Индивидуальная 2 часа 120 отзывов Популярное предложение Аджарский хачапури и хинкали: кулинарный мастер-класс в Тбилиси Погрузитесь в мир грузинской кухни, приготовив аджарский хачапури и хинкали в атмосфере уютной домашней кухни в центре Тбилиси Начало: В центре Тбилиси € 36 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 66 отзывов Кулинарный мастер-класс в Тбилиси: грузинская кухня от шеф-повара Погрузитесь в мир грузинской кулинарии: готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и чачей в компании новых друзей Начало: Недалеко от м. Руставели от € 26 за человека

Мини-группа 3 часа 56 отзывов Арт-поход в тбилисскую мастерскую Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе Расписание: ежедневно в 12:00 € 48 за человека

Мини-группа 3 часа 11 отзывов Популярное предложение Ювелирное искусство в Тбилиси: мастер-класс по созданию украшений Погрузитесь в мир ювелирного мастерства, создайте собственное серебряное украшение в атмосфере творчества и уюта Начало: В центре Тбилиси € 65 за человека

Индивидуальная 4.5 часа 121 отзыв Уникальный кулинарный мастер-класс в Тбилиси: Грузинская кухня своими руками Погрузитесь в мир грузинской кухни на нашем мастер-классе в Тбилиси. Приготовьте хинкали, хачапури и другие блюда под руководством опытного шефа Начало: В районе метро Грмагеле от € 108 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Мастер-класс по грузинским танцам Основы танцевального искусства грузинского народа от € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Пьём вино и готовим грузинские блюда Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин Начало: В районе Хлебной площади € 29 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 44% скидка Групповая 10 часов 43 отзыва Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия Начало: На улице Shota Rustaveli Расписание: ежедневно в 09:15 34 € 19 за человека

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 9 часов 5 отзывов Кахетия 360: от еды и вина до святых мест и захватывающих видов Полное погружение в гастрономию (с мастер-классами по желанию) и традиции живописного края Начало: В месте вашего проживания в Тбилиси 270 € 162 за всё до 7 чел.

Мини-группа 3 часа 15 отзывов Мастер-класс в гостях у шеф-повара Научиться готовить блюда вкуснейшей грузинской кухни и душевно провести время за столом Начало: В поселке Загэс (окраина Тбилиси) Расписание: ежедневно в 15:00 € 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 16 отзывов Кахетия: Сигнаги, Бодбе, Телави и погреб Шато Квевреби дегустация вин и чача Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3 Расписание: Каждый день в 09:00 $ 25 за человека

Мини-группа 2 часа 4 отзыва Стальное кружево эмали: мастер-класс по минанкари (всё включено) Прикоснуться к многовековой истории уникальной ювелирной техники и освоить её азы Начало: В Музее истории Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 € 80 за человека

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Школа грузинского кулинара: душевный мастер-класс в Тбилиси Научиться готовить три традиционных блюда под руководством профессионального повара Начало: У ст. метро «Авлабар» € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 1 отзыв Три впечатления за день: урок грузинской кухни, дегустация чая и вина Начало: Freedom Square 2 Расписание: Ежедневно в 12:00 и в 18:00 $ 158 за человека

Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Мастер-класс и дегустация: грузинская чача Познакомиться с особенностями приготовления и употребления виноградной водки и попробовать закуски Начало: В районе метро «Руставели» от € 33 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Хинкали и хачапури - готовим по-домашнему «Каждое грузинское блюдо - это ПОЭМА».А.С. Пушкин Начало: В районе метро Авлабари от € 68 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Мастер-класс по войлоку Начало: 26 ოცდაექვსი მაისის მოედანი, T’bilisi Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально. $ 70 за человека

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Творческие мастер-классы для детей и взрослых Попробовать себя в роли гончара, соткать коврик или собрать мозаику из витражного стекла Начало: В районе метро Руставели € 48 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор Начало: Возле площади Свободы от € 380 за человека

Билеты 4 часа 1 отзыв Шоу-программа, застолье и мастер-класс по танцам Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией Начало: В районе метро «Авлабари» от € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Кухня Грузии: хинкали, хачапури и вино Побывать на кулинарном мастер-классе от шефа и научиться пить из рога Начало: В центре Старого города от € 55 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 7 часов 1 отзыв Душа Грузии: танцевальный мастер-класс и застолье Познакомиться с грузинским фольклором и традициями гостеприимства Начало: В районе улицы Шардени Расписание: ежедневно в 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00 € 180 за человека

🚶 Пешая 34% скидка Групповая 2 часа Мастер класс по Тека (Валяная Шерсть), делаем картины. игрушки и украшения Начало: Станция М. Политехническая, перед Дворцом Спорта 70 $ 46 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Мини-группа 2 часа Мастер-класс грузинских блюд и дегустация вин Начало: Freedom Square, 2 Расписание: Каждый день в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00 150 $ 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Грузинский этнос Начало: Г. Тбилиси, ул. Шардена, 1 Расписание: Каждый день в 15:00 $ 280 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов Традиционное грузинское застолье с мастер-классами Начало: По согласованию Расписание: Ежедневно по запросу $ 65 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Мастер-класс по перегородчатой эмали (минанкари) Начало: Музей Истории Грузии Расписание: Ежедневно $ 85 за человека

Индивидуальная 2.5 часа Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком € 120 за человека

25% скидка Групповая 2 часа Творческий мастер-класс по тека в Тбилиси для взрослых и детей Создание тека в Тбилиси: волшебство цветного войлока ждёт вас и ваших детей на нашем мастер-классе Начало: В районе станции метро «Технический университет» Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 15:45, во вторник, пятницу и субботу в 15:45 и 17:00 60 € 45 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 50% скидка Групповая 4 часа Групповая экскурсия «Вкусы Грузии» (всё включено) Гастрономические мастер-классы, история традиционных блюд и, конечно, застолье с тамадой и танцами Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00 150 € 75 за человека