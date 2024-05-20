Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе

Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Вы побываете на месте, где установили первый крест в Грузии, оцените виды на древний город и слияние рек.

Откроете интересные факты о святынях — Джвари, Светицховели, Самтавро — и поймёте их особую роль в религиозной истории страны. Погуляете по мощёным улочкам Мцхеты и ощутите её особую атмосферу. А также осмотрите нетуристическую крепость Бебрисцихе, связанную с царицей Тамарой.
4.89
19 отзывов
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Джвари — монастырь на вершине горы

Сначала мы отправимся к тому самому монастырю, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри». Отсюда вам откроются чарующие виды на слияние рек Арагви и Куры. Именно здесь в 4 веке установили первый крест как символ христианства в Грузии. Вы почувствуете атмосферу древней обители, узнаете, чем она отличается от других грузинских храмов, кто и зачем построил монастырь Джвари. Полюбуетесь панорамами Мцхеты и увидите остатки старого города.

Город Мцхета и древние храмы

Вы окажетесь в религиозной столице Грузии, которую ещё называют вторым Иерусалимом. Я расскажу, какая связь между основателем города и библейским пророком Ноем, что здесь делал Помпей Великий и что оставил после себя и как связано образование древней столицы с Александром Македонским.

  • Светицховели. Вы посетите первый христианский храм Грузии, где находится усыпальница королевской династии Багратионов. Увидите место, где крестили грузинских царей, а также место, где захоронена Риза Иисуса Христа, главная святыня Грузии, — вы узнаете, как история строительства храма связана с реликвией. Я расскажу о тайне святыни, привезённой сюда евреями в 6 веке до н. э. И отвечу на самый часто задаваемый вопрос в Светицховели: почему фреска с изображением знаков зодиаков находится в православном храме?
  • Самтавро. В храме покоятся первые христианские царь и царица Грузии, также здесь находятся мощи святого Гавриила, к которому приходят паломники со всего мира. Вы увидите место, где жила и проповедовала святая равноапостольная Нино. Узнаете, почему просветительница Грузии жила именно здесь и что осталось от её жилища, а также о том, какая связь между святым Георгием и святой Нино.

Средневековая крепость Бебрисцихе

В завершение мы отправимся в нетуристическое место, куда с обычной экскурсией вы бы точно не попали. С крепостью связаны многие интересные истории и легенды, о которых я вам расскажу. Вы узнаете, как цитадель связана с царицей Тамарой, самой известной правительницей Грузии, и какую роль играла крепость во времена великого римского полководца Помпея.

Винные дегустации

И конечно, в программу включены дегустации, как же без этого в Грузии! В Мцхете попробуете эксклюзивные вина местного винодела и самую популярную грузинскую сладость — чурчхелу, сделанную из натурального виноградного сока и орехов.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, вода, Wi-Fi, дегустация разных сортов чачи и горного мёда
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Лилия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Людмила)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Анастасия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Анастасия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Анастасия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Анастасия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Анастасия)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Марина)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Марина)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Марина)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Наталья)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Наталья)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Наталья)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Наталья)Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе (Наталья)
Диана
20 мая 2024
Очень понравилось что экскурсоводша рассказывала о реальной жизни современной грузинки. О традициях, обычиях и т. д. Было много о религии(но подойдёт даже тем кто верит в другие религии).
Красивые фотостопы(особенно первый)
Идеальная дегустация домашнего. Даже не знаю что лучше, вино с розой, женский тост или рассказ о том как производятся местные вина.
Л
20 мая 2024
Прекрасно от начала до конца: классный гид, суперудобный автобус, красивая дорога, горы, высокие темные храмы, улетные песнопения внутри, очень фотогеничные виды, замечательное вино!
о
18 мая 2024
Прекрасная недлинная экскурсия, с хорошим гидом по великолепным грузинским монастырям. Очень красиво
А
15 мая 2024
Экскурсия в Мцхету и храмы прошла замечательно. Спасибо экскурсоводу Тамаре.
Лилия
14 мая 2024
Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.
Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.
Л
11 мая 2024
Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Сакартвело в сердце навсегда! Отдельное спасибо водителю за бережное отношение к пассажирам. Желаю всего наилучшего вашей команде и процветания прекрасной Грузии!
Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Сакартвело в сердце навсегда! Отдельное спасибо водителю за бережное отношение к
е
9 мая 2024
Тамара, спасибо большое! Зажигательно, интересно, с юмором! Творческих успехов!
А
4 мая 2024
Очень понравилось данное путешествие. Причем по приезду в Екатеринбург через два дня выпал снег.
Очень очень сильный контраст. Появилось желание приехать снова.
А
2 мая 2024
Тамаре отдельное спасибо за проведенную экскурсию!
Evgeniya
26 апр 2024
Сама Мцхета и ее монастыри интересные, виды с горы на город превосходные, узнали много нового.
D
21 апр 2024
Spasibo za poznavatel'nuyu ekskursiu s Karlo!
К
18 апр 2024
Замечательная экскурсия!!! Гид Зура просто душа экскурсии!!! Спасибо!!! Мы очень довольны!!!
Анастасия
16 апр 2024
Большое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествия
Большое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествияБольшое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествияБольшое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествияБольшое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествияБольшое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествия
Марина
15 апр 2024
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод дал много интересной информации! отличные локации и хороший водитель!!
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод дал много интересной информации! отличные локации и хороший водитель!!Экскурсия очень понравилась,экскурсовод дал много интересной информации! отличные локации и хороший водитель!!Экскурсия очень понравилась,экскурсовод дал много интересной информации! отличные локации и хороший водитель!!
Татьяна
9 апр 2024
Очень хорошо организованная экскурсия. Комфортабельный микроавтобус. Экскурсовод Карло очень эрудированный и доброжелательный человек, прекрасный рассказчик. Узнали много нового об истории Грузии в целом и в мельчальших деталях о посеценных церквях. С удовольствием, при случае, возьмём ещё экскурсию в этом турагентстве. СПАСИБО.

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