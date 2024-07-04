1 чел.
По популярности
скидка
33%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Старому Тбилиси: история и главные достопримечательности
Прогулка по Тбилиси раскроет перед вами главные исторические локации города. За 3 часа вы увидите Площадь Свободы, Мост Мира, серные бани и многое другое
Начало: На площади свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 17:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
15€10 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30€15 за человека
скидка
15%
Групповая
10 часов
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
20€17 за человека
скидка
22%
Групповая
10 часов
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Коте Абхази 22
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
23€18 за человека
скидка
60%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
40€16 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:20
38€19 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
120€90 за всё до 7 чел.
скидка
55%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
8 июля в 09:10
60€27 за человека
скидка
33%
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Мцхету: погружение в историю и вина Грузии
Путешествие в сердце Грузии: откройте Мцхету с увлекательным гидом и дегустацией традиционных напитков
Начало: В Тбилиси, в районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
24€16 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
182€155 за всё до 4 чел.
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
50€15 за человека
скидка
59%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Сегодня в 09:10
Завтра в 09:10
64€26 за человека
скидка
42%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€19 за человека
скидка
32%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
34€23 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
34€19 за человека
скидка
27%
Квест
3 часа
Старый Тбилиси по-новому: уникальная прогулка-квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Тбилиси, разгадывая тайны и загадки его улиц и зданий в захватывающем квесте
Начало: В районе станции метро «Руставели»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€24 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
30€15 за человека
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
64€58 за человека
скидка
65%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
8 июля в 09:10
65€23 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Групповая
2 часа
Старый Тбилиси и катер по Куре: история и вино
Откройте для себя чарующий Тбилиси: от исторических улиц до краснокнижных бакланов во время прогулки на катере
Начало: В районе Абанотубани
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
50€38 за человека
скидка
15%
Групповая
13 часов
Боржоми, Рабат, Вардзия: погружение в историю Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
47€40 за человека
скидка
64%
Групповая
11 часов
Ешь! Молись! Отдай сердце Казбеку! (из Тбилиси в группе)
Путешествие по Военно-Грузинской дороге: горные виды, исторические памятники и национальная кухня. Встреча с величием Казбека и панорамами Кавказского хребта
Начало: В центре Тбилиси
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
70€25 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Военно-Грузинская дорога: путешествие в сердце Кавказа
Откройте для себя дух Кавказа, путешествуя по легендарной Военно-Грузинской дороге с уникальными пейзажами и культурным наследием
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
161€129 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Вечернее преображение Тбилиси: экскурсия
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тбилиси, исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории города
Начало: Площадь Свободы. Сквер Пушкина. Памятник Пушкина
Завтра в 18:00
9 июля в 17:30
от 28€14 за всё до 7 чел.
скидка
29%
Групповая
10 часов
Завораживающий Казбек: экскурсия из Тбилиси
Исследуйте красоту Казбека и его окрестностей, узнайте истории затопленных сёл и древней крепости Ананури
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
8 июля в 08:45
35€25 за человека
скидка
33%
Групповая
10 часов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€30 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Узнать Тбилиси: история, культура и виноделие Грузии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, исследуя его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
13 июля в 16:30
от 170€128 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Уплисцихе и Боржоми: путешествие и отдых
Исследуйте скальный город Уплисцихе и оздоровьтесь в термальных источниках Боржоми в одной поездке
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
19 июля в 07:00
20 июля в 07:00
от 327€295 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
10 часов
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
35€25 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
11 часов
Казбек - «Страж Востока»: путешествие по Военно-Грузинской дороге
Узнайте историю Военно-Грузинской дороги и насладитесь величественными видами Казбека. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего Грузии
Начало: У вашего отеля
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 269€216 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Мцхета: от древнего язычества до зарождения христианства в Грузии
Загляните в удивительный мир древнего Мцхета, где переплетаются истории царей, святых и архитектурных шедевров
Начало: У вашего отеля
10 июля в 09:00
12 июля в 09:00
от 139€112 за всё до 8 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Узнайте историю и культуру Тбилиси с восточной точки зрения. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу многокультурного города
Начало: У станции метро Авлабари
14 июля в 09:00
17 июля в 09:00
99€80 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По следам истории: от Мцхеты до Уплисцихе за один день
Исследуйте сердце Грузии с экскурсией в Мцхету и Уплисцихе, где история оживает среди древних храмов и скальных городов
Начало: У вашего отеля в пределах Старого города
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
от 253€228 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Винный тур Кахетия: дегустация и культурное наследие Грузии
Откройте мир грузинского вина с эксклюзивной экскурсией по Кахетии, включая дегустации и посещение исторических мест
Начало: К месту проведения
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие в древнюю столицу Грузии с гастрономическим опытом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мцхете, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурные сокровища
Начало: От вашего отеля в пределах Старого города
19 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
32€13 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
50€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККокурина4 июля 2024Замечательная экскурсия. Живописные виды. Однозначно стоит съездить;
- ТТася4 июля 2024Великолепно!)) Экскурсия отличная, а гид вообще лучший. Мы всей семьёй в восторге от Джимми! Спасибо!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ЧЧэн4 июля 2024хорошая экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо большое Тамара.
- ААндрей4 июля 2024Наша семья в июле 2024 г. впервые побывала в Тбилиси. Очень рады, что познакомиться с этим красивым городом, его богатой
- ДДмитрий4 июля 2024Гид веселый, с чувством юмора, хорошо знает историю, говорит четко, без запинки и без остановки, на протяжении всех 4 часов. Тур понравился, рекомендую.
- РРоберт4 июля 2024Потрясающий гид Тимур! Всё было слажено и организованно! Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий! Больше узнали о прекрасной Грузии! Спасибо!
- РРоза4 июля 2024Огромная благодарность Георгию за лёгкую, веселую, а главное вкусную экскурсию! Давно мы так не смеялись))), отдохнули, насмотрелись потрясающих пейзажей.
- ААнастасия4 июля 2024Замечательная экскурсия! красивые места,комфортабельный автобус. Но самое главное это наша гид-экскурсовод,Тамара. Очень интересно,с юмором и душой рассказывала об этих местах истории Грузии. Спасибо большое
- EEkaterina4 июля 2024Экскурсия понравилась, виды потрясающие, очень красиво, много мест посетили. Единственное, что можно было бы дать больше информации, по дороге гид рассказывал немного. Но в целом много впечатлений, потрясающие пейзажи, комфортный автобус.
- ГГригорий4 июля 2024Насыщенная программа. Спринт по ключевым местам. Если хотите все и сразу - вам сюда.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Со скидкой»
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