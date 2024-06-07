Монастырь Бодбе

Найдено 33 экскурсии в категории «Монастырь Бодбе» в Тбилиси, цены от €14, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
70%
Групповая
10 часов
24 отзыва
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
9 июня в 09:15
10 июня в 09:15
5015 за человека
Все краски Кахетии
🚌 На автобусе
скидка
27%
Групповая
10 часов
63 отзыва
Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси
Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2619 за человека
Кахетия - родина вина, чачи и красоты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
69%
Групповая
11 часов
184 отзыва
Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории
Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 09:10
4514 за человека
Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
🚗 На машине
скидка
45%
Групповая
10 часов
1539 отзывов
Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи
Начало: Возле метро Руставели
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
4726 за человека
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
10 часов
36 отзывов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
3024 за человека
Бюджетный тур по Кахетинскому кругу. Край, где исполняются желания
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
88 отзывов
Винный тур по Кахетии: дегустация, история и культурное наследие
Путешествие по Кахетинскому кругу - это встреча с древними памятниками, вином и природой. Вас ждут незабываемые виды и гостеприимство солнечного края
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
207 отзывов
Популярное предложение
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи и секреты грузинского виноделия ждут вас
22 июня в 08:30
24 июня в 08:30
174 за всё до 3 чел.
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Кахетия - песнь солнца, гор и виноградной лозы
Индивидуальная экскурсия по Кахетии: старинные монастыри, романтичный Сигнахи, винодельни и усадьба Цинандали. Погрузитесь в историю и культуру Грузии
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 4 чел.
Кахетия - солнечная, историческая, винная
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
59 отзывов
Кахетия - солнечная, историческая, винная
Увидеть, узнать и попробовать все самое главное, чтобы познать душу гордого и живописного края
Начало: У вашей гостиницы
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 6 чел.
По Кахетии с кахетинцем
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
154 отзыва
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 159 за всё до 6 чел.
Грузинская душа Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
80 отзывов
Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты
Начало: Возле гостиницы
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
175 за всё до 6 чел.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
🚗 На машине
Групповая
10 часов
304 отзыва
Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина
Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями
Начало: В районе метро «Авлабар»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
35 за человека
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
96 отзывов
Сигнахи. Из Тбилиси в Кахетию
Святые места, старинные улочки, незабываемые виды, вкусная кухня и знаменитое грузинское виноделие
Начало: Ваш адрес
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 185 за всё до 5 чел.
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
10 часов
10 отзывов
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Попробовать вкуснейшее красное и потрясающее белое и прикоснуться к местной культуре
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3015 за человека
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
48%
Групповая
10 часов
40 отзывов
Популярное предложение
Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси
Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 09:00
3116 за человека
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
10 часов
168 отзывов
Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение
Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
2519 за человека
Винный тур по Кахетии: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
544 отзыва
Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе
Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $25 за человека
Кахетия - тур на один день в комфорте - с кондиционером и вайфаем
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $26 за человека
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
69%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси
Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 08:45
4514 за человека
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Начало: У фонтана в сквере Пушкина
Расписание: Пятница 8:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
$250 за человека
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави
Начало: Тбилиси, ул. Абано№15
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
$160 за всё до 5 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи
Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
🚗 На машине
Групповая
10 часов
26 отзывов
Каxети: вера и любовь, вино и застолье
Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Начало: в районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
Страна Кахетия: дивные уголки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе
Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Самобытная Кахетия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством
Начало: подъедем к отелю
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
190 за всё до 6 чел.
Кахетия - столица великих грузинских вин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Кахетия - столица великих грузинских вин
Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии
Начало: в вашем отеле
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
169 за всё до 4 чел.
Кахетия - край солнца и вина
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Кахетия - край солнца и вина
Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170$153 за всё до 7 чел.
Сигнахи: влюбиться в город любви
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Сигнахи: влюбиться в город любви
Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино
Начало: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
138 за всё до 7 чел.
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи
Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов)
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Самобытная Кахетия
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Самобытная Кахетия
Начало: Подъедем к вашему отелю
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$175 за всё до 5 чел.
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Кахетия: оригинальное путешествие и немного классики
Посетить крепость Манави, попить вина у дедушки Дито, испечь хлеб и полюбоваться Алазанской долиной
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
от 250188 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    7 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают. Обязательно вернёмся ещё раз. С любовью из Германии
    Спасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражаютСпасибо организаторам за великолепное, познавательное путешествие. Нам было вкусно, весело и пьяно. Природа, гостеприимство Грузии поражают
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Гамарджоба, Кахетия, винный край
    Георгий умный и интересный собеседник (отличный водитель, что тоже имеет значение) и просто приятный человек. Целый день с Георигем пролетел
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    бысто и интересно. Масса положительных впечатлений. Каждая локация и рекомендация продумана с отвественностью: от основных точек маршрута и до мелочей, вроде покупки мороженного. Отдельно отметить домашний обед в Кварели (все вкусно и душевно). Короче говоря, решительно рекомендую путешествовать в Георгием)))

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    вау, вау, ВАУ!! стоит точно посетить, особенно если есть +\- свободный день, все локации — безумно красивые!! хотелось фотографировать все) а наш
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    гид Зураб оказался просто потрясающим, давно я таких увлекательных, интересных и харизматичных гидов не встречала. он точно сделал этот маршрут красочнее, спасибо🌼🌼🌼

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе
    Спасибо за прекрасную поездку, яркие впечатления и очаровательного экскурсовода Лану! Мы очень довольны и считаем, что нам повезло с гидом. Передайте так же благодарность водителю Гие за безопасное вождение. Успехов вам, мира, благополучия и процветания!
  • Н
    Нина
    5 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Посетили Кахетию 5 июня, экскурсовод - Лана. Всё прекрасно! История, культура, природа и еда в идеальном балансе. Энергетика, контакт, всё
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    получилось. На вопросы по истории и современном быте в Грузии Лана отвечала охотно и подробно. Еда и напитки на дегустациях были очень вкусными. Отдельное спасибо хозяевам винодельни Sekhnika, которые сами рассказали о своём вине и технологии производства. Всегда приятно слушать увлеченных и опытных людей.

  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    Все краски Кахетии
    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается с улыбкой на лице
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    и гостеприимством в сердце. Такое сочетание природной красоты и теплоты людей делает Кахетию по-настоящему уникальным местом, куда хочется возвращаться снова и снова. СПАСИБО ВАШЕЙ КОМАНДЕ, ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

    Кахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречаетсяКахетия, славится не только своей красотой природы, но и радушием своих жителей. Здесь каждый гость встречается
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Кахетия - родина вина, чачи и красоты
    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный, водитель профессиональный. Домой вернулись
    читать дальше

    примерно в 21/00. Обратно возвращались по живописному перевалу. Мы ожидали,что это будет алко тур, но ничего такого. Алкоголь в меру. Напиться не получится. Наш гид Владимир очень информативно рассказывает, интересно. Очень приятной неожиданностью было поздравление от гида и подарок в виде торта (у подруги был день рождения).

    Экскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортныйЭкскурсия хорошо организована. По пути будет несколько локаций. мы дегустировали вино, чурчхелу и чачу. Автомобиль комфортный
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
    Грамотно построен маршрут, комфортные условия в транспорте, остались приятные воспоминания. Спасибо:)
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • Ю
    Юра
    3 июня 2024
    Кахетия - романтическая, вкусная, живописная
    Всё хорошо, большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Монастырь Бодбе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
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  3. Кахетия - родина вина, чачи и красоты
  4. Кахетия: влюбляемся и вдохновляемся! Групповая экскурсия
  5. Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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