Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси

Прикоснуться к древнему искусству минанкари и создать украшение своими руками
Грузинской перегородчатой эмали уже несколько веков. С незапамятных времён многие православные произведения создавались в этой технике.

Вы узнаете, откуда она берёт начало, как часто в изделиях присутствует религиозная тематика и какие образцы хранятся в музеях. Вместе с мастером вы сотворите своё украшение, которое останется приятным воспоминанием о поездке.
5
2 отзыва
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Мастер-класс по перегородчатой эмали в Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание мастер-класса

  • Мы вместе отправимся в мастерскую в исторической части Старого Тбилиси, где нас встретит необыкновенная госпожа Нино, которая проведёт мастер-класс
  • Госпожа Нино создаёт красоту уже много лет, у неё было множество выставок в разных странах, её работы эксклюзивны
  • Вы услышите о перегородчатой эмали. А также освоите эту технику и создадите произведение, которое останется с вами
  • Вместе с мастером вы выберете украшение и узор. А затем приступите к созданию изделия. Работа выполняется на серебре с порошками, полученными из натуральных камней (из них создаются цвета)
  • Приобщившись к древнему искусству, вы станете частью грузинской культуры и истории — частичка Грузии останется с вами

Кому подойдёт мастер-класс

  • Тем, кто любит искусство, антиквариат, ювелирные украшения и собственные творения
  • Детям так же интересно, как и взрослым

Организационные детали

Я встречу вас и провожу в мастерскую, но сам мастер-класс проведёт госпожа Нино.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
28 авг 2024
Спасибо большое Нино за мастер-класс! Мы с девушкой провели время замечательно: пили вино, разговаривали и делали украшения. Всем советую это мероприятие, вы не пожалеете!
L
31 июл 2024
Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется отметить индивидуальный подход к созданию украшения и душевную атмосферу.
Также огромное спасибо Анне за организацию мероприятия- всё было на высшем уровне. Очень рекомендую.
Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется

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