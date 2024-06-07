1 чел.
По популярности
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
«Помимо винных дегустаций, мы включили в поездку посещение исторического места — легендарного монастыря Бодбе»
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
50€15 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
«Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
27%
Групповая
10 часов
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
«Вы побываете в Алазанской долине с множеством средневековых монастырей и виноделен, узнаете легенды самого романтичного города нашей страны — Сигнахи, посетите древний замок Гриме»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26€19 за человека
скидка
44%
Групповая
11 часов
Навстречу Казбеку: путешествие по культурным сокровищам Грузии
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, где каждый шаг открывает новую страницу истории
Начало: На проспекте Шота Руставели
«Вы погрузитесь в богатую историю монастыря и насладитесь живописными окрестностями»
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
32€18 за человека
Групповая
4 часа
Мцхета из Тбилиси: духовное наследие и древние храмы
Погрузитесь в атмосферу священного Мцхета, узнайте о его роли в христианизации Грузии и величии древних храмов
Начало: В районе Авлабар
«именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
70%
Групповая
10 часов
Путешествие из Тбилиси в Казбеги: дух гор и истории Грузии
Откройте для себя душу Грузии, путешествуя из Тбилиси в Казбеги с опытным гидом и комфортом микроавтобуса
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€18 за человека
скидка
69%
Групповая
11 часов
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
«Монастырь Бодбе среди кипарисов»
Расписание: ежедневно в 09:10
45€14 за человека
Групповая
3 часа
Тбилиси - первое свидание: путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
«Храм Метехи и современный Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
«Вы увидите храм Метехи, церковь Або Тбилели на берегу Куры, мечеть, церковь Сурб Геворк и зорроастрийский храм Атешга»
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€60 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: путешествие в душу города
Откройте для себя уникальный Тбилиси: исторические места, вдохновляющие истории и живописные виды Старого города
Начало: Пл. Свободы
«Посетите самое старое церковное строение Тбилиси — церковь Анчисхати VI века»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30€15 за человека
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси с огоньком: увлекательное путешествие по историческим местам
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
«Я объясню, в чем уникальность Старой мэрии на площади Свободы, расскажу о покровителе страны и об историческом соседстве религий в Тбилиси — вы увидите католический собор Святой Марии, старые синагоги, джума-мечеть и армянскую церковь Норашени»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
скидка
45%
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Казбеги: Монастырь на Казбеке и крепость Ананури
Путешествие в Казбеги из Тбилиси - идеальный способ исследовать Грузию. Посетите монастырь на Казбеке и крепость Ананури за один день
Начало: Возле метро Руставели
«Дорога из Тбилиси в Казбеги пролегает по живописному ущелью реки Арагви: вдали вы увидите легендарный монастырь Джвари и древнюю грузинскую столицу, город Мцхета»
Расписание: ежедневно в 08:45, 09:00 и 09:15
Завтра в 09:00
10 июня в 08:45
47€26 за человека
скидка
45%
Групповая
10 часов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
«Для этого вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится великая грузинская святая Нино»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
47€26 за человека
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Это первая столица и религиозный центр Грузии»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
скидка
55%
Групповая
11 часов
Увлекательное путешествие из Тбилиси в Казбеги: природа и история Грузии
Путешествие по величественным горам Грузии, историческим местам и скрытым жемчужинам природы
Начало: На площади Свободы
«Также вы увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила — символ веры и единства»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
33€15 за человека
скидка
20%
Групповая
13 часов
Вардзия, Хертвиси, Рабат и Боржоми: автобусная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю Грузии с экскурсией по Вардзии, Хертвиси, Рабату и Боржоми. Откройте для себя уникальные памятники и насладитесь природными красотами
Начало: в районе Серных бань
«Посетите церкви и мечети, увидите турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
50€40 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
«Мы посетим женский монастырь, где покоится святая Нино и хранится чудотворная икона матери Христа»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
