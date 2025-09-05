В Валентина Идеальный вариант, если в Тбилиси всего несколько дней. За полдня можно увидеть древнюю столицу и один из главных монастырей страны.

В Вита Короткая экскурсия, но именно то, что нужно. Мы вернулись довольные и с множеством красивых фотографий. Гид прекрасно всё объяснял

И Ирина Очень рекомендую эту экскурсию! За короткое время мы посетили важнейшие памятники, узнали об истории страны и сделали красивые фотографии.

А Анна Наш гид Тамара великолепно вела экскурсию. Её рассказы о грузинской культуре были живыми и увлекательными

Н Надежда Мне очень нравится этот короткий тур, особенно гид Таму — она замечательная и информативная, очень талантливая и весёлая

А Ангелина Наш гид Тамара была замечательной! Всё объясняла подробно и с душой. Экскурсия прошла легко, без спешки. Вернулись довольные

Ю Юрий Отличное соотношение цена–качество для 4-часовой экскурсии туда и обратно в Мцхету. Давид был потрясающим! Его энергия и энтузиазм заразительны. Информация, которую он рассказал об истории мест, действительно оживила их.

М Мария Это была прекрасная экскурсия! Наш гид был очень внимателен, рассказывал много интересных историй и отвечал на все вопросы. За короткое время удалось увидеть главное

Д Диана Токо — один из лучших гидов во всей Грузии. Молодой энергичный парень, очень общительный и увлечённый своей работой. Он обязательно сделает так, что экскурсия станет для вас незабываемой

М Мирослава Поездка отличная, виды потрясающие, монастырь Джвари просто невероятный. Гид рассказал о значении этого места и истории Мцхеты. Полдня — идеально для тех, у кого мало времени

Т Тимофей Гид был внимательный и дружелюбный. Рассказал много интересных фактов о христианстве в Грузии и о традициях Мцхеты.

В Виктор У нас был удивительный опыт на этой экскурсии, великолепно проведённой нашим замечательным гидом Джорджем. Точное и увлекательное повествование Джорджа сделало путешествие ещё приятнее

В Виталий Леван, наш гид, был великолепным. Очень интересная экскурсия на полдня. Очень рекомендую.

Д Ден Леван, наш гид, отличный! Он очень дружелюбный и информативный. Водитель тоже вёл аккуратно. В целом это был замечательный опыт