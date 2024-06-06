1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
€36 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от €26 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от €108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€29 за человека
скидка
44%
Групповая
10 часов
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
270€162 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
€50 за человека
Групповая
11 часов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Мини-группа
2 часа
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
4 часа
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$158 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от €33 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от €68 за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Мастер-класс по войлоку
Начало: 26 ოცდაექვსი მაისის მოედანი, T’bilisi
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €380 за человека
Билеты
4 часа
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от €250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от €55 за всё до 15 чел.
Групповая
7 часов
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
€180 за человека
скидка
34%
Групповая
2 часа
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
Начало: Станция М. Политехническая, перед Дворцом Спорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70$46 за человека
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс грузинских блюд и дегустация вин
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150$75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Грузинский этнос
Начало: Г. Тбилиси, ул. Шардена, 1
Расписание: Каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$280 за человека
Мини-группа
5 часов
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$65 за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Начало: Музей Истории Грузии
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$85 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
€120 за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
60€45 за человека
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от €96 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
- ААлия5 июня 2024Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
- ММила5 июня 2024Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
- ВВладимир5 июня 2024Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
- ССветлана3 июня 2024Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
- ССергей2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
- ААртем30 мая 2024Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
- RRoman29 мая 2024Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
- AAnastasiia28 мая 2024То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
- ММарианна27 мая 2024Отличная и легкая для восприятия экскурсия) лучший экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Мастер-классы" можно забронировать 31 экскурсию от 19 до 380 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 31 экскурсии в Тбилиси на 2024 год по теме «Мастер-классы», 547 ⭐ отзывов, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август