30€24 за человека
скидка
50%
Групповая
4.5 часа
Святая Мцхета: путешествие по древним святыням в мини-группе
Познайте духовное наследие Грузии, посетив древний город Мцхета с его уникальными храмами и монастырями
Начало: У Метехского моста
«Вы познакомитесь с историей города, который сыграл важную роль в становлении Грузии как государства и её культурно-религиозном развитии»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 12:15
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
40€20 за человека
Мини-группа
10 часов
Грузинское сафари: марсианские пейзажи и монастырь Давид-Гареджи
Погрузитесь в атмосферу дикой природы Грузии, открывая пустынные пейзажи и древние монастыри
Начало: На площади Европы в Тбилиси
«Вы побываете в двух удивительных пещерных обителях, где монахи ведут свою уединённую жизнь с 6 века до наших дней, — в монастыре Давида-Гареджи и монастыре Иоанна Крестителя»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€64 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Увлекательное путешествие по Тбилиси и Мцхете
Погрузитесь в историю Тбилиси и Мцхеты, исследуя их древние улочки, святыни и архитектурные памятники. Уникальная возможность узнать больше о Грузии
Начало: В центре города по договорённости с гидом
«Мы подойдем к храму Сиони, возле которого я расскажу о его непростой судьбе, о многократных разрушениях во время набегов и восстановительных работах, а также о главной святыне храма — кресте святой Нино»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в районе метро Авлабари
«Грузия — страна храмов и монастырей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 75€53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: погружение в историю Грузии
Исследуйте сердце Грузии с эксклюзивной экскурсией по Мцхете и Уплисцихе, где история оживает на ваших глазах
«Древняя столица Грузии и старинные храмыВы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
3 часа
Тбилиси: городская экскурсия с погружением в культуру
Исследуйте уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте истории и легенды, отведайте традиционные блюда и вина
Начало: У храма Метехи
«Мы начнем нашу экскурсию у храма Метехи, в котором находится могила грузинской мученицы Святой Шушаники»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 170€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
«Вы увидите Бодбийский женский монастырь, преклоните колено пред могилой Святой Нино, местом, где исполняются мечты, последнюю резиденцию Кахетинских царей, усадьбу-музей князей Чавчавадзе»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
скидка
59%
Групповая
3.5 часа
Тбилиси - любовь с первого взгляда: групповая экскурсия по старому Тифлису
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
«Далее вы зайдете в Метехский храм — известный старинный памятник столицы, который, к сожалению, практически не уцелел после завоевательных набегов на Грузию, но наглядно отражает сложную историю страны»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
32€13 за человека
Индивидуальная
11 часов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
«Ландшафты Кахети и древний монастырь Бодбе»
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Тбилиси и Мцхета: живая история христианства Грузии
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Тбилиси и Мцхеты, где каждый камень рассказывает о прошлом
Начало: Возле метро Руставели
«Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю»
Завтра в 10:30
9 июня в 08:00
от 200€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тбилиси и Мцхета: путеводитель по времени
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории и культуры, исследуя древние и современные красоты Тбилиси
Начало: Место проживания туристов
«Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю христианства в Грузии, посетите Мцхету и Боржоми, насладитесь природой и вкусной едой. Индивидуальный подход и комфорт гарантированы
«В городе Мцхета вы осмотрите один из главных религиозных и духовных центров Грузии на протяжении тысячи лет — великолепный храм Светицховели»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Военно-Грузинской дороге к Казбеку и древним храмам
Увлекательное путешествие по Военно-Грузинской дороге к подножию Казбека. Полюбуйтесь крепостью Ананури, небесно-голубым озером и попробуйте легендарные хинкали
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
«Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек»
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 228€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси: вдохновляющее путешествие по городу Музы
Откройте для себя магию Тбилиси, где каждый уголок рассказывает уникальную историю слияния культур и искусств
Начало: У выхода из метро Авлабар
«Колоритные кварталы и религиозные объекты»
Завтра в 10:30
9 июня в 15:00
от 90€81 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Реликвии Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
Начало: В районе метро "Руставели", винный бар "Санчо", ул...
