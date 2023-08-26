Главные места Военно-Грузинской дороги и непроторенные тропы - исследуем и влюбляемся
Что же в программе? Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы и Гергетская церковь, а также заброшенные селения и нетронутая красота ущелья Трусо.
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Описание
Что вас ожидает
Начинаем наше путешествие рано утром, в 08:30. Через полчаса после выезда из центра Тбилиси мы сделаем остановку в пекарне со свежей грузинской выпечкой. В течение всей поездки вас ждут рассказы гида об истории, природе, легендах и жизни Грузии.
Жинвальское водохранилище, слияние чёрной и белой Арагви
Остановимся полюбоваться бирюзовым озером у подножья зелёных гор. А затем удивимся, как две реки сливаются в одну, но сохраняют свои цвета.
Заповедное ущелье Трусо
После остановки на кофе и перекус мы доберёмся в Трусо к полудню — и следующие 1,5 часа посвятим пешей прогулке по долине, дойдём по удивительного Бездонного озера.
Село Степанцминда и обед
За окном проносятся захватывающие виды, и приходит время обеда: он пройдёт в проверенном заведении с традиционной грузинской кухней.
Гергетская церковь — монастырь за облаками
На внедорожнике поднимемся к одному из главных мест притяжения в Сакартвело — это церковь Святой Троицы в Гергети. Отсюда долина как на ладони, а над ней высится величественный Казбек.
Арка дружбы и крепость Ананури
На обратном пути не пропустим творение советских архитекторов — а какие здесь виды на ущелье! Последней остановкой станет цитадель с богатой историей.
Около 21:00 мы вернёмся в Тбилиси.
Организационные детали
- Подъём к церкви в Гергети включён в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, чаевые гиду и водителю. Обратите внимание, что на остановках платные туалеты, нужно иметь с собой наличные деньги.
Как проходит экскурсия
- На внедорожнике Mitsubishi Delica. Пусть это не самый роскошный и суперкомфортный автомобиль, но он надёжен и оснащён всем необходимым, чтобы справиться с труднопроходимой местностью и проехать к заповедным местам.
- Начало и окончание экскурсии в Тбилиси. Но если вы хотите провести несколько дней в горах, то можно остаться в Степанцминде.
- Вас будут сопровождать гид и водитель из нашей команды
Другие особенности экскурсии
- Погода в горах непредсказуемая и не всегда соответствует прогнозу. Нужно быть готовыми к жаре, холоду, дождю, снегу и сильному ветру. Программа может корректироваться из-за погоды.
- Если вы склонны к укачиванию, стоит заранее принять лекарство
- Экскурсия может проходить на русском и на английском языке одновременно
во вторник и субботу в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Европы в Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 08:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Хатуна - великолепный и очень позитивный гид, провела нас по всему маршруту, подробно и увлекательно обо всём рассказывая. Прогулок и информации было ровно столько, чтобы не слишком устать и получить от поездки максимум:)
При этом очень комфортно ездить небольшими группами по 6 человек, у нас была группа, говорящая на двух языках (русский и английский), но это нисколько не напрягало, Хатуна - прекрасный рассказчик, и было интересно её слушать на обоих языках.