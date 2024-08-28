Грузинской перегородчатой эмали уже несколько веков. С незапамятных времён многие православные произведения создавались в этой технике.
Вы узнаете, откуда она берёт начало, как часто в изделиях присутствует религиозная тематика и какие образцы хранятся в музеях. Вместе с мастером вы сотворите своё украшение, которое останется приятным воспоминанием о поездке.
Вы узнаете, откуда она берёт начало, как часто в изделиях присутствует религиозная тематика и какие образцы хранятся в музеях. Вместе с мастером вы сотворите своё украшение, которое останется приятным воспоминанием о поездке.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание мастер-класса
- Мы вместе отправимся в мастерскую в исторической части Старого Тбилиси, где нас встретит необыкновенная госпожа Нино, которая проведёт мастер-класс
- Госпожа Нино создаёт красоту уже много лет, у неё было множество выставок в разных странах, её работы эксклюзивны
- Вы услышите о перегородчатой эмали. А также освоите эту технику и создадите произведение, которое останется с вами
- Вместе с мастером вы выберете украшение и узор. А затем приступите к созданию изделия. Работа выполняется на серебре с порошками, полученными из натуральных камней (из них создаются цвета)
- Приобщившись к древнему искусству, вы станете частью грузинской культуры и истории — частичка Грузии останется с вами
Кому подойдёт мастер-класс
- Тем, кто любит искусство, антиквариат, ювелирные украшения и собственные творения
- Детям так же интересно, как и взрослым
Организационные детали
Я встречу вас и провожу в мастерскую, но сам мастер-класс проведёт госпожа Нино.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Тбилиси
Я Анна, по профессии повар, 14 лет в туристической сфере, работала в гостиницах. Очень хорошо знаю Тбилиси — живу здесь с 9 лет. В нашем городе столько интересных, красивых иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
28 авг 2024
Спасибо большое Нино за мастер-класс! Мы с девушкой провели время замечательно: пили вино, разговаривали и делали украшения. Всем советую это мероприятие, вы не пожалеете!
L
Lika
31 июл 2024
Прекрасный мастер-класс с настоящим Мастером. Большое спасибо невероятной Нино за гостеприимство и позитивные эмоции. Особо хочется отметить индивидуальный подход к созданию украшения и душевную атмосферу.
Также огромное спасибо Анне за организацию мероприятия- всё было на высшем уровне. Очень рекомендую.
Также огромное спасибо Анне за организацию мероприятия- всё было на высшем уровне. Очень рекомендую.
Входит в следующие категории Тбилиси
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