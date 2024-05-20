Вы побываете на месте, где установили первый крест в Грузии, оцените виды на древний город и слияние рек. Откроете интересные факты о святынях — Джвари, Светицховели, Самтавро — и поймёте их особую роль в религиозной истории страны. Погуляете по мощёным улочкам Мцхеты и ощутите её особую атмосферу. А также осмотрите нетуристическую крепость Бебрисцихе, связанную с царицей Тамарой.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Джвари — монастырь на вершине горы

Сначала мы отправимся к тому самому монастырю, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри». Отсюда вам откроются чарующие виды на слияние рек Арагви и Куры. Именно здесь в 4 веке установили первый крест как символ христианства в Грузии. Вы почувствуете атмосферу древней обители, узнаете, чем она отличается от других грузинских храмов, кто и зачем построил монастырь Джвари. Полюбуетесь панорамами Мцхеты и увидите остатки старого города.

Город Мцхета и древние храмы

Вы окажетесь в религиозной столице Грузии, которую ещё называют вторым Иерусалимом. Я расскажу, какая связь между основателем города и библейским пророком Ноем, что здесь делал Помпей Великий и что оставил после себя и как связано образование древней столицы с Александром Македонским.

Светицховели. Вы посетите первый христианский храм Грузии, где находится усыпальница королевской династии Багратионов. Увидите место, где крестили грузинских царей, а также место, где захоронена Риза Иисуса Христа, главная святыня Грузии, — вы узнаете, как история строительства храма связана с реликвией. Я расскажу о тайне святыни, привезённой сюда евреями в 6 веке до н. э. И отвечу на самый часто задаваемый вопрос в Светицховели: почему фреска с изображением знаков зодиаков находится в православном храме?

Самтавро. В храме покоятся первые христианские царь и царица Грузии, также здесь находятся мощи святого Гавриила, к которому приходят паломники со всего мира. Вы увидите место, где жила и проповедовала святая равноапостольная Нино. Узнаете, почему просветительница Грузии жила именно здесь и что осталось от её жилища, а также о том, какая связь между святым Георгием и святой Нино.

Средневековая крепость Бебрисцихе

В завершение мы отправимся в нетуристическое место, куда с обычной экскурсией вы бы точно не попали. С крепостью связаны многие интересные истории и легенды, о которых я вам расскажу. Вы узнаете, как цитадель связана с царицей Тамарой, самой известной правительницей Грузии, и какую роль играла крепость во времена великого римского полководца Помпея.

Винные дегустации

И конечно, в программу включены дегустации, как же без этого в Грузии! В Мцхете попробуете эксклюзивные вина местного винодела и самую популярную грузинскую сладость — чурчхелу, сделанную из натурального виноградного сока и орехов.

Организационные детали