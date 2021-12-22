Самобытная Кахетия

Теплой и шумной компанией мы поедем кататься по Кахетии (почти все вино в Грузии - отсюда)

Индивидуально
для 5 чел.
Теплой и шумной компанией мы поедем кататься по Кахетии (почти все вино в Грузии — отсюда).

По пути, в перерывах между рассказами об истории и традициях культового региона, будем слушать грузинскую музыку и петь — скучать точно не придется! Вы осмотрите знаковую православную святыню, Бодбийский монастырь, и город Сигнахи — да-да, именно здесь круглосуточно регистрируют браки, прямо как в Лас-Вегасе.

А кульминацией станет посещение домашнего винного погреба и застолье по-кахетински.
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия

Что вы увидите 🤩

  • Тбилиси
  • Сигнахи
  • Бодбе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

    Культовый монастырь просветительницы Грузии
    Начнется путешествие с посещения православной святыни — монастыря святой Нино, расположенного в селе Бодбе. Обители обязательно стоит уделить внимание не только из-за религиозной значимости (здесь хранятся мощи просветительницы Грузии), но и ради потрясающе красивых мест. Парящий над Алазанской долиной монастырь занимает огромную территорию, оформленную цветниками и лужайками. Помимо церковных построек вы встретите подсобное хозяйство, виноградники и целебный источник. Гуляя по дивным аллеям и вдохновляясь видами на хребты кавказских гор, вы будете постепенно погружаться в основы духовной культуры Грузии и невозмутимую атмосферу древности.

    Обаятельный Сигнахи

    Следующим пунктом программы станет, пожалуй, самый романтичный и красивый город в Кахетии. Гулять по небольшому и полностью отреставрированному Сигнахи — одно удовольствие. Перед вами предстанет череда старинных домиков, очерченных линиями мощеных улочек, а атмосфера тихой размеренной сельской жизни не оставит места для вопроса — почему именно этот городок так полюбили влюбленные пары. Я расскажу вам о прославленном ЗАГСе и миллионе алых роз Нико Пиросмани. А с верхних точек Сигнахи вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где и производят знаменитые вина Кахетии.

    Домашнее застолье и вино из погреба

    Лучшего способа познакомиться со старинными традициями Кахетии, чем наведаться в гости к местным жителям, нет. Гостеприимство кахетинской семьи сделает ваше путешествие по-настоящему душевным и продемонстрирует на практике, как важен для каждого грузина Гость. Домашнее застолье — не только прекрасная возможность отведать великолепные национальные блюда, но и способ приобщиться к этому культурному феномену, которому в нашей стране всегда уделялось большое внимание. А главным героем, конечно, будет вино — вы узнаете о тонкостях его изготовления и продегустируете несколько сортов из домашнего погреба.

    Организационные детали:

    • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
    • Если экскурсию провожу я, к стоимости добавляется 100 евро (это связано с дополнительными расходами на транспорт и услугами водителя).
    • В стоимость не включена дегустация — 30 лари с человека.
    • При желании, можно посмотреть еще пару культурно-исторических объектов, например, Дом-музей художника Нико Пиросмани или дом-музей князя Чавчавадзе.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Экскурсия
    Что не входит
    • Обед в ресторане
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Подъедем к вашему отелю
    Завершение: Тбилиси
    Когда и сколько длится
    Когда: каждый день
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Подъедем к вашему отелю
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    каждый день

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