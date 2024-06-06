Пешие экскурсии-прогулки в Тбилиси с экскурсоводом

Найдено 195 экскурсий в категории «Пешеходные» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
472 отзыва
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
12090 за всё до 7 чел.
Сололаки: парадные, салоны и пансионы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
183 отзыва
Секреты Сололаки: парадные залы и исторические особняки Тбилиси
Погрузитесь в историю Тбилиси, исследуя архитектурные шедевры и личные истории знаменитых жителей Сололаки
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 5045 за всё до 9 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
179 отзывов
Душевный Тбилиси: Путешествие по городу и его истории
Познакомьтесь с Тбилиси по-новому: от серных бань до узких улочек Старого Города и винных лавок
Начало: Площадь Свободы
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 50 за всё до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город искусства и литературы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:30
9 июня в 12:30
от 38 за всё до 8 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
144 отзыва
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
33 за человека
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
55%
Квест
3 часа
34 отзыва
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Тбилиси - магия вечернего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Тбилиси - магия вечернего города
Прогулка по проспекту Руставели в вечернем Тбилиси. Узнайте историю старинных зданий и окунитесь в магическую атмосферу города
Начало: Площадь Свободы у здания городского парламента - С...
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
100 за всё до 2 чел.
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Прогулка по неизведанному Тбилиси для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
122 отзыва
Прогулка по неизведанному Тбилиси: стильные фото для соцсетей
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси с профессиональным фотографом, исследуя скрытые уголки и создавая неповторимые воспоминания
Начало: На площади Свободы
13 июня в 11:00
14 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Тифлисский Ренессанс 19 века - Сололаки и Мтацминда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Тифлисский Ренессанс 19 века: Живая история Сололаки и Мтацминда
Откройте врата в прошлое с экскурсией по Сололаки и Мтацминда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Гаретубани
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
115 за всё до 6 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
126 отзывов
Авторская фотопрогулка по Тбилиси
Увидеть самые необычные уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: На площади Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Клдисубани. Ощутить колорит настоящей грузинской жизни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Клдисубани в Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Приглашаем на незабываемую прогулку по Клдисубани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Сквер Пушкина на площади Свободы, у туристического...
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
58 за всё до 6 чел.
Грузинское вино: дегустационный класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
69 отзывов
Грузинское вино: уникальный дегустационный класс в центре Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу грузинского виноделия: узнайте его тайны, продегустируйте эксклюзивные вина и научитесь их выбирать
Начало: Около филармонии (центр)
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
от 16 за всё до 10 чел.
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
40 за человека
Вечернее преображение Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 4020 за всё до 7 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
350 отзывов
Тбилиси, каким его ждешь
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Начало: в районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
150 за человека
Поход в Биртвисские каньоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Поход в Биртвисские каньоны: история и природа
Откройте секреты Биртвисских каньонов, исследуя их сказочные ландшафты и узнавая увлекательные исторические факты
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Ну как не полюбить Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Ну как не полюбить Тбилиси: путеводитель по душе города
Откройте сердце Тбилиси: история, культура и вкусы Грузии в одной экскурсии. Станьте частью города с уникальным гидом
Начало: Встречаемся на пл. Свободы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
13098 за всё до 6 чел.
Все дороги ведут в Тифлис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
113 отзывов
Все дороги ведут в Тифлис
Прогулка с потомственным тифлисцем из древнего рода Калантаровых
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Мне Тифлис горбатый снится…
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мне Тифлис горбатый снится…
Исследовать потайные уголки города
Начало: Площадь Свободы
9 июня в 10:30
10 июня в 08:00
от 60 за всё до 5 чел.
Старый и верный традициям Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
649 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе Площади Свободы
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
25 за человека
Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
1 час
49 отзывов
Свидание с Тбилиси: истории Сололаки
Почувствуйте дух старого Тбилиси, следуя за актерами в историческом районе Сололаки с его уникальными историями
Начало: У Площади свободы
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
3322 за человека
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
34 отзыва
Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города в мини-группе и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Начало: На площади Свободы
9 июня в 10:00
15 июня в 10:00
50 за человека
Ежедневная прогулка по Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Ежедневная прогулка по Тбилиси: групповая экскурсия с гидом
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
15 за человека
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
11 отзывов
Старый Тбилиси
Прогуляться в мини-группе по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1510 за человека
Пьём вино и готовим грузинские блюда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Пьём вино и готовим грузинские блюда
Посетить мастер-класс по хинкали и хачапури и продегустировать лучшие сорта местных вин
Начало: В районе Хлебной площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
29 за человека
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
🚶 Пешая
🚤 На катере
скидка
64%
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Начало: В центре города, около Дворца парламента на проспе...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7025 за человека
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Начало: На Площади Свободы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Летопись эпох на перекрёстке империй
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
338 отзывов
Летопись эпох на перекрёстке империй: путешествие по историческому Тбилиси
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
Расписание: в понедельник, вторник, среду и воскресенье в 16:30, в четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
9 июня в 16:30
2010 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
408 отзывов
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:30
9 июня в 10:00
от 28 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уколова
    6 июня 2024
    Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌 Ваше знание истории, культуры и особенностей Тбилиси было
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    впечатляющим! Экскурсия с вами стала настоящим путеводителем в мир этого города и я уверенна, что благодаря вам мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы гуляли самостоятельно) Ещё раз спасибо за незабываемый опыт знакомства с Грузией😊 Однозначно, ван лав❤️

    Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌Большое спасибо Григолу за знакомство с Тбилиси! Было очень интересно, познавательно и колоритно🤌
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Эстетика Тбилиси: фотоэкскурсия по району Сололаки
    Очень приятная и неспешная экскурсия по интересному району. Анастасия хороший и приятный собоседник. Узнали много об истории района Сололаки и его домов. Выпили кофе в атмосферной кофейне.
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Парадные Сололаки: тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
    Спасибо нашему гиду Георги за прекрасную прогулку по району Сололаки! Было интересно и увлекательно. Чувствуется, что Георги любит свой город
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    и старается показать Тбилиси во всем многообразии! Чаепитие у Марины было душевным и теплым: все очень вкусно! Было интересно узнать про историю семьи, увидеть архивные фотографии, послушать рассказы Марины о жизни семьи. Рекомендую прогулку всем, кто хочет узнать город с необычной стороны!

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
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    об истории, а приятная прогулка в хорошей компании. Вина на дегустации не пожалели:) Так же получили полезные советы куда сходить вкусно поесть. С удовольствием рекомендуем!

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Второе свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Марджанишвили
    Очень понравилась прогулка. Было необычно и интересно.
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
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    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все
  • М
    Мила
    5 июня 2024
    Пьём вино и готовим грузинские блюда
    Ну что,сбылась моя мечта,научиться готовить хингали и хачапури. И все это благодаря Свете и Гии. Попав к ним в дом,мы
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    с супругом,почувствовали такую теплоту. Показалось,что знакомы лет сто и просто заскочили пообедать. Вино,чача,хачапури,хингали и колорит грузинского народа,все это было. Советую пойти на этот курс. Получите море впечатлений. Мадлоба Света и Гия. Мы еще встретимся🙏

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Свидание с Тбилиси: иммерсивная прогулка по Сололаки
    Экскурсия хорошая. Плюсы: идет всего час, ненапряжно даже по жаре, хорошо все слышно, потому что вы в наушниках, динамичная, нет
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    такого, что по 10 минут стоите на одном месте, интересные истории жителей этого района, преподнесенные в легкой форме! Однозначно рекомендую, но почему 4? Хотелось бы добавить немного времени на фотографии, хотя бы 5 минут на локацию, также бывала уже на экскурсиях по сололаки и могу сказать, что есть более красивые локации еще, можно тоже добавить. И да, немного напрягло навязчивое желание организаторов записать отзывы после. Пришлось несколько раз отказать. Наберите бесплатно группу, проведите им экскурсию и пусть они запишут отзывы, а люди, которые заплатили деньги пришли просто получить удовольствие и напишут Вам отзыв здесь, если захотят. И последнее очень рекомендую такую экскурсию по Ташкенту, много где была на них (именно эта франшиза), там лучшая)))

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Тбилиси - первое свидание
    Взять экскурсию у Георгия в первый день своего нахождения в Тбилиси - было лучшим моим решением, чтобы поближе познакомиться с
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    историей и культурой страны и города. Впечатлило, с какой любовью и гордостью Георгий рассказывал о истории своего города и страны, а также о культуре Грузии. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Экскурсия Старый Тбилиси, 3 часа пролетели незаметно, Ирэна замечательный экскурсовод, открыла для меня ту часть города, с которой я не
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    успела познакомиться в мою прошлую поездку. Вот что значит быть местным жителем в пятом поколении, личные воспоминания, дом где жили её бабушка с дедушкой, такие подробности приближают и нас, туристов, к скрытой истории Тбилиси. Спасибо, Ирэна, спасибо Давид! Елена, Санкт-Петербург

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Пешеходные»

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