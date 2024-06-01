Из Тбилиси мы отправимся в места молитв, вдохновения и завораживающих панорам. Путь к ним пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидите слияние двух рек и Арку Дружбы. Почувствуете атмосферу посёлка Степанцминда и оцените вид Троицкого храма на фоне Казбека. А по желанию исследуете крепость 16 века.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище. Вы полюбуетесь водоёмом, окружённым горами и лесами.

Крепость Ананури. Исследуем исторический объект 16 века, который играл значительную роль в защите Заказвказья.

Посёлок Пасанаури. Вы увидите, как сливаются чёрная и белая реки Арагви и Леванти. Очень необычное зрелище!

Арка Дружбы в Гудаури. Подъедем к символическому памятнику и сделаем панорамные фото со смотровой площадки.

Степанцминда. Почти в конце маршрута вы посетите колоритный посёлок, который в прошлом назывался Казбеги. Идеальное место для погружения в атмосферу этого уголка Грузии.

Храм Троицы в Гергети. В завершение вы увидите, пожалуй, самую узнаваемую визитную карточку нашей страны: древний храм, позади которого стоит могучий великан Казбек. По желанию вы подниметесь к святыне на джипе.

Весь день вас будет сопровождать наш гид, который познакомит вас с достопримечательностями на маршруте, расскажет о культурных особенностях региона и поделится местными легендами.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто ценит красоту природы, исторические достопримечательности, приключения и адреналиновые развлечения. Программа подходит участникам разных возрастов и физической подготовки.

Организационные детали