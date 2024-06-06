Интересные программы мастер-классы Тбилиси

Найдено 31 экскурсия в категории «Мастер-классы» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Популярное предложение
Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси
Начало: В центре Тбилиси
9 июня в 14:00
10 июня в 18:00
36 за человека
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей
Начало: Недалеко от м. Руставели
16 июня в 12:00
17 июня в 12:30
от 26 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений
Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта
Начало: В центре Тбилиси
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
65 за человека
Кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4.5 часа
121 отзыв
Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками
Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа
Начало: В районе метро Грмагеле
12 июня в 17:30
13 июня в 17:30
от 108 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по грузинским танцам
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Мастер-класс по грузинским танцам
Основы танцевального искусства грузинского народа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 120 за всё до 20 чел.
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
10 часов
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Начало: На улице Shota Rustaveli
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края
Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
270162 за всё до 7 чел.
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс в гостях у шеф-повара
Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом
Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
21 июня в 15:00
22 июня в 15:00
50 за человека
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
16 отзывов
Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено)
Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы
Начало: В Музее истории
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
80 за человека
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси
Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара
Начало: У ст. метро «Авлабар»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
45 за человека
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина
Начало: Freedom Square 2
Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
$158 за человека
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Мастер-класс и дегустация: грузинская чача
Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски
Начало: В районе метро «Руставели»
Завтра в 16:30
15 июня в 15:30
от 33 за всё до 30 чел.
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему
«Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин
Начало: В районе метро Авлабари
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 68 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по войлоку
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс по войлоку
Начало: 26 ოცდაექვსი მაისის მოედანი, T’bilisi
Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$70 за человека
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Творческие мастер-классы для детей и взрослых
Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла
Начало: В районе метро Руставели
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор
Начало: Возле площади Свободы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 380 за человека
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Билеты
4 часа
1 отзыв
Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам
Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Начало: В районе метро «Авлабари»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 250 за всё до 5 чел.
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино
Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 55 за всё до 15 чел.
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
1 отзыв
Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье
Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства
Начало: В районе улицы Шардени
Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
180 за человека
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
🚶 Пешая
скидка
34%
Групповая
2 часа
Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения
Начало: Станция М. Политехническая, перед Дворцом Спорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70$46 за человека
Мастер-класс грузинских блюд и дегустация вин
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс грузинских блюд и дегустация вин
Начало: Freedom Square, 2
Расписание: Каждый день в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
150$75 за человека
Грузинский этнос
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Грузинский этнос
Начало: Г. Тбилиси, ул. Шардена, 1
Расписание: Каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
$280 за человека
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
Традиционное грузинское застолье с мастер-классами
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$65 за человека
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари)
Начало: Музей Истории Грузии
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$85 за человека
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Завтра в 11:00
9 июня в 13:00
120 за человека
Мастер-класс по тека для взрослых и детей (8+)
скидка
25%
Групповая
2 часа
Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей
Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе
Начало: В районе станции метро «Технический университет»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00
Завтра в 15:45
9 июня в 15:45
6045 за человека
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено)
Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15075 за человека
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класc «Постный грузинский стол, или Рай для веганов»
В гостях у радушной тбилисской семьи приготовить постные блюда по традиционным рецептам
Начало: В районе метро «Грмагеле»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
от 96 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов
    Экскурсия в Кахетию нам очень понравилась. Отличный гид Джамал, очень комфортабельная машина и все места куда он нас возил просто потрясающие.
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Спасибо Александру и Виктории за прекрасно организованный мастер-класс. Под их чутким руководством мы приготовили хинкали с говядиной и травами и
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    хачапури по-мегрельски. Александр подробно рассказал о тонкостях приготовления грузинских блюд и о том, какие различия есть в кухнях разных регионов страны. Виктория показывала, как правильно раскатать тесто. В итоге все получилось очень вкусно! Во время мастер-класса дегустировали вино и чачу. Спасибо Александру и Виктории за радушный прием! Рекомендую мастер-класс всем, кто хочет научиться готовить вкусные грузинские блюда!

  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который
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    действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Great experience with super friendly Georgian family. We learned how to make khinkali and Adjarian khachapuri which is national Georgian dishes. During
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    cooking, we tasted several wines. Very tasty. At the end, we eat what we cook and it's was delicious. Gia and his wife Svetlana was great hosts. We received recipes what we cooked. Highly recommended this tour if you are looking something unique and authentic

    Great experience with super friendly Georgian family
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
  • А
    Артем
    30 мая 2024
    Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
    Все было замечательно. Я был один, все внимание было мне). По процессу все замечательно и душевно, все от начала до
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    конца, когда понимаешь как тяжело делать тесто для хинкали). Все под вино и в конце совместный обед еще и с рюмкой чачи. Большое спасибо Александру и Виктории!

  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
  • A
    Anastasiia
    28 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
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    на творчество. Сам процесс рисования увлекает. Можно не волноваться, что не получится, особенно, если нет опыта - всегда подскажут и помогут. От всей души благодарю за потрясающие приятные эмоции!

  • М
    Марианна
    27 мая 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Отличная и легкая для восприятия экскурсия) лучший экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
  2. Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: вкусный и душевный
  3. Арт-поход в тбилисскую мастерскую
  4. Ювелирный мастер-класс в Тбилиси
  5. Кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Мастер-классы" можно забронировать 31 экскурсию от 19 до 380 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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