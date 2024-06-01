В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории

Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм в Гергети - на групповой экскурсии
Из Тбилиси мы отправимся в места молитв, вдохновения и завораживающих панорам. Путь к ним пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидите слияние двух рек и Арку Дружбы. Почувствуете атмосферу посёлка Степанцминда и оцените вид Троицкого храма на фоне Казбека. А по желанию исследуете крепость 16 века.
5
6 отзывов
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
В Казбеги! За приключениями, великолепными видами и памятниками истории
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище. Вы полюбуетесь водоёмом, окружённым горами и лесами.

Крепость Ананури. Исследуем исторический объект 16 века, который играл значительную роль в защите Заказвказья.

Посёлок Пасанаури. Вы увидите, как сливаются чёрная и белая реки Арагви и Леванти. Очень необычное зрелище!

Арка Дружбы в Гудаури. Подъедем к символическому памятнику и сделаем панорамные фото со смотровой площадки.

Степанцминда. Почти в конце маршрута вы посетите колоритный посёлок, который в прошлом назывался Казбеги. Идеальное место для погружения в атмосферу этого уголка Грузии.

Храм Троицы в Гергети. В завершение вы увидите, пожалуй, самую узнаваемую визитную карточку нашей страны: древний храм, позади которого стоит могучий великан Казбек. По желанию вы подниметесь к святыне на джипе.

Весь день вас будет сопровождать наш гид, который познакомит вас с достопримечательностями на маршруте, расскажет о культурных особенностях региона и поделится местными легендами.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто ценит красоту природы, исторические достопримечательности, приключения и адреналиновые развлечения. Программа подходит участникам разных возрастов и физической подготовки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дополнительные расходы: подъём на джипе к храму в Гергети — 20 лари с человека, обед (будет остановка в ресторане)
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
д
1 июня 2024
Экскурсия прекрасная. Экскурсовод Нана отлично её провела. Красивые виды. В начале впечатление было подпорчено сломавшейся машиной. Благо отъехали не слишком далеко. Но в течение относительно короткого времени предоставили другую. Поэтому экскурсия отличная сама по себе, но техническое обеспечение хотелось бы подтянуть: не нужно до последнего туриста выкатывать машины до обслуживания, тем более когда речь о поездке по горной дороге
Экскурсия прекрасная. Экскурсовод Нана отлично её провела. Красивые виды. В начале впечатление было подпорчено сломавшейся машиной.Экскурсия прекрасная. Экскурсовод Нана отлично её провела. Красивые виды. В начале впечатление было подпорчено сломавшейся машиной.Экскурсия прекрасная. Экскурсовод Нана отлично её провела. Красивые виды. В начале впечатление было подпорчено сломавшейся машиной.Экскурсия прекрасная. Экскурсовод Нана отлично её провела. Красивые виды. В начале впечатление было подпорчено сломавшейся машиной.
Diana
9 мая 2024
Супер! Спасибо большое.
Мария
9 мая 2024
Очень советую эту компанию, если вы хотите посетить
Тбилиси. Отличные туры🫶, дешевые цены 🤩, хороший водитель и очень классные и дружелюбные гиды которые расскажут вам все о Тбилиси, ответят на все вопросы и не дадут заскучать во время тура.
Комфортабельный трансфер на протяжении туров. 👍👍👍
B
9 мая 2024
Великолепно!))
Экскурсия отличная, а гид вообще лучший. Мы всей семьёй в восторге от Джимми!
Спасибо!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
М
9 мая 2024
Было очень круто было, Джимми просто нереально крут, не встречал ещё более крутого человека который может так показывать свою страну и объединять группу! Спасибо большое, очень понравилось все!
N
9 мая 2024
Все очень понравилось! ❤️
замечательная экскурсия с замечательным гидом. большое спасибо за интересное и незабываемое знакомство с Грузией! 🇬🇪

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