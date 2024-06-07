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🚌 На автобусе 27% скидка Групповая 10 часов 63 отзыва Все краски Кахетии: групповая экскурсия из Тбилиси Откройте для себя богатую историю Кахетии. Включены дегустации вина, чурчхелы и сыра. Посетите Сигнахи, Телави и другие удивительные места Начало: В Старом городе Расписание: ежедневно в 09:00 26 € 19 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 69% скидка Групповая 11 часов 184 отзыва Кахетия - жемчужина грузинского виноделия и истории Погрузитесь в атмосферу древней Кахетии, открыв для себя уникальные вина и исторические сокровища Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси) Расписание: ежедневно в 09:10 45 € 14 за человека

🚗 На машине 45% скидка Групповая 10 часов 1539 отзывов Кахетия: вдохновение и вкус грузинского вина - Групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Кахетии: от виноделия до духовных святынь и итальянских улочек Сигнахи Начало: Возле метро Руставели Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 09:30 47 € 26 за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 80 отзывов Грузинская душа Кахетия: культурное путешествие в сердце Грузии Приглашаем вас на уникальное путешествие по Кахетии, где каждый уголок расскажет свою историю и покажет неизведанные красоты Начало: Возле гостиницы € 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 304 отзыва Винная экскурсия в Кахетию: путешествие по родине вина Погрузитесь в атмосферу древней винодельческой культуры Грузии, открыв для себя тайны изготовления вина и наслаждаясь дегустациями Начало: В районе метро «Авлабар» Расписание: ежедневно в 09:00 € 35 за человека

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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 48% скидка Групповая 10 часов 40 отзывов Популярное предложение Главное в Кахетии: экскурсия в мини-группе из Тбилиси Вас ждет путешествие по Кахетии: от винодельческих традиций до духовных святынь и живописных пейзажей Начало: У Метехского моста Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 31 € 16 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства Начало: Тбилиси € 180 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 10 часов 168 отзывов Кахетия: винные традиции, древние храмы и гастрономическое наслаждение Погрузитесь в мир грузинской культуры с экскурсией в Кахетию. Вас ждут впечатляющие вкусы, исторические памятники и живописные пейзажи Начало: В районе Серных бань Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 25 € 19 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 544 отзыва Винный тур по Кахетии: От Сигнахи до Телави через монастырь Бодбе Приглашаем вас в путешествие по Кахетии, где каждый шаг открывает новые вкусы и истории. Вас ждет не просто экскурсия, а погружение в мир вина и традиций Расписание: Каждый день в 09:00 от $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 68 отзывов Кахетия за один день: винные туры, Сигнахи и монастырь Бодбе Погрузитесь в атмосферу Кахетии: уникальные вина, исторические места и живописные пейзажи ждут вас Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1 Расписание: Ежедневно в 09:00 от $ 26 за человека

🚌 На автобусе 69% скидка Групповая 10 часов 6 отзывов Волшебная Кахетия: в группе - из Тбилиси Уехать на восток Грузии, чтобы погулять по городу любви, обнять 900-летний платан и попробовать вино Начало: В районе площади Мейдан Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00 45 € 14 за человека

Мини-группа 10 часов 1 отзыв Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи Начало: У фонтана в сквере Пушкина Расписание: Пятница 8:30 $ 250 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада Начало: Заедем за вами € 420 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Кахетия - Сигнахи - Бодбе - Цинандали (княжеское поместье) - Телави Начало: Тбилиси, ул. Абано№15 Расписание: Ежедневно в 09:30 $ 160 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Паломнический тур: Мцхета и Сигнахи Исследуйте духовные сокровища Грузии, следуя путем святой Нино и открывая историю христианства € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 10 часов 26 отзывов Каxети: вера и любовь, вино и застолье Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край Начало: в районе площади Мейдан Расписание: ежедневно в 09:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Кахетия: Сигнахи, винодельни, монастырь Бодбе Исследуйте сердце грузинского виноделия, исторические крепости и святые места в уникальной поездке из Тбилиси € 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Кахетия: монастырь, Сигнахи и дегустация вина Исследуйте духовное наследие и винодельческие традиции Кахетии, наслаждаясь уникальной атмосферой и гостеприимством Начало: подъедем к отелю € 190 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 17 отзывов Кахетия - столица великих грузинских вин Путешествие по живописному региону с акцентом на напитке-символе Грузии Начало: в вашем отеле € 169 за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Кахетия - край солнца и вина Начало: Заеду за туристами в гостиницу в любой точке город 170 $ 153 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Сигнахи: влюбиться в город любви Сбежать в живописный город любоваться Алазарской долиной, печь хлеб и пить вино Начало: по договоренности € 138 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Индивидуальный Тур в Кахети - Город любви Сигнахи Начало: Из вашего Отеля (Апартаментов) Расписание: В соответствии с календарем $ 170 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Самобытная Кахетия Начало: Подъедем к вашему отелю Расписание: каждый день $ 175 за всё до 5 чел.