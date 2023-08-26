Вас, дорогие искатели приключений, мы приглашаем в Казбеги. Путешествие сюда с нами — это дружеский формат и мини-группа, рассказы о культуре и истории. Это возможность соединиться душой с невероятными местами. Что же в программе? Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы и Гергетская церковь, а также заброшенные селения и нетронутая красота ущелья Трусо.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начинаем наше путешествие рано утром, в 08:30. Через полчаса после выезда из центра Тбилиси мы сделаем остановку в пекарне со свежей грузинской выпечкой. В течение всей поездки вас ждут рассказы гида об истории, природе, легендах и жизни Грузии.

Жинвальское водохранилище, слияние чёрной и белой Арагви

Остановимся полюбоваться бирюзовым озером у подножья зелёных гор. А затем удивимся, как две реки сливаются в одну, но сохраняют свои цвета.

Заповедное ущелье Трусо

После остановки на кофе и перекус мы доберёмся в Трусо к полудню — и следующие 1,5 часа посвятим пешей прогулке по долине, дойдём по удивительного Бездонного озера.

Село Степанцминда и обед

За окном проносятся захватывающие виды, и приходит время обеда: он пройдёт в проверенном заведении с традиционной грузинской кухней.

Гергетская церковь — монастырь за облаками

На внедорожнике поднимемся к одному из главных мест притяжения в Сакартвело — это церковь Святой Троицы в Гергети. Отсюда долина как на ладони, а над ней высится величественный Казбек.

Арка дружбы и крепость Ананури

На обратном пути не пропустим творение советских архитекторов — а какие здесь виды на ущелье! Последней остановкой станет цитадель с богатой историей.

Около 21:00 мы вернёмся в Тбилиси.

Организационные детали

Подъём к церкви в Гергети включён в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию): обед, чаевые гиду и водителю. Обратите внимание, что на остановках платные туалеты, нужно иметь с собой наличные деньги.

Как проходит экскурсия

На внедорожнике Mitsubishi Delica. Пусть это не самый роскошный и суперкомфортный автомобиль, но он надёжен и оснащён всем необходимым, чтобы справиться с труднопроходимой местностью и проехать к заповедным местам.

Начало и окончание экскурсии в Тбилиси. Но если вы хотите провести несколько дней в горах, то можно остаться в Степанцминде.

Вас будут сопровождать гид и водитель из нашей команды

Другие особенности экскурсии