«Вы посетите уникальный храм Джвари, интересный своей историей, ландшафтом и архитектурой»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Тбилиси мой любимый и родной: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории, культуре и традициях. Прогулка по старинным улочкам и знаковым местам города
Начало: В районе метро Авлабари, в Старом Тбилиси
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Военно-Грузинской дороге, откройте для себя монастырь Джвари, крепость Ананури и церковь Гергети
«Неподалёку от Тбилиси вас встретит гордый монастырь Джвари, панорама Мцхеты, города-души Грузии, и «обнимающихся» рек-сестёр Арагвы и Куры»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
«Вы посетите храм Святого Георгия, построенный в 9 веке, и недавно возведенный храм, названный в честь святой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древние окрестности Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Путешествие по древним святыням вокруг Тбилиси: Мцхета, Джвари, Зедазени и Шиомгвиме, Уплисцихе. Уникальный опыт и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Монастырь и храм Джвари VII века, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Тбилиси: панорамы, история и винная дегустация
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, наслаждаясь его историей, культурой и вином в одной экскурсии
Начало: В районе метро «Авлабари»
«Плутая по району-сердцу Тбилиси, вы заглянете в караван-сараи, в собор Сиони, где хранится крест Святой Нино, и в единственную в городе мечеть Джума»
9 июня в 10:00
13 июня в 09:30
от €52 за всё до 9 чел.
Групповая
4 часа
Мцхета - колыбель грузинского христианства
Легендарные храмы и потрясающие виды
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
«Изучите религиозные постройки разных религий, расположенные недалеко друг от друга»
19 июня в 09:30
21 июня в 09:30
120€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
«Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии»
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
«Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Казбеги: главные и нетуристические тропы
Покориться красоте гор Кавказа в поездке по Военно-Грузинской дороге и узнать о ее памятниках
«Они окружают озеро Жинвали и крепость Ананури, покоряют путешественников у Арки Дружбы и охраняют «поднебесный» храм Гергети»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тбилиси, какой он есть: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
«Говоря о последнем, посмотрим на синагогу, армянскую церковь и единственную мечеть, где вместе молятся сунниты и шииты»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€45 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от посещения древних храмов, пещерных городов и знаменитого курорта Боржоми
Начало: У места вашего проживания
«В программе два значимых для христианского мира места: храм Светицховели, где хранится Хитон Господень, и храм Джвари, стоящий на месте, где грузинская просветительница Св»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
33%
Групповая
10 часов
Экскурсия «В объятия с Казбеком» - погружение в Грузию
Исследуйте величие Кавказа, узнайте историю Ананури и насладитесь видами с Арки Дружбы на экскурсии в Тбилиси
Начало: В районе метро «Авлабар»
«Я расскажу о значении храма и его прошлом, а в хорошую погоду вы сможете насладиться завораживающим видом знаменитого Казбека и узнаете одну из легенд, связанных с горным великаном»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
45€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 июня 2024Просто великолепный гид - Юля эрудированная, опытная, с чувством приятного юмора, настоящий профессионал. Нам очень понравилось, как гибко она владела
- ААнна7 июня 2024Супер! Обязательно нужно съездить на эту экскурсию Гид интересно и весело провел экскурсию, время пролетело незаметно
- ГГенадий7 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсия не долгая, очень удобно для тех, кто любит поспать утром 😊 Красивые пейзажи, уютный город Мцхета Рекомендую всем
- ЕЕлизаветта7 июня 2024Все прошло просто замечательно!!! у нас был потрясающий гид, очень-очень интересно рассказывал и веселый🌼 остались все под большим впечатлением и удовольствием✨
- ЕЕлена7 июня 2024Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
- ННелли7 июня 2024Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
- AAlexander6 июня 2024Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
- LLapin6 июня 2024Спасибо Давиду как организатору и гиду Еве с водителем, за отличную экскурсию. Все прошло гладко и везде нам сопутствовала удача:
- ООльга6 июня 2024Знакомство со Старым Тбилиси в первый день приезда - это лучшее решение, что я приняла в тот день! 😉 Давид погрузил
- ООльга6 июня 2024Счастье не за горами - Счастье В ГОРАХ! 🤗 Я благодарю Владимира, нашего Гида, за незабываемые эмоции, за наш тур в
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Святые места" можно забронировать 239 экскурсий и билетов от 9 до 1 200 со скидкой до 80%. Туристы уже оставили гидам 18007 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 239 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «Святые места», 18007 ⭐ отзывов, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август