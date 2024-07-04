Со скидкой – экскурсии в Тбилиси

Найдено 135 экскурсий в категории «Со скидкой» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Групповая экскурсия по Старому Тбилиси: история и главные достопримечательности
Прогулка по Тбилиси раскроет перед вами главные исторические локации города. За 3 часа вы увидите Площадь Свободы, Мост Мира, серные бани и многое другое
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1510 за человека
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2660 отзывов
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1414 отзывов
Популярное предложение
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3015 за человека
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
10 часов
542 отзыва
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
2017 за человека
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
22%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2318 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
60%
Групповая
4.5 часа
100 отзывов
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4016 за человека
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
95 отзывов
Популярное предложение
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:20
3819 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
488 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
12090 за всё до 7 чел.
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
192 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
8 июля в 09:10
6027 за человека
Путешествие в Мцхету - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
33%
Групповая
5 часов
88 отзывов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2416 за человека
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
182155 за всё до 4 чел.
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
31 отзыв
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
5015 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
59%
Групповая
10 часов
150 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
6426 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
42%
Групповая
11 часов
52 отзыва
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3319 за человека
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
32%
Групповая
9 часов
50 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3423 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
81 отзыв
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3419 за человека
Старый Тбилиси по-новому: прогулка-квест
🚶 Пешая
скидка
27%
Квест
3 часа
36 отзывов
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3324 за человека
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
728 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
3015 за человека
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
449 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6458 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
125 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
8 июля в 09:10
6523 за человека
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
199 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
24%
Групповая
2 часа
28 отзывов
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
5038 за человека
Легендарные места Грузии: Боржоми, Рабат, Вардзия - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
13 часов
33 отзыва
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4740 за человека
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
🚌 На автобусе
скидка
64%
Групповая
11 часов
37 отзывов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7025 за человека
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Популярное предложение
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
58 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога: путь, воплощающий Кавказ
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
161129 за всё до 4 чел.
Вечернее преображение Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
Завтра в 18:00
9 июля в 17:30
от 2814 за всё до 7 чел.
К тебе, Казбек
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
116 отзывов
Завораживающий Казбек: экскурсия из Тбилиси
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
8 июля в 08:45
3525 за человека
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4530 за человека
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
13 июля в 16:30
от 170128 за всё до 20 чел.
История и СПА-релакс: Уплисцихе и Боржоми
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
17 отзывов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
от 228206 за всё до 6 чел.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
19 июля в 07:00
20 июля в 07:00
от 327295 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
скидка
29%
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3525 за человека
Казбек - «Страж Востока»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
47 отзывов
Казбек - «Страж Востока»: путешествие по Военно-Грузинской дороге
Узнайте историю Военно-Грузинской дороги и насладитесь величественными видами Казбека. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего Грузии
Начало: У вашего отеля
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 269216 за всё до 6 чел.
Мцхета от язычества до христианства
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии
Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров
Начало: У вашего отеля
10 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 139112 за всё до 8 чел.
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
4 часа
207 отзывов
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Узнайте историю и культуру Тбилиси с восточной точки зрения. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу многокультурного города
Начало: У станции метро Авлабари
14 июля в 09:00
17 июля в 09:00
9980 за всё до 6 чел.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
77 отзывов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
от 253228 за всё до 6 чел.
Кахетия - сокровищница грузинского вина
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
102 отзыва
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
200180 за всё до 4 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
107 отзывов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114103 за всё до 6 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
168 отзывов
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
3213 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
35 отзывов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
5040 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кокурина
    4 июля 2024
    Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Живописные виды. Однозначно стоит съездить;
  • Т
    Тася
    4 июля 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Великолепно!)) Экскурсия отличная, а гид вообще лучший. Мы всей семьёй в восторге от Джимми! Спасибо!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • Ч
    Чэн
    4 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Тбилиси
    хорошая экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо большое Тамара.
  • А
    Андрей
    4 июля 2024
    Летопись эпох на перекрёстке империй
    Наша семья в июле 2024 г. впервые побывала в Тбилиси. Очень рады, что познакомиться с этим красивым городом, его богатой
    читать дальше

    героической историей нам помог замечательный гид Теймураз. Его эрудиция, артистизм, талант рассказчика, коммуникабельность, радушное и гостеприимное отношение к нам, конечно же, способствовали тому, что мы влюбились в столицу Грузии! Рекомендуем гостям Тбилиси эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    4 июля 2024
    Тбилиси с огоньком
    Гид веселый, с чувством юмора, хорошо знает историю, говорит четко, без запинки и без остановки, на протяжении всех 4 часов. Тур понравился, рекомендую.
  • Р
    Роберт
    4 июля 2024
    Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
    Потрясающий гид Тимур! Всё было слажено и организованно! Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий! Больше узнали о прекрасной Грузии! Спасибо!
  • Р
    Роза
    4 июля 2024
    Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
    Огромная благодарность Георгию за лёгкую, веселую, а главное вкусную экскурсию! Давно мы так не смеялись))), отдохнули, насмотрелись потрясающих пейзажей.
  • А
    Анастасия
    4 июля 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Замечательная экскурсия! красивые места,комфортабельный автобус. Но самое главное это наша гид-экскурсовод,Тамара. Очень интересно,с юмором и душой рассказывала об этих местах истории Грузии. Спасибо большое
  • E
    Ekaterina
    4 июля 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Экскурсия понравилась, виды потрясающие, очень красиво, много мест посетили. Единственное, что можно было бы дать больше информации, по дороге гид рассказывал немного. Но в целом много впечатлений, потрясающие пейзажи, комфортный автобус.
  • Г
    Григорий
    4 июля 2024
    В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
    Насыщенная программа. Спринт по ключевым местам. Если хотите все и сразу - вам сюда.
    Насыщенная программа. Спринт по ключевым местам. Если хотите все и сразу - вам сюдаНасыщенная программа. Спринт по ключевым местам. Если хотите все и сразу - вам сюда

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Старый Тбилиси
  2. По Тбилиси - душевно и зажигательно
  3. Тбилиси с огоньком
  4. Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
  5. Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Со скидкой" можно забронировать 135 экскурсий и билетов от 9 до 360 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 12333 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 135 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Со скидкой», 12333 ⭐ отзыва, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам