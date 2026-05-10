Считается, что город Мцхета основал ближайший потомок Ноя из-за удобного расположения в месте слияния двух рек.
Мцхета на несколько веков стал столицей Грузии и не сбавлял темпов развития даже после перенесения
Мцхета на несколько веков стал столицей Грузии и не сбавлял темпов развития даже после перенесения
Описание экскурсииЭта экскурсия покажет вам красивейшие культовые сооружения Грузии и первую столицу страны — древний город Мцхета. Монастырь Джвари Первым пунктом назначения будет монастырь Джвари, который находится на вершине горы, где сливаются две реки: Кура и Арагви. Отсюда открывается потрясающий вид на город Мцхета, который Вы посетите чуть позже. Это очень древний монастырь, который хранит всю историю этой местности с VI века. В переводе «джвари» означает крест. Это название присвоили монастырю потому, что на его месте сама Нино Каппадокийская установила Святой крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершалась история! Мцхета Далее мы отправимся в священный город Мцхета. Этот небольшой город находится среди гор и рек Кура и Арагви. Мцхета была первой столицей Грузии, а сейчас это один из самых древних городов страны. Поселение привлекает туристом своей красотой: здесь повсюду построены затейливые дома, которые сохранились с древних времен. В каждом дворе можно увидеть виноградники и гранат, которые свисают за забор. Вокруг города красуются величественные горные хребты. Собор Светицховели Здесь же находится собор Светицховели. Именно сюда вас отведёт гид и расскажет историю собора. Это самый главный храм в Грузии, облик которого сохранился с 1010 года! Это настоящее путешествие в прошлое. Крепость Ананури Эта достопримечательность Грузии, которая привлекает толпы туристов, ведь она находится в очень красивом месте – на берегу Жинвальского водохранилища. В нем голубая вода, вокруг горы и деревья, а наверху чистое небо – прекрасное место для отдыха. Не удивительно, почему грузинским феодалам захотелось построить здесь замок и обосноваться – отличное место с военной точки зрения и красивый пейзаж. Наш профессиональный гид расскажет увлекательную историю крепости целиком во время экскурсии. Когда последние русские войска покинули замок, он остался без присмотра. В итоге превратился в руины, уцелели только некоторые постройки. Достопримечательность является самым загадочным сооружением Грузии.
Ежедневно в 11:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Собор Светисцховели
- Монастырь Самтавро
- Монастырь Джвари
- Крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт по маршруту
- Питьевая вода в дороге
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник «Мимино» у метро Авлабари
Завершение: Центр Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Отличный экскурсовод Елена с прекрасной речью без акцента и четко структурированный изложением. Пирожки в ресторанчике очень аутентичные))👍 Сама программа не сказать что сильно поразила (крепость+2 церкви) но в целом экскурсия не утомительная, от Тбилиси ехать всего 1 час, нет долгих переездов между достопримечательностями
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Д
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Елене за интересную подачу информации. Крепость Ананури, Мцхета и Джвари бесподобны! Не отказывайтесь от лобио и пирожков 😉
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Т
Экскурсия была очень познавательной и интересной. Елена очень интересно рассказывает, видно, что она любит свою работу и знает очень много.
Нам все очень понравилось и однозначно можем рекомендовать этот тур, особенно с экскурсоводом Еленой
Нам все очень понравилось и однозначно можем рекомендовать этот тур, особенно с экскурсоводом Еленой
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К
На данную экскурсию мы поехали на Пасху. Очень переживали, что будет много людей и мы не сможем посетить все места. Но людей с утра было очень мало и нам удалось
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N
Очень интересная, познавательная и одновременно видовая экскурсия.
Посетили храм Джвари, женский монастырь Сантавро,храм Божей Матери в Цилкани, кафедральный собор Светицховели и раскопки древне-римских бань рядом с Мцхетой.
Георгий- очень образованный и интеллигентный гид, раскрыл тему возникновения и развития Мцхеты в историческом, религиозном, культурном аспектах.
--Экскурсия произвела незабываемое впечатление.
Благодарим Георгия и рекомендуем его экскурсии всем путешествующим по Грузии.
Посетили храм Джвари, женский монастырь Сантавро,храм Божей Матери в Цилкани, кафедральный собор Светицховели и раскопки древне-римских бань рядом с Мцхетой.
Георгий- очень образованный и интеллигентный гид, раскрыл тему возникновения и развития Мцхеты в историческом, религиозном, культурном аспектах.
--Экскурсия произвела незабываемое впечатление.
Благодарим Георгия и рекомендуем его экскурсии всем путешествующим по Грузии.
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Е
Удивительная и насыщенная видами поездка по уголкам древней Грузии. Экскурсовод Елена и водитель Ладо рассказали нам немало о становлении христианской Грузии и о её бурной истории. Храмы Светихоцвели и Джвари поражают сочетанием крепкой приземистости камня и удивительного простора внутри! Исключительно рекомендую эту поездку для первого погружения в культуру и историю Грузии христианской.
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