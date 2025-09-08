Мы посетим древнюю столицу Грузии Мцхету и главные святыни этого города.
Вы побываете в духовном сердце Грузии — монастыре Джвари, посетите главный собор страны Светицховели.
А после увидите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и религиозно-культурный центр, имеющий огромное значение для православных — монастырь Самтавро.
Описание экскурсии
Мы отправляемся в Мцхету, древнюю столицу Грузии, и одно из самых священных мест в стране. На экскурсии мы посетим:
- монастырь Джвари — один из наиболее выдающихся памятников раннесредневековой грузинской архитектуры и духовное сердце Грузии. Название «Джвари» переводится как «крест», и оно напрямую связано с историей христианства в стране;
- Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии;
- монастырь Самтавро — один из значимых православных монастырей Грузии. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является важным религиозным и культурным центром страны. Важная информация: Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой). Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее. При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону — утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля. В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7. Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Храм Светицховели
- Монастырь Самтавро
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Дегустация вин
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Организаторы могут попросить прислать предоплату для гарантии места в автобусе (оплачивается наличными или картой)
- Путь продолжительный, поэтому оденьтесь поудобнее
- При заказе на компанию больше 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер в одну сторону - утром из отеля к месту начала экскурсии. После бронирования свяжитесь с гидом, чтобы уточнить адрес отеля
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее, чтобы мы могли скорректировать места в автобусах. Вы можете писать нам сообщения 24/7
- Оплата на месте может быть произведена в лари, долларах и евро. Обратите внимание, сдачу мы можем вам дать только в лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
О
Ольга
8 сен 2025
Очень понравился гид Нико, давал много интересной информации по посещаемым местам. Микроавтобус комфортный, большое расстояние между рядами.
Г
Григорий
31 авг 2025
Входит в следующие категории Тбилиси
