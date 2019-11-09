32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Большой день в Кахетии

Десять часов исторических, природных и гастрономических впечатлений

Эдуард
Задать вопрос
Эдуард – экскурсионное агентство
В Кахетии вас ждет очень грузинская Грузия! Этот край радушно встречает гостей и горными пейзажами, и ароматами хлеба, и древними монастырями, и лучшим вином.

Вы погрузитесь в прошлое Кахети и узнаете о христианстве на востоке страны в старинных крепостях Греми и Уджарма, монастыре Шуамта и столице региона Телави.

Путешествие, конечно, будет вкусным: в программе обед в уютном дворике завода Шуми и мастер-классы в гостях у кахетинцев.
€35
28 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии32 отзыва
4.31
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии

Что вас ожидает

Древние монастырь Шуамта и старинная крепость Уджарма
Живописный путь в «компании» кавказских гор приведет к крепости Уджарма 9 века, чьи стены помнят жизнь выдающегося царя Вахтанга Горгасали. Вы узнаете о найденных здесь богатствах и о христианстве восточной Грузии. В часе езды от крепости двери откроет монастырь Старая Шуамта, с 5 века стоящий на поляне среди телавского леса: особое внимание обратим на церковь-копию храма Джвари в Мцхете.

Две столицы Кахетии и ее главный вкус
В древнем Телави я расскажу о его роли на караванном пути из Ближнего Востока в Европу и о связи истории города с прошлым всего кахетинского края. Вы увидите крепостные стены дворца Ираклия II и загадаете желание у 800-летнего платана.

🍷 Истории Телави сменятся гастрономическими открытиями — вас ждут винная дегустация и обед в компании Шуми, известной разнообразием виноградников. Здесь, в уютном, почти домашнем дворике вы продегустируете два вида вина и узнаете о принципах грузинского виноделия в музее.

Во второй части экскурсии отправимся в средневековую столицу Кахетинского царства Греми, от которой осталась одна крепость. Монументальный и мрачноватый каменный замок возвышается над Алазанской долиной и хранит истории о богатом торговом городе.

Мастер-классы грузинской кухни в гостях у кахетинцев
Чтобы познакомиться с истинным гостеприимством Грузии, вы отправитесь в соседнее село Энисели, где, по желанию, поучаствуете в приготовлении хинкали, хачапури, шашлыка, чурчхелы. Здесь же можно пообедать: шашлычок, зелень, ассорти пхали и свежайший кахетинский хлеб дополнят домашнее вино и фамильная чача, а глава семьи раскроет секреты кахетинского виноградарства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мастер-классы проводятся при наборе группы от 3 человек и при желании большинства путешественников

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: дегустация в Шуми (около 3€), обед и мастер-классы в Энисели (15€ с человека)
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии
Большой день в Кахетии

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Эдуард
Эдуард
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 ноября 2019
Гид Заза прекрасный рассказчик, носитель грузинского духа, знающий не только историю своей страны, но и разбирающийся в ее обычаях, виноделии и современной жизни. Видно, что для него это не просто работа, а искрение желание влюбить вас в Грузию))
8 октября 2019
Великолепная экскурсия, а гид Карина- восхищение: море знаний, обаяния и бешеной( в хорошем смысле этого слове) энергетики. Даже, не будучи религиозным чевеком, благодаря Карине , прониклась духом христианской Грузии. Экскурсия долгая, но время пролетело очень быстро, слушать Карину и после этого остаться равнодушным человеком просто нереально. Советую всем, кто ещё сомневается ехать или нет: ПОЕЗЖАЙТЕ, А ЕСЛИ ЕЩЁ И ТАКИМ ГИДОМ, то впечатления зашкаливают! Спасибо организатором!
6 октября 2019
Спасибо за чудную экскурсию! Замечательный гид-с прекрасным чувством юмора, эрудированный и ооооочень гостеприимный. Учитывает и исполняет все пожелания группы. Прекрасно провели время, получили массу позитивных эмоций. Ремендуем всем!
27 августа 2019
Если вам попался гид Эдик - Вы счастливчик! Он сделает ваш день превосходным. Было очень весело, интересно, познавательно и просто круто! Однозначно, мастхэв, если Вы в Тбилиси, однозначно!
20 августа 2019
Грузия глазами грузина - Георгий очень обаятельный рассказчик. Слушать его можно бесконечно, а места, которые мне довелось посмотреть, просто замечательные! Домашнее грузинское вино - лучшее вино! Кахетия - солнечная и гостеприимная.
30 июня 2019
Были на экскурсии по Кахетии с Эдуардом!экскурсия прошла на полном позитиве! Познавательная, ,яркая, столько интересного увидели и услышали о прекрасной Кахетии! Всем рекомендуем эту экскурсию и конечно огромное спасибо гиду Эдуарду за прекрасно проведённый день!!!💕
26 июня 2019
Экскурсия прошла замечательно. Заза, наш водитель и гид в данной поездке сумел заинтересовать туристов этой замечательной частью грузинской земли под названием Кахетия. Он сам уроженец этих мест и передает слушателям и туристам любовь и теплоту этого края!
10 июня 2019
В этот день на экскурсию записались только мы и экскурсия получилась индивидуальная на удобной Toyota Camry. Гид Платон подстроил маршрут под нас, что нам очень понравилось. Из незапланированного — посетили музей Нико Пиросмани, которого очень любим. После экскурсии под большим впечатлением и от невероятной природы, и от маршрута, и от Платона. Ужин в домашнем ресторане стоит отдельных похвал. Однозначно буду рекомендовать.
31 мая 2019
Наша экскурсия в регион Кахетия была с Эдиком! Насыщенно, интересно, информативно. Отдельные слова благодарности Эдику- галантный, внимательный, с прекрасным чувством юмора ! Такое гостеприимство и тёплое отношение можно почувствовать только в Грузии! Бонусом к нашей экскурсии были песни в исполнении ЭдуардО;)) ! Это было незабываемо! Спасибо огромное, до новых встреч. Аня, Оля, Алеся
31 мая 2019
Отличное путешествие, много позитива, гостеприимство гида Эдуарда. Все прошло легко, весело, непринуждённо.
Ещё 22 отзыва

