, пройдёмся по ковровому ряду и побываем в Караван-Сарае.
- И закончим наш этнотур в винном погребе 17 века за дегустацией лучших сортов вина и чачи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Все входные билеты включены в стоимость.
- Водная прогулка по Куре опциональна и оплачивается дополнительно: 40 лари с человека за 20–30 мин. Дети до 4 лет — бесплатно.
во вторник и пятницу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 12:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 138 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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