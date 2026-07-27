4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Военно-Грузинской дороге - это уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Грузии. Маршрут включает посещение крепости Ананури, живописного Жинвальского водохранилища и Крестового перевала. В программе также дегустация грузинских блюд, чачи и вина. Завершает экскурсию визит в Степанцминду и Церковь Гергетской Троицы, откуда открывается захватывающий вид на Казбек. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников

Описание экскурсии

Крепость Ананури, горное озеро и Крестовый перевал

Вы посетите крепость Ананури, возвышающуюся над живописным Жинвальским водохранилищем. Замок представляет собой монастырский комплекс на реке Арагви: на территории, среди других зданий, вы также увидите две церкви. Мы поговорим о прошлых эпохах резиденции грузинских князей, о системе крепостных сооружений и их стратегическом размещении. Вы услышите истории о кровавых сражениях, набегах и восстаниях, а также узнаете о некоторых особенностях храмовых сооружений. Далее по пути будет горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, а с Арки Дружбы Народов вы сможете окинуть взглядом Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа.

Дегустация чачи и вина

В середине пути мы сделаем остановку на обед и дегустации. Вы познакомитесь с настоящими горскими хинкали и другими блюдами богатой грузинской кухни. Откроете особенности чачи и правила её употребления, а также продегустируете местное вино.

Степанцминда и Церковь Гергетской Троицы

В маленьком городке, в регионе Мцхета-Тианети, на северо-востоке Грузии, вас ждут яркие и вдохновляющие пейзажи активного рельефа, альпийских лугов и густого леса. Главная достопримечательность здесь — конечно, богатырь-Казбек, который уже стал центром альпинизма и разнообразных горных трекингов. Особым пунктом программы станет посещение церкви (Гергетис Цминда Самеба). К церкви вы подниметесь на внедорожнике — на вершине холма вам откроется потрясающая панорама: вид на величественный Казбек и окружающий горный массив. Возле храма я расскажу вам историю этого древнего сооружения, в котором, по преданиям, во время нашествия персов в 18 веке был спрятан крест святой Нино.

Живописная крепость Сно

В завершении поездки вы отправитесь к ущелью Сно или Гудушаурскому ущелью, как его еще называют. В этом живописном месте, на правом берегу Терека, вы осмотрите возведенную на вершине скалы небольшую крепость и узнаете, какая история связана с этим фортификационным сооружением.

Организационные детали

В стоимость включено: комфортабельный транспорт, дегустация вина и чачи, питьевая вода

Дополнительные расходы: