Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо

Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся

5
1 отзыв
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Вас, дорогие искатели приключений, мы приглашаем в Казбеги. Путешествие сюда с нами — это дружеский формат и мини-группа, рассказы о культуре и истории. Это возможность соединиться душой с невероятными местами.

Что же в программе? Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы и Гергетская церковь, а также заброшенные селения и нетронутая красота ущелья Трусо.
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
Приключение на внедорожнике в Казбеги и долине Трусо
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начинаем наше путешествие рано утром, в 08:30. Через полчаса после выезда из центра Тбилиси мы сделаем остановку в пекарне со свежей грузинской выпечкой. В течение всей поездки вас ждут рассказы гида об истории, природе, легендах и жизни Грузии.

Жинвальское водохранилище, слияние чёрной и белой Арагви

Остановимся полюбоваться бирюзовым озером у подножья зелёных гор. А затем удивимся, как две реки сливаются в одну, но сохраняют свои цвета.

Заповедное ущелье Трусо

После остановки на кофе и перекус мы доберёмся в Трусо к полудню — и следующие 1,5 часа посвятим пешей прогулке по долине, дойдём по удивительного Бездонного озера.

Село Степанцминда и обед

За окном проносятся захватывающие виды, и приходит время обеда: он пройдёт в проверенном заведении с традиционной грузинской кухней.

Гергетская церковь — монастырь за облаками

На внедорожнике поднимемся к одному из главных мест притяжения в Сакартвело — это церковь Святой Троицы в Гергети. Отсюда долина как на ладони, а над ней высится величественный Казбек.

Арка дружбы и крепость Ананури

На обратном пути не пропустим творение советских архитекторов — а какие здесь виды на ущелье! Последней остановкой станет цитадель с богатой историей.

Около 21:00 мы вернёмся в Тбилиси.

Организационные детали

  • Подъём к церкви в Гергети включён в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, чаевые гиду и водителю. Обратите внимание, что на остановках платные туалеты, нужно иметь с собой наличные деньги.

Как проходит экскурсия

  • На внедорожнике Mitsubishi Delica. Пусть это не самый роскошный и суперкомфортный автомобиль, но он надёжен и оснащён всем необходимым, чтобы справиться с труднопроходимой местностью и проехать к заповедным местам.
  • Начало и окончание экскурсии в Тбилиси. Но если вы хотите провести несколько дней в горах, то можно остаться в Степанцминде.
  • Вас будут сопровождать гид и водитель из нашей команды

Другие особенности экскурсии

  • Погода в горах непредсказуемая и не всегда соответствует прогнозу. Нужно быть готовыми к жаре, холоду, дождю, снегу и сильному ветру. Программа может корректироваться из-за погоды.
  • Если вы склонны к укачиванию, стоит заранее принять лекарство
  • Экскурсия может проходить на русском и на английском языке одновременно

во вторник и субботу в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Европы в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
26 авг 2023
Выбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это было супер. Очень понравилась прогулка по ущелью Трусо, оптимальная по продолжительности, как говорится, не слишком много и не слишком мало!
Хатуна - великолепный и очень позитивный гид, провела нас по всему маршруту, подробно и увлекательно обо всём рассказывая. Прогулок и информации было ровно столько, чтобы не слишком устать и получить от поездки максимум:)
При этом очень комфортно ездить небольшими группами по 6 человек, у нас была группа, говорящая на двух языках (русский и английский), но это нисколько не напрягало, Хатуна - прекрасный рассказчик, и было интересно её слушать на обоих языках.
Выбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это былоВыбрала именно эту экскурсию по достопримечательностям Военно-Грузинской дороги за её насыщенность и протяжённость, и это было

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