4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги

Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Путешествие по Военно-Грузинской дороге - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Грузии.

Маршрут включает посещение крепости Ананури, живописного Жинвальского водохранилища и Крестового перевала. В программе также дегустация грузинских блюд, чачи и вина.

Завершает экскурсию визит в Степанцминду и Церковь Гергетской Троицы, откуда открывается захватывающий вид на Казбек. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников
5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть крепость Ананури
  • 🍷 Дегустация чачи и вина
  • ⛰️ Восхититься видом на Казбек
  • 🚙 Комфортабельный транспорт
  • 🌿 Погрузиться в природу Кавказа
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги

Что можно увидеть

  • Крепость Ананури
  • Церковь Гергетской Троицы
  • Крестовый перевал
  • Арка Дружбы Народов
  • Крепость Сно

Описание экскурсии

Крепость Ананури, горное озеро и Крестовый перевал

Вы посетите крепость Ананури, возвышающуюся над живописным Жинвальским водохранилищем. Замок представляет собой монастырский комплекс на реке Арагви: на территории, среди других зданий, вы также увидите две церкви. Мы поговорим о прошлых эпохах резиденции грузинских князей, о системе крепостных сооружений и их стратегическом размещении. Вы услышите истории о кровавых сражениях, набегах и восстаниях, а также узнаете о некоторых особенностях храмовых сооружений. Далее по пути будет горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, а с Арки Дружбы Народов вы сможете окинуть взглядом Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа.

Дегустация чачи и вина

В середине пути мы сделаем остановку на обед и дегустации. Вы познакомитесь с настоящими горскими хинкали и другими блюдами богатой грузинской кухни. Откроете особенности чачи и правила её употребления, а также продегустируете местное вино.

Степанцминда и Церковь Гергетской Троицы

В маленьком городке, в регионе Мцхета-Тианети, на северо-востоке Грузии, вас ждут яркие и вдохновляющие пейзажи активного рельефа, альпийских лугов и густого леса. Главная достопримечательность здесь — конечно, богатырь-Казбек, который уже стал центром альпинизма и разнообразных горных трекингов. Особым пунктом программы станет посещение церкви (Гергетис Цминда Самеба). К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив. Возле храма я расскажу вам историю этого древнего сооружения, в котором, по преданиям, во время нашествия персов в 18 веке был спрятан крест святой Нино.

Живописная крепость Сно

В завершении поездки вы отправитесь к ущелью Сно или Гудушаурскому ущелью, как его еще называют. В этом живописном месте, на правом берегу Терека, вы осмотрите возведенную на вершине скалы небольшую крепость и узнаете, какая история связана с этим фортификационным сооружением.

Организационные детали

В стоимость включено: комфортабельный транспорт, дегустация вина и чачи, питьевая вода

Дополнительные расходы:

  • Питание оплачивается отдельно
  • Это индивидуальный тур и гид не набирает группы. Если среди вас найдутся 3 миниатюрных участника, то в автомобиле можно разместить 7 пассажиров без дополнительной платы.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура при увеличении количества участников

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5437 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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М
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности вдоль Военно-Грузинской дороги.

Погода в горах менялась на глазах от солнечной до снежного бурана, да
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и оттаявшая после зимы дорога местами совсем не давала расслабиться - но аккуратное вождение, интересная беседа и уместная остановка на кофе с пончиками и печеньками сделали эту поездку совсем не утомительной.

На обратном пути продегустировали чачу и вино, обсудили виноделие Грузии в целом. Отобранные образцы очень качественные - ощущается многолетняя экспертиза Александра в этой области.

Было интересно. Жаль, что не сложилось посетить еще кулинарный мастер-класс.

В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности+2
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
В мае Александр провел для нас великолепное путешествие, во время которого мы посетили все заявленные достопримечательности
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Вера
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие заснеженные горы. С погодой очень повезло. Увидели во всей красе Казбек, что бывает далеко
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не каждый раз, гора может быть закрыта облаками. Угадали с сезоном, летом перевал был бы уже без снега, это было бы не так эффектно. С другой стороны, из-за снегопада перевал может быть закрыт, что и было за два дня до нашей поездки. Изюминкой была поездка на мощном внедорожнике по снегам к высокогорной православной церкви, расположенной на высоте 2100 м над уровнем моря.
Огромное спасибо Александру за внимание, заботу, интересный рассказ и профессиональное управление автомобилем на горных дорогах.

Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
Незабываемая поездка, все было отлично организовано. Из южной весны попали в настоящую зиму и в настоящие
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И
Во время нашего прибывания в Грузии мы посетили с Александром две экскурсии:"К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги" и "Сокровища Кахетии". Александр - это знающий и интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный в общении человек. Оба раза забирал нас из нашего отеля, приезжал вовремя. От поездок остались приятные воспоминания.
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Р
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много познавательных остановок. Рекомендуем путешествие с Александром.
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
Экскурсия понравилась. Мы не пожалели что взяли индивидуальный тур. Дорога долгая, но не утомительная, было много
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Анна
Это был совершенно потрясающий день с ежеминутными открытиями, драйвом, чудесным настроением. Александр - отличный собеседник, погружающий вас в симбиоз истории, реальности и глубоких размышлений о судьбах мира.
Это был один из самых крутых дней пребывания в Грузии!
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Наталья
Спасибо за увлекательную экскурсию к подножью величественного Казбека ❤️ нам повезло увидеть горы в ясную погоду. Легкий день несмотря на 10 часов зкскурсии в компании с эрудированным гидом Александром! Много фактов истории, образа жизни и интересные беседы на разные темы! Рекомендую!!!!
Спасибо за увлекательную экскурсию к подножью величественного Казбека ❤️ нам повезло увидеть горы в ясную погоду.
Спасибо за увлекательную экскурсию к подножью величественного Казбека ❤️ нам повезло увидеть горы в ясную погоду.
Спасибо за увлекательную экскурсию к подножью величественного Казбека ❤️ нам повезло увидеть горы в ясную погоду.
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