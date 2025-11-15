Путешествие в сердце древней Грузии • Начнем наше путешествие с храма Джвари — святыни, стоящей на вершине горы. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры — место, воспетое в поэме Лермонтова. Гид расскажет легенды и историю храма, ставшего символом грузинского христианства.

Завершим путешествие в древней столице Грузии — Мцхете. Город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими храмами и уникальной атмосферой. Вы посетите величественный Светицховели, где хранится хитон Госповедь, и древний монастырь Самтавро, известный чудотворными иконами и святым источником.