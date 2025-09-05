Это путешествие в сердце древней Грузии.
Вы посетите священный храм Джвари, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры.
Прогуляетесь по древней столице Мцхете, прикоснувшись к вековым святыням и почувствовав дух грузинского христианства.
Вы посетите священный храм Джвари, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры.
Прогуляетесь по древней столице Мцхете, прикоснувшись к вековым святыням и почувствовав дух грузинского христианства.
Описание экскурсииНачнем наше путешествие с храма Джвари - святыни, стоящей на вершине горы. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры - место, воспетое в поэме Лермонтова. Гид расскажет легенды и историю храма, ставшего символом грузинского христианства. Завершим путешествие в древней столице Грузии - Мцхете. Город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими храмами и уникальной атмосферой. Древний монастырь Самтавро, известный чудотворными иконами и святым источником.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Джвари
- Древняя столица Грузии Мцхета
Что включено
- Гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
5 сен 2025
Идеальный вариант, если в Тбилиси всего несколько дней. За полдня можно увидеть древнюю столицу и один из главных монастырей страны.
В
Вита
4 сен 2025
Короткая экскурсия, но именно то, что нужно. Мы вернулись довольные и с множеством красивых фотографий. Гид прекрасно всё объяснял
И
Ирина
2 сен 2025
Очень рекомендую эту экскурсию! За короткое время мы посетили важнейшие памятники, узнали об истории страны и сделали красивые фотографии.
А
Анна
1 сен 2025
Наш гид Тамара великолепно вела экскурсию. Её рассказы о грузинской культуре были живыми и увлекательными
Н
Надежда
30 авг 2025
Мне очень нравится этот короткий тур, особенно гид Таму — она замечательная и информативная, очень талантливая и весёлая
А
Ангелина
30 авг 2025
Наш гид Тамара была замечательной! Всё объясняла подробно и с душой. Экскурсия прошла легко, без спешки. Вернулись довольные
Ю
Юрий
25 авг 2025
Отличное соотношение цена–качество для 4-часовой экскурсии туда и обратно в Мцхету. Давид был потрясающим! Его энергия и энтузиазм заразительны. Информация, которую он рассказал об истории мест, действительно оживила их.
М
Мария
22 авг 2025
Это была прекрасная экскурсия! Наш гид был очень внимателен, рассказывал много интересных историй и отвечал на все вопросы. За короткое время удалось увидеть главное
Д
Диана
22 авг 2025
Токо — один из лучших гидов во всей Грузии. Молодой энергичный парень, очень общительный и увлечённый своей работой. Он обязательно сделает так, что экскурсия станет для вас незабываемой
М
Мирослава
22 авг 2025
Поездка отличная, виды потрясающие, монастырь Джвари просто невероятный. Гид рассказал о значении этого места и истории Мцхеты. Полдня — идеально для тех, у кого мало времени
Т
Тимофей
21 авг 2025
Гид был внимательный и дружелюбный. Рассказал много интересных фактов о христианстве в Грузии и о традициях Мцхеты.
В
Виктор
19 авг 2025
У нас был удивительный опыт на этой экскурсии, великолепно проведённой нашим замечательным гидом Джорджем. Точное и увлекательное повествование Джорджа сделало путешествие ещё приятнее
В
Виталий
18 авг 2025
Леван, наш гид, был великолепным. Очень интересная экскурсия на полдня. Очень рекомендую.
Д
Ден
18 авг 2025
Леван, наш гид, отличный! Он очень дружелюбный и информативный. Водитель тоже вёл аккуратно. В целом это был замечательный опыт
Р
Руслана
16 авг 2025
Экскурсия была просто потрясающей! Вся программа хорошо организована. Особенно понравился наш гид Леван — он знающий, дружелюбный и объяснял всё увлекательно. Очень рекомендую этот тур и особенно Левана как гида
Похожие экскурсии из Тбилиси
Групповая
до 15 чел.
Мцхета - Джвари - Самтавро
Путешествие в сердце Грузии, где христианство обретает форму. Исследуйте древние храмы и насладитесь видами слияния Арагви и Куры
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
$19.90 за человека
-
30%
Групповая
до 19 чел.
Назад в прошлое: Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Однодневное путешествие по Грузии: древние храмы, пещерный город и музей Сталина ждут вас в этом увлекательном туре
Начало: Тбилиси, улица Абано, 15
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$21
$30 за человека
-
55%
Групповая
до 17 чел.
Групповая экскурсия по древним храмам и монастырям Тбилиси
Посетите святыни Грузии, узнайте их историю и насладитесь видами на древний город. Включены дегустации вин и трансфер
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
€18
€40 за человека