4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древний исторический путь через Дарьяльское ущелье, а также дегустация вина и чачи

Aleksandre
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Aleksandre – ваш гид
Путь по Военно-Грузинской дороге — это череда непрерывных и ярких впечатлений от откружающих пейзажей, которыми трудно не восхищаться.

А в сочетании с историческими заметками, посещением памятников архитектуры и религии, а также дегустацией чачи и вина это путешествие станет для вас увлекательным погружением в многослойную культуру и традиции грузинского народа.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
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К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги

Что вас ожидает

Крепость Ананури, горное озеро и Крестовый перевал
Вы посетите крепость Ананури, возвышающуюся над живописным Жинвальским водохранилищем. Замок представляет собой монастырский комплекс на реке Арагви: на территории, среди других зданий, вы также увидите две церкви. Мы поговорим о прошлых эпохах резиденции грузинских князей, о системе крепостных сооружений и их стратегическом размещении. Вы услышите истории о кровавых сражениях, набегах и восстаниях, а также узнаете о некоторых особенностях храмовых сооружений. Далее по пути будет горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, а с Арки Дружбы Народов вы сможете окинуть взглядом Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа.

Дегустация чачи и вина
В середине пути мы сделаем остановку на обед и дегустации. Вы познакомитесь с настоящими горскими хинкали и другими блюдами богатой грузинской кухни. Откроете особенности чачи и правила её употребления, а также продегустируете местное вино.

Степанцминда и Церковь Гергетской Троицы
В маленьком городке, в регионе Мцхета-Тианети, на северо-востоке Грузии, вас ждут яркие и вдохновляющие пейзажи активного рельефа, альпийских лугов и густого леса. Главная достопримечательность здесь — конечно, богатырь-Казбек, который уже стал центром альпинизма и разнообразных горных трекингов. Особым пунктом программы станет посещение церкви (Гергетис Цминда Самеба). К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив. Возле храма я расскажу вам историю этого древнего сооружения, в котором, по преданиям, во время нашествия персов в 18 веке был спрятан крест святой Нино.

Живописная крепость Сно
В завершении поездки вы отправитесь к ущелью Сно или Гудушаурскому ущелью, как его еще называют. В этом живописном месте, на правом берегу Терека, вы осмотрите возведенную на вершине скалы небольшую крепость и узнаете, какая история связана с этим фортификационным сооружением.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, дегустация чачи и вина, вода.
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно.
  • Питание оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого следующего человека — 40€.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aleksandre
Aleksandre
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия с Алексанром.
Потресающие виды в хорошей компании.
Очень рекомендую!
16 июля 2019
5 Июля ездили с Александром к Казбеку. Экскурсия очень понравилась, виды просто восхитительные. Останавливались на нескольких смотровых площадках, с которых можно сделать потрясающие фото, да и просто любоваться всем вокруг можно хоть весь день. По дорого проезжали мимо аэропланистов и, собственно, полетали на аэропланах. Эмоции непередаваемые, это обязательно стоит попробовать! Александр помог немного сторговать цену этого удовольствия :) Очень рекомендую эту экскурсию!
23 июля 2018
Не забываемое впечатление. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Было очень интересно.
22 июня 2018
Всем рекомендую!!! Не пожалеете о проведённом времени с таким замечательным гидом! Позже напишу по-подробнее!!

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