Предлагаем вам познать всю многогранность Тбилиси.



Для этого мало ходить по улицам! Нужно обязательно заглянуть туда, где хранятся истории и обычаи, — в музеи.



На нашем пути их будет три: археологический под открытым небом, музыкальный с инструментами и оружейный.



Также в программе прогулка по городу, Инжирное ущелье с водопадом, мастерская минанкари и винный погреб.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Тбилиси наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться теплыми вечерами и живописными видами. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия все равно доступна, но лучше одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.