Это путешествие в сердце древней Грузии.
Вы посетите священный храм Джвари, откуда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры.
Прогуляетесь по древней столице Мцхете, прикоснувшись к вековым святыням и почувствовав дух грузинского христианства.
Описание экскурсии
Путешествие в сердце древней Грузии • Начнем наше путешествие с храма Джвари — святыни, стоящей на вершине горы. Отсюда открывается захватывающий вид на слияние рек Арагви и Куры — место, воспетое в поэме Лермонтова. Гид расскажет легенды и историю храма, ставшего символом грузинского христианства.
Завершим путешествие в древней столице Грузии — Мцхете. Город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими храмами и уникальной атмосферой. Вы посетите величественный Светицховели, где хранится хитон Госповедь, и древний монастырь Самтавро, известный чудотворными иконами и святым источником.
Будьте на месте в 12:10
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Джвари
- Мцхета
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Будьте на месте в 12:10
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
