Религиозные экскурсии по святым местам Тбилиси

Найдено 239 экскурсий в категории «Святые места» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 80%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Помимо винных дегустаций, мы включили в поездку посещение исторического места — легендарного монастыря Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Навстречу величественному Казбеку: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Групповая
11 часов
62 отзыва
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«Вы погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3218 за человека
Мцхета - путешествие в прошлое
🚗 На машине
Групповая
4 часа
613 отзывов
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
135 отзывов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6018 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Тбилиси - первое свидание
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
146 отзывов
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Храм Метехи и современный Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
«Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели на берегу Куры, мечеть, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга»
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
В Тбилиси есть особенная прелесть…
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
710 отзывов
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3015 за человека
Тбилиси с огоньком
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
1393 отзыва
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
11 часов
1710 отзывов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
4726 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Для этого вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится великая грузинская святая Нино»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Это первая столица и религиозный центр Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Из Тбилиси в Казбеги - через природные и исторические чудеса Грузии (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
35 отзывов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Также вы увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила — символ веры и единства»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
13 часов
21 отзыв
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Посетите церкви и мечети, увидите турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
5040 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Мы посетим женский монастырь, где покоится святая Нино и хранится чудотворная икона матери Христа»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Святая Мцхета: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
92 отзыва
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Вы познакомитесь с историей города, который сыграл важную роль в становлении Грузии как государства и её культурно-религиозном развитии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
4020 за человека
Грузинское сафари в мини-группе: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
66 отзывов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединённую жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
64 за человека
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
50 отзывов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
154 за всё до 4 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Грузия — страна храмов и монастырей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 7553 за всё до 10 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
235 отзывов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Древняя столица Грузии и старинные храмыВы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
447 отзывов
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 17085 за всё до 6 чел.
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Вы увидите Бодбийский женский монастырь, преклоните колено пред могилой Святой Нино, местом, где исполняются мечты, последнюю резиденцию Кахетинских царей, усадьбу-музей князей Чавчавадзе»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Тбилиси - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
164 отзыва
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3213 за человека
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Ландшафты Кахети и древний монастырь Бодбе»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200160 за всё до 5 чел.
Тбилиси и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
161 за всё до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
88 отзывов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
206 за всё до 4 чел.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
55 отзывов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228206 за всё до 6 чел.
Тбилиси - город, где живет Муза
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Колоритные кварталы и религиозные объекты»
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 9081 за всё до 10 чел.
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Вы посетите уникальный храм Джвари, интересный своей историей, ландшафтом и архитектурой»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Тбилиси мой любимый и родной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
161 отзыв
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 5 чел.
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
227 отзывов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
180 за всё до 7 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Древние окрестности Тбилиси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
63 отзыва
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Монастырь и храм Джвари VII века, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Лучшие панорамы Тбилиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
50 отзывов
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от 52 за всё до 9 чел.
Мцхета - колыбель грузинского христианства
🚗 На машине
Групповая
4 часа
452 отзыва
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
25 за человека
Знакомство с Тифлисом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
205 отзывов
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Изучите религиозные постройки разных религий, расположенные недалеко друг от друга»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
12090 за всё до 6 чел.
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
125 отзывов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Казбеги: главные и нетуристические тропы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
175 за всё до 6 чел.
Тбилиси, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
66 отзывов
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
45 за всё до 8 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
93 отзыва
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
В объятия с Казбеком
🚗 На машине
скидка
33%
Групповая
10 часов
190 отзывов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Я расскажу о значении храма и его прошлом, а в хорошую погоду вы сможете насладиться завораживающим видом знаменитого Казбека и узнаете одну из легенд, связанных с горным великаном»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4530 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Тбилиси и Мцхета - история христианства Грузии
    Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
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    структурой и содержанием экскурсии. Водитель Дима ставил машину в тени, заранее включал кондиционер, остановки по просьбе делал, подводил машину поближе к цели. Машина комфортная, ремни безопасности работают, но если со слухом не очень, то при включенном кондиционере слушать немного трудно (думаю это можно исправить). Мы все 7м очень рекомендуем эту команду на любые экскурсии!

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
  • Г
    Генадий
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
  • Е
    Елизаветта
    7 июня 2024
    Путешествие в Мцхету - в мини-группе
    Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • L
    Lapin
    6 июня 2024
    Монастырь на Казбеке - «высоко над семьею гор»
    Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
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    полиция перекрыла дорогу и никого не пускала, как позже выяснилось из-за схода сели. Но так как мы были тур группой нас пропустили. Думаю если бы мы поехали на арендованном авто, могли там простоять. Экскурсию рекомендую всем, виды нереальные!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Старый Тбилиси
    Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
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    в историю города, местные особенности, колорит, заострил внимание на деталях, которые самостоятельно и не заметишь… После чего я уже поняла для себя, куда мне ещё хочется вернуться и что рассмотреть подольше и поглубже! Хороший темп прогулки. Отличная подача инфо, чувство юмора… И хочется отметить как Гид вкладывал душу, с какой любовью рассказывал нам о своем Крае, о своей Родине! 💚 Благодарю!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
    Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
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    Казбеги, первое знакомство с горной Грузией! 💚 При том, что я живу в Сочи, и горными красотами меня сложно удивить (так я думала при выборе тура), и тем не менее, я была в восторге! Сама ДОРОГА, сам ПУТЬ - это и есть Наслаждение!!! Отдельно несколько слов хочу сказать об организации тура: никаких накладок по времени - дегустации, национальный обед, подъем на Казбеги - везде нас уже ждали! И особо хочу отметить Владимира, как Гида - это кладезь информации, легкая подача, с юмором и энтузиазмом! Так, на минуточку, за 12 часов Человек присел и замолчал лишь на обратном пути, последние несколько часов, а до этого весь день стоял к нам лицом (и спиной по направлению движения) и увлеченно делился историей Грузии и историями о Грузии! ❤️ Благодарю!! *Отдельная благодарность нашему водителю - за комфортный и безопасный стиль вождения в горной местности! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
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