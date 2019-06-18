3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге

Эрик
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Эрик – ваш гид
Путь, издавна связывающий Закавказье с Россией, должен увидеть каждый гость Грузии.

Это постоянное любование горными пейзажами.

Это памятники, хранящие прошлое страны — крепость Ананури, Арка Дружбы, «поднебесный» храм Гергети.

Это чувство единения с природой.

Приглашаю вас в это красивое и познавательное путешествие-приключение!
133 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу

Что вас ожидает

Бирюзовые воды и средневековые истории озера Жинвали
Первая достопримечательность Военно-грузинской дороги, которую нельзя пропустить — это огромное Жинвальское водохранилище, чьи тайны охраняют окружающие горы. В Средние века здесь процветал город Жинвали с крепостями и дворцами — сегодня в период спада воды видно только купол древнего храма. Вы узнаете о том, как называли жителей Жинвали, и о создании водохранилища.

Красота и прошлое крепости Ананури
Чуть дальше по пути, над водохранилищем возвышается цитадель 16 века Ананури. Она прикрывала отступление в горы и защищала людей из разных регионов Грузии, бежавших от врага. Этот замок манит и путешественников, и местных, которые приезжают в Ананури с детьми, чтобы рассказать сказки об отважных рыцарях. Вы тоже услышите о подвигах, которые помнят эти стены, и полюбуетесь гармоничными пейзажами.

Обед с легендарными хинкали и встреча двух рек
Насладившись первой частью живописной дороги, заедем на обед в небольшой аутентичный ресторан. Вы увидите, как готовятся самые правильные грузинские хинкали, и оцените их вкус. А неподалеку взглянете на слияние двух рек — Белой и Черной Арагви, чьи названия действительно соответствуют их цветам, а воды долго текут, не смешиваясь.

Арка дружбы — далеко от политики, но близко каждому
Конечно, мы не пропустим потрясающую смотровую площадку у Арки дружбы народов Грузии и России. Я расскажу о создании и значении этого памятника на высоте 2000 метров над уровнем моря. А еще покажу места, где почти нет туристов — перед вами предстанут идиллические горные виды с озерцом и пасущимися овечками и лошадьми.

Церковь Гергети — выше гор только вера
Наконец, перед вами откроется вид на Казбек! Мы остановимся в поселке Степанцминда у подножия потухшего вулкана, который грузины называют Мкинварцвери — «гора с ледяной вершиной». Я расскажу о судьбе этого места, и вместе мы поднимемся к Гергетской церкви Святой Троицы, чья аскетичная красота дополняет горные ландшафты. Климат здесь суровый, поэтому возведенный в его условиях монастырь кажется невероятным чудом. А может не кажется? Это вы решите для себя сами.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте и привезу обратно (возвращение в Тбилиси — в 20:00-20:30).
  • Дополнительные расходы: обед и джип к церкви Гергети (5 лари с человека).
  • Обязательно надевайте удобную обувь.
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу
Путешествие в Казбеги — путь к вашему сердцу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эрик
Эрик
Меня зовут Эрик. Мне 26 лет, и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Хорошее настроение во время экскурсии — это очень важно. Я видел много стран, но красоту родного края трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 июня 2019
Спасибо Эрику за поездку! Интересный собеседник и хороший водитель. Рассказал много интересного как по маршруту экскурсии так и в целом о Грузии.
19 мая 2019
Спасибо Эрику за незабываемую экскурсию в Казбеги! Очень советую молодым активным людям. Вы будете на одной аолне. Тут не будет длинных исторических справок, зато вы почувствуете вкус жизни, непринужденную обстановку, лёгкость общения и воодушевитесь необычайными красотами гор! Захотите полетать на пароплане над горами- готовьте 250 лари и обязательно нужно лететь! Всегда чувствовалась поддержка и внимание со стороны Эрика. Берите друзей и отправляйтесь покорять горы!
12 мая 2019
Мы остались довольны. Вкусно ели, много гуляли, Эрик хорей водитель, что очень важно.
Казбеги красивое место с душой!

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