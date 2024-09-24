32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Большой день в Кахетии

Погрузитесь в атмосферу Кахетии: старинные крепости, монастыри, винодельни и мастер-классы грузинской кухни. Групповая экскурсия с транспортом
Кахетия радушно встречает гостей своими горными пейзажами, ароматами хлеба и древними монастырями.

Путешествуя по этому краю, вы погрузитесь в историю христианства на востоке Грузии, посетите старинные крепости Греми и Уджарма, а
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также монастырь Шуамта.

В Телави, столице региона, вас ждет обед в уютном дворике завода Шуми и мастер-классы в гостях у кахетинцев. Не упустите шанс попробовать лучшее вино и насладиться настоящим грузинским гостеприимством

4.5
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние крепости и монастыри
  • 🍷 Винная дегустация и обед
  • 👨‍🍳 Мастер-классы грузинской кухни
  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏙 Посещение исторических городов
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии

Что можно увидеть

  • Крепость Уджарма
  • Монастырь Старая Шуамта
  • Дворец Ираклия II
  • Платан в Телави
  • Крепость Греми

Описание экскурсии

Древние монастырь Шуамта и старинная крепость Уджарма

Живописный путь в «компании» кавказских гор приведет к крепости Уджарма 9 века, чьи стены помнят жизнь выдающегося царя Вахтанга Горгасали. Вы узнаете о найденных здесь богатствах и о христианстве восточной Грузии. В часе езды от крепости двери откроет монастырь Старая Шуамта, с 5 века стоящий на поляне среди телавского леса: особое внимание обратим на церковь-копию храма Джвари в Мцхете.

Две столицы Кахетии и ее главный вкус

В древнем Телави я расскажу о его роли на караванном пути из Ближнего Востока в Европу и о связи истории города с прошлым всего кахетинского края. Вы увидите крепостные стены дворца Ираклия II и загадаете желание у 800-летнего платана.

🍷 Истории Телави сменятся гастрономическими открытиями — вас ждут винная дегустация и обед в компании Шуми, известной разнообразием виноградников. Здесь, в уютном, почти домашнем дворике вы продегустируете два вида вина и узнаете о принципах грузинского виноделия в музее.

Во второй части экскурсии отправимся в средневековую столицу Кахетинского царства Греми, от которой осталась одна крепость. Монументальный и мрачноватый каменный замок возвышается над Алазанской долиной и хранит истории о богатом торговом городе.

Мастер-классы грузинской кухни в гостях у кахетинцев

Чтобы познакомиться с истинным гостеприимством Грузии, вы отправитесь в соседнее село Энисели, где, по желанию, поучаствуете в приготовлении хинкали, хачапури, шашлыка, чурчхелы. Здесь же можно пообедать: шашлычок, зелень, ассорти пхали и свежайший кахетинский хлеб дополнят домашнее вино и фамильная чача, а глава семьи раскроет секреты кахетинского виноградарства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мастер-классы проводятся при наборе группы от 3 человек и при желании большинства путешественников
  • При бронировании этого маршрута — пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: дегустация в Шуми (около 3€), обед и мастер-классы в Энисели (15€ с человека)

ежедневно в 09:00 и 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€129
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на даже самые глупые наши бытовые вопросы о жизни в Грузии и Кахетии! Программа насыщенная, и по возможности гибкая под желания гостей!
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на+2
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
Прекрасный гид Карина очень увлекательно и полнообъемно провела экскурсию, от глубинных исторических заметок до ответов на
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Ю
Нам очень понравилась экскурсия, которую для нас провели Карина и Армен! Они показали, что Кахетия – регион, богатый не только природными красотами и виноградом, но и историей. Алазанская долина прекрасна
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даже в декабре, а от видов Кавказского хребта захватывает дух. Карина и Армен – веселые, открытые люди, с которыми было по-настоящему комфортно и интересно (Карина детально знает историю региона и очень увлекательно рассказывает). Также, в экскурсию входит посещение винодельни Шуми, где сотрудники могут провести для вас дегустацию (можно выбрать из 3 вариантов дегустационных наборов от 15 лари, нам вина понравились). Спасибо за отличный день в Кахетии!

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И
Великолепная экскурсия, а гид Карина- восхищение: море знаний, обаяния и бешеной(в хорошем смысле этого слове) энергетики. Даже, не будучи религиозным чевеком, благодаря Карине, прониклась духом христианской Грузии. Экскурсия долгая, но
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время пролетело очень быстро, слушать Карину и после этого остаться равнодушным человеком просто нереально. Советую всем, кто ещё сомневается ехать или нет: ПОЕЗЖАЙТЕ, А ЕСЛИ ЕЩЁ И ТАКИМ ГИДОМ, то впечатления зашкаливают! Спасибо организатором!

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Максим
В этот день на экскурсию записались только мы и экскурсия получилась индивидуальная на удобной Toyota Camry. Гид Платон подстроил маршрут под нас, что нам очень понравилось. Из незапланированного — посетили
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музей Нико Пиросмани, которого очень любим. После экскурсии под большим впечатлением и от невероятной природы, и от маршрута, и от Платона. Ужин в домашнем ресторане стоит отдельных похвал. Однозначно буду рекомендовать.

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С
Георгий - прекрасный гид. Он имеет большой потенциал. И очень приятный человек. Провели с ним целый день, получили столько интереснейшей информации, хотя читали много и о Грузии, и о её
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регионах. Всё отлично организовано, о группе заботился, всем внимание уделял- это очень важно! Смог ответить на все вопросы, которые были заданы ему и по теме, и не по теме. Хороший русский язык и культура общения.

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Альмира
Нам очень повезло, нашим гидом была Карина)) Мы в полном восторге от неё)) Рассказывала интересно и с юмором))
Она большой профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!
Маршрут был с изменениями, но она его построила грамотно, много красивых мест увидели. В ресторане следила и подгоняла официантов, чтобы всем все во время дали.
В общем, всё для нас и ради нас, туристов, старалась!)
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