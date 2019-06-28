2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Бодбийский монастырь, романтичный Сигнахи и традиции домашнего виноделия

Sergo
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Sergo – ваш гид
Теплой и шумной компанией мы поедем кататься по Кахетии (почти все вино в Грузии — отсюда).

По пути, в перерывах между рассказами об истории и традициях культового региона, будем слушать грузинскую музыку и петь — скучать точно не придется! Вы осмотрите знаковую православную святыню, Бодбийский монастырь, и город Сигнахи — да-да, именно здесь круглосуточно регистрируют браки, прямо как в Лас-Вегасе.

А кульминацией станет посещение домашнего винного погреба и застолье по-кахетински в гостях у местных жителей.
€210
126 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча подъедем к отелю
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия

Что вас ожидает

Культовый монастырь просветительницы Грузии
Начнется путешествие с посещения православной святыни — монастыря святой Нино, расположенного в селе Бодбе. Обители обязательно стоит уделить внимание не только из-за религиозной значимости (здесь хранятся мощи просветительницы Грузии), но и ради потрясающе красивых мест. Парящий над Алазанской долиной монастырь занимает огромную территорию, оформленную цветниками и лужайками. Помимо церковных построек вы встретите подсобное хозяйство, виноградники и целебный источник. Гуляя по дивным аллеям и вдохновляясь видами на хребты кавказских гор, вы будете постепенно погружаться в основы духовной культуры Грузии и невозмутимую атмосферу древности.

Обаятельный Сигнахи
Следующим пунктом программы станет, пожалуй, самый романтичный и красивый город в Кахетии. Гулять по небольшому и полностью отреставрированному Сигнахи — одно удовольствие. Перед вами предстанет череда старинных домиков, очерченных линиями мощеных улочек, а атмосфера тихой размеренной сельской жизни не оставит места для вопроса — почему именно этот городок так полюбили влюбленные пары. Я расскажу вам о прославленном ЗАГСе и миллионе алых роз Нико Пиросмани. А с верхних точек Сигнахи вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где и производят знаменитые вина Кахетии.

Домашнее застолье и вино из погреба
Лучшего способа познакомиться со старинными традициями Кахетии, чем наведаться в гости к местным жителям, нет. Гостеприимство кахетинской семьи сделает ваше путешествие по-настоящему душевным и продемонстрирует на практике, как важен для каждого грузина Гость. Домашнее застолье — не только прекрасная возможность отведать великолепные национальные блюда, но и способ приобщиться к этому культурному феномену, которому в нашей стране всегда уделялось большое внимание. А главным героем, конечно, будет вино — вы узнаете о тонкостях его изготовления и продегустируете несколько сортов из домашнего погреба.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Если экскурсию провожу я, к стоимости добавляется 100 евро (это связано с дополнительными расходами на транспорт и услугами водителя).
  • В стоимость не включена дегустация — 30 лари с человека.
  • При желании, можно посмотреть еще пару культурно-исторических объектов, например, Дом-музей художника Нико Пиросмани или дом-музей князя Чавчавадзе.
Самобытная Кахетия
Самобытная Кахетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура подъедем к отелю.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergo
Sergo
Меня зовут Серго. Родился и вырос в Тбилиси, люблю свой город и страну. Окончил исторический факультет ТГУ и философский факультет СПбГУ. Работаю гидом 2 года. Гидом стал работать, потому что люблю общаться с людьми - всегда встречаешь интересных и добрых людей. В силу образования и интересов очень хорошо знаю историю Грузии, ее географию, этнологию, антропологию, культуру, искусство, мифологию, религию. Являюсь профессиональным инструктором йоги :)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2019
Огромное спасибо Зазе за организацию экскурсию по одному из самых живописных уголков Грузии. Время пролетело не заметно, побывали на дегустации вина , посетили городок Сигнахи, монастырь Бодбе и в окончании познакомились с замечательными людьми , которые поделились секретами виноделия , накормили, продегустировали вина собственного производства. На протяжении всей экскурсии Заза старался предоставить максимально комфортные условия для нашей поездки. Спасибо!
11 октября 2018
С Серго познакомились в первый приезд в Тбилиси. Остались в полном восторге, поэтому во второй раз снова обратились к нему. На экскурсию "Самобытная Кахетия" ездили с братом Серго. По мне, так все было идеально: гид, машина, переезд, остановки, заезд в красивые места и город Сигнахи. На обратном пути остановились у семьи местного винодела, где был приготовлен вкусный ужин, мы много общались, пили вино, ели. В общем уехали, когда стемнело))) Я в полном восторге от Грузии, от людей, которые здесь живут.

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