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Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели

3.8
20 отзывов
Bla B.
Bla B. – Гид из Тбилиси
Комфортный автобус довезет вас до места назначения, а профессиональный гид покажет монастырь Джвари, город 🏙️ Мцхета и расположенные в нем храм Светицховели и монастырь Самтавро, а также Жинвальское водохранилище и крепость Арагви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $60 за экскурсию

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Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели

Что вы увидите

  • Мцхета
  • собор Светисцховели
  • монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари
  • Крепость Ананури
  • Жинвальское водохранилище
Индивидуальная (групповая) выездная экскурсия ⛳ экскурсия покажет вам красивейшие 🤩 культовые сооружения Грузии и первую столицу страны - древний город 🏙️ Мцхета.
Первым пунктом назначения будет монастырь Джвари, который находится на вершине горы ⛰️, где сливаются две реки: Кура и Арагви. Отсюда открывается потрясающий вид на город Мцхета, который Вы посетите чуть позже. Это очень старый монастырь, который хранит всю историю 📖 этой местности с 6 века. В переводе "джвари" означает крест. Это название присвоили монастырю потому, что на его месте сама Нино Каппадокийская установила Святой крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершалась история!
Далее мы отправимся в священный город Мцхета. Этот небольшой город находится среди гор и рек Кура и Арагви. Мцхета была первой столицей ⭐️ Грузии, а сейчас это один из самых древних городов страны. Поселение привлекает туристом своей красотой: здесь повсюду построены затейливые дома, которые сохранились с древних времен. В каждом дворе можно увидеть виноградники и гранат, которые свисают за забор. Вокруг города красуются величественные горные хребты.
Здесь же находится собор Светицховели. Именно сюда вас отведёт гид и расскажет историю собора. Это самый главный храм в Грузии, облик которого сохранился с 1010 года! Это настоящее путешествие в прошлое.
Теперь это красивая достопримечательность 🏛️ Грузии, которая привлекает толпы туристов, ведь она находится в очень красивом месте – на берегу Жинвальского водохранилища. В нем голубая вода, вокруг горы и деревья 🌳, а наверху чистое небо – прекрасное место для отдыха. Не удивительно, почему грузинским феодалам захотелось построить здесь замок 🏰 и обосноваться – отличное место с военной точки зрения и красивый пейзаж. Наш профессиональный гид расскажет увлекательную историю крепости целиком во время экскурсии 🧭 последние русские войска покинули замок, он остался без присмотра. В итоге превратился в руины, и уцелели только некоторые постройки. Достопримечательность является самым загадочным сооружением Грузии.
Что входит
  • услуги профессионального гида
  • транспорт по маршруту
  • питьевая вода в дороге.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Памятник "Мимино" у метро Авлабари
Место завершения
🏁 Центр Тбилиси
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели
Ананури, Мцхета и монастыри Джвари, Светицховели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Bla B.
Bla B.
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20 отзывов оставили туристы

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