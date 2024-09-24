32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия радушно встречает гостей своими горными пейзажами, ароматами хлеба и древними монастырями.Путешествуя по этому краю, вы погрузитесь в историю христианства на востоке Грузии, посетите старинные крепости Греми и Уджарма, а

также монастырь Шуамта. В Телави, столице региона, вас ждет обед в уютном дворике завода Шуми и мастер-классы в гостях у кахетинцев. Не упустите шанс попробовать лучшее вино и насладиться настоящим грузинским гостеприимством

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Описание экскурсии

Древние монастырь Шуамта и старинная крепость Уджарма

Живописный путь в «компании» кавказских гор приведет к крепости Уджарма 9 века, чьи стены помнят жизнь выдающегося царя Вахтанга Горгасали. Вы узнаете о найденных здесь богатствах и о христианстве восточной Грузии. В часе езды от крепости двери откроет монастырь Старая Шуамта, с 5 века стоящий на поляне среди телавского леса: особое внимание обратим на церковь-копию храма Джвари в Мцхете.

Две столицы Кахетии и ее главный вкус

В древнем Телави я расскажу о его роли на караванном пути из Ближнего Востока в Европу и о связи истории города с прошлым всего кахетинского края. Вы увидите крепостные стены дворца Ираклия II и загадаете желание у 800-летнего платана.

🍷 Истории Телави сменятся гастрономическими открытиями — вас ждут винная дегустация и обед в компании Шуми, известной разнообразием виноградников. Здесь, в уютном, почти домашнем дворике вы продегустируете два вида вина и узнаете о принципах грузинского виноделия в музее.

Во второй части экскурсии отправимся в средневековую столицу Кахетинского царства Греми, от которой осталась одна крепость. Монументальный и мрачноватый каменный замок возвышается над Алазанской долиной и хранит истории о богатом торговом городе.

Мастер-классы грузинской кухни в гостях у кахетинцев

Чтобы познакомиться с истинным гостеприимством Грузии, вы отправитесь в соседнее село Энисели, где, по желанию, поучаствуете в приготовлении хинкали, хачапури, шашлыка, чурчхелы. Здесь же можно пообедать: шашлычок, зелень, ассорти пхали и свежайший кахетинский хлеб дополнят домашнее вино и фамильная чача, а глава семьи раскроет секреты кахетинского виноградарства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мастер-классы проводятся при наборе группы от 3 человек и при желании большинства путешественников

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Что входит в стоимость, а что — нет