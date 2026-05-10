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Мцхета на несколько веков стал столицей Грузии и не сбавлял темпов развития даже после перенесения читать дальше уменьшить столицы в Тбилиси. Здесь располагается комплекс монастыря Самтавро, собор Светицховели.



Недалеко от города находится один из древнейших в стране монастырей — Джвари, а на берегу Жинвальского водохранилища стоит крепость Ананури, до сих пор хранящая свои тайны и являющаяся одной из самых загадочных построек Грузии. Считается, что город Мцхета основал ближайший потомок Ноя из-за удобного расположения в месте слияния двух рек.Мцхета на несколько веков стал столицей Грузии и не сбавлял темпов развития даже после перенесения 4.7 37 отзывов

Туроператор Blablatour Ваш гид в Тбилиси Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $139 за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 37 отзывов 🇷🇺 русский 6 часов 1-9 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта экскурсия покажет вам красивейшие культовые сооружения Грузии и первую столицу страны — древний город Мцхета. Монастырь Джвари Первым пунктом назначения будет монастырь Джвари, который находится на вершине горы, где сливаются две реки: Кура и Арагви. Отсюда открывается потрясающий вид на город Мцхета, который Вы посетите чуть позже. Это очень древний монастырь, который хранит всю историю этой местности с VI века. В переводе «джвари» означает крест. Это название присвоили монастырю потому, что на его месте сама Нино Каппадокийская установила Святой крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершалась история! Мцхета Далее мы отправимся в священный город Мцхета. Этот небольшой город находится среди гор и рек Кура и Арагви. Мцхета была первой столицей Грузии, а сейчас это один из самых древних городов страны. Поселение привлекает туристом своей красотой: здесь повсюду построены затейливые дома, которые сохранились с древних времен. В каждом дворе можно увидеть виноградники и гранат, которые свисают за забор. Вокруг города красуются величественные горные хребты. Собор Светицховели Здесь же находится собор Светицховели. Именно сюда вас отведёт гид и расскажет историю собора. Это самый главный храм в Грузии, облик которого сохранился с 1010 года! Это настоящее путешествие в прошлое. Крепость Ананури Эта достопримечательность Грузии, которая привлекает толпы туристов, ведь она находится в очень красивом месте – на берегу Жинвальского водохранилища. В нем голубая вода, вокруг горы и деревья, а наверху чистое небо – прекрасное место для отдыха. Не удивительно, почему грузинским феодалам захотелось построить здесь замок и обосноваться – отличное место с военной точки зрения и красивый пейзаж. Наш профессиональный гид расскажет увлекательную историю крепости целиком во время экскурсии. Когда последние русские войска покинули замок, он остался без присмотра. В итоге превратился в руины, уцелели только некоторые постройки. Достопримечательность является самым загадочным сооружением Грузии.

Ежедневно в 11:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мцхета

Собор Светисцховели

Монастырь Самтавро

Монастырь Джвари

Крепость Ананури

Жинвальское водохранилище Что включено Услуги профессионального гида

Транспорт по маршруту

Питьевая вода в дороге Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари Завершение: Центр Тбилиси Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 11:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.