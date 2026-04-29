3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прочувствовать величие природы Сакартвело в дружеском путешествии по Военно-Грузинской дороге
Путь, издавна связывающий Закавказье с Россией, должен увидеть каждый гость Грузии. Это постоянное любование горными пейзажами. Это памятники, хранящие прошлое страны — крепость Ананури, Арка Дружбы, «поднебесный» храм Гергети. Это чувство единения с природой. Приглашаю вас в это красивое и познавательное путешествие-приключение!
Бирюзовые воды и средневековые истории озера Жинвали
Первая достопримечательность Военно-грузинской дороги, которую нельзя пропустить — это огромное Жинвальское водохранилище, чьи тайны охраняют окружающие горы. В Средние века здесь процветал город Жинвали с крепостями и дворцами — сегодня в период спада воды видно только купол древнего храма. Вы узнаете о том, как называли жителей Жинвали, и о создании водохранилища.
Красота и прошлое крепости Ананури
Чуть дальше по пути, над водохранилищем возвышается цитадель 16 века Ананури. Она прикрывала отступление в горы и защищала людей из разных регионов Грузии, бежавших от врага. Этот замок манит и путешественников, и местных, которые приезжают в Ананури с детьми, чтобы рассказать сказки об отважных рыцарях. Вы тоже услышите о подвигах, которые помнят эти стены, и полюбуетесь гармоничными пейзажами.
Обед с легендарными хинкали и встреча двух рек
Насладившись первой частью живописной дороги, заедем на обед в небольшой аутентичный ресторан. Вы увидите, как готовятся самые правильные грузинские хинкали, и оцените их вкус. А неподалеку взглянете на слияние двух рек — Белой и Черной Арагви, чьи названия действительно соответствуют их цветам, а воды долго текут, не смешиваясь.
Арка дружбы — далеко от политики, но близко каждому
Конечно, мы не пропустим потрясающую смотровую площадку у Арки дружбы народов Грузии и России. Я расскажу о создании и значении этого памятника на высоте 2000 метров над уровнем моря. А еще покажу места, где почти нет туристов — перед вами предстанут идиллические горные виды с озерцом и пасущимися овечками и лошадьми.
Церковь Гергети — выше гор только вера
Наконец, перед вами откроется вид на Казбек! Мы остановимся в поселке Степанцминда у подножия потухшего вулкана, который грузины называют Мкинварцвери — «гора с ледяной вершиной». Я расскажу о судьбе этого места, и вместе мы поднимемся к Гергетской церкви Святой Троицы, чья аскетичная красота дополняет горные ландшафты. Климат здесь суровый, поэтому возведенный в его условиях монастырь кажется невероятным чудом. А может не кажется? Это вы решите для себя сами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Tesla или Ford Fusion Я заберу вас в любом удобном вам месте и привезу обратно (возвращение в Тбилиси — в 20:00-20:30)
Дополнительные расходы: обед по желанию и аренда автомобиля для подъема в гору — 80 лари
Обязательно надевайте удобную обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 676 туристов
Меня зовут Георгий и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Я видел много стран, но красоту родного края читать дальшеуменьшить
трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
Поездка получилась очень комфортной. Для меня это была в первую очередь история про фотографию, красивые виды и спокойный темп без спешки, хоть апрель и оказался не самым контрастным месяцем для читать дальшеуменьшить
Казбеги.
На мои даты водохранилище, к сожалению, было сильно осушено, но зато Арка Дружбы Народов в снегу выглядела очень атмосферно. А вид на Казбек из Степанцминда, это вообще один из самых сильных моментов поездки.
Отдельно отмечу аккуратное и спокойное вождение, на Военно-Грузинской дороге с большим количеством фур это действительно важно. Для тех, кто едет в Казбеги ради природы, гор и фото, это отличный вариант!
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Ольга
В восторге от работы гида (Георгий) в поездке в Казбеги! Очень внимательный и тактичный человек. Он не просто водил нас по точкам, а заботился о том, чтобы всем было комфортно: читать дальшеуменьшить
вовремя делал остановки, подстраивался под наш ритм (Какие он делает фото и видео 💔). Рассказы про историю Грузии и местные традиции были такими интересными, что даже долгая дорога показалась короткой. Спасибо за эти эмоции и кадры!
Георгий
Ответ организатора:
Спасибо большое ☺️ поездка была правда очень позитивной и приятной, все благодаря вам 🙏
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Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась. Красивые места. все очень комфортно.
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А
Анна
С гидом нам очень повезло! Максимально добродушная атмосфера и море позитива. Экскурсия пролетела незаметно, всё четко, тактично и без лишней суеты. Если хотите крутых впечатлений — вам сюда!
Георгий
Ответ организатора:
Спасибо большое 🙏🤍
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П
Полина
Экскурсией полностью довольны, посмотрели то, что обещано в программе. Потрясающие виды и захватывающие дух локации. Гид подробно рассказывает о достопримечательностях и истории Грузии. Отдельно отмечу удобный автомобиль и безопасное вождение - отличный выбор, если вы заботитесь о своем комфорте.
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М
Мария
Вчера ездили на индивидуальную экскурсию в Кахетию, и это был один из лучших дней за всё время нашей поездки в Грузию ❤️ Нам очень понравилось абсолютно всё. Гид был невероятно читать дальшеуменьшить
приятный, весёлый и отзывчивый, с ним было очень легко и комфортно общаться. Поездка прошла в максимально тёплой и непринуждённой атмосфере, как будто путешествовали с хорошим знакомым.
Отдельно хочется отметить комфортную машину, дорога прошла идеально, было очень удобно от начала и до конца. Нас отвезли не только в Кахетию, но и показали прекрасный Сигнахи 🥹 Также нас завезли в очень красивое место поесть с потрясающим видом.
Во время экскурсии мы были на двух дегустациях, узнали много интересных фактов о местах, которые посещали, и получили ответы на все наши дополнительные вопросы. Было очень интересно, весело и душевно.
Эта поездка стала для нас действительно особенной и точно останется одним из самых ярких воспоминаний о Грузии. Огромное спасибо за такие эмоции, обязательно вернёмся ещё и будем советовать всем ❤️
Георгий
Ответ организатора:
Огромное спасибо 😍🫣 прекрасные путешественницы 🫠
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