3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путь, издавна связывающий Закавказье с Россией, должен увидеть каждый гость Грузии. Это постоянное любование горными пейзажами. Это памятники, хранящие прошлое страны — крепость Ананури, Арка Дружбы, «поднебесный» храм Гергети. Это чувство единения с природой. Приглашаю вас в это красивое и познавательное путешествие-приключение!

Описание экскурсии

Бирюзовые воды и средневековые истории озера Жинвали

Первая достопримечательность Военно-грузинской дороги, которую нельзя пропустить — это огромное Жинвальское водохранилище, чьи тайны охраняют окружающие горы. В Средние века здесь процветал город Жинвали с крепостями и дворцами — сегодня в период спада воды видно только купол древнего храма. Вы узнаете о том, как называли жителей Жинвали, и о создании водохранилища.

Красота и прошлое крепости Ананури

Чуть дальше по пути, над водохранилищем возвышается цитадель 16 века Ананури. Она прикрывала отступление в горы и защищала людей из разных регионов Грузии, бежавших от врага. Этот замок манит и путешественников, и местных, которые приезжают в Ананури с детьми, чтобы рассказать сказки об отважных рыцарях. Вы тоже услышите о подвигах, которые помнят эти стены, и полюбуетесь гармоничными пейзажами.

Обед с легендарными хинкали и встреча двух рек

Насладившись первой частью живописной дороги, заедем на обед в небольшой аутентичный ресторан. Вы увидите, как готовятся самые правильные грузинские хинкали, и оцените их вкус. А неподалеку взглянете на слияние двух рек — Белой и Черной Арагви, чьи названия действительно соответствуют их цветам, а воды долго текут, не смешиваясь.

Арка дружбы — далеко от политики, но близко каждому

Конечно, мы не пропустим потрясающую смотровую площадку у Арки дружбы народов Грузии и России. Я расскажу о создании и значении этого памятника на высоте 2000 метров над уровнем моря. А еще покажу места, где почти нет туристов — перед вами предстанут идиллические горные виды с озерцом и пасущимися овечками и лошадьми.

Церковь Гергети — выше гор только вера

Наконец, перед вами откроется вид на Казбек! Мы остановимся в поселке Степанцминда у подножия потухшего вулкана, который грузины называют Мкинварцвери — «гора с ледяной вершиной». Я расскажу о судьбе этого места, и вместе мы поднимемся к Гергетской церкви Святой Троицы, чья аскетичная красота дополняет горные ландшафты. Климат здесь суровый, поэтому возведенный в его условиях монастырь кажется невероятным чудом. А может не кажется? Это вы решите для себя сами.

Организационные детали