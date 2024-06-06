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нам о культуре, народе, обычаях, достопримечательностях, древней и новой истории Грузии, да и просто о сегодняшней Грузии и людях. Мы получили массу удовольствия от общения с таким интересным и обаятельным гидом. Он выбирал прекрасные места для остановок, где мы могли насладиться живописными видами и сделать красивые фото. А также останавливался там, где мы его просили и не торопил, а таких остановок было много. Было заметно, что гид не просто выполняет свою работу, но и отдает часть себя каждому туристу, делая экскурсию запоминающейся и приятной. Было очень удобно, что гид заранее договорился о подъеме на водопады, и мы не ждали, когда освободится машина. Также гид очень хорошо и аккуратно водит, с ним было комфортно. Машина чистая, просторная. Мы искренне благодарим его за прекрасно проведенное время и хорошие впечатления!