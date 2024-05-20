Храмы Мцхеты, монастырь Джвари и крепость Бебрисцихе
Познакомиться с историей первой столицы и духовного центра Грузии - на групповой экскурсии
Вы побываете на месте, где установили первый крест в Грузии, оцените виды на древний город и слияние рек.
Откроете интересные факты о святынях — Джвари, Светицховели, Самтавро — и поймёте их особую роль в религиозной истории страны. Погуляете по мощёным улочкам Мцхеты и ощутите её особую атмосферу. А также осмотрите нетуристическую крепость Бебрисцихе, связанную с царицей Тамарой.
4.89
19 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Джвари — монастырь на вершине горы
Сначала мы отправимся к тому самому монастырю, о котором писал Лермонтов в поэме «Мцыри». Отсюда вам откроются чарующие виды на слияние рек Арагви и Куры. Именно здесь в 4 веке установили первый крест как символ христианства в Грузии. Вы почувствуете атмосферу древней обители, узнаете, чем она отличается от других грузинских храмов, кто и зачем построил монастырь Джвари. Полюбуетесь панорамами Мцхеты и увидите остатки старого города.
Город Мцхета и древние храмы
Вы окажетесь в религиозной столице Грузии, которую ещё называют вторым Иерусалимом. Я расскажу, какая связь между основателем города и библейским пророком Ноем, что здесь делал Помпей Великий и что оставил после себя и как связано образование древней столицы с Александром Македонским.
Светицховели. Вы посетите первый христианский храм Грузии, где находится усыпальница королевской династии Багратионов. Увидите место, где крестили грузинских царей, а также место, где захоронена Риза Иисуса Христа, главная святыня Грузии, — вы узнаете, как история строительства храма связана с реликвией. Я расскажу о тайне святыни, привезённой сюда евреями в 6 веке до н. э. И отвечу на самый часто задаваемый вопрос в Светицховели: почему фреска с изображением знаков зодиаков находится в православном храме?
Самтавро. В храме покоятся первые христианские царь и царица Грузии, также здесь находятся мощи святого Гавриила, к которому приходят паломники со всего мира. Вы увидите место, где жила и проповедовала святая равноапостольная Нино. Узнаете, почему просветительница Грузии жила именно здесь и что осталось от её жилища, а также о том, какая связь между святым Георгием и святой Нино.
Средневековая крепость Бебрисцихе
В завершение мы отправимся в нетуристическое место, куда с обычной экскурсией вы бы точно не попали. С крепостью связаны многие интересные истории и легенды, о которых я вам расскажу. Вы узнаете, как цитадель связана с царицей Тамарой, самой известной правительницей Грузии, и какую роль играла крепость во времена великого римского полководца Помпея.
Винные дегустации
И конечно, в программу включены дегустации, как же без этого в Грузии! В Мцхете попробуете эксклюзивные вина местного винодела и самую популярную грузинскую сладость — чурчхелу, сделанную из натурального виноградного сока и орехов.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes, вода, Wi-Fi, дегустация разных сортов чачи и горного мёда
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 276 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Тимур. Много лет работаю гидом. Считаю свою профессию не работой, а большим удовольствием. Что может быть лучше, чем ездить по красивым уголкам Грузии и знакомить с историей нашей страны гостей всего мира? Приезжайте к нам — и я с удовольствием открою для вас историю и традиции нашей волшебной страны.
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Фотографии от путешественников
Диана
20 мая 2024
Очень понравилось что экскурсоводша рассказывала о реальной жизни современной грузинки. О традициях, обычиях и т. д. Было много о религии(но подойдёт даже тем кто верит в другие религии). Красивые фотостопы(особенно первый) Идеальная дегустация домашнего. Даже не знаю что лучше, вино с розой, женский тост или рассказ о том как производятся местные вина.
Л
Лариса
20 мая 2024
Прекрасно от начала до конца: классный гид, суперудобный автобус, красивая дорога, горы, высокие темные храмы, улетные песнопения внутри, очень фотогеничные виды, замечательное вино!
о
ольга
18 мая 2024
Прекрасная недлинная экскурсия, с хорошим гидом по великолепным грузинским монастырям. Очень красиво
А
АНжелика
15 мая 2024
Экскурсия в Мцхету и храмы прошла замечательно. Спасибо экскурсоводу Тамаре.
Лилия
14 мая 2024
Отличный тур, не долгий всего 4 часа, успели посетить 3 храма и дегустацию. Большое спасибо гиду Тамаре.
Л
Людмила
11 мая 2024
Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Сакартвело в сердце навсегда! Отдельное спасибо водителю за бережное отношение к пассажирам. Желаю всего наилучшего вашей команде и процветания прекрасной Грузии!
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елена
9 мая 2024
Тамара, спасибо большое! Зажигательно, интересно, с юмором! Творческих успехов!
А
Александр
4 мая 2024
Очень понравилось данное путешествие. Причем по приезду в Екатеринбург через два дня выпал снег. Очень очень сильный контраст. Появилось желание приехать снова.
А
Анна
2 мая 2024
Тамаре отдельное спасибо за проведенную экскурсию!
Evgeniya
26 апр 2024
Сама Мцхета и ее монастыри интересные, виды с горы на город превосходные, узнали много нового.
D
Daniel
21 апр 2024
Spasibo za poznavatel'nuyu ekskursiu s Karlo!
К
Константин
18 апр 2024
Замечательная экскурсия!!! Гид Зура просто душа экскурсии!!! Спасибо!!! Мы очень довольны!!!
Анастасия
16 апр 2024
Большое спасибо за экскурсию нашему гиду Тимуру. Очень интересный рассказ, отличный маршрут и классная атмосфера путешествия
Марина
15 апр 2024
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод дал много интересной информации! отличные локации и хороший водитель!!
Татьяна
9 апр 2024
Очень хорошо организованная экскурсия. Комфортабельный микроавтобус. Экскурсовод Карло очень эрудированный и доброжелательный человек, прекрасный рассказчик. Узнали много нового об истории Грузии в целом и в мельчальших деталях о посеценных церквях. С удовольствием, при случае, возьмём ещё экскурсию в этом турагентстве. СПАСИБО.
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