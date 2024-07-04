К Кокурина Каньон Дашбаши и Цалкинское водохранилище на экскурсии в мини-группе Замечательная экскурсия. Живописные виды. Однозначно стоит съездить;

Т Тася Влюбиться в Казбеги за 1 день Великолепно!)) Экскурсия отличная, а гид вообще лучший. Мы всей семьёй в восторге от Джимми! Спасибо!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ч Чэн Пешеходная экскурсия по Тбилиси хорошая экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо большое Тамара.

А Андрей Летопись эпох на перекрёстке империй читать дальше героической историей нам помог замечательный гид Теймураз. Его эрудиция, артистизм, талант рассказчика, коммуникабельность, радушное и гостеприимное отношение к нам, конечно же, способствовали тому, что мы влюбились в столицу Грузии! Рекомендуем гостям Тбилиси эту экскурсию! Наша семья в июле 2024 г. впервые побывала в Тбилиси. Очень рады, что познакомиться с этим красивым городом, его богатой

Д Дмитрий Тбилиси с огоньком Гид веселый, с чувством юмора, хорошо знает историю, говорит четко, без запинки и без остановки, на протяжении всех 4 часов. Тур понравился, рекомендую.

Р Роберт Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места Потрясающий гид Тимур! Всё было слажено и организованно! Получили много приятных впечатлений и красивых фотографий! Больше узнали о прекрасной Грузии! Спасибо!

Р Роза Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина Огромная благодарность Георгию за лёгкую, веселую, а главное вкусную экскурсию! Давно мы так не смеялись))), отдохнули, насмотрелись потрясающих пейзажей.

А Анастасия Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе) Замечательная экскурсия! красивые места,комфортабельный автобус. Но самое главное это наша гид-экскурсовод,Тамара. Очень интересно,с юмором и душой рассказывала об этих местах истории Грузии. Спасибо большое

E Ekaterina Влюбиться в Казбеги за 1 день Экскурсия понравилась, виды потрясающие, очень красиво, много мест посетили. Единственное, что можно было бы дать больше информации, по дороге гид рассказывал немного. Но в целом много впечатлений, потрясающие пейзажи, комфортный автобус.