Эдуард проводит ещё 2 экскурсии

К тебе, Казбек!К тебе, Казбек!К тебе, Казбек!
скидка56%
€40
18 за человека
11 часов
80 отзывов
Групповая экскурсия по Военно-Грузинской дороге — живописнейшему маршруту страны
Путь из Тбилиси к могучему потухшему вулкану — это захватывающие виды гор, на фоне которых разворачивается полотно грузинской истории. Вы узнаете о затопленных сёлах времён царицы Тамары, увидите, как серебрится гладь Жинвальского водохранилища, и откроете судьбу крепости Ананури. Природные сокровища страны поделятся своей красотой и тайнами. Казбек, словно Кавказский принц, очарует горделивым силуэтом. А я расскажу главное об этих легендарных местах и роли Военно-Грузинской дороги в летописи Тифлиса.
Горнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный БоржомиГорнолыжный курорт Бакуриани и легендарный Боржоми
45 за человека
12 часов
2 отзыва
Зимние развлечения на фоне сказочных пейзажей, храм Серафима Саровского и родина знаменитой воды
Бакуриани — один из самых известных и красивых горнолыжных курортов в Грузии. Окружающие его горы и вековые сосны, словно богатыри, защищают его от холодных ветров, а солнце благосклонно одаривает теплыми лучами почти круглый год. Здесь вы сможете заняться зимними видами спорта или предаться созерцательным прогулкам. А затем побываете в храме Серафима Саровского и посетите Боржоми, где услышите историю целебной воды.

Экскурсии в Кахетию

Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся!
скидка30%
€32
23 за человека
8 часов
299 отзывов
Гастрономические, духовные и исторические открытия в групповой поездке в благословенный край
Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия. Солнечная Алазанская долина, парящий над ней древний монастырь Бодбе, итальянские улочки Сигнахи, длинная крепостная стена, вкус грузинских блюд и — Кахети без этого не Кахети — вино. Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
252 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Сигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любвиСигнахи: влюбиться в город любви
121 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Сигнахи называют маленькой Италией: так величественна его архитектура и так романтичны витиеватые улочки. Здесь вы в полной мере насладитесь прекрасным видом на Алазанскую долину, поднимите бокал местного вина, испечете грузинский хлеб шоти и попробуете вкуснейший сыр. Добро пожаловать в Сигнахи!
По Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцемПо Кахетии с кахетинцем
От 85 за экскурсию
10 часов
110 отзывов
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
Насыщенная история, восхитительные ландшафты, древние храмы и гостеприимные люди — всё это мой родной Кахетинский край. Обычно в одной экскурсии гости видят только один из районов. Это маршрут по кругу: вы побываете и в первой столице Кахетии Телави, и в Сигнахи, и в Цинандали. Виноградники Алазанской долины, лесистые горы, винные дегустации знакомство с традициями и юмор позволят насладиться тёплой и солнечной Кахетией в любую погоду.
Вся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный турВся Кахетия за один день. Самый бюджетный тур
175 за экскурсию
8 часов
261 отзыв
Познать все лучшие символы и вкусы Грузии на авто-экскурсии по знаменитому винному краю
В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. В моем туре вы за один день увидите всю Кахетию и насладитесь ее лучшими дарами.
Сокровища Кахетинского регионаСокровища Кахетинского регионаСокровища Кахетинского региона
125 за экскурсию
10 часов
73 отзыва
Дегустационный авто-тур - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона
Грузия – самый древний винодельческий регион в мире. Не посетить эти места и не попробовать вина — значит просто не познать Грузию. В моем туре вы за один день продегустируете вина пяти самобытных производителей, совершенно непохожих друг на друга, узнаете особенности их производства, а также познакомитесь с историей знаменитого края.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике