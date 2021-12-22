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Культовый монастырь просветительницы Грузии

Начнется путешествие с посещения православной святыни — монастыря святой Нино, расположенного в селе Бодбе. Обители обязательно стоит уделить внимание не только из-за религиозной значимости (здесь хранятся мощи просветительницы Грузии), но и ради потрясающе красивых мест. Парящий над Алазанской долиной монастырь занимает огромную территорию, оформленную цветниками и лужайками. Помимо церковных построек вы встретите подсобное хозяйство, виноградники и целебный источник. Гуляя по дивным аллеям и вдохновляясь видами на хребты кавказских гор, вы будете постепенно погружаться в основы духовной культуры Грузии и невозмутимую атмосферу древности.

Обаятельный Сигнахи

Следующим пунктом программы станет, пожалуй, самый романтичный и красивый город в Кахетии. Гулять по небольшому и полностью отреставрированному Сигнахи — одно удовольствие. Перед вами предстанет череда старинных домиков, очерченных линиями мощеных улочек, а атмосфера тихой размеренной сельской жизни не оставит места для вопроса — почему именно этот городок так полюбили влюбленные пары. Я расскажу вам о прославленном ЗАГСе и миллионе алых роз Нико Пиросмани. А с верхних точек Сигнахи вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где и производят знаменитые вина Кахетии.

Домашнее застолье и вино из погреба

Лучшего способа познакомиться со старинными традициями Кахетии, чем наведаться в гости к местным жителям, нет. Гостеприимство кахетинской семьи сделает ваше путешествие по-настоящему душевным и продемонстрирует на практике, как важен для каждого грузина Гость. Домашнее застолье — не только прекрасная возможность отведать великолепные национальные блюда, но и способ приобщиться к этому культурному феномену, которому в нашей стране всегда уделялось большое внимание. А главным героем, конечно, будет вино — вы узнаете о тонкостях его изготовления и продегустируете несколько сортов из домашнего погреба.

Организационные детали: